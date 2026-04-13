Трамп: Как разберёмся с Ираном, заедем на Кубу - Кастро очень плохо там управлял

Сейчас они ничего не могут сделать, и мы очень легко это сохраним. Мы будем заниматься этим, и, возможно, после того, как разберёмся (с Ираном) мы заедем на Кубу. Куба - страна, которой Кастро ужасно управлял много лет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения давления на Иран Соединённые Штаты могут сосредоточиться на Кубе.По его словам, морская блокада Ирана работает эффективно: торговля страны парализована, а корабли, связанные с иранскими поставками, не пропускаются.Трамп, традиционно полный уверенности в себе:Трамп отметил, что Куба уже ослаблена действующим американским эмбарго и перекрытием поставок нефти. Он не исключил как жёсткого усиления санкций, так и переговоров о смене режима при поддержке кубинской диаспоры в США. Напомним, что фактический глава этой диаспоры - Марко Рубио, госсекретарь.Заявление прозвучало на фоне успешных, по оценке Белого дома, действий против Ирана и Венесуэлы.Эксперты расценивают риторику как продолжение политики «мира через силу». При этом рейтинг одобрения Трампа на сегодня составляет не более 38%. Не одобряют его работу на посту президента рекордные с начала второго его срока 61% американцев. Наибольшие вопросы у них, судя по сделанным оценкам, вызывает стратегия Трампа, которая позволяет получать сверхприбыли связанным с его семьёй компаниям на фоне роста цен на топливо в стране.