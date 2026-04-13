Трамп: Как разберёмся с Ираном, заедем на Кубу - Кастро очень плохо там управлял

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения давления на Иран Соединённые Штаты могут сосредоточиться на Кубе.

По его словам, морская блокада Ирана работает эффективно: торговля страны парализована, а корабли, связанные с иранскими поставками, не пропускаются.

Трамп, традиционно полный уверенности в себе:

Сейчас они ничего не могут сделать, и мы очень легко это сохраним. Мы будем заниматься этим, и, возможно, после того, как разберёмся (с Ираном) мы заедем на Кубу. Куба - страна, которой Кастро ужасно управлял много лет.

Трамп отметил, что Куба уже ослаблена действующим американским эмбарго и перекрытием поставок нефти. Он не исключил как жёсткого усиления санкций, так и переговоров о смене режима при поддержке кубинской диаспоры в США. Напомним, что фактический глава этой диаспоры - Марко Рубио, госсекретарь.

Заявление прозвучало на фоне успешных, по оценке Белого дома, действий против Ирана и Венесуэлы.

Эксперты расценивают риторику как продолжение политики «мира через силу». При этом рейтинг одобрения Трампа на сегодня составляет не более 38%. Не одобряют его работу на посту президента рекордные с начала второго его срока 61% американцев. Наибольшие вопросы у них, судя по сделанным оценкам, вызывает стратегия Трампа, которая позволяет получать сверхприбыли связанным с его семьёй компаниям на фоне роста цен на топливо в стране.
9 комментариев
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:37
    Наибольшие вопросы у них, судя по сделанным оценкам, вызывает стратегия Трампа, которая позволяет получать сверхприбыли связанным с его семьёй компаниям на фоне роста цен на топливо в стране.

    Что и требовалось доказать. laughing Не знаю как у них там с лобби, в нормальных странах - это статья. winked
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 20:59
      Гуантанамо практически плацдарм на территории Кубы. И поддержки ждать не откуда.
  2. Амиго. Звание
    Амиго.
    +1
    Сегодня, 20:38
    Гринго а морда не треснет laughing
  3. ddmitrij Звание
    ddmitrij
    +1
    Сегодня, 20:42
    То есть Ирана мало, победитель, да? Вирус безумия заставляет самому искать места поглубже
  4. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 20:44
    Этот дональд все больше напоминает деревенского дурачка, который с кривлянием и ухмылками несет что-то бессвязное... А окружающие с пониманием смотрят: "Ну что возьмешь с этого убогого?" Вот только бы этот больной не уничтожил планету...
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 20:46
    Трамп такой же помешанный как Бидон, но более буйный.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:52
      А у Бидона просто сил не было буйствовать. У него стероидов которые давали хватало чисто на передвижение. Он даже поднятся на трап самолёта не мог без того чтобы почти не навернуться пару раз.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 20:54
      Просто Трамп и Байден- это разные виды рептилоидов. В книжке "Сталин против рептилоидов" наличие разных видов рептилоидов очень подробно описано в художественной форме, и очень близко к истине.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:51
    Подожди Трампушка ,избиратели в ноябре тебе зададут вопрос почему в Ливии ,Иране и Венесуэле бензин продают в центах за литр а не долларах ? На 40 баксов - баков по вместитетельности , нет у легковых машин в природе .