Из России с секретом
Здание КГБ на Лубянке 1970-е годы
Человек с сумкой
24 марта 1992 года к дверям британского посольства в Вильнюсе подошел неопрятно выглядящий пожилой седоволосый мужчина с потрепанной дорожной сумкой, представился Василием Митрохиным и попросил поговорить с сотрудником дипломатического отдела.
Британское посольство в Вильнюсе. Британское посольство открылось в Вильнюсе в октябре 1991 года, после признания независимости Литвы 27 августа 1991 года. Посольство также представляет 14 британских заморских территорий
Проще говоря, Василий Митрохин был бывшим офицером Первого главного управления КГБ (разведка), работавшим в его архивах и занимавшим одну из не совсем престижных, но не менее важных должностей в иерархии советской разведывательной службы. Он занимал эту должность много лет, и за это время через его руки прошло бесчисленное количество документов и файлов о внутренней работе КГБ…
Пришедший утверждал, что обладает важной информацией, причем аналогичные просьбы он высказывал ранее и в посольстве США, но американцы не стали его слушать, посчитав, что это очередная провокация недавно созданной российской разведки. Британцы же по традиции угостили его чаем и были готовы его выслушать, даже несмотря на внешний вид. Вся правда заключалась в том, что он сильно волновался и не был уверен в том, воспринимают ли его всерьез и понимают ли ценность тех документов, которые он им предлагал, ибо это были не просто документы. Это была история!
Тайны, скрытые в сумке
Британский дипломат потребовал доказательств, и Митрохин представил некоторые из имеющихся у него документов, в которых содержались подробности из самых сокровенных секретов советской разведки.
Он не мог сказать, как они у него оказались, — кто бы мог поверить, что можно украсть целый архив спецслужбы? Он объяснил дипломату, что то, что было перед ним, было всего лишь образцом, а в Москве у него имеется гораздо больше документов по Австралии, Канаде, Индии, Израилю и государствам Латинской Америки, в которых значились сотни агентов КГБ и их контактов, с кодовыми именами и деталями, которые позволили бы их легко идентифицировать. Ну и, конечно же, документы содержали сведения обо всех операциях КГБ в самой Британии! Всего в Москве у него имелось 25 000 заметок…
Представленные странным мужчиной записки были захватывающими. Но и такими же странными, как и сам мужчина. Возможно, он когда-то и работал на КГБ, но то, что он предъявлял, не было официальными документами — скорее это были написанные от руки и напечатанные на печатной машинке копии имеющихся в архиве файлов. Но как бы то ни было, как они могли попасть к нему?
Он сказал, что живет в России и когда-то служил в архиве КГБ архивариусом в звании майора. Итак, после беглого просмотра стало ясно, что документы, которые он принес, были не обычным хламом, предлагаемым мелкомасштабными агентами, желающими заработать, или фантазерами, а ценными самородками из золотой жилы советской спецслужбы…
У обладателя этих самородков было всего два условия к британской MI6: первое — это гарантия предоставления убежища ему и его семье в Британии. Второе условие было более неожиданным — он хотел, чтобы предоставленные им материалы были непременно опубликованы. Он не хотел, чтобы их заперли в тайном хранилище и так же тайно изучали. Весь смысл путешествия (с его слов) и все его риски были потрачены только на то, чтобы правда стала известна миру…
На следующей встрече, примерно через месяц, Митрохин снова появился в Вильнюсе и принес с собой еще около 2000 документов. Высокопоставленный представитель MI6, специально прибывший из Лондона, просмотрел материалы и понял, что сидящий человек перед ним — не что иное, как настоящий кладезь разведывательной информации…
Убедившись в относительной достоверности документов, британская разведка MI6 начала секретную операцию, в ходе которой Митрохина и его семью тайно переправили в Великобританию. Они прибыли в страну вместе с главными секретами КГБ — десятками тысяч документов, которые Митрохин скопировал и спрятал в молочных бидонах и банках на своей даче, находившейся в пригороде Москвы. И лишь немногие в Великобритании, включая тогдашнего премьер-министра Джона Мейджора, лично одобрившего операцию, знали об этой операции.
Эхо разоблачений
Эксперты MI6 немедленно приступили к анализу документов и обнаружили всё больше и больше разоблачений, связанных с вывезенным архивом. Документы охватывали период от непосредственных последствий большевистской революции 1917 года до начала эпохи Горбачёва в конце 1980-х годов и содержали подробности операций КГБ в большинстве стран мира!
Список, обнародованный в документах Митрохина, по-прежнему поражает воображение. Среди них:
1. Прослушивание телефона бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, украденные американские ядерные секреты и невероятно глубокое и глубокое проникновение в политическое руководство Германии и Франции.
2. Операция «Кедр» — крупнейшая диверсия по подрыву плотины Хангри-Хорс Дэм (Hungry Horse Dam), самой большой системы электроснабжения в мире, с целью прекращения электроснабжения крупнейшего мегаполиса США — Нью-Йорка. Одновременно взрывы должны были прозвучать и в самом городе, что вызвало бы панику и дестабилизировало ситуацию в США.
3. Крайне критический доклад о Папе Иоанне Павле II, которого КГБ назвал «опасным антикоммунистом» и которого пытался скомпрометировать.
4. Поджоги нефте- и газопроводов в Канаде, что затруднило бы поставку топлива для американских электростанций.
5. Масштабная операция по прослушиванию телефонных разговоров в 1970-х и 1980-х годах, которая предоставила КГБ огромный объем разведывательной информации обо всем: от разговоров высокопоставленных американских чиновников до ключевых проектов и планов американского оружия.
6. Вербовка двух депутатов израильского Кнессета, один из которых является членом Комитета по иностранным делам и обороне, другой — генерал ЦАХАЛ, еще недавно служивший в Генеральном штабе.
7. Вербовка Росарио Кастельянос — посла Мексики в Израиле, известной в своей стране поэтессы.
8. Большой массив информации о Гае Берджессе, британском дипломате и советском двойном агенте, недолгое время работавшем в МI6 и входившем в разведывательную сеть «Кембриджская пятёрка». Митрохинский архив показывает, что Берджесс передал КГБ огромное количество совершенно секретных документов.
9. В Британии были разоблачены Мелита Норвуд, которая в течение 40 лет передавала СССР секретные документы, Том Дриберг, Раймонд Флетчер и Нил Киннок — члены британского парламента от Лейбористской партии.
10. Стало известно о сотрудничестве с КГБ Клода Эстье, бывшего лидера Французской социалистической партии и доверенного лица бывшего президента Франсуа Миттерана.
11. Был разоблачен Роберт Липка — бывший работник Агентства национальной безопасности США (по другим данным, его выдал генерал О. Калугин, ныне проживающий в США).
12. Планирование «дорожной аварии» для Рудольфа Нуреева, бежавшего на Запад в 1961 году.
13. Здесь из-за формата статьи не перечислены многие политические деятели в Азии и Европе, работавшие на КГБ…
Разочарованный советский архивариус
История самого Митрохина (1922-2004) увлекательна. Этот офицер среднего звена поступил после окончания юридического факультета университета на службу в разведку после Второй мировой войны. Он работал под прикрытием за границей, но переломный момент в его жизни произошел на Олимпийских играх 1956 года в Австралии, где его задачей было предотвращать любые попытки западных спецслужб связаться с советскими спортсменами и убедить их бежать на Запад.
И он так плохо справился с заданием, что его отстранили от оперативной работы и перевели в архивное подразделение, дав понять, что он больше никогда не будет служить в «полевых условиях». И это была бесперспективная работа, где его карьера была обречена на гибель…
Василий Никитич Митрохин (1922-2004)
Уже позже, оценивая свой поступок, Митрохин, как и любой подобный негодяй, тоже попытался подвести идеологическую базу под свое предательство: после знаменитой речи Н. С. Хрущева на ХХ съезде партии Митрохин якобы разочаровался в советской системе, но все же он продолжал надеяться, что существующая советская система каким-то образом сможет реформироваться.
На заметку. Британская The Guardian, пытаясь выставить Митрохина в качестве пламенного борца за права человека, писала: «Первые пять лет его работы были омрачены параноидальной, заключительной фазой сталинской эпохи, когда ему и его коллегам было приказано посвятить большую часть своей энергии поиску так называемых сионистских и титовских заговорщиков, чьи в основном несуществующие заговоры по всему советскому блоку не давали покоя измученному разуму стареющего диктатора».
Но когда в Чехословакии во время Пражской весны 1968 года возник «социализм с человеческим лицом» и советские танки вошли в Прагу, чтобы восстановить, по его мнению, «неосталинское однопартийное государство», он пришел к выводу, что система не подлежит реформированию и должна быть заменена. И хотя Митрохин никогда не думал открыто присоединяться к диссидентскому движению в СССР, постепенно в его голове начал формироваться проект по составлению собственного личного архива зарубежных операций КГБ, и, подвергая себя большому риску, он начал тайно выносить различные документы из архивов…
Запретные свитки
Когда в 1972 году, когда Первое главное управление КГБ (разведка) переезжало из здания на Лубянке в новый комплекс на юго-западе Москвы в районе Ясенево, Митрохин решил, что его час пробил. К моменту начала переезда в новый комплекс, пятидесятилетний Митрохин погрузился в монотонную работу, оказавшись во главе специального проекта по перемещению документов. Все архивы КГБ должны были быть перевезены из старого здания легендарной Лубянки, которая, как шутят, является самым высоким зданием в мире, потому что из его подвала можно было увидеть Сибирь, в недавно построенный комплекс.
Здание КГБ на площади Дзержинского (ныне - Лубянская площадь)
За город из центра Москвы следовало перевезти тысячи агентурных дел, сотни тысяч совершенно секретных документов, донесений и аналитических обзоров. Вот так предатель и получил неограниченный доступ ко всему, что хранилось под грифом «Совершенно секретно», причем несколько лет он для удобства работы даже имел два кабинета: один — в старом здании на Лубянке, другой — в Ясенево.
Штаб-квартира Первого главного управления КГБ (разведка) в Ясенево (ныне - СВР), которую часто называли «советским Лэнгли»
И пока он каталогизировал и систематизировал документы, пересылаемые из одного архива в другой, он начал их читать, а потом и вовсе принялся переписывать от руки всё то, что попадало ему на стол. Страница за страницей. Слово за словом. Как монах тысячелетней давности, переписывающий рукописи при свете свечи в своей келье…
На заметку. Копировальные аппараты тогда не были доступны, хотя в Советском Союзе они и существовали, но доступ к ним был достаточно сложным. Для их использования требовалось специальное разрешение, и они, как правило, имели функции безопасности, например, они печатали вторую копию, которая помещалась в специальный запертый отсек, который затем просматривали сотрудниками службы безопасности.
Митрохин был назначен лично В. А. Крючковым, тогда еще главой разведки, ответственным за передачу более чем 300 000 файлов с Лубянки в Ясенево, где им индивидуально должен был проверяться каждый файл, и Митрохин руководил этим трудоемким процессом, инспектировал и проверял каждый комплект отправляемых в Ясенево документов. А это означало, что он увидит и узнает больше тайн из документов внешней разведки КГБ, чем любой другой человек, ибо ни у кого другого, кроме высших руководителей КГБ, не было такого полного доступа ко всему архиву…
Тень над шрифтом
Свое проникновение в тайны секретных документов он начал осторожно, еще находясь на Лубянке. Сначала он пытался просто запоминать ключевые факты, ограничиваясь именами, кличками и фактами биографии, и записывал их у себя дома, когда возвращался со службы. Потом он начал писать крошечные заметки, используя в письме свой личный код, причем никогда не выносил из комплекса сами документы, а только то, что переписывал от руки, и, конечно же, не пользовался ни фотоаппаратом, ни копировальной машиной.
Позже, уже осмелев, он стал прямо в своем служебном кабинете переписывать всё, что казалось ему ценным, а исписанные листки специально мял и бросал в мусорную корзину на тот случай, если кто-нибудь заглянет в его кабинет ненароком, — и у него всегда есть алиби. А уже вечером, уходя домой, он вынимал мятые бумаги из корзины и прятал их в своих ботинках.
Тайны из оперативных дел Митрохин переписывал в школьную тетрадку
С годами он убедился, что охрана, как в Ясеневе, так и на Лубянке, никогда не прибегает к личному обыску покидающих здание сотрудников, в худшем случае иногда заглянет в портфель, после чего он стал распихивать бумаги уже по карманам. И за 12 лет тайного копирования документов его действительно ни разу на выходе не обыскали! Ну и, как было сказано выше, придя домой, он переписывал свои зашифрованные каракули в школьные тетради, систематизируя документы по странам, периодам и резидентурам.
Он имел даже доступ к святыням архивов внешней разведки — к файлам, раскрывающим истинные личности элитного подразделения разведчиков-нелегалов КГБ, проживавших под вымышленными именами за границей под видом законопослушных граждан.
Лист из тетради с записями
А каждые выходные Митрохин приезжал на свою подмосковную дачу, помещал написанное за неделю в молочный бидон и банки, после чего закапывал всё это в укромном месте…
На заметку. Собранных им материалов впоследствии скопилось на шесть чемоданов. Это были материалы о внешних операциях КГБ, имена офицеров, агентов и информаторов КГБ, а также отчеты советских разведчиков. В этих документах, в частности, говорится о подпольных арсеналах с оружием и оборудованием для связи и коммуникаций, которые были спрятаны по всей Европе и могли использоваться советскими агентами, работающими за границей.
В 1986 году, после двенадцати лет тайного копирования документов, Митрохин ушел на пенсию и начал искать способы переправить свои сокровища на Запад. И час его пробил, когда распался Советский Союз, прежние структуры рухнули, границы стали открытыми и для него открылось окно возможностей!
А в 1992 году он получил разрешение на отдых в Литве…
Отголоски предательства
В результате тщательного изучения этих документов, внедренные агенты КГБ (СВР) были арестованы, методы секретных операций были выявлены, а разведывательные операции — некоторые из которых были начаты много лет назад — были предотвращены. Разразившийся разведывательный скандал затронул не только США и Европу, но и Израиль, хотя большая часть документов Митрохина о масштабной деятельности КГБ в Израиле до настоящего времени никогда не публиковалась. По оценкам, документы Митрохина на данный момент разоблачили около 1000 агентов по всему миру!
И когда этот частный архив попал на Запад, MI6 и ФБР охарактеризовали его как «самую полную и обширную разведывательную информацию, когда-либо полученную из любого источника».
На заметку. Спустя четыре года после прибытия Митрохина в Великобританию, история о его документах просочилась в европейские СМИ и вызвала большой резонанс. Сначала СВР, созданная на базе Первого управления КГБ, пыталась преуменьшить значение события и даже высмеять эти документы, но по мере того, как СМИ предоставляли всё больше и больше подробностей, не оставалось уже никаких сомнений в том, что это одна из крупнейших утечек в истории разведки…
Вывезенный «Архив Митрохина», а именно так его окрестили западные СМИ, привел к отставкам, арестам и нескольким судебным разбирательствам по всему миру, хотя на сегодняшний день принято считать, что около 300 агентов-нелегалов, внедренных еще во времена СССР, до сих пор проживают в Великобритании и Америке, личности которых еще не были публично установлены.
Тень предателя в переплете
Уже живя под прикрытием и вымышленным именем в Великобритании, Митрохин начал сотрудничать с историком Кембриджского университета Кристофером Эндрю (да-да, того самого, который помогал в написании мемуаров предателю О. Гордиевскому) над книгой «Архивы Митрохина», опубликованной издательством Allen Lane/Penguin под названием «Меч и щит» (The Sword and the Shield). Его побег строго держался в секрете до самого 1999 года, когда книга была опубликована, а затем продолжила публиковаться по частям на первой полосе лондонской газеты The Times.
Основными документами, описывающими архив Митрохина — обширную коллекцию тайно вывезенных файлов КГБ, являются историк спецслужб Кристофер Эндрю и архивист Василий Митрохин. Эти тома, якобы, содержат исчерпывающие сведения обо всех советских разведывательных операциях по всему миру...
А после смерти Митрохина, в 2005 году, Кристофер Эндрю опубликовал еще одну книгу — «Мир шел нашим путем: КГБ и борьба за Третий мир» (The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World).
Под знаком пыли
Вся эта история настолько необычна, что её трудно принять за чистую монету. Это поистине ошеломляющий разведывательный прорыв во всей истории Холодной войны, даже несмотря на то, что он произошел уже после окончания идеологического противостояния — времени, когда различные разведывательные службы мира только начинали осознавать, что окружающий их мир начал меняться до неузнаваемости!
Сразу надо заметить, что не вся информация, содержащаяся в документах, может быть опубликована. Британская разведка запретила публикацию ряда важных документов, касающихся Израиля и США, так как израильская и американская военная цензура также имела право голоса в вопросе о том, что можно публиковать, а что нельзя. И, по всей видимости, настойчивое стремление этих двух разведывательных служб предотвратить публикацию некоторых деталей, даже несмотря на то, что информация поступает из архивов КГБ, свидетельствует, прежде всего, о важности этих деталей, даже спустя годы после произошедших событий.
На заметку. Интересна история некоего Ричарда Томлинсона, офицера MI-6, принимавшего участие в выводе «Архива Митрохина», заключенного в тюрьму в 1997 году только за одну попытку опубликовать книгу о своей карьере. Его версия изложения событий неизвестна, и неизвестно, почему MI-6 так упорно пыталась помешать ему написать мемуары и преследовала его…
После тщательного изучения тысячи зацепок, полученных из материалов Митрохина, были проверены по всему миру, в результате чего спецслужбы в сотрудничестве с правительствами стран-союзников по НАТО смогли устранить многие угрозы для своей безопасности. И при этом многие нераскрытые расследования были закрыты, многие прежние подозрения подтвердились, а некоторые имена и репутации были очищены.
Кроме того, вывезен был не весь архив КГБ, а лишь то, что Митрохин счел важным, и только то, что ему удалось скопировать, имея время и возможность, ибо многие дела в этих файлах вообще не упоминаются. И поскольку оригинальных документов КГБ или хотя бы копий оригинальных документов не существовало, сами материалы не представляли прямой доказательной ценности, но имели огромную ценность для разведывательных служб.
О важности информации, содержащейся в документах Митрохина, можно судить по высказыванию одного из офицеров MI-6, участвовавших в исследовании «Архива Митрохина»:
А вот что говорил об этих архивах начальник советского направления ЦРУ Дэвид Мэрфи:
Заключение
Сейчас вывезенные документы Митрохина находятся в открытом доступе в Архивном центре Черчилля (Churchill Archives Centre) в Кембридже, где они хранятся рядом с личными бумагами Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер. О важности хранящихся там документов сам Митрохин сказал:
Архивный центр Черчилля (СAC) в Черчилль-колледже Кембриджского университета является одним из крупнейших хранилищ в Соединенном Королевстве для сохранения и изучения современных личных документов
Сейчас трудно судить о том, что же именно двигало этим предателем, который на протяжении двенадцати лет копировал ценные сведения из архива советской разведки. Сегодня мотивы Митрохина остаются предметом жарких споров, хотя, на мой взгляд, даже полное разочарование в советской системе никак не может послужить причиной к тому, чтобы предать свою Родину. Ну и, конечно же, всё это не имеет никакого отношения к патриотизму, о котором так лживо в одном своем интервью говорил на Западе сам Митрохин.
Заканчивая повествование, надо сказать, что жизнь в Британии была трудной для Митрохина, который жил в страхе перед преследованием со стороны своих бывших коллег. Он плохо говорил по-английски, у него было мало друзей, и он был опустошен смертью своей жены Нины в 1999 году. Интервьюеры даже заметили, что над ним витала печаль…
На фото слева: В. Н. Митрохин с женой Ниной
На заметку. Официальные представители Службы внешней разведки никогда не комментировали тот ущерб, который предатель нанес нашей стране. Более того, они ставили под сомнение всю эту историю с кражей и вывозом за рубеж секретных документов…
Статья написана по материалам российских и зарубежных газет и журналов.
