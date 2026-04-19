Последние десятилетия СССР
«Эх, такую страну развалили!»
Так часто приходилось это читать и слышать. В какой-то мере это действительно правда. Да, развалить-то развалили, причем очень нужное и полезное, начиная от пионерии и заканчивая авиапромышленностью. Но ничего взамен не построили.
Мне в этом году будет 55. Можно сказать, что жизнь в СССР я видел одним глазом, да и то, все это быстро промелькнуло.
Итак: «Почему вся коммунистическая система и СССР грохнулись в одночасье?»
Для того чтобы это понять, нужно хотя бы немного знать, как жили люди в СССР.
Но давайте по порядку. Я родился и жил в советской Москве, там прошло мое детство и юность. Поэтому немного расскажу, как была устроена жизнь в СССР. По крайней мере с конца 70-х и до конца 80-х.
«Народ и партия — едины»
КПСС не была едина с Народом. Во всяком случае, после смерти Сталина. Было два разных мира — партийная номенклатура и люди. В закрытом элитарном мире КПСС была совершенно иная жизнь, чем жизнь за пределами их границ, которые строго охранялись, чтоб туда не имел доступ простой Народ. У них было свое снабжение, свои магазины с импортными вещами, свои продуктовые магазины. В этом закрытом от людей мире партийной номенклатуры не было никаких тех насущных проблем, которые были у людей из низшего социального класса «Народ».
Кстати, китайская КПК очень зорко следила, чтоб не произошло разделения на два класса, как это случилось в СССР при Хрущеве. Поэтому в КПК не было ничего своего и закрытого, а китайские коммунисты, как все остальные китайцы, ходили в одни магазины, покупали одно и то же, питались тем же, чем питался простой китайский народ. Это позволяло КПК видеть на себе проблемы и решать их. Именно в КПК решились на экономические реформы Дэна Сяопина 1976 г., в то время как КПСС на съездах «радовалась», как еще лучше и прекраснее стали жить советские люди.
«В Москве как в Греции — есть всё!»
Вопреки расхожим мифам и легендам про Москву и москвичей (которых так не любили остальные жители СССР) — в Москве на самом деле ничего не было из всеобщего дефицита. Миф про Москву, где все есть — это всего лишь красивая сказка, придуманная жителями других городов: «У нас ничего нет в магазинах, а в Москве изобилие и все дефицитные товары продаются только Москве». И такая же красивая байка про «колбасные поезда» — как приезжие, накупив в Москве колбасы, возвращаются домой, а в вагонах все пахнет колбасой.
На самом деле в Москве в лучшем случае можно было купить вареную «Докторскую», да и то не везде, а после 1983-го и она исчезла. А обычная колбаса в Москве была страшнейшим дефицитом и мечтой любого человека, попадалась очень редко в столах заказов, где в наборе кроме этой колбасы приходилось купить в нагрузку еще залежалые консервы вроде кильки в томате и морскую капусту.
Да черт с этой колбасой. Почти все советские товары были дефицитом, несмотря на то что они никогда не блистали своим качеством и всегда уступали любым импортным.
«Советское — значит качественное»
На самом деле почти все советские товары были одного уровня: «Без слез не взглянешь». Если в ВПК и авиаотрасли еще был хоть какой-то контроль качества, то в любых товарах все было ровно наоборот. Почему-то директоров производств совершенно не парило качество продукции, а все строилось по принципу «главное, чтоб эта хреновина хоть как-то работала и выполняла свое предназначение». Покупая любой товар, надо было достать гарантийный талон и поставить у продавца штамп. Это было необходимо, так как советские товары часто ломались. И чтоб доказать гарантийный случай, надо было иметь печать и подпись продавца с указанием даты.
С другой стороны, были товары из союзных социалистических стран. Они были действительно качественными, но их было крайне мало, и в свободную продажу для простого народа они практически не попадали. Такие товары были предметом мечты советских граждан. Были еще в Москве магазины социалистических стран: Балатoн, Лейпциг, Польская Мода и др. с вечными километровыми очередями из граждан закавказских республик, которые подчистую все скупали и перепродавали у себя с хорошим наваром.
«В СССР связи решают всё»
Что нужно сегодня для того, чтобы купить импортный любой товар?
Правильно! Включить свой смартфон, на любом маркетплейсе выбрать нужное и нажать кнопку заказа.
Что нужно было советскому человеку для покупки советского товара? Ритмично бегать по Москве и выискивать нужное.
А для жителя некрупного города? Надо было ехать в ближайший крупный город, искать нужное, а потом как-то довозить купленный товар до своего дома. И не факт, что житель условного Урюпинска, приехав в крупный город, найдет нужный отечественный товар.
Типичная картина того времени: в заполненный вагон метро входят два провинциального вида мужика, несущих как гроб на плечах длинный ковер. Если кто смотрел советский фильм Михалкова «Родня», тот помнит сцену, как кавказцы в купе перевозили дефицитные лобовые стекла и шины, которые они купили в каком-то городе и везли к себе.
А чтоб купить импортный товар из стран соцлагеря? Простому человеку практически никак (во всяком случае, жителям РСФСР). Но имея нужные связи, все решалось довольно быстро.
Кто не жил в ту эпоху, тот не поймет, как можно было достать дефицитные товары в системе: «ты — мне, я — тебе». Это когда ты должен был представлять для кого-то интерес, чтоб эта персона для тебя доставала какой-либо дефицитный товар.
Образно это выглядело так:
— Алло, это Николай Петрович, директор строительной базы?
— Да.
— Здравствуйте, Николай Петрович. Вас беспокоит завскладом продовольственного универмага. Моя фамилия Иванов, Сергей Николаевич. Очень нужно достать финские обои, чехословацкую сантехнику и румынскую стенку. Был бы Вам очень признателен.
— Здравствуйте, Сергей Николаевич. Приезжайте, постараемся достать. И да, кстати, мы готовим банкет к такому-то событию: нужен сервелат, мясо, икра, армянский коньяк, красная рыба, шоколадные конфеты с начинкой и другие дефицитные продукты.
— Да никаких проблем, Николай Петрович. Приезжайте, будем рады Вас видеть!
Вот так значимые люди находили общие интересы и решали свои проблемы с дефицитом. В соответствии с рангом и возможностями, каждый использовал свое положение для решения своих надобностей. Начиная с училок в школе, которым надо было регулярно таскать подарки (конфеты, коньяк, духи, красную икру), и заканчивая научными руководителями, которые использовали свои возможности получить личные профиты за счет подчиненных или зависимых от них.
К примеру, в научной среде была привычная ситуация, когда ты включаешь в свою диссертацию как соавтора своей работы своего научного руководителя или какого-то постороннего человека, которого укажет научный руководитель. Или тебя попросят «помочь» написать диссертацию какому-нибудь человеку, близкому к твоему научному руководителю. На простом языке это означало, что ты должен кому-то написать диссер с нуля.
Можно, конечно, от всего отказаться, но тогда лет 10 и даже больше не будешь допущен под любыми предлогами. Или вообще никогда. Поэтому обычный молодой научный работник, у которого за спиной не маячила какая-то протекция, вынужден был соглашаться. Понятно, если отец или мать этого ученого сам из той среды, все будет ОК. К примеру, сыну Хрущева в школе натянули золотую медаль, а потом вообще из него сделали видного ученого, хотя никакими знаниями он не обладал.
«В Советском Союзе все есть, только не всем хватает»
В общем, система в СССР была полностью гнилая и порочная. Простой обычный человек без связей мог только мечтать купить что-то импортное. А потом, чуть позже, мечтой советского человека было уже купить даже советское, потому что после 1983 г. начался тотальный дефицит всего. А «любимая» партия, вместо того чтобы решать эти проблемы, только усилила пропаганду: «Как хорошо и прекрасно жить в советской стране Марксизма-Ленинизма!».
B 70-х и родился искусственный миф — «не имеющее аналогов в мире советское оружие». Запустили его с целью духоподъемной гордости, что мы хоть в чем-то опережаем США и западный капиталистический мир.
Разумеется, любой советский человек знал, что все импортное лучше, чем советское, особенно если импорт из стран загнивающего Запада или Японии. Но в военной технике такое не проверишь, поэтому мы все активно верили, что наше оружие действительно самое передовое и лучшее. Потом, правда, Горбачев открыто признал, что мы, оказывается, сильно отстали от США в современных видах вооружения, и из-за этого пришлось компенсировать отставание количеством, что ввело советскую экономику в мертвую петлю.
Короче, советский простой народ, у которого не было связей и блата, выживал как мог. Типичная ситуация для Москвы: идет человек, видит впереди огромную очередь. Он сразу интересуется: «А что дают?». Понятно ведь: если очередь, значит, на прилавок выбросили дефицит, и нужно было покупать. В хозяйстве любая дефицитная вещь пригодится. В крайнем случае можно спокойно загнать этот дефицитный товар коллегам на работе или знакомым. Главное, успеть схватить товар, чтоб он не закончился, отстояв пару часов в очереди.
А теперь представьте, как любой советской человек после работы вынужден часами стоять в очередях, чтоб купить даже обычные вещи: носки, чулки, колготки, детскую одежду, обувь, индийский чай, кофе, сосиски, курицу и миллион других обычных вещей, которые сегодня можно купить, лежа на диване, с доставкой на дом.
Огромные очереди я застал еще ребенком в 70-х, когда приходилось с родителями стоять часами за каким-то товаром. И знаете еще, как «приятно» часами стоять в очередях на морозе...
После 1985-го, чтоб купить советский холодильник или телевизор (без связей и блата), надо было отстоять в очереди годами. Помню, как какой-то человек написал письмо в газету о том, какая у нас «удобная и умная» система: он недавно встал в очередь на покупку телевизора, а когда его сын подрастет и отслужит в армии, то подойдет очередь на этот телевизор.
Миф: «в СССР все жили хорошо»
Ну, не знаю, чем измерить это «хорошо». Средняя зарплата была 120 руб.
Пачка сигарет среднего качества (Ява, Пегас, болгарские) — 40–50 коп. Более приличные — 60–70 коп.
Пожрать в столовой — от 1 руб.
Купить стандартный набор продуктов (молоко, хлеб, макароны, масло, сыр, сахар, яйца и т. д.) — от 3 руб. и выше.
Проездной билет Единый стоил 6 руб.
Школьная форма — от 10 до 25 руб.
Книга — 1–3 руб. (в зависимости от бумаги и переплета).
Банка дефицитного растворимого 100 гр. кофе стоила 5–6 руб.
Индийский чай со слонами стоил примерно 1 руб.
Костюм фабрики «Большевичка» (лучшее, что было среди всех советских производителей) — 50–90 руб. Импортная из союзных стран — от 100–150 руб.
Рулон туалетной бумаги стоил 40–50 коп.
Бутылка пива — 40–50 коп.
Купить какой-то товар, вроде настенных часов — 25 руб. и выше.
Куртка — от 10 руб. и выше.
Обувь отечественная: детская — от 5 до 10 руб., взрослая — от 10 до 20 руб., импортная — от 30 руб. и выше.
Билет в кино стоил 50–70 коп.
Бензин А-76 стоил 30 (потом 40 копеек).
Литр молока — 30 копеек.
Килограмм яблок (антоновка) — 30 коп., что-то более сладкое — от 50 до 80 коп.
Килограмм картошки — от 10 до 20 коп.
Сливочное масло «Крестьянское» 250 гр. стоило 70–80 коп.
Автомобиль Москвич — 5000–7000 руб., Жигули «Копейка» — 5500 руб. (модели 2106-2107 — до 8000 рублей).
В общем, голодным не останешься, но и не разгуляешься. Все по самому минимуму. Можно было, конечно, отложить что-то на книжку для потомков, но суммы были смешными. Без помощи бабушек-дедушек и их сбережений было, мягко говоря, не очень. Именно такая зарплата и была очевидной причиной того, что подавляющее количество советских семей имели 1 ребенка и не хотели больше. Демографическую бомбу заложила именно КПСС.
Да, квартиры получали от государства. Но за эту бесплатную квартиру вы были обречены на пролетарский образ жизни и такую же зарплату. Стоила квартира того? Однозначно — нет!
Миф: «Горбачев развалил СССР»
Один из самых стойких мифов, что Горбачёв якобы виновен в развале СССР и несёт прямую ответственность за то, что произошло.
Я вас разочарую: Горбачев нисколько не виновен в том, что ему досталась окончательно сгнившая экономическая система, которую надо было реформировать еще в 70-х. Его «Перестройка» — это попытка залатать скотчем дырки идущего на дно советского Титаника. Нужны были не жалкие реформы, как разрешение деятельности кооперативов, а тотальные реформы — как в Китае при Дэне Сяопине. Кстати, КПК его направила к Горбачеву убедить проводить глобальные реформы по типу китайских, но Горбачев хоть и принял его, но дальше своих дежурных фраз не проявил никакой заинтересованности.
При Горбачеве разрешили говорить открыто на те темы, которые раньше было невозможно услышать. Спасибо ему за это. При нем телевизор стало интересно смотреть, появились актуальные передачи: «Взгляд», «600 секунд» и многое другое. Он действительно сделал много хорошего и полезного для людей. Пресса стала обсуждать актуальное и нелицеприятное, что раньше было вообще трудно представить. Например, как генералы используют солдат как дармовую силу для строительства своих дач или еще где-то. Сейчас, кстати, по уровню прессы и расследований мы откатились на контролируемый цензурой закрытый период, когда типа все ОК и ничего плохого не случается в стране.
Люди на первых порах полюбили Горбачевa, когда думали, что он наконец-то сделает хоть какие-то экономические реформы, покончит с вечным дефицитом всех товаров, уберет надоевшую всем коммунистическую идеологию. Но Горбачев особо не был настроен менять целиком всю систему, хотя требовались кардинальные реформы, как программа Явлинского «500 дней», которую представили Горбачеву в 1989 г. Эти его топтания на месте, постоянная ложь, вкупе с катастрофой Чернобыля и землетрясением в Армении, а также началом межнациональных отношений в Закавказье и республиках Средней Азии — сделали Горбачева полностью импотентным в реформах и вообще хоть в каких-то подвижках изменений к лучшему. Далее случился 1991-й с ГКЧП и приход к Ельцина к власти.
Ну, в общем, лично у меня точно нет ностальгии по той советской эпохе, и я бы никогда не хотел вернуться туда назад. Был самый настоящий застой во всем, даже в науке. Но самое плохое, что никто из кремлевских старцев не хотел ничего менять и тем более реформировать, хотя трещащая по швам экономика требовала кардинальных реформ. Я даже не припомню ничего прорывного в советской науке за тот период, ну разве что запустили орбитальную станцию МИР, потом Буран и построили АН-225 «Мрия». Но после советских станций на Венере и луноходов на Луне эти разработки выглядят как-то бледно. Мы все ждали гораздо большего.
А теперь давайте подведем итоги.
Так почему развалился СССР и к общему одобрению всех людей самоликвидировалась КПСС?
Может потому, что людей заколебала эта система, при которой ты только и думаешь, что и где купить? А власть, живущая в своем мире, вместо того чтобы решать вопросы, кормит тебя коммунистической пропагандой.
Главный убийца СССР не Горбачев. А враньё, которым нас кормили с самого детства. Нам врали начиная со школьной скамьи и заканчивая взрослой жизнью, когда все понимали, но молчали. Это враньё про советскую реальную действительность нашло отражение в тысячах советских анекдотов.
— Что будет, если построить коммунизм в пустыне Сахара?
Ответ:
— Тогда в пустыне Сахара начнется дефицит песка!
Как я хорошо помню, начиная от любых школ и заканчивая фабриками-заводами, на всех стенах были плакаты — как СССР обгоняет США по производству мяса и молока. И хотя мяса на прилавках советских магазинов найти было крайне сложно, должно было создаться впечатление, что наша великая и могучая страна обгоняет США.
Разумеется, никто этому верил. И тем более никто не верил, что мы живем лучше США, несмотря на постоянную пропаганду на ТВ про каких-то американских бомжей, которым негде жить и питаться.
Можно иногда врать, но постоянно врать и кормить этим враньём народ не получится. Заслуга Горбачева в том, что он позволил хоть как-то говорить свободно на злободневные темы, которые в эпоху его предшественников были табуированы. Он проделал крошечное отверстие в своем Плюрализме и Гласности, из которого затем хлынул поток, размывающий весь фундамент КПСС.
И когда в 1991-м случился путч ГКЧП, никто не захотел их поддерживать, даже армия. И хотя они с первых минут заявляли, что собираются строить новую демократическую страну — без КПСС, коммунистической идеологии и плановой экономики — их все равно не поддержали. И почти все были за Ельцина.
Что потом получили, когда через год имя Ельцина невозможно было произносить без мата; а еще через год начался октябрь 1993 г.; и как финал этому — полностью переписанная Конституция, наделяющая абсолютной властью Президента (Царь, версия 2.0) — «Впрочем, это уже совсем другая история».
Короче, делайте выводы сами.
