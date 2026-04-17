Боевые корабли. Эсминцы Японии. Сага о настоящих самураях
Их также называли эсминцами типа «Сирануи», потому что второй корабль серии, «Сирануи», был спущен на воду раньше первого, «Кагеро».
Этот класс также вошел в историю под названием «Эскадренный миноносец типа А» в составе Императорского флота Японии. На момент ввода в эксплуатацию эти эсминцы были одними из самых смертоносных в своем классе, в первую очередь благодаря отличной дальности хода и поражающей способности их 610-мм торпед «Длинное копье».
После успеха эсминцев типа «Асасио», эсминцы типа «Кагеро» были очень похожи на них по конструкции, но были немного крупнее и включали в себя ряд усовершенствований, появившихся благодаря опыту эксплуатации. Они были оснащены более мощной батареей главного калибра и гораздо более эффективным торпедным вооружением, чем другие современные зарубежные эсминцы.
Первые 15 кораблей этого класса были заказаны в 1937 году в рамках 3-й программы дополнительного вооружения ВМС, а последние четыре — в 1939 году в рамках 4-й программы. Последний корабль этого класса, «Акигумо», из-за путаницы с количеством вымышленных эсминцев, указанных в японских бюджетных документах, чтобы скрыть финансирование секретных линкоров класса «Ямато», проходил как корабль класса «Югумо».
Эсминцы типа «Кагеро» имели такой же, но немного увеличенный корпус и надстройку, как и предшествующие им корабли типа «Асасио», и почти не отличались от них по силуэту. Главное визуальное отличие заключалось в том, что устройство перезаряжания для носовой торпедной установки располагалось перед ней, а не сзади.
Длина кораблей составляла 118,5 метра по ватерлинии, ширина — 10,8 метра, осадка — 3,76 метра.
Водоизмещение составляло 2065 метрических тонн при стандартной загрузке и 2529 метрических тонн при полной загрузке.
Таким образом, водоизмещение и ширина корпуса были немного больше, чем у кораблей класса «Асасио», что обеспечивало большую устойчивость.
Экипаж состоял из 240 офицеров и матросов.
Корабли были оснащены двумя редукторными паровыми турбинами «Кампон», каждая из которых приводила в движение один гребной вал с помощью пара, вырабатываемого тремя водотрубными котлами «Кампон». Суммарная мощность турбин составляла 52 000 лошадиных сил на валу (39 000 кВт), что позволяло развивать скорость до 35 узлов. Однако на ходовых испытаниях корабли этого класса показали скорость более 35,5 узлов.
Запас хода кораблей составлял 5000 морских миль при скорости 18 узлов. Однако в ходе испытаний было установлено, что дальность плавания этого класса составляет более 6000 морских миль.
«Амацукадзе» отличался от однотипных кораблей экспериментальной системой котлов, которая обеспечивала более высокое давление пара. Несмотря на то, что максимальная скорость корабля в 35,5 узла осталась прежней, он расходовал значительно меньше топлива, чем его однотипные корабли, и, таким образом, имел большую дальность плавания. Эта конструкция двигателя была использована в качестве основы для японского «суперэсминца» «Симакадзе».
Вооружение эсминцев типа «Кагеро» было идентично вооружению предшествующих кораблей типа «Асасио».
Главный калибр состоял из шести 127-мм морских орудий Type 3 в трех двухорудийных башнях, расположенных уже по классике – одна в носовой части, две в кормовой. Стволы могли подниматься на угол до 55 градусов.
Корабли также были вооружены восемью 610-миллиметровыми торпедными аппаратами для кислородных торпед Type 93 «Длинное копьё» в двух счетверённых поворотных установках. На каждый аппарат приходилось по одному комплекту запасных торпед в механизме перезарядки.
Противолодочное вооружение первоначально состояло из 16 глубинных бомб, количество которых в ходе войны на Тихом океане было увеличено до 36.
Что касается противовоздушной обороны, то изначально перед второй дымовой трубой были установлены две спаренные установки 25-мм зенитных орудий Type 96. По ходу войны количество орудий Type 96 постепенно увеличивалось. В 1942–1943 годах спаренные установки были заменены на счетверённые, а перед мостом была установлена ещё одна спаренная установка.
С 1943 по 1944 год на уцелевших кораблях надстройку с башней «X» сняли и заменили еще двумя трехствольными установками. В конце 1944 года на семи уцелевших кораблях установили разное количество дополнительных орудий. «Исокадзэ» и «Хамакадзэ» получили по семь одиночных установок, а «Юкикадзэ» — 14 одиночных установок и четыре 13-мм пулемёта Type 93.
«Хамакадзе» стал первым японским эсминцем, оснащенным радаром, когда в конце 1942 года на него установили радар Type 22. Остальные корабли оснащались радарами по мере захода на базы в Японии для ремонта или модернизации. Все семь кораблей, уцелевших к середине 1944 года, также получили радар Type 13 для отслеживания воздушных целей.
Эти 19 эсминцев, как настоящие самураи, приняли участие во всех операциях Императорского флота Японии, начиная с атаки Перл-Харбора. Чей-то путь закончился достаточно быстро, а служба некоторых кораблей достойна отдельных повествований.
«Кагеро» / «Жаркая дымка»
Начало войны встретил на Курильских островах в составе эскорта авианосных ударных сил адмирала Нагумо. В январе 1942 года сопровождал авианосцы «Сёкаку» и «Дзуйкаку» до Рабаула, чтобы прикрыть высадку японских войск в Рабауле и Кавиенге.
1 марта «Кагеро», сопровождая отряд «Кидо Бутай», вместе с другими эсминцами участвовал в потоплении голландского грузового судна «Моджокерто» водоизмещением 8806 тонн.
5 июля «Кагеро» с другими кораблями было поручено сопроводить транспорт Kikukawa Maru до Киски на Алеутских островах с весьма важным грузом. Во время этой миссии подводная лодка USS «Гроулер» выпустила торпеды, которые поразили все остальные корабли 18-го дивизиона, потопив «Араре» и выведя из строя «Касуми» и «Ширануи». 8 августа «Кагеро» отбуксировал поврежденный «Касуми» обратно в Японию.
До конца 1942 года и в феврале 1943 года он патрулировал район от Гуадалканала до Шортленда, а также участвовал в многочисленных операциях «Токийского экспресса» по скоростным перевозкам на Соломоновых островах. В этот период «Кагеро» сопровождал авианосцы во время битвы у Восточных Соломоновых островов 24 августа, а затем во время битвы у Санта-Крус 26 октября.
В ноябре «Кагеро» принял участие в двух крупных морских сражениях. 15 ноября во втором морском сражении у Гуадалканала, где участвовал в торпедной атаке на линкор «Вашингтон», но не смог нанести ему повреждения, что было печально, поскольку «Вашингтон» потопил линкор «Киришима» и эсминец «Аянами», чем в итоге заставил отступить все японские силы.
30 декабря «Кагеро» был одним из восьми эсминцев, которым было поручено доставить бочонки с припасами к мысу Лунга. Позже той же ночью, когда корабли сбрасывали припасы, их перехватили пять американских крейсеров и шесть эсминцев, что положило начало битве при Тассафаронге.
По мере продолжения сражения «Кагеро» потерял связь с основным строем, к нему присоединился эсминец «Макинами», который также покинул флотилию. Эти навигационные ошибки не позволили им принять участие в основных торпедных атаках, произведенных «Таканами», «Оясио», «Куросио», «Кавакадзе» и «Наганами». «Таканами» был потоплен, в то время как тяжелые крейсера USS «Миннеаполис», «Новый Орлеан» и «Пенсакола» были повреждены попаданиями торпед.
Однако тяжелый крейсер USS «Нортгемптон» повернул на северо-запад и продолжил путь в одиночку, чтобы вступить в бой с японскими эсминцами. Это поставило его прямо под прицел «Кагеро» и «Макинами», которые тоже повернули на северо-запад и все еще были готовы к торпедной атаке. Они заметили вражеский корабль и выпустили оставшиеся торпеды в левый борт единственного уцелевшего американского крейсера.
Две торпеды попали в «Нортгемптон» рядом друг с другом в кормовую часть левого борта, одна пробила машинное отделение и вывела его из строя, а другая попала прямо за третьей башней. В результате взрыва сдетонировало топливо, крейсер потерял ход и загорелся. «Нортгемптон» сразу же накренился на 10 градусов, и из-за затопления и пожара экипаж не мог справиться с повреждениями, пока не был отдан приказ покинуть корабль. В течение трех часов «Нортгемптон» затонул кормой вниз, унеся с собой на дно 50 человек.
С начала декабря «Кагеро» участвовал в очередной операции по доставке грузов. Операция изобиловала неприятностями: столкновения с американскими торпедными катерами и вывод из строя эсминца «Новаки» американской авиацией, уклонения от торпед подводной лодки USS «Летучая рыба». Ночью 11 декабря отряд был атакован торпедными катерами. В ходе боя эсминцы «Кавакадзэ» и «Судзукадзэ» потопили «ПТ-44», но «ПТ-37» и «ПТ-40» выпустили торпеды, которые потопили эсминец «Тэрудзуки». Но задача по доставке грузов была выполнена.
В середине февраля 1943 года «Кагеро» вместе с авианосцем «Дзуньё» через Трук вернулся в Куре для ремонта. В середине марта «Кагеро», «Дзуньё» и «Ниэй» вернулись в Трук, а «Кагеро» продолжил путь в Шортленд, куда прибыл 24 апреля. 7 мая «Кагеро» совершил переход из Рабаула в Коломбангару с войсками на борту, но был поврежден морской миной при выходе из порта Вила. Едва способный маневрировать, он был атакован союзнической авиацией и затонул к юго-западу от Рендовы. 18 членов экипажа были убиты и 36 ранены.
«Ширануи» / «Фосфоресцирующий свет»
Участник атаки на Перл-Харбор в составе сил адмирала Нагумо.
В январе 1942 года «Ширануи» сопровождал авианосцы «Сёкаку» и «Дзуйкаку» до Трука, а затем до Рабаула, чтобы прикрыть высадку японских войск в Рабауле, Кавиенге и Саламауа. В феврале он сопровождал японские авианосцы во время бомбардировки Дарвина, а затем базировался в Старинг-баай на Сулавеси, Нидерландская Ост-Индия, для патрулирования к югу от Явы.
1 марта «Ширануи» патрулировал вместе с остальными кораблями 18-й дивизии эсминцев, когда японский гидросамолёт обнаружил 8806-тонный голландский грузовой корабль «Моджокерто». Эсминцы 2-й эскадры выдвинулись на перехват голландского судна. В конце концов они выследили «Моджокерто», и в односторонней бойне, которая длилась всего три минуты, «Ширануи», «Кагеро», «Касуми», «Исокадзэ», «Ариаке» и «Югурэ» расстреляли «Моджокерто» и потопили его.
3 июня «Ширануи» вышел из Сайпана в составе конвоя, сопровождавшего войска в битве за Мидуэй, но повернул назад после сокрушительного поражения, в результате которого затонули четыре японских авианосца и тяжелый крейсер. Затем он сопровождал крейсеры «Кумано» и «Судзуя» из Трука обратно в Куре. 28 июня «Ширануи» было поручено сопроводить авианосец «Тиёда» до «Киски» на Алеутских островах для доставки грузов.
«Ширануи» заправляется от «Конго»
5 июля «Ширануи», «Араре» и «Касуми» находились в гавани Киска, когда их обнаружила подводная лодка USS «Гроулер», которая погрузилась и быстро сократила дистанцию для атаки. Выпустив четыре торпеды, «Гроулер» с перископной глубины наблюдал за результатом.
К удивлению экипажа «Гроулера», по одной торпеде попало в каждый корабль. Сперва торпеда «Гроулера» попала в «Араре», разнеся его пополам и потопив с потерей 104 членов экипажа. Другая торпеда попала в носовую часть «Касуми», воспламенив боезапас первой башни и оторвав носовую часть. Наконец, третья торпеда попала в «Ширануи» прямо перед передней дымовой трубой. Мгновенно затопило три из четырех машинных отделений, сломался киль, и в конечном итоге вся передняя треть корабля, мостик, башня №1, носовая часть и всё остальное отломилось и затонуло. Удивительно, но погибло только 3 человека. Четвертая торпеда, к всеобщему счастью, не попала ни в кого. Удовлетворенные произведенным побоищем американцы скрылись в глубинах, а японцы начали разгребать этот кошмар.
Эсминец «Наганами» отбуксировал «Ширануи» в гавань Киска, а эсминец «Икадзути» сделал то же самое с «Касуми». Из-за этого 18-я дивизия эсминцев была расформирована, а «Кагеро» перевели в 15-ю дивизию эсминцев. После временного ремонта «Ширануи» отбуксировали в военно-морской арсенал Майдзуру, где его сразу же поставили в сухой док для проведения столь необходимого ремонта. 17 сентября представители японского флота сделали множество фотографий сильно поврежденного корабля.
Повреждения были настолько серьезными, что «Ширануи» оставался в доке до 15 ноября 1943 года, то есть более года после торпедирования. Во время ремонта его башня «Х» была заменена на две дополнительные тройные 25-мм зенитные установки Type 96.
С января 1944 года «Ширануи» сопровождал конвои в Палау, Вэвак и Холландию. 1 марта он был переведён в 5-й флот Императорского флота Японии и направлен в северные воды. В апреле он патрулировал окрестности Оминато, а в начале августа вернулся в Куре вместе с крейсерами «Нати» и «Асигара».
Во время битвы в заливе Лейте 24–25 октября 1944 года «Ширануи» был приписан к диверсионному отряду вице-адмирала Сёдзи Нисимуры в битве в проливе Суригао. Корабль выпустил торпеды по американскому флоту, но не попал в цель, после чего помог отогнать торпедные катера огнём из надводного орудия. После боя «Ширануи» подобрал выживших с эсминца «Хаясимо». 27 октября он был потоплен со всем экипажем в результате атак пикирующих бомбардировщиков с авианосца USS «Энтерпрайз» в 80 милях к северу от Илоило, Панай.
«Куросио» / Черное течение»
Во время нападения на Перл-Харбор «Куросио» был направлен с Палау для сопровождения авианосца «Рюдзё» во время вторжения на южные Филиппины и минного заградителя «Ицукусима». 23 декабря получил незначительные повреждения в результате атаки бомбардировщиков ВВС США B-17 «Летающая крепость».
В начале 1942 года «Куросио» участвовал во вторжении в Нидерландскую Ост-Индию, сопровождая силы вторжения в Менадо, Кендари и Амбон в январе и силы вторжения в Макассар, Тимор и Яву в феврале. 8 февраля он спас выживших с «Нацушио», а 5 марта помог эсминцу «Оясио» потопить минный заградитель Королевского флота. В конце марта он вернулся на Сулавеси в Сасебо.
В конце апреля «Куросио» вышел из Куре, чтобы в начале мая принять участие в оккупации островов Кагаян близ Палавана, а 17 мая вернулся в Куре с поврежденным авианосцем «Сёкаку» из Манилы. В начале июня «Куросио» вышел из Сайпана в составе конвоя, сопровождавшего десантные корабли в битве за Мидуэй.
«Куросио» (вверху) и «Ширануи» (внизу) стоят на якоре у берегов Иокогамы во время смотра японского флота
Во время битвы за Восточные Соломоновы острова 24 августа «Куросио» входил в состав передовых сил адмирала Кондо, но в боевых действиях не участвовал. В сентябре «Куросио» использовался для патрулирования между Труком и Гуадалканалом, а в октябре начал выполнять функции «Токийского экспресса» — быстроходного транспорта для перевозки войск на Гуадалканал. Эти операции продолжались до середины февраля 1943 года.
Во время битвы при Санта-Крус 26 октября «Куросио» было поручено сопровождать авианосец «Дзюнъё». «Куросио» также участвовал в битве при Тассафаронге 30 ноября, во время которой одна из его торпед попала в американский крейсер USS «Пенсакола».
В ночь с 7 на 8 мая 1943 года, во время транспортировки войск в Коломбангару, «Куросио» подорвался на минах при выходе из Вилы (Коломбангара), взорвался и затонул. Погибли 83 человека.
«Оясио» / «Отеческое течение»
Во время нападения на Перл-Харбор «Оясио» был направлен с Палау для сопровождения авианосца «Рюдзё» и минного заградителя «Ицукусима» во время вторжения на южные Филиппины.
В начале 1942 года «Оясио» участвовал во вторжении в Нидерландскую Ост-Индию, сопровождая силы вторжения на Менадо, Кендари и Амбон в январе и на Макассар, Тимор и Яву в феврале. 8 февраля он находился рядом с эсминцем «Нацусио», который был торпедирован подводной лодкой USS S-37. «Оясио» взял на буксир «Нацусио», но стало очевидно, что тот получил смертельные повреждения, поэтому «Оясио» помог эвакуировать экипаж и оставил торпедированный эсминец тонуть.
5 марта «Оясио» и эсминец «Куросио» обнаружили неопознанный британский корабль, который они приняли за минный заградитель, и вступили в бой с противником. «Оясио» выпустил 84 снаряда калибра 127-мм, а «Куросио» — 50, потопив британское судно. Точное название потопленного ими корабля так и не было установлено. Примерно в то же время пропал без вести британский грузовой корабль «Сисунтон Нава», который, предположительно, был потоплен японцами. Возможно, это был тот самый корабль, который потопил «Оясио».
В конце апреля «Оясио» вышел из Куре, чтобы в начале мая принять участие в оккупации островов Кагаян недалеко от Палавана, а 17 мая вернулся в Куре с поврежденным авианосцем «Сёкаку» из Манилы. В начале июня «Оясио» вышел из Сайпана в составе конвоя, сопровождавшего десантные корабли в битве за Мидуэй.
Во время битвы у Восточных Соломоновых островов 24 августа он входил в состав передовых сил адмирала Кондо, но в боевых действиях не участвовал. В сентябре «Оясио» использовался для патрулирования между Труком и Гуадалканалом, а в октябре начал выполнять функции высокоскоростного транспорта для перевозки войск на Гуадалканал под названием «Токийский экспресс». Эти операции продолжались до начала февраля 1943 года.
Во время битвы за Санта-Крус 26 октября он входил в состав сил поддержки адмирала Куриты, а после битвы вернулся вместе с крейсерами «Майя» и «Судзуйя» на остров Шортленд.
Во время морского сражения у Гуадалканала 13–15 ноября «Оясио» участвовал в сопровождении конвоя с войсками. Узнав о ходе 2-го сражения, «Оясио» вместе с эсминцем «Кагеро» отправился в бой с вражескими кораблями. Они вступили в бой поздно, но успели выпустить торпеды по американскому линкору USS «Вашингтон», но не нанесли ему повреждений.
После боя «Оясио» вернулся с крейсером «Тёкай» в Рабаул. 21 ноября вышел из Рабаула, чтобы оказать помощь эсминцу «Умикадзе». 29 ноября «Оясио» отправился с грузом для снабжения, но на следующую ночь был перехвачен американскими крейсерами и эсминцами в ходе так называемого сражения при Тассафаронге. После того как торпеды с эсминца «Таканами» вывели из строя тяжелые крейсера «Новый Орлеан» и «Миннеаполис», «Оясио» был первым эсминцем, который контратаковал американские корабли, выпустив восемь торпед, за ним последовали «Куросио», «Кавакадзе» и «Наганами». «Оясио» добился успеха в этой роли, поскольку именно одна из его торпед вывела из строя тяжелый крейсер «Пенсакола», который получил тяжелые повреждения, в результате которых были выведены из строя три из четырех 203-мм орудийных башен, что вывело крейсер из строя на целый год.
Затем эсминец был переведен на перевозку войск.
В ночь с 7 на 8 мая 1943 года, во время перевозки войск в Коломбангару, «Оясио» подорвался на минах при выходе из Вилы (Коломбангара) и далее был добит американской авиацией. Корабль затонул, 91 человек погиб.
«Хаясио» / «Быстрый прилив»
В начале войны был направлен с Палау для сопровождения авианосца «Рюдзё» в операции вторжения на южные Филиппины.
В начале 1942 года «Хаясио» участвовал во вторжении в Нидерландскую Ост-Индию, сопровождая силы вторжения на Менадо, Кендари и Амбон в январе и на Макассар, Тимор и Яву в феврале. В конце марта он вернулся с «Кага» на Сулавеси в Сасебо.
В конце апреля «Хаясио» вышел из Куре, чтобы в начале мая принять участие в оккупации островов Кагаян недалеко от Палавана, а 17 мая вернулся в Куре с поврежденным авианосцем «Сёкаку» из Манилы. В начале июня «Хаясио» вышел из Сайпана в составе конвоя, сопровождавшего десантные корабли в битве за Мидуэй.
Во время битвы у Восточных Соломоновых островов 24 августа он входил в состав передовых сил адмирала Кондо, но в боевых действиях не участвовал. В сентябре «Хаясио» использовался для патрулирования между Труком и Гуадалканалом, а в октябре начал выполнять функции высокоскоростного транспорта для перевозки войск на Гуадалканал под названием «Токийский экспресс». Эти операции продолжались до начала февраля 1943 года.
Во время битвы у островов Санта-Крус 26 октября «Хаясио» был приписан к эскорту авианосца «Дзюнъё», а после боя вернулся с крейсерами «Майя» и «Судзуя» на остров Шортленд. Во время морского сражения у Гуадалканала 13–15 ноября «Хаясио» служил флагманским кораблем в составе конвоя с войсками.
24 ноября 1942 года во время транспортировки в Лаэ «Хаясио» был атакован бомбардировщиками ВВС США (один из них, B-17F с бортовым номером 41-24521, заявил, что попал прямо в левый борт передней башни), и на корабле начался пожар. Попытки потушить огонь прекратились после взрыва боезапаса, и капитан Киёси Канэда отдал приказ покинуть судно. После эвакуации выживших судно было затоплено торпедой, выпущенной с эсминца «Сирацую», в бухте Гуна, залив Хуон.
«Нацусио» / «Летний прилив»
В начале войны вышел из Палау в составе эскорта авианосца «Рюдзё» и минного заградителя «Яэяма» для прикрытия операции вторжения на южные Филиппины.
В начале 1942 года «Нацусио» участвовал во вторжении в Нидерландскую Ост-Индию, сопровождая силы вторжения в Менадо, Кендари и Амбон в январе.
Во время вторжения в Макассар 8-9 февраля «Нацусио» был торпедирован подводной лодкой ВМС США USS S-37 и затонул примерно в 22 милях к югу от Макассара. В результате атаки погибли десять членов экипажа, а выживших спас однотипный корабль «Куросио».
Это был первый японский эсминец, потопленный американскими подводными лодками во время войны, первый корабль своего класса, погибший в бою, и единственный эсминец типа «Кагеро», не участвовавший в битве за Мидуэй.
«Хацукадзе» / «Первый ветер»
В начале войны вышел из Палау в составе эскорта авианосца «Рюдзё» и минного заградителя «Яэяма» во время вторжения на южные Филиппины.
В начале 1942 года «Хацукадзе» участвовал во вторжении в Нидерландскую Ост-Индию, сопровождая силы вторжения в Менадо, Кендари и Амбон в январе, а также силы вторжения в Макассар, Тимор и восточную часть Явы в феврале.
27–28 февраля «Хацукадзе» и 2-й дивизион эсминцев участвовали в сражении в Яванском море, совершив торпедную атаку на флот союзников. В марте 2-я эскадрилья занималась противолодочными операциями в Яванском море.
1 марта «Хацукадзе» выполнял эту задачу, когда «Аматсукадзе» обнаружил подводную лодку USS «Перч» и выпустил по ней 32 снаряда, вызвав пожар. «Хацукадзе» успел сделать всего один залп по подводной лодке, который не попал в цель, прежде чем лодка погрузилась.
Однако глубинные бомбы, которыми японцы щедро угостили «Перч», сделали свое дело: вывели из строя половину двигателей, все электрооборудование и приборы, а также нанеся непоправимые повреждения корпусу и водонепроницаемым соединениям, что позволило эсминцам «Усио» и «Сазанами» добить поврежденную подводную лодку.
Далее до начала 1943 года «Хацукадзе» занимался патрульно-конвойной службой в водах у Трука.
10 января, прикрывая транспорт с бочками снабжения, направлявшийся на Гуадалканал, «Хацукадзе» был атакован американскими торпедными катерами PT-43 и PT-112. Вместе с «Токицукадзе» он открыл огонь, и они потопили оба корабля. Правда, «Хацукадзе» получил торпеду от «ПТ-112» в носовую часть левого борта, в результате чего 8 моряков погибли, а 12 получили ранения.
Командир Камэсиро подумывал о том, чтобы затопить «Хацукадзе», но от этой идеи отказались, когда удалось восстановить скорость в 16 узлов, и «Хацукадзе» с трудом добрался до Трука для экстренного ремонта. В апреле он отправился в Куре для более масштабного ремонта.
2 ноября 1943 года, во время атаки на оперативную группу крейсеров и эсминцев союзников у Бугенвиля в битве в заливе Императрицы Августы, «Хацукадзе» столкнулся с крейсером «Мёко». В результате столкновения у него оторвало нос, и, кое-как перемещаясь на скорости 10 узлов, он вступил в перестрелку с эсминцем USS «Спенс», получил несколько попаданий 127-мм снарядов.
Подошедший крейсер «Мёко» вынудил американцев отойти, но «Спенс» вернулся вместе с эсминцами «Чарльз Осборн», «Клакстон», «Дайсон» и «Стэнли», чтобы нанести решающий удар. Шквал 127-мм снарядов обрушился на «Хацукадзе», который, потеряв 164 человека из экипажа, затонул.
«Юкикадзе» / «Снежный ветер»
Самый популярный в Японии эсминец. Единственный «Кагеро», прошедший всю войну «от звонка до звонка» и выживший.
В начале Второй мировой войны для Японии, 7 декабря 1941 года, «Юкикадзе» в составе 16-й дивизии эсминцев сопровождал лёгкий авианосец «Рюдзё» во время авианалёта на Давао. До конца декабря и в январе 1942 года «Юкикадзе» сопровождал конвои, направлявшиеся к Легаспи, Ламонской бухте, Менадо, Кендари и Амбону.
20 февраля «Юкикадзе» сопровождал силы вторжения, направлявшиеся к Тимору. Затем, 27 февраля, «Юкикадзе» впервые принял участие в боевых действиях, приняв участие в сражении в Яванском море, в ходе которого были уничтожены надводные корабли союзников, пытавшиеся защитить Голландскую Ост-Индию от японского вторжения. Однако «Юкикадзе» провел лишь одну торпедную атаку, в ходе которой не было ни одного попадания. После боя «Юкикадзе» спас около 40 выживших с нескольких потопленных военных кораблей союзников.
На следующий день «Юкикадзе» и «Токицукадзе» обнаружили подводную лодку USS S-37 и вместе сбросили 10 глубинных бомб, полностью выведя из строя ее двигатель правого борта, повредив охладители, вызвав сильное затопление и утечку масла, из-за чего S-37 была вынуждена отступить в Австралию для масштабного ремонта. Правда, впоследствии экипаж этой лодки изрядно попил крови у Императорского флота.
Направляясь в Банджармасин, ранним утром 2 марта «Юкикадзе» и «Токицукадзе» обнаружили еще одну подводную лодку и сбросили еще 10 глубинных бомб, но безрезультатно. Позже той же ночью «Юкикадзе» заметил еще одну (возможно, ту же самую) подводную лодку, которая тут же резко ушла под воду, и снова сбросил 2 глубинные бомбы, но безрезультатно.
В рамках подготовки к битве за Мидуэй «Юкикадзе» должен был сопровождать несколько транспортных судов с войсками на этапе сражения, предполагавшем вторжение на остров Мидуэй. Однако с 3 по 6 июня битва превратилась в одно из самых сокрушительных морских поражений за всю войну. Четыре японских авианосца и тяжелый крейсер были потоплены в результате рейдов американских авианосцев, что вынудило силы вторжения отступить. После боя «Юкикадзэ» присоединился к основным силам и оказал помощь поврежденному тяжелому крейсеру «Могами».
Затем «Юкикадзе» снова принял участие в боевых действиях в качестве эскорта авианосцев в битве при Санта-Крус 26 октября.
«Юкикадзе» впервые принял участие в крупном сражении, которое впоследствии стало первым морским сражением за Гуадалканал. Целью операции была очередная массированная бомбардировка Хендерсон-Филд, бывшей японской авиабазы, захваченной американскими войсками и активно использовавшейся для нанесения ударов по японским судам. «Юкикадзе» шёл вместе с эсминцами «Амастукадзе» и «Тэрудзуки».
Ранним утром 13 декабря американский отряд из двух тяжелых крейсеров, трех легких крейсеров и восьми эсминцев перехватил японскую эскадру. «Хиэй» и эсминец «Акацуки» открыли огонь по лёгкому крейсеру «Атланта», начав бой с перестрелки в упор, в результате которой «Акацуки» и «Атланта» затонули.
«Юкикадзе» вместе с «Нагарой» и эсминцем «Харусаме» вступили в бой с головным американским эсминцем «Кушинг». Японские снаряды вывели из строя электрооборудование и орудия «Кушинга», и корабль остался дрейфовать в воде, охваченный пламенем. В конце концов эсминец затонул.
Дальше «Юкикадзе» заметил эсминец USS «Лаффи», который только что вышел из дуэли с «Хиэй». «Юкикадзэ» открыл огонь и выпустил по «Лаффи» три 5-дюймовых (127 мм) снаряда, один из которых попал в орудийную башню № 2 и разрушил ее, устроив неожиданный фейерверк. Одновременно 356-мм снаряда с «Хиэй» попали в мостик и надстройку в средней части корабля. «Юкикадзе» выпустил несколько торпед, одна из которых попала в корму «Лаффи», оторвав ее вместе с гребными винтами, сломав киль, выведя из строя всю электрическую систему и вызвав сильный пожар. Когда пожар из-за попадания торпеды уничтожил 4-й артиллерийский погреб «Лаффи» и потопил корабль, унеся жизни 59 человек, был отдан приказ оставить корабль.
«Юкикадзе» продолжал искать цели и ближе к концу боя сумел застать врасплох эсминец USS «Стеретт» и обстрелять его одиннадцатью 127-мм снарядами. В результате обстрела были выведены из строя кормовые орудия и торпедные аппараты «Стеретта», корабль загорелся, 28 человек погибли, еще 13 получили ранения. Однако все повреждения были нанесены выше ватерлинии, и «Стеретт» смог уйти на работающем двигателе.
Затем эсминец подобрал выживших с «Хиэя» и ушел на Трук.
В начале 1943 года Япония решила сократить потери и отступить с Гуадалканала, позволив союзникам захватить остров. С 1 по 4 февраля «Юкикадзе» был одним из 20 эсминцев, участвовавших как в первой, так и во второй эвакуации японских войск.
Прошло совсем немного времени, и «Юкикадзе» снова оказался в гуще событий. Лаэ отчаянно нуждался в пополнении запасов, чтобы отбросить силы генерала Макартура от Новой Гвинеи. Для подкрепления Лаэ было отправлено восемь военных кораблей в сопровождении восьми эсминцев, в том числе «Юкикадзе» и «Токицукадзе».
1 марта, когда корабли шли через море Бисмарка, их заметили разведывательные самолеты союзников. На рассвете 2 марта эскадрилья B-17 атаковала их, потопив десантный корабль Kyokusei Maru и повредив еще два. На следующий день вторая волна не потопила ни одного корабля, но рассеяла силы, сделав их уязвимыми. Когда в атаку пошла третья волна, американцы потопили десантный корабль и эсминец «Арасио», а также нанесли смертельные повреждения эсминцам «Сираюки» и «Токицукадзэ».
«Юкикадзэ» эвакуировал экипаж «Токицукадзэ», а остальные затопили «Сираюки». Волна за волной B-17 и B-25 атаковали японский отряд, и в ходе ожесточенных боев все оставшиеся шесть десантных кораблей были потоплены, а также был уничтожен поврежденный «Токицукадзэ». «Юкикадзэ» и другие эсминцы попытались спасти как можно больше выживших, но в этот момент последняя волна B-17 потопила эсминец «Асасио» вместе с большей частью экипажа.
В ходе сражения в море Бисмарка, продолжавшегося со 2 по 4 марта, были потоплены все восемь десантных кораблей и четыре из восьми эсминцев. «Юкикадзе» не получил никаких повреждений. Спасши выживших с нескольких затонувших кораблей, «Юкикадзе» доставил их в Рабаул и прибыл в пункт назначения 5 марта.
Сразу после этого «Юкикадзе» отправился на переброску войск в Коломбангару, куда прибыл 7 марта. До конца марта и в апреле эсминец участвовал в перевозках войск в Коломбангару, Рекату, Финшхафен и Тулуву.
9 июля «Юкикадзе» отправился в очередной рейс по перевозке войск в Коломбангару. «Юкикадзэ» с радаром на борту шел во главе флотилии эсминцев, прикрывая четыре транспорта с примерно 1200 солдатами на борту. За ним следовали эсминцы «Хамакадзэ», «Киёнами» и «Югуре». Четыре эсминца действовали вместе с японским флагманом, легким крейсером «Дзинцу», а также устаревшим эсминцем «Микадзуки».
Первые три дня перехода прошли относительно гладко, но по пути отряд был замечен союзными береговыми наблюдателями, которые передали информацию союзной разведке. В надежде устроить засаду на японские корабли адмирал Эйнсворт собрал отряд из американских лёгких крейсеров «Гонолулу» и «Сент-Луис», а также новозеландского лёгкого крейсера «Линдер» при поддержке 10 эсминцев.
К 1:03 13-го числа корабли союзников находились примерно в 10 км от японской оперативной группы, когда «Дзинцу» осветил вражеские корабли своими прожекторами. «Гонолулу», «Сент-Луис» и «Линдер» открыли огонь по «Дзинцу». В 1:20 «Юкикадзе», «Хамакадзе», «Киёнами» и «Югуре» выпустили по кораблям союзников полный боекомплект торпед. Четырьмя минутами позже торпеда с «Юкикадзе» попала в «Линдер», в середину корабля. Попадание торпеды с «Юкикадзе» убило 23 моряка и вынудило «Линдер» выйти из боя с серьезными повреждениями.
Крейсер был поврежден настолько сильно, что на этом война для него закончилась: его списали в мае 1944 года.
В свою очередь, к тому времени американские крейсера потопили «Дзинцу». Надо было отвечать. Всего за 18 минут торпедные аппараты на всех четырех эсминцах были полностью перезаряжены и готовы к стрельбе. «Юкикадзэ» повел остальные эсминцы в очередную торпедную атаку, и торпеды были выпущены с расстояния примерно 4,5 километра. Две торпеды попали в «Сент-Луис», одна в «Гонолулу», а еще одна – в эсминец «Гвин». Эсминец не выдержал удара «Длинного копья», разломился и затонул. Крейсера отошли, оставив поле боя за японцами.
Кусок крейсера «Гонолулу»
Учитывая, что были высажены все 1200 десантников, операцию можно было считать более чем успешной.
Далее «Юкикадзе» участвовал в различных транспортных операциях в Коломбангару, пока в августе не пришло время идти на ремонт. С кормовой надстройки была демонтирована башня 127-мм орудий, а вместо нее установили пару счетверённых 25-мм зенитных автоматов, а также дополнительные зенитные орудия и обновлённые радары типа 22 и типа 13. После ремонта «Юкикадзэ» до конца 1943 года выполнял различные задачи по сопровождению.
«Юкикадзе» сопровождал конвой из быстроходных танкеров, следовавший из Модзи в Сингапур с 11 по 20 января 1944 года. Дальше эсминец занимался различными конвойными операциями.
22 мая «Юкикадзе» наскочил на риф во время патрулирования у Тавитави, из-за чего его скорость упала до 25 узлов. Это был самый серьезный ущерб, который эсминец получил за всю свою службу.
В битве при Мидуэе «Юкикадзе» не участвовал, сопровождая танкеры с топливом для кораблей и самолетов.
20 октября «Юкикадзе» прибыл в Бруней, чтобы встретиться с остальной частью японского флота, которая должна была принять участие в операции «Сё-Го». Из-за того, что японский авианосный флот был уничтожен, японцы планировали использовать свой неповрежденный надводный флот для того, чтобы атаковать и потопить американские конвои с войсками, направлявшиеся в залив Лейте, и все сопровождавшие их корабли, а остатки японской авианосной ударной группы, вооруженной камикадзе, должны были отвлечь на себя крупные военно-морские силы под командованием адмирала Хэлси.
«Юкикадзе» вышел в море 22 декабря в составе основных сил адмирала Куриты, включавших японские «суперлинкоры» «Ямато» и «Мусаси», а также более старые, но боеспособные линкоры «Нагато», «Конго» и «Харуна», в сопровождении 10 тяжелых крейсеров, 2 легких крейсеров и 15 эсминцев, включая «Юкикадзе». «Юкикадзэ» присоединился к другим эсминцам 10-й эскадры, образовав кольцо вокруг южного соединения и защищая «Мусаси», «Конго» и «Харуну».
23 декабря план начал рушиться с самого начала битвы в заливе Лейте. «Юкикадзе» принял участие в бою в море Сибуян. Эсминец не получил повреждений, в отличие от других кораблей.
Адмирал Курита отдал приказ об отступлении. Однако через два часа он объявил, что приказ об отступлении был ложным, и приказал центральным силам вернуться в бой. К утру 25-го числа основные силы сократились до четырех линкоров, шести тяжелых крейсеров, двух легких крейсеров и одиннадцати эсминцев. «Юкикадзе» остался в строю вместе с эсминцами «Уракадзе», «Исокадзе» и «Новаки» под командованием легкого крейсера «Яхаги».
Отряд вступил в бой с «Тэффи-3» — группой из шести малых эскортных авианосцев, трех эсминцев и четырех эскортных миноносцев. «Ямато» сделал первый залп, за ним последовали другие крупные военные корабли, положив начало сражению у Самара. «Юкикадзэ» участвовал в торпедной атаке на эскортные авианосцы «Калинин Бэй» и «Сент-Ло». Однако ни одна из торпед не достигла цели.
Готовясь к очередной торпедной атаке, «Юкикадз» и другие эсминцы заметили поврежденный эсминец USS «Джонстон», пытавшийся прикрыть тонущий эскортный авианосец USS «Гамбье-Бей». «Юкикадзе», «Исокадзе», «Уракадзе» и «Новаки» приблизились на расстояние 5 км и накрыли «Джонстона» снарядами. В результате попаданий снарядов американский эсминец был разрушен и затонул, унеся с собой 186 человек экипажа.
Это был последний раз, когда «Юкикадзе» вступал в бой с вражескими кораблями за время службы в японском флоте.
Застрявший в Брунее японский флот подвергался воздушным атакам, американские войска медленно, но верно освобождали Филиппины, и японским кораблям срочно нужно было покинуть этот всё более опасный район. В ноябре японские военные корабли начали покидать этот район. 16 ноября основной флот окончательно покинул Бруней и взял курс на Куре, а «Юкикадзэ» получил задание охранять крупные корабли. 22 ноября линкор «Конго» и эсминец «Уракадзэ» были торпедированы и потоплены подводной лодкой USS «Силион», но «Юкикадзэ» и остальные корабли успешно прибыли в Куре 24 ноября. На следующий день «Юкикадзэ» сопроводил линкор «Нагато» в Йокосуку.
По прибытии в Йокосуку «Юкикадзэ» получил важное задание. «Юкикадзе», а также «Исокадзе» и «Хамакадзе» получили задание сопроводить авианосец «Синано» из Йокосуки в Куре. Четыре корабля вышли в море 28-го числа. Однако 29-го, сразу после 3:00, появились признаки приближения вражеской подводной лодки. «Исокадзэ» подал сигнал «Юкикадзэ», чтобы тот защищал «Синано», но тот не получил сообщение. Опасаясь волчьей стаи, «Синано» предпринял маневр, который, по иронии судьбы, позволил ему развернуться бортом к одинокой подводной лодке USS «Арчерфиш». «Арчерфиш» выпустила несколько торпед, четыре из которых попали в цель. Недостроенный авианосец не мог бороться за живучесть и затонул.
В апреле 1945 года вторжение на Окинаву, последнюю обороняемую позицию Японии за пределами материка, стало неизбежным. В то время как армия была готова сделать всё возможное для защиты Окинавы, флот был больше озабочен тем, чтобы сохранить те немногие корабли, которые у него были, для возможного сражения на материковой части Японии. Однако, по некоторым данным, император Хирохито был недоволен тем, что флот бездействует и не защищает Окинаву, и поэтому был разработан план. Военно-морской флот должен был отправить линкор «Ямато» на задание — высадиться на острове и действовать как стационарная непотопляемая артиллерийская крепость, уничтожая десантные конвои союзников. В свою очередь, для защиты «Ямато» был оперативно сформирован эскорт. План получил название операция «Тэн-Го» и стал частью общей битвы за Окинаву.
«Юкикадзэ» должен был стать одним из девяти кораблей сопровождения, которым было поручено защищать «Ямато» от возможных атак союзников. Всё, что смог наскрести Императорский флот для этой операции, — лёгкий крейсер «Яхаги» и эсминцы «Хамакадзе», «Исокадзе» и «Асасимо», «Хацусимо», «Касуми», «Фуюцуки» и «Судзуцуки».
Дальше все знают, что произошло: американцы потопили «Ямато», «Асасимо», «Яхаги», «Хамакадзе», «Касуми», «Судзуюки» и «Исокадзе».
«Юкикадзе» снова уцелел и спасал экипажи «Ямато» (хотя там особо и некого было спасать) и «Исокадзе».
«Юкикадзе» после завершения операции отправился в Сасебо, где высадил выживших с «Ямато» и «Исокадзе». До конца апреля и в мае «Юкикадзэ» выполняла только патрульные функции, а когда запасы нефти в Японии почти полностью истощились, «Юкикадзе» даже не мог выйти в море и застрял в порту без топлива. Позже эсминец перебазировали в Одзиму, где он и встретил конец войны.
В результате участия в некоторых из самых опасных сражений, в которых участвовал «Юкикадзе», избежав при этом каких-либо серьезных повреждений, ни разу не попав под удар ни одного морского снаряда, торпеды или бомбы, сброшенной с воздуха, «Юкикадзе» в Японии называют «непотопляемым кораблем» и «чудо-кораблем». «Юкикадзе» принимал участие более чем в 10 крупных сражениях и более чем в 100 миссиях сопровождения и транспортировки припасов во время Второй мировой войны.
«Юкикадзе»-транспорт
После войны эсминец был передан представителям Китайской Республики, получил новое имя «Даньян» и одно время был флагманом флота КР. Но это уже совсем другая история, которая закончилась списанием только в 1970 году.
В качестве жеста доброй воли его штурвал и один из якорей были возвращены в музей Военно-морской академии Японии.
«Аматсукадзе» / «Ветер Небесной гавани»
Войну этот эсминец начал 25 ноября 1941 года, когда «Аматсукадзе» присоединился к более чем 200 кораблям Объединённого флота в Йокосуке, а затем вместе с тремя однотипными кораблями во главе с лёгким крейсером «Дзинцу» отправился участвовать во вторжении на Филиппины. «Аматсукадзе» встретился с лёгким авианосцем «Рюдзё», чтобы сопроводить его до Палау к моменту нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года.
После сопровождения «Рюдзё» до Палау «Аматсукадзе» охранял Легаспи. 20 декабря он отправился с силами вторжения в порт Давао. «Аматсукадзе» пришвартовался у входа в порт и спускал на воду быстроходные моторные лодки с десантом, прикрывая их от береговой обороны и кораблей. С берега десант атаковали, и «Аматсукадзе» обстрелял противника из 127-мм орудий, заставив его отступить. При этом один из снарядов попал в британский нефтяной танкер, в результате чего тот взорвался и горел более трёх дней, пока не затонул.
Вскоре после этого «Аматсукадзе» обнаружил вражескую подводную лодку и снизил скорость до 8 узлов, чтобы сонар корабля работал с максимальной эффективностью. «Аматсукадзе» дважды атаковал глубинными бомбами, и был замечен большой разлив соляра, из чего капитан Хара сделал вывод, что подводная лодка потоплена.
9 января 1942 года «Аматсукадзе» покинул залив Манига и 11 января встретился с силами вторжения «Менадо». Успешно сопроводив силы вторжения, 17-го числа он прибыл на якорную стоянку Банка, 24-го — отбыл с силами вторжения Кендари, а 29-го защищал силы вторжения Амбона. 30-го числа «Аматсукадзе» прибыл на якорную стоянку Хитулама, 1 февраля принял на борт раненых из Амбона, а затем, до 20 февраля, сопровождал силы вторжения Тимора.
26 февраля «Аматсукадзе» встретился с тяжелыми крейсерами «Хагуро» и «Нати», отряд вышел на перехват отряда союзников: два тяжёлых крейсера, три лёгких крейсера и девять эсминцев. Сблизившись до расстояния 6 км, отряды обменялись ударами, причем японские эсминцы выстрелили кучу торпед – 56, но в цель, увы, попала одна. Новозеландский эсминец «Кортенаер» разломился и затонул. На этом бой практически закончился.
Позже той же ночью «Аматсукадзе» шел в дозоре, высматривая вражеские корабли, когда наткнулся на четыре эсминца. Это были американские «Пол Джонс», «Олден», «Джон Д. Форд» и «Джон Д. Эдвардс», которые отделились от основного соединения, израсходовав все торпеды.
«Аматсукадзе» открыл огонь по противнику, но не включил прожекторы и, не получив ни одного попадания, покинул место боя. 28 декабря, после окончания сражения, «Аматсукадзе» заметил госпитальное судно «Оп Тен Норт», которое спасало выживших с затонувших военных кораблей союзников. «Аматсукадзе» остановил «Оп Тен Норт», а далее сопроводил корабль до острова Бавеан в качестве военного трофея.
1 марта «Аматсукадзе» продолжал сопровождать «Оп Тен Норт» до Банджермасина, когда установил рекорд, способствовав потоплению двух вражеских подводных лодок за 24 часа. В 1:10 наблюдатели на «Аматсукадзе» обнаружили подводную лодку USS «Перч», которая продолжала пытаться атаковать конвой, направлявшийся в Яванское море. «Аматсукадзе» разогнался до 26 узлов, включил прожекторы и произвел 32 выстрела на расстоянии 2500 метров, предположительно поразив «Перч» по меньшей мере тремя 127-мм снарядами, что вынудило ее совершить аварийное погружение.
«Амаисукадзе» и «Хацукадзе» приблизились к позиции подводной лодки и каждый сбросил по шесть глубинных бомб, успешно выведя из строя «Перча». Половина двигателей была выведена из строя, а прочный корпус и боевая рубка получили вмятины, что привело к непоправимым повреждениям корпуса. Несколько вентиляционных клапанов заклинило, через двери и уплотнители корабля начала просачиваться вода, а около 90 % приборов и датчиков были выведены из строя. В течение двух дней поврежденный Perch был добит глубинными бомбами и огнем с эсминцев «Усио» и «Сазанами».
Позже той же ночью, в 22:25, «Аматсукадзе» заметил на поверхности еще одну подводную лодку, на этот раз голландскую «К-10». «Аматсукадзе» обстрелял «К-10» несколькими снарядами, после чего она начала экстренное погружение. В ответ «Аматсукадзе» преследовал противника и сбросил в общей сложности четыре глубинные бомбы, выведя из строя еще одну подводную лодку. «K-10» с трудом добралась до Сурабаи, но на следующий день была затоплена в гавани, так как повреждения, нанесенные японским эсминцем, не позволяли лодке покинуть порт Сурабаи.
31 марта «Аматсукадзе» участвовал в береговой бомбардировке острова Рождества, на котором находились очень богатые залежи фосфатной руды. 1 апреля «Аматсукадзе» стал свидетелем того, как торпеда, выпущенная подводной лодкой USS «Сивулф», оторвала нос «Нака», после чего сопроводил его до Сингапура. С 25 апреля по 3 мая Amatsukaze находился в сухом доке в Куре на техническом обслуживании, а с 21 по 25 мая совершил переход из Куре в Сайпан.
«Аматсукадзе» получил задание сопровождать конвой с войсками во время битвы за Мидуэй для потенциального вторжения на остров Мидуэй с 4 по 7 июня. Однако он не участвовал в боевых действиях, так как события битвы транслировались по радио.
16 августа «Аматсукадзе» сопровождал японский флот до Трука, а затем отправился в кампанию на Гуадалканале. 24-го числа «Аматсукадзе» сопровождал ложный авианосец во время битвы у Восточных Соломоновых островов и уклонился от атак с воздуха с суши и с авианосцев. «Аматсукадзе» не получил повреждений, но стал свидетелем того, как лёгкий авианосец «Рюдзё» был потоплен самолётами с авианосца USS «Саратога». После боя он спас выживших с «Рюдзё» и экипаж севшего на мель бомбардировщика «Дзуйкаку».
«Аматсукадзе» в течение сентября патрулировал окрестности Трука, а с 12 по 13 октября занимался разведкой базы гидросамолётов США. 15 октября она присоединилась к авианосным силам адмирала Кондо и сопровождала их в ходе так называемой битвы у островов Санта-Крус.
В Труке «Аматсукадзе» объединился с крупной японской оперативной группой. Целью группы была еще одна масштабная бомбардировка Хендерсон-Филд, бывшей японской авиабазы, захваченной американскими войсками и активно использовавшейся для нанесения ударов по японским судам. Основу группы составляли линкоры «Хиэй» и «Кирисима». «Хиэй» служил флагманом адмирала Абэ. В сопровождении лёгкого крейсера «Нагара» и в общей сложности одиннадцати эсминцев, включая «Аматсукадзе», флот вышел в море 9 ноября 1942 года. Поначалу эсминцы шли стандартным строем в направлении приближающегося ливневого шквала, который сумел нарушить строй и разделить эсминцы на небольшие группы. В результате «Аматсукадзе» оказался рядом с эсминцами «Юкикадзе» и «Тэрудзуки» в центре левого фланга.
Ранним утром 13 декабря их перехватили два тяжелых крейсера, три легких крейсера и восемь эсминцев. «Аматсукадзе» был блокирован эсминцами «Икадзути» и «Инадзума», потому в бою принял чисто символическое участие.
В конце концов, когда путь освободили, «Аматсукадзе» на полной скорости пошел в атаку. Осветительные снаряды, выпущенные с «Нагары», осветили группу американских эсминцев, обстреливавших «Хиэй», в которую входили USS «Флетчер», «Монссен», «Аарон Уорд» и «Бартон». «Аматсукадзе» сократил дистанцию, пока торпедный расчет готовил к запуску восемь торпед типа 93, и с дистанции 3000 метров выпустил все торпеды.
«Аарон Уорд» и «Монссен» едва избежали торпедной атаки, «Бартону» повезло меньше: он был вынужден снизить скорость, чтобы не столкнуться с маневрирующим «Аароном Уордом», и не успел набрать скорость, как две торпеды «Аматсукадзе» попали в цель: одна угодила в машинное отделение, а другая — в котельное. «Бартон» взорвался и разломился пополам, затонув за считанные минуты. Погибло 168 человек.
Затем «Аматсукадзе» отошел к «Хиэй», чтобы перезарядить торпеды. Потом на эсминце заметили эсминец «Юдати», который находился под обстрелом лёгкого крейсера USS «Джуно». Попаданий не было, но, пытаясь прикрыть «Юдати», «Аматсукадзэ» сократил дистанцию и выпустил четыре торпеды. Одна из них попала в левый борт «Джуно». Торпеда пробила киль, вывела из строя всю электрическую систему и заставила крейсер двигаться со скоростью 13 узлов (24 км/ч; 15 миль в час), что вынудило его выйти из боя. «Джуно» был добит еще одной торпедой, выпущенной с подводной лодки «И-26», которая попала почти в то же место, куда попала торпеда «Аматсукадзэ», разломив корабль пополам и потопив его. Погибли все, кроме 10 моряков.
Далее на пути «Аматсукадзе» попался поврежденный тяжелый крейсер «Сан-Франциско», по которому были отправлены последние четыре торпеды, которые из-за короткой дистанции не успели взвестись и потому не причинили вреда.
Зато не выключенные прожекторы привлекли внимание американского крейсера «Хелена», который угостил японский эсминец шестью 152-мм снарядами. Был уничтожен пост управления огнем, радиорубка, гидравлическая система (перестали поворачиваться башни и руль) и погибли 43 человека. Однако спасение пришло в виде трех японских эсминцев: «Асагумо», «Мурасаме» и «Самидаре», которые наконец вступили в бой и атаковали «Хелену», отвлекли его внимание от «Аматсукадзе» и позволили тому скрыться за дымовой завесой.
Несмотря на повреждения, «Аматсукадзе» сумел добраться до Трука 14 декабря.
По прибытии в Трук состоялись похороны 43 человек, погибших на борту корабля, после чего он отправился в Куре и прибыл туда 18 ноября, где сразу же встал на ремонт. «Аматсукадзэ» получил новые спаренные зенитные установки, установленные на мостике и рядом с кормовой дымовой трубой, а также систему радиолокационного обнаружения. В феврале ремонт был завершен, и 5 февраля «Аматсукадзе» вышел из Куре, чтобы сопроводить «Кумано» на Трук. Они прибыли на место 10 февраля, после чего «Аматсукадзе» доставил войска на Вевак, а затем отбуксировал выведенный из строя эсминец «Харусаме» на Трук.
С 16 по 23 августа «Аматсукадзэ» вместе с линкором «Ямато» отправился на Трук, а с 18 по 25 сентября — в составе всего японского флота, пытавшегося контратаковать американские авианосные соединения, но в боевых действиях участия не принимал.
11 января 1944 года «Аматсукадзэ» вышел в Южно-Китайское море, чтобы сопроводить быстроходные нефтяные танкеры в Сингапур. По пути конвой обнаружила подводная лодка USS «Редфин». «Аматсукадзэ» преследовал «Редфин», но подводная лодка резко ушла на глубину, и сразу после этого «Аматсукадзэ» развернулся, чтобы вернуться к конвою. Это оказалось роковой ошибкой: «Редфин» выпустил четыре торпеды. Одна из этих торпед попала в «Аматсукадзе» в левый борт между первым и вторым отсеками, что привело к взрыву в машинном отделении. «Аматсукадзе» медленно накренился на нос и разломился пополам. Носовая часть быстро затонула, унеся с собой жизни 80 человек, в том числе капитана Фурукавы Бундзи.
Подбитый «Аматсукадзе» после торпедирования «Редфином». Стрелка указывает на старшего торпедиста Эйдзи Маниву
Однако кормовая часть «Аматсукадзе» осталась на плаву. После неудачной попытки других кораблей найти выживших, поиски «Аматсукадзе» прекратились, эсминец был оставлен остальными кораблями конвоя и шесть дней дрейфовал без хода. Двигатель был затоплен, а всё исправное радиооборудование ушло на дно вместе с носовой частью корабля, так что экипаж оказался посреди океана без связи. 16 декабря дрейфующий «Аматсукадзе» был замечен японским патрульным самолетом, после чего старый эсминец «Асагао» отбуксировал «Аматсукадзе» в Сингапур для срочного ремонта, куда они прибыли 24 декабря.
По прибытии в Сингапур «Аматсукадзе» был немедленно поставлен в сухой док для срочного ремонта. Однако у Сингапура не было ресурсов для полного ремонта «Аматсукадзе», поэтому следующие десять месяцев он простоял в сухом доке в полуразобранном виде. Однако 15 ноября «Аматсукадзе» наконец оснастили временным носом, хотя до полного ремонта было еще далеко. При длине всего 72,4 метра «Аматсукадзе» был вооружен четырьмя 127-мм орудиями в двух кормовых двухорудийных башнях и одной счетверенной торпедной установкой. Изначально его скорость составляла всего 12 узлов, но после ремонта она возросла до 20 узлов. В таком состоянии «Аматсукадзе» использовался для местного патрулирования (!!!) и сопровождения, вдали от линии фронта. «Аматсукадзе» выполнял эту роль до 10 февраля 1945 года, когда эсминец «Касуми» пришвартовался в Сингапуре.
«Аматсукадзе» должен был сопровождать конвой HI-88J, который был последним конвоем, отправленным из Сингапура в Японию. По прибытии он должен был встать в док для проведения столь необходимого ремонта.
После непродолжительной подготовки «Аматсукадзе» 19 марта вышел из Сингапура, чтобы сопроводить в Японию семь военных кораблей. Это был первый выход эсминца в открытый океан после того, как его торпедировал «Редфин». Корабль-обрубок прибыл в Гонконг, несмотря на то что на его пути было всё: атаки американской авиации, бой с подводной лодкой «Блюгилл», но тем не менее эсминец дополз.
4 апреля «Аматсукадзе» наконец покинула Гонконг вместе с военными транспортами «Кинэ-мару» и «Токай-мару». Это должно было стать последним плаванием «Аматсукадзе», после которого он отправился бы на материковую часть Японии для столь необходимого ремонта.
Однако на следующий день отряд был обнаружен авиацией союзников, и в результате атаки бомбардировщиков с суши оба десантных корабля были потоплены, что вынудило «Аматсукадзе» спасать выживших и вернуться в Гонконг.
«Аматсукадзэ» под воздушными атаками во время своего последнего боя, 6 апреля 1945 года
Последствия попадания бомбы, разрушившей кормовые башни «Аматсукадзе»
Уже на следующий день «Аматсукадзе» в последний раз покинул Гонконг вместе с охотниками за подводными лодками CD-1 и CD-134 в очередной отчаянной попытке добраться до материковой части Японии. Однако конвой был немедленно обнаружен и атакован несколькими американскими самолетами наземного базирования. «Аматсукадзе» успешно уклонился от первых двух волн атак, но «CD-1» и «CD-134» были легко потоплены, и «Аматсукадзе» остался единственной целью для оставшихся сил противника.
Когда в атаку пошла третья волна самолётов, бомба взорвалась между его кормовыми башнями, выведя из строя оба эффективных зенитных орудия «Аматсукадзе», которые успели сбить 3 самолёта и повредить ещё 2. Ещё одна волна самолётов сбросила на «Аматсукадзе» ещё две бомбы, в результате чего корабль загорелся и потерял скорость. Однако полузатопленный эсминец продолжил движение, пока команда тушила пожары и пыталась создать видимость того, что корабль уже тонет, чтобы избежать дальнейших атак с воздуха. Однако эта попытка замаскировать повреждения не обманула врага, и последняя волна самолётов обрушилась на «Аматсукадзе».
Однако, собравшись с последними силами, команда временно увеличила скорость «Аматсукадзе» до 6 узлов и посадила корабль на мель у берегов Китая, чтобы он не затонул. Несмотря на то, что в корабль попали по меньшей мере 4 бомбы и несколько ракет, погибло всего 9 членов экипажа. На следующий день китайские пираты попытались напасть на полузатопленный «Аматсукадзе», убив еще одного моряка, но пулеметный огонь уничтожил большинство пиратов и заставил остальных отступить. При поддержке армейских катеров экипаж попытался снять «Аматсукадзе» с мели после временного ремонта, но это не удалось. 10 декабря полузатопленный «Аматсукадзе» был окончательно затоплен, положив конец карьере легендарного эсминца.
«Токицукадзе» / «Благоприятный ветер»
Войну начал, выйдя из Палау в составе эскорта авианосца «Рюдзё» во время вторжения на южные Филиппины.
«Токицукадз» (вверху справа) и лёгкий авианосец «Рюдзё» во время битвы у Восточных Соломоновых островов
В начале 1942 года «Токицукадзе» участвовал во вторжении в Нидерландскую Ост-Индию, сопровождая в январе силы вторжения в Менадо, Кендари и Амбон, а в феврале — силы вторжения в Тимор и восточную часть Явы. 27 февраля он участвовал в сражении в Яванском море, в торпедной атаке на флот союзников, но в свою очередь получил 120-мм снаряд от эсминца HMS Electra в дымовую трубу. На следующий день он все еще находился в дозоре, когда «Юкикадзе» обнаружил подводную лодку ВМС США S-37 и вместе с эсминцем атаковал субмарину, сбросив 10 глубинных бомб, которые вывели из строя ее двигатель правого борта, охладители, вызвали сильное затопление и утечку масла, вынудив S-37 отступить в Австралию для масштабного ремонта.
1 марта «Токицукадзе» и «Юкикадзе» столкнулись с другой подводной лодкой и сбросили 10 глубинных бомб, но безрезультатно. В конце месяца «Токицукадзе» вышел из Амбона для участия во вторжении в Западную Новую Гвинею.
21 мая 1942 года «Токицукадзе» и 2-й дивизион эсминцев вышли из Куре в направлении Сайпана, где встретились с конвоем с войсками и направились к острову Мидуэй. Из-за поражения авианосных ударных сил и потери четырех авианосцев в битве за Мидуэй вторжение было отменено, и конвой вернулся, так и не вступив в бой.
Во время битвы у островов Санта-Крус 26 октября «Токицукадзе» входил в состав ударной группы адмирала Нагумо. В начале ноября он вернулся в Куре вместе с «Дзуйкаку» и до конца года участвовал в учениях во Внутреннем Японском море.
После передислокации на остров Шортленд 10 января, прикрывая транспорт с припасами на Гуадалканал, «Токицукадзе» помог потопить американские торпедные катера PT-43 и PT-112. До конца февраля он продолжал использоваться в качестве быстроходного транспорта для эвакуации японских войск с Гуадалканала.
Этот эсминец, потопленный 4 марта 1943 года, часто называют «Асасио», но на самом деле он затонул накануне. Расположение торпед и запасных торпед указывает на то, что это «Токицукадзе».
Во время битвы в море Бисмарка 3 марта 1943 года «Токицукадзе» был повреждён в результате авианалёта союзников, в результате чего погибли 19 членов экипажа, а сам корабль затонул.
«Уракадзе» / «Морской ветер»
18 ноября 1941 года «Уракадзе» прибыл в залив Хитокаппу для выполнения неизвестной миссии, а 22 ноября отправился сопровождать отряд авианосцев «Кидо Бутай». Эта загадочная миссия заключалась в сопровождении авианосцев во время нападения на Перл-Харбор, которое произошло 7 декабря. «Уракадзе» до конца 1941 года и в феврале 1942 года сопровождал «Кидо Бутай» во время различных авиаударов по целям на острове Уэйк, Рабауле и Порт-Дарвине, а затем сопровождал их во время операций в Яванском море.
«Уракадзе» на учениях в проливе Бунго, 16 октября 1941 года. Справа от него следуют «Исокадзе», «Таникадзе» и «Хамакадзе», а слева плывут «Сигуре», «Ширацую», «Акацуки», и «Хибики»
3 марта «Уракадзе» вместе с тяжёлым крейсером «Тикума» был отправлен на поиски голландского грузового судна «Энггано» водоизмещением 5412 тонн, которое ранее было повреждено гидросамолётом с тяжёлого крейсера «Такао». 4 марта «Уракадзе» и «Тикума» обнаружили «Энггано» и совместными торпедными ударами потопили судно. 7 марта «Уракадзе» обстрелял остров Рождества, после чего сопровождал «Кидо Бутай» во время рейда в Индийском океане, а в конце апреля встал на ремонт в Куре.
С 4 по 5 июня «Уракадзе» сопровождал авианосцы во время битвы за Мидуэй, где стал свидетелем того, как четыре японских авианосца и тяжелый крейсер были потоплены в результате атак американских авианосцев.
С 15 по 23 июня он сопровождал авианосец «Дзуйкаку» из Куре в Оминато, а с конца июня по июль патрулировал окрестности Оминато. С началом кампании на Гуадалканале «Уракадзе» участвовал в перевозках войск на Гуадалканал. 25 августа, сопровождая силы вторжения «Милн», он получил незначительные повреждения от штурмовиков, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения. После нескольких транспортных миссий 26 октября «Уракадзе» сопровождал авианосцы во время битвы при Санта-Крус, а затем участвовал в перевозках грузов на Гуадалканал.
«Уракадзе» стоит на якоре за тяжелым крейсером «Тонэ» в Хасирадзиме, 27 мая 1942 года
В Рождество 1943 года «Уракадзе» оказал помощь поврежденному эсминцу «Узуки» и транспортному судну «Нанкай-мару», затем в течение последних месяцев кампании на Гуадалканале участвовал в транспортировке войск и сопровождении конвоев, а в начале февраля 1943 года принял участие в эвакуации с Гуадалканала, после чего оказал помощь поврежденному эсминцу «Харусаме». До декабря «Уракадзе» занимался конвойно-эскортной службой.
В течение января 1944 года участвовал в сопровождении конвоев, а в феврале сопровождал объединённый флот между Труком, Палау и Линггой. Затем снова сопровождал конвои, а в июне спас выживших с эсминцев «Хаянами» и «Таникадзе», находившихся в патруле. 18–19 июня «Уракадзе» сопровождал авианосцы во время битвы в Филиппинском море, оказывал помощь выжившим с авианосца «Сёкаку», потопленного подводной лодкой USS «Кавалла», и слегка повредил атакующую субмарину глубинными бомбами. В конце июля Urakaze участвовал в операции по переброске войск на Окинаву, затем с 22 сентября по 4 октября сопровождал линкор «Фусо» в Линггу, а 20 октября — объединенный флот в Бруней.
«Уракадзе» встал на якорь у берегов Брунея незадолго до битвы в заливе Лейте, 21 октября 1944 года
22 октября «Уракадзе» вышел из Брунея в составе центральных сил адмирала Куриты, чтобы принять участие в битве в заливе Лейте. С 23 по 24 октября «Уракадзе» пережил атаки подводных лодок и авиации, в результате которых были потоплены и повреждены многие японские военные корабли, получив лишь незначительные повреждения от обстрела. На следующий день «Уракадзе» столкнулся с «Тэффи-3», отрядом из шести американских эскортных авианосцев, трех эсминцев и четырех эскортных миноносцев.
«Уракадзе» действовал в составе отряда эсминцев, в который входили он сам, «Юкикадзе», «Исокадзе» и «Новаки» под командованием легкого крейсера «Яхаги». Вместе они участвовали в торпедной атаке на американские эскортные авианосцы, которая не увенчалась успехом, а затем вступили в бой с поврежденным эсминцем USS «Джонстон» и потопили его.
Поскольку вторжение союзников на Филиппины становилось всё более успешным, японскому флоту пришло время отступать на материковую часть Японии. «Уракадзе» вышел в море 16 ноября вместе с остальным объединенным флотом. Три дня спустя «Ураказе» все еще находился в пути, когда флот был обнаружен подводной лодкой USS «Сиалион», которая выпустила шесть торпед, три из которых попали в цель и потопили линкор «Конго». «Сиалион» выпустил еще три торпеды. Они промахнулись мимо намеченной цели — линкора «Нагато», но одна из торпед попала в «Ураказе». Корабль тут же взорвался и затонул вместе со всем экипажем.
