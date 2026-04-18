Из России с секретом



Здание КГБ на Лубянке 1970-е годы

Человек с сумкой



Британское посольство в Вильнюсе. Британское посольство открылось в Вильнюсе в октябре 1991 года, после признания независимости Литвы 27 августа 1991 года. Посольство также представляет 14 британских заморских территорий

Тайны, скрытые в сумке

Эхо разоблачений

Разочарованный советский архивариус



Василий Никитич Митрохин (1922-2004)

Запретные свитки



Здание КГБ на площади Дзержинского (ныне - Лубянская площадь)



Штаб-квартира Первого главного управления КГБ (разведка) в Ясенево (ныне - СВР), которую часто называли «советским Лэнгли»

Тень над шрифтом



Тайны из оперативных дел Митрохин переписывал в школьную тетрадку



Лист из тетради с записями

Отголоски предательства

Тень предателя в переплете



Основными документами, описывающими архив Митрохина — обширную коллекцию тайно вывезенных файлов КГБ, являются историк спецслужб Кристофер Эндрю и архивист Василий Митрохин. Эти тома, якобы, содержат исчерпывающие сведения обо всех советских разведывательных операциях по всему миру...

Под знаком пыли

…если бы на Запад бежал сам глава КГБ, он обладал бы гораздо меньшей секретной информацией…

У меня нет информации о подноготной дела Василия Митрохина, но, зная по собственному опыту обстоятельства некоторых операций КГБ, упомянутых в книге Кристофера Эндрю и Митрохина, я считаю, что материалы, которые вывез Митрохин, вполне точны.

Заключение

В мире есть только два места, где можно найти подобные материалы. Одно — это архив КГБ, который закрыт для публичного доступа и попасть в него очень сложно, а другое — это Черчилльский колледж, где сегодня для всеобщего обозрения открываются эти рукописные заметки.



Архивный центр Черчилля (СAC) в Черчилль-колледже Кембриджского университета является одним из крупнейших хранилищ в Соединенном Королевстве для сохранения и изучения современных личных документов



На фото слева: В. Н. Митрохин с женой Ниной