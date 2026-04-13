Пекин предупредил США, что блокада Ормуза на танкеры КНР не распространяется
Китай продолжит использовать Ормузский пролив для прохода своих танкеров с нефтью, предупредив США о недопустимости любого вмешательства в процесс поставки энергоносителей. Устроенная Трампом блокировка Ормуза на Китай не распространяется.
Пекин официально уведомил Вашингтон, что китайские танкеры с нефтью, независимо от того, иранская она или нет, будут свободно ходить через Ормузский пролив. Любое вмешательство в этот процесс приведет к ответным шагам со стороны Китая. С большой вероятностью Пекин начнет новую торговую войну с США.
Накануне министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь выступил с заявлением, четко дав понять, что китайские суда и корабли будут свободно проходить через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США.
Наши корабли заходят и выходят из вод Ормузского пролива. У нас есть торговые и энергетические соглашения с Ираном. Мы будем уважать и выполнять их и ожидаем, что другие не будут вмешиваться в наши дела.
Между тем США задействовали порядка 15 кораблей для блокады Ормузского пролива. Среди них авианосец USS Abraham Lincoln, несколько эсминцев, десантные корабли. Их задача — останавливать танкеры с иранской нефтью и вышедшие из портов Ирана другие суда. Как заявил Трамп, если Иран не заключит сделку с США, то последствия для него будут «неприятными».
