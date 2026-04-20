Стоит напомнить, что генерал Денен стал министром авиации в феврале 1934 года; ранее он занимал должность начальника штаба в первом правительстве Пьера Кота. Именно в этом качестве в 1933 году он пригласил г-на Поте к себе. Он изложил ему свои идеи многоцелевого самолета, способного выполнять как бомбардировочные, так и разведывательные задачи, а также обеспечивать собственную защиту от истребителей. Это был предшественник знаменитого BCR. Генерал Денен попросил г-на Поте изучить этот тип самолета более подробно.



Пятнадцать дней спустя А. Поте представил ему небольшое досье: это был уже двухмоторный Potez 54 с двигателями Hispano. Генерал Денен согласился, что это именно тот самолет, о котором он мечтал, и поинтересовался стоимостью производства. Поте извинился за отсутствие оценки стоимости на данном этапе, но предложил в качестве приблизительной оценки цену около 400 000 франков. В дальнейшем в ходе телефонного разговора (!) генерал Денен сказал Анри Поте: «Можете продолжать», — ключевая фраза, которая побудила его начать разработку прототипа Potez 54, не дожидаясь официального выхода на рынок. Затем генерал посетил завод в Меоле, чтобы увидеть прототип в процессе строительства... Но г-н Поте, уверенный в правильности своего решения, запустил прототип Potez 54, не дожидаясь официального контракта. Генерал Денен планировал начать его строительство в Меоле.



Первый полет состоялся в ноябре 1933 года. Представленный на официальных испытаниях, он показал удовлетворительные результаты. Затем был заключен контракт на производство этого типа, и официальные ведомства, ответственные за составление контракта, договорились о цене производства и приняли 685 000 франков. Документ, подписанный г-ном Поте, был отправлен министру, генералу Денену, на утверждение. Тот вызвал г-на Поте, чтобы сообщить ему о своем обещании поставить самолеты за 400 000 франков. Несколько удивленный, г-н Поте заявил: «Раз вы говорите, что я обещал, я выполню контракт по этой цене». На самом деле, с учетом комплектующих для самолетов, контракт составил 460 000 франков за самолет. Вернувшись в Меоль, г-н Поте, как и следовало ожидать, с трудом успокаивал своих подчиненных. Он признал, что понес убытки на первом заказе из 50 самолетов, несмотря на все меры по сокращению расходов, принятые на заводе. Второй заказ из 50 самолетов не принес ему прибыли. Прибыль он получил только на третьем заказе.



Первый прототип Potez 540-01



«Кабинет» лётчиков



Компоновочная схема



Прототип Potez 541

Potez 542

Объявление о перевооружении Германии привело 18 апреля 1935 г. к новому заказу на 50 самолетов Potez 540 (№№ 45–94), а также на 40 самолетов Potez 542 (№№ 95–134). Наконец, генерал Денен отреагировал на объявление о восстановлении воинской повинности в Германии, заказав год спустя 6 самолетов Potez 540 (№№ 135–140) и 10 самолетов Potez 542 (№№ 141–150) у компании Potez, а также 30 самолетов у компании Blériot (№№ 151–180), 20 у компании Latécoère (№№ 181–200) и 40 самолетов, которые должны были быть произведены на заводе Breguet в Сен-Назере (№№ 201–240). Все эти последние 90 самолетов были типа 540. Первые серийные самолеты Potez 540 сошли с конвейера в Меоле в мае 1935 года. Они переоснастили GR I/54 в Ле-Бурже и GR I/33 в Нанси, затем GR I/55 в Лион-Броне и независимую разведывательную группу Казо. Самолеты Potez 542 сошли с конвейера в 1936 году, что наконец позволило GR II/33 вывести из эксплуатации свои Potez 25.



Производство в Меоле



Министерский Potez

Однако у этого самолета были свои достоинства: он был великолепен для дальних перелетов, с большой стеклянной кабиной в передней части, где можно было стоять и любоваться пейзажами; времени для этого было предостаточно, так как он не превышал 300 км/ч. [...] Для управления этим прекрасным самолетом, достойным рассказа Жюля Верна, требовалось пять человек... Мы были на бомбардировщике или на самолете-разведчике? Несомненно, ни на том, ни на другом!» Поэтому о собственных перспективах он оптимистично писал: «Поэтому в случае конфликта мы, с большой долей удачи, оставили себе максимум восемь дней на выживание... (Очень неприятно...).

Во время службы в Испании Potez 540/542 зарекомендовал себя как простой в управлении, устойчивый самолет, способный выдерживать многочисленные удары, особенно благодаря самогерметизирующимся топливным бакам — инновации, которую русские тщательно изучали. Кабина экипажа была спроектирована таким образом, чтобы облегчить связь между членами экипажа, и самолет был хорошо оснащен приборами. В случае посадки на брюхо двигатели были защищены полуубирающимся шасси, и у экипажа были хорошие шансы на выживание. Однако у Potez были слабые тормоза, недостаточные летные характеристики, в частности, максимальная и крейсерская скорости — разумеется, по сравнению с СБ-2, а не с бомбардировщиками франкистов Ju.52 или SM.81, и, наконец, двигатель Lorraine-Dietrich у Potez 542 был крайне ненадежным.



Демилитаризованный румынский Potez