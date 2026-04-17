Тяжелые дроны покидают небо современной войны
Гибель MALE
Для начала немного терминологии и классификации. Если не брать в расчет легкие и средние дроны, то беспилотники делятся на два крупных класса – MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) и HALE (High Altitude Long Endurance). Типичным представителем техники HALE является RQ-4 Global Hawk. Это тяжелая разведывательная машина американской армии, способная работать на высотах до 18 км, что заметно усложняет её поражение, но не исключает его. Именно поэтому Global Hawk в свое время можно было наблюдать над нейтральными водами Черного моря – его бортовая аппаратура позволяла просвечивать не только Крым, но и почти весь театр боевых действий. Тезис о том, что дорогостоящая техника класса HALE когда-то уйдет в небытие, очень спорный. Ниша применения у тяжелых разведчиков вполне сформирована и позволяет не заходить в зону поражения ПВО. Чего совсем нельзя сказать о дронах MALE.
Новости из Европы. 8 апреля 2026 года Франция поставила точку в одном из самых амбициозных оборонных проектов Европы. Обновлённый военный бюджет на 2026–2030 годы, представленный на заседании Совета министров, добавил 36 миллиардов евро к уже существующему плану расходов в 413 миллиардов. Казалось бы, хорошая новость для европейского ВПК? Наверное, так и есть, если не брать в расчет отказ от двух программ – Eurodrone и Patroller.
Многонациональный Eurodrone — тяжёлый беспилотник класса MALE (средневысотный, большой продолжительности полёта), разрабатываемый консорциумом Airbus Defence and Space, Dassault Aviation и Leonardo, — официально признан «менее подходящим для высокоинтенсивных боевых действий». Тактический дрон Patroller компании Safran Electronics & Defense, сопровождавшийся бесконечными задержками и техническими провалами с 2016 года, отправлен в архив после фактического выпуска единичных экземпляров.
Главный вывод военных простой: тяжёлые и дорогие БПЛА класса MALE не всегда эффективны в условиях насыщенной ПВО и радиоэлектронной борьбы. Они не могут работать в отдалении, как Global Hawk, им приходится воевать там, где стреляют. Время больших, дорогих, технологически совершенных беспилотников, способных часами кружить над зоной конфликта в режиме «господства в воздухе», подходит к концу.
Так и не родившиеся европейские дроны должны были стать частью суверенного ВПК. После того как Соединённые Штаты продемонстрировали впечатляющую эффективность своих беспилотников MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper (типичные MALE) в операциях в Афганистане, Ираке и Йемене, европейские страны осознали, что они полностью зависят от американских технологий в критически важном сегменте вооружений.
Зависимость была юридической. Любой дрон, содержащий американские компоненты, подпадал под действие ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — американского законодательства об экспорте вооружений. Это означало, что Вашингтон мог заблокировать продажу, модификацию или даже использование европейского беспилотника, если тот содержал хотя бы один американский компонент. Европейцам это не нравилось, и они принялись строить свою большую птичку без пилота. Как оказалось, это решение нельзя было назвать верным. Примечательна история Patrollera, который за последние десять лет так и не удалось довести до ума. Если это не технологическая импотенция Европы в конкретной области, то что же тогда?
Французы правы, и в этом им помогает обычная арифметика. Современный тяжёлый ударный дрон — это произведение инженерного искусства. Турбовинтовой или турбореактивный двигатель, сложная бортовая РЛС, защищённые каналы связи, автономная система навигации с ИИ-помощником, грузоподъёмность в сотни килограммов. С февраля по март 2026 года Соединённые Штаты потеряли от 11 до 13 беспилотников MQ-9 Reaper. Каждый Reaper стоит от 30 до 32 миллионов долларов. Общая сумма потерь превысила 330 миллионов долларов.
Reaper — это квинтэссенция концепции тяжёлого разведывательно-ударного дрона. Взлётная масса около 4,7 тонны, размах крыла 20 метров, продолжительность полёта до 27 часов, способность нести до 1,7 тонны боевой нагрузки. Машина впечатляющая — в условиях, когда противник не имеет серьёзной ПВО. Но Иран — это не Афганистан и не Йемен 2010-х годов. Иран располагает многоэшелонированной системой ПВО, включающей российские С-300, а также собственные разработки — системы Khordad-15 и другие. Reaper, с его максимальной скоростью около 480 км/ч и полным отсутствием малозаметных характеристик, в таком воздушном пространстве становится мишенью.
14 марта один Reaper был сбит Корпусом стражей исламской революции над Бендер-Аббасом в провинции Хормозган. 15 марта итальянский MQ-9 был уничтожен при иранском ударе по авиабазе Али-эс-Салем в Кувейте. Ещё один Reaper был ошибочно сбит катарскими силами на ранней фазе конфликта. Список можно продолжать.
Global Hawk, пожалуй, единственному из тяжелых беспилотников не грозит сокращение. Аппараты, способные работать вне зоны досягаемости систем ПВО, пока в разряде успешных
Остальные ударные дроны не сильно дешевле. Турецкий Akıncı — около 15–30 миллионов. Израильский Hermes 900 — от 10 миллионов. Bayraktar TB2 подешевле, но тоже не годится в качестве расходного материала — 5–7 миллионов.
За одну единицу тяжёлого дрона можно произвести от 500 до 3000 FPV-дронов массового типа. Каждый из них — летающая граната стоимостью в 400–800 долларов, управляемая оператором через очки виртуальной реальности. Один тяжёлый дрон может нести четыре-шесть высокоточных боеприпасов. Рой из пятисот FPV-дронов — пятьсот точечных ударов.
Кто-то упрекнет, что работают такие дроны исключительно в зоне ближнего действия и их нельзя сравнивать, но это не так. Современные российские и украинские дроны вполне годятся на роль оперативно-тактического оружия – дальность работы может достигать сотни километров и больше. При этом нет необходимости сооружать дорогостоящие станции наземного управления и аэродромы. Всё решается через дроны-носители (или «матки») и дроны-ретрансляторы. В скором времени, вероятно, появятся дроны-заправщики, снабжающие дальнобойные беспилотники запасными аккумуляторами в полете. Теоретически в этом нет ничего невозможного.
Сигарета в темноте
Три вещи, которые мешают MALE-дронам быть хозяевами в небе. Первое – сравнительно большая высота полета. Беспилотники не в состоянии долго работать на бреющем полете, поэтому становятся легкими целями для ПВО. Второе – дроны достаточно крупные, чтобы их заметили с земли. Современные средства ПВО приспособлены именно к таким целям. «Бук-М3», С-300, «Панцирь-С1», NASAMS, IRIS-T – все эти системы создавались для перехвата объектов с характерной радиолокационной сигнатурой в 0,5–5 квадратных метров. Тяжёлый дрон попадает в этот диапазон идеально. Очень хорошо описывает поведение беспилотника командир зенитного дивизиона Российской Армии:
Третья причина немощности крупных дронов кроется в его многоразовости. Когда-то давно это было преимуществом – взлетел, отработал по цели и вернулся обратно. Своеобразное высокоточное оружие, позволяющее не тратить на пресловутый «чугуний» и стрельбу «по квадратам». Современная война всё перевернула. Дрон-камикадзе с билетом в один конец в десятки, если не сотни раз дешевле любого ударного беспилотника. Всякие Bayraktar TB2 требуют дорогостоящей наземной инфраструктуры, которая, к тому же, является отличной целью для противника. Напомним, что конфликт на Украине предельно размыл понятие линии фронта. Теперь это смесь «серой зоны», линии боевого соприкосновения и ближнего тыла. Куда в такой конфигурации прятать наземные системы управления и связи с дронами? Вопрос риторический.
Американский «Жнец» используется в локальных стычках массово, однако также массово погибает. Самый большой в мире оборонный бюджет может себе это позволить, но только в мирное время. Остальные — нет
Настоящими убийцами ударных и разведывательных дронов MALE-класса стали даже не комплексы ПВО, а те самые камикадзе, захватившие небо Украины. Это отлично понимают во всем мире, и отказ Франции продиктован совершенно справедливо. Есть ощущение, что финансовые проблемы петербургского «Кронштадта» связаны именно с невостребованностью тихоходных ударных дронов типа «Орион» на СВО.
Пентагон также не отстает. Американцы на Ближнем Востоке начали развёртывать систему LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) — одноразовый ударный дрон, спроектированный по принципу «дёшево, массово, заменимо». Разработанный аризонской компанией SpektreWorks на основе обратного инжиниринга иранского Shahed-136, LUCAS представляет собой V-образный планер, способный преодолевать от 500 до 800 километров, зависать над целью и атаковать. Стоимость — около 35 тысяч долларов. Это дешевле многих ракет-перехватчиков, которые противник будет тратить на их уничтожение.
Это LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System). Он почти идеален. Камикадзе на опционном управлении через Starlink. Фактически обесценивает всю концепцию MALE-дронов
Современные конфликты вычертили новую военную парадигму, в которой почти нет места универсальности. С беспилотниками этот вопрос встал особенно остро. На СВО даже в пределах тактической зоны дроны работают строго по своим радиусам – на 10–20 км летят одни изделия, на 5–10 км другие и в ближней зоне – третьи. И даже операторы этих беспилотников почти невзаимозаменяемые, настолько велико значение специализации в современной войне. Универсальные ударно-разведывательные комплексы слишком дорогие и хлопотные в использовании. А это становится решающим фактором успешности в бою.
