Золотой купол, линкор Трампа и космические радары — новый бюджет Пентагона
Денег много не бывает
Полтора триллиона долларов звучат очень впечатляюще. Для понимания истинных масштабов «бедствия» стоит обратиться к новейшей истории американской военщины. Доллар образца 2026 года и доллар середины прошлого века – это две несопоставимые по ценности вещи. В 1950 году одна зеленая бумажка с Джорджем Вашингтоном была ценнее нынешней в 10-14 раз. Поэтому и полтора триллиона оборонного бюджета Пентагона выглядят чудовищно из-за перманентной инфляции. Поэтому будем оперировать процентами от ВВП – так нагляднее.
В 1950-е годы, на заре холодной войны, оборонные расходы США достигали 10-14 процентов ВВП — фантастическая по нынешним меркам доля. Президент Эйзенхауэр, сам генерал, в своём прощальном обращении 1961 года предупредил о прожорливом «военно-промышленном комплексе», но именно при нём были заложены основы ядерной триады, стратегические бомбардировщики B-52 и системы NORAD. Президент Кеннеди и затем Джонсон в 1960-х поддерживали расходы на уровне 8-9 процентов ВВП, в значительной мере из-за войны во Вьетнаме. Именно тогда появились знаменитые истребители F-4 Phantom II, стратегические бомбардировщики B-52H и подводные лодки типа «Огайо». С 1977 по 1985 годы расходы на оборону постепенно снижались в относительном исчислении — до 6,7% ВВП.
В планах Пентагона, как уже говорилось выше, выбить из Конгресса на следующий финансовый год 1,5 трлн долларов или 5,3% ВВП. В процентах это близко ко временам Рейгана, но несопоставимо в «кэше». К концу 80-х Америка тратила на оборону примерно 290 млрд. долларов, что соответствует 800-900 млрд. образца 2026 года. ВПК Соединенных Штатов тогда разродился авианосцами Nimitz class, системой GPS, «невидимками» F-117 Nighthawk и B-2 Spirit. В общем, славное время было для американского военпрома – многое сумели и успели. А сейчас требует по покупательной способности долларов почти в два раза больше. Неподготовленного наблюдателя такие масштабы могут бросить в жар. Но это только на первый взгляд.
Строить и покупать американцы намерены много. Начать стоит с самолета шестого поколения F-47, которого уже называют главным выгодоприобретателем бюджета. Пятимиллиардная строка для истребителя шестого поколения F-47 (на $1,5 млрд больше, чем в 2026 году) — это заявка на создание нового стержня тактической авиации США. F-47 разрабатывается в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance) и призван заменить F-22 Raptor, производство которого было прекращено в 2011 году после выпуска всего 187 машин. До сих пор многие признают это решение одной из крупнейших стратегических ошибок Пентагона. Примечательно, что F-47 получает мощное финансирование, в то время как палубный истребитель следующего поколения ВМС — F/A-XX — остаётся в подвешенном состоянии со скромными $140 млн. Для машины шестого поколения это почти ничего. Ситуация грозит потенциальным разрывом в возможностях морской авиации, который в долгосрочной перспективе может ослабить авианосные ударные группы.
Не оставляют американцы идею тяжелого беспилотника, предназначенного для работы в паре с пилотируемой машиной. ВВС тестируют два прототипа: YFQ-42A Dark Merlin от General Atomics и YFQ-44A Fury от Anduril. Оба уже летают с ракетами AIM-120 AMRAAM. Эта история обойдется налогоплательщикам в два с лишним миллиарда долларов. Концепция с беспилотным напарником пока существует исключительно в теории – ни на одном театре военных действий она не опробована. ВКС пытались испытать С-70 «Охотник» в связке с Су-57, но пока это ничем не закончилось. Есть большие сомнения в целесообразности подобного решения в современной войне.
Дроны YFQ-42A (вверху) и YFQ-44A (внизу)
Где-то убавили, где-то прибавили. Бюджетные ассигнования на закупку B-21 сокращены на 4,2 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. При этом ВВС в феврале объявили об ускорении производства и планах открыть вторую производственную линию. Целевой размер флота новых стелсов — не менее 100 бомбардировщиков — остаётся неизменным. Сокращение может объясняться тем, что реальная стоимость единицы и количество уже заказанных машин засекречены, либо перераспределением финансирования между статьями. F-35 становится популярнее. Запрос на 85 истребителей против 47 в 2026 году. Однако он контрастирует с тревожными сообщениями о задержках в разработке нового радара и других критически важных модернизациях. Есть данные, что новые F-35 принимаются ВВС без штатных радаров — ситуация, которая граничит с абсурдом для программы стоимостью более $1,7 трлн за жизненный цикл.
Опыт «Эпической ярости»
Зависимость Америки от дорогостоящих боеприпасов давно уже стала притчей во языцех, и предполагаемый бюджет это лишь подтвердил. Армия США израсходовала массу ракет различного назначения в ходе бесславной операции у берегов Ирана. В итоге картина складывается следующая. Рост закупок противоракет THAAD выглядит невероятно — с 31 до 857 единиц. Это 27-кратное увеличение. SM-3 Block IIA — с 12 до 136. Patriot PAC-3 MSE — с 357 до 3 163. Причём ВМС впервые закупают 405 перехватчиков PAC-3 MSE — это указывает на интеграцию ракет Patriot в корабельные установки вертикального пуска Mk 41. Во многом революционный шаг. Теперь морские платформы получат возможности противоракетной обороны, ранее доступные только сухопутным комплексам.
Эти цифры отражают не только потребность восполнения запасов, но и осознание того, что современные конфликты требуют «глубины запасов», которой у США попросту не было. Только THAAD было выпущено 150 единиц в ходе защиты неба Израиля. А еще это можно назвать грандиозным праздником ВПК Соединенных Штатов. AIM-260 JATM — перспективная ракета «воздух-воздух» с увеличенной дальностью — получает один млрд на закупку против 894 млн в 2026 финансовом году. AIM-260 призвана обеспечить превосходство над китайской PL-15, имеющей дальность, превышающую возможности текущей AIM-120 AMRAAM. Фактически, это означает едва ли не конвейерное производство дорогостоящей новинки.
AIM-260 JATM
Гиперзвуковое направление представлено двумя программами: Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) — 404 млн на закупку и 452 млн на закупку ракет AGM-183A воздушного базирования (ARRW), в дополнение к чуть более чем 362 миллионам долларов, полученным в прошлом году. Любопытно, что ARRW ранее планировалось закрыть из-за неудачных испытаний, но программа возродилась — вероятно, под давлением оперативной необходимости и осознания того, что Китай уже располагает боеготовыми гиперзвуковыми системами.
Крупнейшие траты, как водится, предназначены военно-морским силам США. $65,8 млрд на строительство 34 кораблей — крупнейший бюджет кораблестроения с 1962 года с учётом инфляции. Это впечатляющая цифра, но необходимо понимать контекст: флот США сократился с почти 600 кораблей в 1987 году до примерно 290 единиц в настоящее время, в то время как ВМС Китая вышли на первое место в мире по численности — более 370 кораблей. Противостояние с Пекином обходится Вашингтону всё дороже.
В программу входят: две подводные лодки типа «Вирджиния», одна ПЛАРБ типа «Колумбия», эсминец «Арли Бёрк», первый новый фрегат FF(X), десантный вертолётоносец типа «Америка», шесть средних десантных кораблей на базе голландского проекта LST-100.
Настоящим шоу-стоппером американских ВМС станет линкор типа Trump, который предполагают все-таки построить. Но пока денег маловато – всего один млрд. долларов. С учетом его запредельной стоимости, это капля в море. Но именно по этой позиции у Пентагона будет возможность торговаться с Конгрессом, который пока ничего в оборонном бюджете 2027 года не утверждал.
Многообещающий Golden Dome, призванный защитить американцев от русских, китайских и северокорейских ракет, в следующем финансовом году будет стоить 17,5 млрд. долларов. Это много. И проект по значимости сравним с рейгановскими «Звездными войнами». Вероятнее всего, «Золотой дом» закончится тем же, чем и инициатива конца 80-х годов, то есть ничем. Но в США стараются и нашли под бюджетное финансирование более тысячи подрядчиков.
Американские космические AWACS
Самой большой статьей расходов стал американский военный космос – рост с 40 млрд. до 71,2 млрд. Одной из самых дорогих игрушек Пентагона станет Space-based AMTI (Airborne Moving Target Indicator), или ДРЛС типа AWACS на орбите. Спутник с фазированной антенной решеткой испускает радиосигналы к Земле. Отраженный сигнал отфильтровывается так, чтобы убрать неподвижный фон (землю, горы) и выделить доплеровский сдвиг от движущихся в воздухе объектов. В отличие от самолетов ДРЛО (как E-3 Sentry), спутник не ограничен государственной границей или дальностью полета и может видеть цели в глубоком тылу противника. На это запланировано 7 млрд. долларов.
Спутниковая радиолокационная технология, предназначенная для обнаружения и отслеживания движущихся объектов на поверхности земли, именуется GMTI (Ground Moving Target Indicator), и под нее просят один млрд. долларов. Это не стоимость проектов «под ключ», а лишь очередной транш на исследования. В какие деньги обойдутся космические AWACS Америке, сложно даже представить.
Характерной чертой нового бюджета стало увеличение ассигнований на разработку конвертоплана MV-22B (на фото) и сокращение закупок AH-64 Apache (с 361,7 млн долларов до 1,55 млн долларов), UH-60 Black Hawk (с 913 млн долларов до 39,25 млн долларов) и CH-47 Chinook (с 629 млн долларов до 210 млн долларов). Новые правила войны требуют новых подходов
Все выше обозначенные расчеты справедливы только в одном случае – если Конгресс в полном объеме одобрит планы Пентагона. А конгрессмены этого не сделают. Торговаться будут долго, особенно после провала Трампа в войне с Ираном. Где-то статьи сократят, где-то сместят приоритеты. Итог будет зависеть от мощности военно-промышленного лобби в Конгрессе. ВПК жаждет новых сотен миллиардов на проекты эволюционного толка, хотя деньги на них выделяются революционные.
