Пекин предупредил США, что блокада Ормуза на танкеры КНР не распространяется

Наши корабли заходят и выходят из вод Ормузского пролива. У нас есть торговые и энергетические соглашения с Ираном. Мы будем уважать и выполнять их и ожидаем, что другие не будут вмешиваться в наши дела.

Китай продолжит использовать Ормузский пролив для прохода своих танкеров с нефтью, предупредив США о недопустимости любого вмешательства в процесс поставки энергоносителей. Устроенная Трампом блокировка Ормуза на Китай не распространяется.Пекин официально уведомил Вашингтон, что китайские танкеры с нефтью, независимо от того, иранская она или нет, будут свободно ходить через Ормузский пролив. Любое вмешательство в этот процесс приведет к ответным шагам со стороны Китая. С большой вероятностью Пекин начнет новую торговую войну с США.Накануне министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь выступил с заявлением, четко дав понять, что китайские суда и корабли будут свободно проходить через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США.Между тем США задействовали порядка 15 кораблей для блокады Ормузского пролива. Среди них авианосец USS Abraham Lincoln, несколько эсминцев, десантные корабли. Их задача — останавливать танкеры с иранской нефтью и вышедшие из портов Ирана другие суда. Как заявил Трамп, если Иран не заключит сделку с США, то последствия для него будут «неприятными».