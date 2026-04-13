«Кембрийский взрыв»: новый прогноз от предсказателя кризиса 2008 года

Один из авторитетных прогнозистов в сфере экономики Нуриэль Рубини выступил с новым «предсказанием» по поводу дальнейшего развития событий в мире. Рубини стал известен после своего сбывшегося прогноза о мировом финансовом кризисе образца 2008-2009 годов.

Сегодняшний мир в плане технологических свершений Нуриэль Рубини назвал «Кембрийским взрывом».



Что он имеет в виду? Сначала о том, что вообще принято называть Кембрийским взрывом. Это особо значимое событие (череда событий) в истории нашей планеты. До кембрийского периода жизнь на Земле была простейшей: в основном одноклеточные организмы, колониальные формы и примитивные многоклеточные без сложных органов. Ископаемых остатков сложных животных за предшествующий Кембрийскому взрыву период крайне мало, да и то у учёных есть сомнения по поводу их реального возраста. Внезапно (по геологическим меркам) появляется огромное разнообразие сложных многоклеточных животных. За короткий срок возникли практически все основные типы животных, которые существуют сегодня, включая хордовых.

Рубини в этом контексте имеет в виду беспрецедентный инновационный всплеск, включая скачок развития искусственного интеллекта, полупроводниковых технологий, человекоподобных роботов и др.

По его словам, такого масштабного и одновременного технологически проработанного прорыва человечество ещё не видело.

По словам прогнозиста, новые технологии, активно входящие в нашу повседневную жизнь, способны устроить революцию в росте экономики, если ими правильно пользоваться. Ключевое слово тут «если».

Рост экономики США в перспективе 20–25 лет может достичь 10% в год при условии развития AGI (искусственного общего интеллекта).

По словам Нуриэля Рубини, США и Китай — главные бенефициары. Рубини назвал эти две страны ведущими мировыми новаторами, которые используют ИИ как драйвер роста.

Рубини:

Технологический бум уже проявляется в ускорении инвестиций в дата-центры, полупроводники и автоматизацию, что даёт мощный позитивный рывок предложения, повышает производительность и может даже смягчать инфляционное давление.

При этом Рубини прогнозирует и значительное «высвобождение рабочей силы» при дальнейшем развитии ИИ. Куда именно пойдут все «высвобождённые», пока вопрос.

Но технологический импульс, по его оценке, перевешивает все риски в долгосрочной перспективе.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 20:18
    Учитывая, что как правило поводом для эволюционных взрывов является в большинстве случаев большая война, особой радости от такого прогноза как-то НЕТ!
    Баюн
      Баюн
      Сегодня, 20:43
      Пофантазируем вместе.

      Что выведут из "запрещенной науки" на этот раз? Рискну предположить: антигравитацию и индивидуальные малогабаритные сверхмощные источники энергии.

      Границы-гражданства теряют смысл. Любой физически сможет перемещаться, куда угодно. ТЭЦ-ГЭС-АЭС - станут архаикой, сродни конной тяге и парусным судам. Но да - война, бардак и хаос - неотъемлемая часть рождения Нового Мира. Тут так устроено, к сожалению.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 20:25
    Кризис любой предсказать может ,а вот катастрофу ? Поразводилось тут предсказателей .Я вот в узком кругу, да под богатый стол вечером тоже предсказал - чтобы немного подравнять - американцев ,им снесут два их знаменитых небоскрёба.Разговлр шёл как и кто может уронить доллар.И на завтра их снесли .УПС .Это кризис ,а не катастрофа .И плохое предсказывать легче ,чем хорошее .
    Баюн
      Баюн
      Сегодня, 20:55
      К сожалению, точки перехода в развитии цивилизаций в мирах со злом-ошибкой носят "плохой" характер. Добро вынуждено реагировать и не имеет самостоятельной ОБЩЕЙ эволюционной природы в людях.

      Можно "спастись самому и тысячи спасутся". Устранить зло-ошибку за 1 жизнь реально и в рамках небольшого царства-государства, вроде Монако или никому-не нужной Исландии.

      На уровне Великих Держав, а тем более, планетарном, люди с жизнями в 100+/- лет неспособны выстроить устойчивые мирные общества и хозяйственные взаимоотношения для "жить-поживать и добра наживать".

      П.С.: По этой причине даже "со 2-ым Пришествием" большие нескладушки.
  Пленник
    Пленник
    Сегодня, 20:27
    "Куда именно пойдут все «высвобождённые», пока вопрос."(с) Какой вопрос? В банды пойдут. Когда Меченная и алкаш свердловский дали волю "реформаторам" на разрушение промышленности, куда ушли "высвобожденные"? В банды.
  Demon
    Demon
    Сегодня, 20:28
    Очень даже подходит под теорию «Золотого миллиарда», а «высвобожденных» уже определили в мясорубку. Только вот не учли, что дата центры на данном этапе находятся под угрозой.
  Фразах
    Фразах
    Сегодня, 20:29
    Что взрыв будет и без сопливых известно. Останется пустыня, тараканы, искусственный интеллект и роботы. Человеку с момента появления как-то на Земле не живётся.
  stelltok
    stelltok
    Сегодня, 20:31
    При этом Рубини прогнозирует и значительное «высвобождение рабочей силы» при дальнейшем развитии ИИ.


    Куда именно пойдут все «высвобождённые», пока вопрос.

    Работы всегда будет много.
    Просто появятся другие виды работ взамен тем которые исчезнут.
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 20:35
    На западе отказались от идеи "золотой миллиард" и во всю хлопочут о "золотом миллионе". . .так как после 3 мировой войны планета может обеспечить питанием только миллион европейцев. . . hi
  faterdom
    faterdom
    Сегодня, 20:45
    Скажем так, что этот "взрыв" длился однако, десятки миллионов лет. Что, конечно, по сравнению со спокойным житием простейших прокариотов и эукариотов сотнями миллионов лет может и взрыв, но жившие внутри "взрыва" существа о нем даже не догадывались. А если бы даже и были умные, как Рубини, то убедить соседей ему бы тоже не удалось.
    Мы сейчас тем более живем в биологическом "взрыве", наш конкретно вид кроманьонского человека насчитывает 40000 лет, и за это время успел уничтожить сотни видов животных, приручить десятки, окультурить и гибридизировать растения и животных... И ремонтировать свой организм длинным уже списком искусственных имплантантов и органов.
    Такого за 40000 лет не делал никто до нас.