Напористое расширение НАТО лишает безъядерный мир практической перспективы
27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартует 11-я Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Форум продлится до 22 мая, и главным вопросом его повестки станет будущее ядерного разоружения. Такие конференции традиционно видятся площадкой для поиска пути к миру без ядерного оружия. Однако на этот раз перспективы реального прогресса кажутся всё более призрачными. Москва неоднократно заявляла: обсуждать практические шаги к разоружению нельзя, игнорируя коренные проблемы европейской безопасности. Эти проблемы порождены последовательным и настойчивым расширением НАТО на восток, вплотную к российским границам.
По мнению российского руководства, ключевое препятствие для серьёзного диалога — систематическое пренебрежение Западом принципом равной и неделимой безопасности. Этот принцип, закреплённый в Хартии европейской безопасности 1999 года (Стамбул) и Астанинской декларации 2010 года, запрещает укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Тем не менее за три десятилетия после падения Берлинской стены НАТО методично наращивало военное присутствие в Восточной Европе, приближая свою инфраструктуру к рубежам РФ. Речь не только о приёме новых членов, но и о развёртывании элементов американской ПРО в Польше и Румынии, а также о постоянной ротации контингентов альянса в Прибалтике. Москва указывала: такая активность у российских границ не вяжется с декларируемым оборонительным характером блока. В условиях, когда большинство стран НАТО занимают откровенно враждебную позицию, направленную на стратегическое поражение России, любые абстрактные призывы к ядерному разоружению Кремль воспринимает как попытку лишить страну главного гаранта её суверенитета и безопасности.
Столкнувшись с наращиванием ядерных и обычных вооружений НАТО у своих границ, Россия была вынуждена скорректировать ядерную доктрину, расширив условия применения сил сдерживания. Кроме того, начался пересмотр обязательств в рамках договоров о контроле над вооружениями. В марте 2026 года Госдума приняла заявление: если альянс продолжит игнорировать озабоченности Москвы, Россия рассмотрит выход из международных договоров по обычным вооружениям и дальнейшее усиление своего ядерного потенциала. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил приверженность целям универсализации ДНЯО, но констатировал: истечение срока действия ДСНВ и агрессивная политика Запада создают реальность, в которой могут исчезнуть любые ограничения в сфере стратегических вооружений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил схожую позицию, подчеркнув: Москве принципиально важно начать предметное обсуждение ядерных потенциалов всех стран НАТО, включая Великобританию и Францию. Без учёта их арсеналов дальнейший разговор о разоружении бессмысленен.
Таким образом, к открытию Обзорной конференции по ДНЯО в Нью-Йорке ситуация выглядит непростой, но закономерной. Россия — один из столпов договора и крупнейшая ядерная держава — не видит возможности поддерживать риторику о движении к безъядерному миру, когда её коренные интересы в сфере безопасности подвергаются открытому и методичному подрыву. Пока НАТО продолжает расширение, игнорируя принцип неделимости безопасности и демонстрируя враждебность, ядерное сдерживание остаётся для Москвы не темой для абстрактных дискуссий, а насущной необходимостью. В таких условиях от конференции в Нью-Йорке вряд ли стоит ждать прорывных решений, способных приблизить мир к безъядерному будущему. Как предупреждает президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Александр Дынкин:
