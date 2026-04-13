Пекин предупредил США, что блокада Ормуза на танкеры КНР не распространяется

Китай продолжит использовать Ормузский пролив для прохода своих танкеров с нефтью, предупредив США о недопустимости любого вмешательства в процесс поставки энергоносителей. Устроенная Трампом блокировка Ормуза на Китай не распространяется.

Пекин официально уведомил Вашингтон, что китайские танкеры с нефтью, независимо от того, иранская она или нет, будут свободно ходить через Ормузский пролив. Любое вмешательство в этот процесс приведет к ответным шагам со стороны Китая. С большой вероятностью Пекин начнет новую торговую войну с США.



Накануне министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь выступил с заявлением, четко дав понять, что китайские суда и корабли будут свободно проходить через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США.

Наши корабли заходят и выходят из вод Ормузского пролива. У нас есть торговые и энергетические соглашения с Ираном. Мы будем уважать и выполнять их и ожидаем, что другие не будут вмешиваться в наши дела.

Между тем США задействовали порядка 15 кораблей для блокады Ормузского пролива. Среди них авианосец USS Abraham Lincoln, несколько эсминцев, десантные корабли. Их задача — останавливать танкеры с иранской нефтью и вышедшие из портов Ирана другие суда. Как заявил Трамп, если Иран не заключит сделку с США, то последствия для него будут «неприятными».
  tralflot1832
    Сегодня, 20:31
    Но пока китайские танкера внутри Персидского залива стоят на " якорях" ,как и все остальные.Ормуз действительно встал .
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      Сегодня, 20:52
      Ну, раньше выходили и индийские тоже. Надо понимать, ждут подхода кораблей и пойдут в составе конвоев. А вообще, чем дальше в лес, тем толще партизаны)))
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      Сегодня, 21:01
      Андрей, hi!
      Я, как человек сухопутный, так и не понял - Америка "будет останавливать танкеры с иранской нефтью". А дальше? Будет толпой собирать их где-нибудь в океане, чтобы 800 танкеров стояли на выходе из Пролива под конвоем США? Что-то мне подсказывает, что будут сливать нефть и отправлять дальше пустыми - вполне в западном пиратском духе.
      И ещё.
      А как технически они собираются танкеры "задерживать? Близко, чтобы в борт не получить, подходить не будут. По всему Индийскому океану танкеры отлавливать и где-нибудь около Диего-Гарсия складировать? Там и 15 кораблей, которые Трамп для "блокады" отрядил, по-моему, маловато будет...

      Чем-то мне вся эта история напоминает, при всей разнице исходных, как Эстония вякает об изоляции России...
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 20:31
    Ну, свистеть - не мешки таскать! Посмотрим как «мудрые» китайцы будут за своё бодаться. Последнее «китайское предупреждение» мы хорошо помним. Делайте, а не заявлениями бросайтесь. Прямо держу за вас кулачки, хоть и терпеть ненавижу вашу цивилизацию!
    Вежливый Лось
      Вежливый Лось
      Сегодня, 20:52
      Точно. Пора уже "мудрой обезьяне" спуститься с дерева и вмешаться в схватку старого уставшего медведя и полосатого в цвет радуги тигра в компании с шакалами. Если медведь сдуется, то тигр со товарищи со временем найдет способ стрясти обезьяну с дерева и откусить ей все 4 лапы.
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 20:33
    Круто. Даже мудрая, спокойная обезьяна проснулась...
    Наган
      Наган
      Сегодня, 20:51
      Ну посмотрим, чей труп проплывет через Ормузский пролив.
  faterdom
    faterdom
    Сегодня, 20:35
    Вот и чудненько, иранская блокада на Китай тоже не распространяется.
    То есть, Трамп и Нитаньяка изначально планировали сделать всем плохо, а Китаю хорошо?
    И при этом в США столько лет пытались доказать, что Трамп агент Путина???
  drags33
    drags33
    Сегодня, 20:40
    Ну наконец-то услышали слова Великой державы - Китая! Потихоньку на "гегемона" все-таки оденут смирительную рубашку )))))) Китай не будет делать это в одиночестве - скопилось столько недовольных и страдающих государств, что дональду не позавидуешь....
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 20:40
    Китайские руководители очень любят советские мультфильмы и заявление китайского адмирала про заходят и выходят ото отсыл к советскому мультфильму где ослик Иа говорил -Замечательно заходит,и замечательно выходит.
    .,выходит и заходит.
    . winked