Снижение человеческого фактора: о вводе в эксплуатацию комплекса для РН «Ангара»

На космодроме Восточный полностью введён в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Было получено заключение о завершении строительства, а вчера подписано официальное решение о вводе объекта в эксплуатацию.

Таким образом, завершены все этапы: получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух последних очередей, а также сданы в эксплуатацию оставшиеся 16 сооружений. Ранее, в декабре 2025 года, уже был принят основной стартовый стол и около 70% объектов комплекса.

Общая площадь участка стартового комплекса составляет почти 90 гектаров. Один только стартовый стол занимает чуть больше 45 тысяч квадратных метров. Это, для сравнения, примерно площадь шести футбольных полей.

Ключевая особенность нового комплекса - высочайший уровень автоматизации. Вся операция по подготовке ракеты, от вывоза из монтажно-испытательного корпуса до непосредственного пуска, проходит в высокоавтоматизированном режиме. Это максимально минимизирует человеческий фактор на критических этапах и существенно повышает надёжность запусков, как говорят в «Роскосмосе».

Стартовый комплекс «Ангара» на Восточном считается одним из самых современных и автоматизированных в мире. Его ввод в строй позволит России уверенно проводить пуски тяжёлых носителей семейства «Ангара-А5», «А5М» и перспективных версий.

В планах ведомства на 2027-2028 годы - первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с Восточного. Она должна вывести на орбиту макет нового российского пилотируемого корабля. А более тяжёлая версия с водородным разгонным блоком «Ангара-А5В» ожидается к старту не раньше 2030 года.

Хочется надеяться на то, что все эти планы в срок будут воплощены в реальность.
  Sky Strike fighter
    Сегодня, 20:37
    Мы строили,строили и наконец построили. Ура. drinks

    .Россия больше не зависит от Байконура для запуска тяжёлых ракет. Стартовый комплекс для носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный официально введён в эксплуатацию — об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов доложил президенту Владимиру Путину. Это означает, что страна получила полностью суверенную площадку для вывода на орбиту самых тяжёлых грузов.Почему это принципиально важно.До недавнего времени тяжёлые российские ракеты стартовали с космодрома Байконур в Казахстане. Инфраструктура, созданная ещё в советское время, исправно работала десятилетиями, однако аренда площадки и зависимость от другого государства накладывали ограничения — как политические, так и экономические. Вопрос создания собственного стартового комплекса на российской территории стоял давно, и Восточный изначально проектировался как ответ на эту задачу. Ввод в эксплуатацию стартового комплекса для «Ангары» закрывает критически важный пробел: теперь весь цикл подготовки и запуска тяжёлых носителей может осуществляться внутри страны. Для космической программы, оборонных задач и коммерческих пусков это означает предсказуемость и независимость от внешних факторов.


    https://dzen.ru/a/adyE9CMKITlV7XtD
    Глухой
      Сегодня, 20:48
      Цитата: Грибоедов
      Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!

      Но тут стёба нет. Реально все-таки, не смотря на батутника, и прочей коррупции. Достроили soldier
      Был сам на "байкодроме космодур" (у нас его так вшутку называли). Дай Бог увижу пуск и оттуда good Конечно - впечатляет good
      P.S>> Сколько мы к этому шли crying
  alexputnik17
    Сегодня, 20:41
    Чего то запутался... Вроде от Ангары вообще отходить собирались постепенно отходить. Союзы будут. wassat
    Глухой
      Сегодня, 20:44
      Вы поменьше ципсошных газет читайте, особенно по утрам!
      Дорогу осилит идущий (с) soldier
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 20:51
      Цитата: alexputnik17
      Чего то запутался... Вроде от Ангары вообще отходить собирались постепенно отходить. Союзы будут. wassat


      Наоборот от Союзов переходят к новому семейству ракетоносителей Ангара.Ну плюс ещё ракетоноситель среднего класса Союз-5,который будет запускаться с Байконура.

      . Стартовый стол для ракет "Ангара" на Восточном введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

      Напомним: "Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.


      https://rg.ru/2025/09/17/bakanov-rasskazal-kogda-v-rossii-nachnut-razvertyvanie-analoga-sistemy-starlink.html

      . «Союз-5» — это не Starship. Это не шаг к Марсу и не революция. Это, скорее, крепкий хозяйственник, который приходит на смену уставшим ветеранам. Его задача — не удивлять, а работать.Установка ракеты на стартовый стол в апреле 2026 года — это финальная точка в долгой истории импортозамещения в космосе. Россия больше не зависит от украинских «Зенитов». У нее есть своя ракета среднего класса. Своя, пусть и собранная по чертежам тридцатилетней давности, но полностью своя. ...Проект «Союз-5» невозможно рассматривать вне контекста совместного российско-казахстанского предприятия «Байтерек» (в переводе — «Тополь»). Казахстан финансирует модернизацию стартового комплекса на Байконуре, а Россия предоставляет ракету . Это не просто коммерческая сделка — это политический символ. Байконур остается главными космическими воротами России, и без участия Астаны эти ворота могут захлопнуться. ...
      Когда критики называют «Союз-5» «толстой и тяжелой копией «Зенита» , они одновременно правы и не правы. Да, конструктивно новая ракета повторяет схему советского предшественника: две ступени, стартовая масса около 535 тонн, длина — до 65 метров . ... В сумме это позволяет «Союз-5» выводить на низкую околоземную орбиту до 17-18 тонн полезного груза. На геостационарную (36 000 км) — до 2,5 тонн с использованием разгонного блока .


      https://dzen.ru/a/adeO65_tjDIoqgMM
  КТМ-5
    Сегодня, 20:45
    Сам факт строительства нового космодрома уже говорит о многом. Планы грандиозные. Нам остаётся только верить, что все они будут реализованы и не потонут в болоте коррупции, казнокрадства и разгильдяйства.