Снижение человеческого фактора: о вводе в эксплуатацию комплекса для РН «Ангара»
На космодроме Восточный полностью введён в эксплуатацию стартовый комплекс для ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Было получено заключение о завершении строительства, а вчера подписано официальное решение о вводе объекта в эксплуатацию.
Таким образом, завершены все этапы: получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух последних очередей, а также сданы в эксплуатацию оставшиеся 16 сооружений. Ранее, в декабре 2025 года, уже был принят основной стартовый стол и около 70% объектов комплекса.
Общая площадь участка стартового комплекса составляет почти 90 гектаров. Один только стартовый стол занимает чуть больше 45 тысяч квадратных метров. Это, для сравнения, примерно площадь шести футбольных полей.
Ключевая особенность нового комплекса - высочайший уровень автоматизации. Вся операция по подготовке ракеты, от вывоза из монтажно-испытательного корпуса до непосредственного пуска, проходит в высокоавтоматизированном режиме. Это максимально минимизирует человеческий фактор на критических этапах и существенно повышает надёжность запусков, как говорят в «Роскосмосе».
Стартовый комплекс «Ангара» на Восточном считается одним из самых современных и автоматизированных в мире. Его ввод в строй позволит России уверенно проводить пуски тяжёлых носителей семейства «Ангара-А5», «А5М» и перспективных версий.
В планах ведомства на 2027-2028 годы - первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с Восточного. Она должна вывести на орбиту макет нового российского пилотируемого корабля. А более тяжёлая версия с водородным разгонным блоком «Ангара-А5В» ожидается к старту не раньше 2030 года.
Хочется надеяться на то, что все эти планы в срок будут воплощены в реальность.
