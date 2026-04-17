Хельсинки снимает ядерный запрет

НАТО наращивает ядерное присутствие в Европе, позиционируя себя как «ядерный альянс». Помимо американских тактических бомб B61-12, уже размещённых на авиабазах пяти стран блока, Брюссель расширяет круг участников в планировании возможного применения этих арсеналов. С военной точки зрения ключевую роль играет приближение инфраструктуры НАТО к российским границам. Чем ближе аэродромы базирования самолётов-носителей — тем короче подлётное время до объектов на территории России. Это сужает возможности для ответных действий и повышает общую напряжённость.



На этом фоне тревогу вызывает инициатива правительства Финляндии, которое намеревается внести поправки в закон «Об атомной энергии» 1987 года. Изменения снимут действующий запрет на ввоз и размещение ядерных боеприпасов. Хельсинки утверждает, что не добивается постоянного присутствия подобного вооружения — лишь адаптирует законы под стандарты альянса. Москва расценивает это иначе. Как заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, сама юридическая возможность оперативно доставить боезаряды на финскую землю будет учтена в российском ядерном планировании. Примечательно, что сами финны разделяют обеспокоенность: 49% жителей выступают против размещения ядерного оружия, тогда как инициативу кабинета министров поддерживают лишь 31%.

"На этой неделе правительство Финляндии планирует представить на рассмотрение парламента законопроект, который открывает возможность для ввоза в страну ядерного оружия, - отметил посол. - Безусловно, такое развитие событий вызывает наше естественное беспокойство. Не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что появление на территории Финляндии ядерного оружия или даже возможность его теоретического в любой момент появления здесь будет в полной мере учитываться в российском ядерном планировании".

Шаг Хельсинки вписывается в общий курс Североатлантического блока — вовлечение неядерных стран в схемы «совместного ядерного сдерживания». Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал: государства альянса активно готовятся к сценарию координированного удара.

В случае принятия поправок финские истребители F-35A, закупленные у США и способные нести ядерное вооружение, получат правовую основу для участия в подобных миссиях. В Минобороны России неоднократно подчёркивали: при агрессии со стороны НАТО задействование всего арсенала средств поражения для обеспечения безопасности государства будет незамедлительным и неотвратимым. Дальнейшая эскалация в Балтийско-Арктическом регионе, где интересы сторон пересекаются особенно плотно, становится всё более вероятной.

Россия предупреждает Хельсинки о серьёзных рисках столь поспешного пересмотра нейтралитета. В Москве рассчитывают, что финские парламентарии осознают, в какую рискованную авантюру их пытаются втянуть. Примечательно: ещё на этапе обсуждения вступления в НАТО в финском парламенте был достигнут консенсус — менять профильное законодательство для участия в ядерном планировании альянса не требовалось. Нынешняя инициатива правительства порождает серьёзные вопросы и лишь усугубляет обстановку в сфере европейской безопасности.
42 комментария
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +4
    17 апреля 2026 04:42
    НАТО наращивает ядерное присутствие в Европе, позиционируя себя как «ядерный альянс».
    Даже В. Соловьев сегодня заявил, что Европа готовится к воне с Россией.
    военком Котёнок
      военком Котёнок
      -7
      17 апреля 2026 05:23
      Ничего не будет. Видимо, градус пропаганды решили чуток приподнять, потому что рейтинги проседают из-за блокировок. У кого есть интерес, как работают политтехнологии — можете воочию наблюдать.
      1976AG
        1976AG
        +8
        17 апреля 2026 06:21
        военком Котёнок
        +1
        Сегодня, 05:23
        Новый
        Ничего не будет."

        Весной 1941 некоторые тоже так думали.
        военком Котёнок
          военком Котёнок
          -3
          17 апреля 2026 06:30
          Можете поставить в телефон напоминалку со ссылкой на этот комментарий, на любую дату на ваш выбор. И проверим.
          K._2
            K._2
            +4
            17 апреля 2026 08:25
            Безусловно, такое развитие событий вызывает наше естественное беспокойство.

            Да клали они всё, что можно, на наши беспокойства. Только показательная демонстрация силы может отрезвить врагов, только.
            Виктор Ленинградец
              Виктор Ленинградец
              +2
              17 апреля 2026 13:19
              Только показательная демонстрация силы может отрезвить врагов, только.

              Попытка 1945 года переделки "Врагов" в "Друзей-Товарищей" через отрезвление позорно провалилась. Так что врагов нужно просто упреждающе уничтожать.
          frruc
            frruc
            0
            17 апреля 2026 09:03
            посол. - ....такое развитие событий вызывает наше естественное беспокойство.

            Я это слышу постоянно последние 30 лет. Может уже хватит таких обеспокоенностей. Когда со стороны Финляндии летели беспилотники, тоже обошлось лишь обеспокоенностью.
            Чем ближе аэродромы базирования самолётов-носителей — тем короче подлётное время до объектов на территории России.

            Все ихние аэродромы находятся в досягаемости нашей авиации и попадают в радиус поражения ракет.
            Игорь М.
              Игорь М.
              0
              17 апреля 2026 19:52
              frruc, предлагаете вторую войну начать, уже с Нато? А не надорвемся на 2 фронта?
              А разве это финские БПЛА летели? А тогда при чем здесь Финляндия. Вон, вроде и со стороны Казахстана тоже летят. Будем и казахов наказывать?
              frruc
                frruc
                +1
                17 апреля 2026 20:10
                Игорь М.
                предлагаете вторую войну начать, уже с Нато?

                НАТО уже ведет эту войну, пока только обычными средствами и странно этого не замечать.
                А разве это финские БПЛА летели? А тогда при чем здесь Финляндия.

                Откуда вы знаете, что не финские.
                Это с их стороны прилетели дроны, это они дали отмашку на их применение. Я не удивлюсь, если запускались они с Иматры, Куоволы или Котки.
                Игорь М.
                  Игорь М.
                  0
                  Вчера, 02:34
                  frruc, ну то есть пока Нато войну с нами не ведет. Иначе бы мы все заметили.
                  А откуда Вы знаете, что они с их стороны прилетали? Дроны на Усть-Лугу с моря заходят. А как они в море попали, а кто его знает, тут куча вариантов.
                  Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия не видела доказательств того, что страны Балтии и Финляндия открыли своё воздушное пространство для украинских дронов, наносящих удары по России.
                  frruc
                    frruc
                    0
                    Вчера, 09:34
                    Игорь М.
                    А откуда Вы знаете, что они с их стороны прилетали?

                    Некоторые дроны упали на приграничной территории Карелии Финляндии.
                    Игорь М.
                      Игорь М.
                      0
                      Вчера, 10:04
                      frruc, фото есть? Кто-то сравнил их с теми дронами, что на Усть-Лугу прилетали? Там же характерные БПЛА - самолеты с авиабомбами снизу - см. фото.
                      Очевидно же, что Украина хочет нас втащить в войну с Нато. Поэтому она запросто могла устроить провокацию, как она уже не раз делала. К примеру, в Эстонии падали свосем другие дроны, по-моему даже без боевой части - как во время украинской провокации в Польше.
                      frruc
                        frruc
                        0
                        Вчера, 10:52
                        Игорь М.
                        фото есть?

                        Показывали по ТВ Финляндии.
                      Игорь М.
                        Игорь М.
                        0
                        Вчера, 11:26
                        frruc, и, какой там БПЛА был?
                      frruc
                        frruc
                        0
                        Вчера, 12:56
                        Игорь М.
                        и, какой там БПЛА был?

                        Небольшой, не Лютый. С украины такой не долетел бы.
                      Игорь М.
                        Игорь М.
                        0
                        Сегодня, 04:13
                        frruc, вот я об этом и говорю. Что в Эстонии и Финляндии запускают один тип БПЛА, причем без боевой части. А на Ленинградскую область летят совсем другие - дальние БПЛА из самолетов малой авиации.
                        Чистой воды провокация в 2 хода.
                      frruc
                        frruc
                        0
                        Вчера, 13:39
                        На картинке большой дрон, самолетного типа, по моему "Лисица", такие на Татарстан прорывались
                        Игорь М.
                        Очевидно же, что Украина хочет нас втащить в войну с Нато.

                        Это действительно на это похоже, Зеля спит и видит.
                      Игорь М.
                        Игорь М.
                        +1
                        Сегодня, 04:11
                        frruc, и на Усть-Лугу похожие. Это переделанные самолеты малой авиации. А снизу еще авиабомбу подвешивают. Мне лень название самолета искать.
    Аль Манах
      Аль Манах
      +2
      17 апреля 2026 06:09
      Даже В. Соловьев сегодня заявил

      Разве раньше он утверждал обратное?
    yuriy55
      yuriy55
      +1
      17 апреля 2026 06:10
      Цитата: Uncle Lee
      Даже В. Соловьев сегодня заявил, что Европа готовится к воне с Россией.

      Правильно, Владимир! Европа настолько осточертела своей вонью о российской угрозе, что России только и остаётся в случае размещения ЯО в странах Европы наносить превентивный ракетный удар, даже не заботясь о том, что там в Брюсселе «станет говорить княгиня Марья Алексевна»...
      Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец
        +1
        17 апреля 2026 13:21
        России только и остаётся в случае размещения ЯО в странах Европы наносить превентивный ракетный удар

        В вашем предложении лишние слова "в случае размещения ЯО в странах Европы" Нужно: России только и остаётся наносить превентивный ракетный удар
    Юн Клоб
      Юн Клоб
      +2
      17 апреля 2026 09:02
      Сталин проявлял выдержку до 22 июня 1941, поэтому НАТО рассчитывает и на выдержку .Путина.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        0
        17 апреля 2026 09:42
        Цитата: Юн Клоб
        Сталин проявлял выдержку до 22 июня 1941

        У И.В. Сталина был 9 мая 1945 года !
      Игорь М.
        Игорь М.
        0
        17 апреля 2026 19:54
        Юн Клоб, напади Сталин первым, и тогда Германия стала бы жертвой агрессии, и второй фронт открыли бы в СССР.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +15
    17 апреля 2026 05:09
    Наша страна расхлебывает последствия недальновидной политики Кремля начиная с Горбачева.
    Я не удивлен происходящему...этого следовало ожидать...политика уступок и соглашательства привели и приведут к печальным результатам.
    Игорь М.
      Игорь М.
      0
      17 апреля 2026 19:57
      Тот же ЛЕХА, то ли приведут, то ли нет. А вот война с Нато уже бы привела. М.б. и нас бы уже не было. А так, сколько лет хорошо прожили. И еще проживем.
      Это как с Израилем и Ираном. Израиль напал на Иран, чтобы не получить войну с ним в будущем. И получил войну в настоящем. А ведь в будущем ее могло и не быть.
  1976AG
    1976AG
    +4
    17 апреля 2026 06:42
    Цитата: военком Котёнок
    Можете поставить в телефон напоминалку со ссылкой на этот комментарий, на любую дату на ваш выбор. И проверим.


    Если будет кому проверять.
  Обычный
    Обычный
    +3
    17 апреля 2026 07:59
    Чудо не произойдет сколько бы вы в песок не прятали голову. На что надеются или во что верят? Видать очень сильно хочется вновь греться на виллах в Испании, Италии и т.д. В принципе они и сейчас так могут наверно, но нужен политический повод, переговоры там разные, а вы наверно официально хотите, чтобы не объясняться?
    Как говорил небезызвестный герой "Джентльменов удачи": так он же при первом скачке расколется (с) Стоило измениться ситуации и стать более принципиальной и серьезной, практически весь руководящий страной состав "поплыл". Это не в танковый биатлон играть и побеждать и "аналогов нету", тут надо непопулярное решение принимать.
    Игорь М.
      Игорь М.
      0
      17 апреля 2026 19:59
      Обычный, так-то, а кто сейчас мешает греться на виллах при желании и деньгах?
      Взял отпуск и вперед.
      Прошу прощения, кто поплыл и куда?
      Обычный
        Обычный
        0
        17 апреля 2026 21:42
        НГу я бы сказал сейчас не афишируют так явно. Пытаются не вести такую жизнь напоказ. А вот если все вернуть как было прежде, тогда все станет на свои места для них. Вон только что прочел в прессе: "Дмитриев: российский газ — ключ к сохранению промышленности Европы". Этот слащавый все никак не угомонится ,вот она, башня Кремля,за переговоры и мир во всем мире. Так и тянет его заключать сделки с прямыми врагами страны .Тогда кто он сам? Так то родился и вырос в Киеве, образование получал заграницей. А он точно наш?
        Новость сегодня от 20:03
        Игорь М.
          Игорь М.
          0
          Вчера, 02:57
          Обычный, а что плохого в переговорах и мире во всем мире? Я обеими руками за. Я сам раньше очень любил на переговоры ездить. Больше всего мне в Вене бывать нравилось.
          Прямые враги те, кто с нами воюет. Пока это Украина.
          Но, как говорится, если все время отдавать ужин врагу, то со временем он может превратиться в друга. Так же и с газом. Вон, словаки уже в суд на ЕС подают ради нашего газа.
          Обычный
            Обычный
            0
            Вчера, 09:48
            Ну если ездить на переговоры потому что кому-то из этой группы нравится бывать допустим в Вене...Вы сами ответили на вопрос почему.
            Игорь М.
              Игорь М.
              0
              Вчера, 10:24
              Обычный, а кто сказал, что просто для души ездил. Всегда по делу и с пользой. Но, по возможности, люблю сочетать полезное с приятным. Если уж, допустим, тащиться куда-нибудь в Мексику или на Маврикий, то почему при этом еще несколько деньков и на пляже не полежать? Дважды у меня были важные встречи на Гавайях. Как тут в море не окунуться.
              Обычный
                Обычный
                +1
                Вчера, 10:31
                Согласен, полезное с приятным надо совмещать, главное чтобы приятное не превалировало над полезным)
  Stas157
    Stas157
    -1
    17 апреля 2026 08:31
    Россия предупреждает Хельсинки о серьёзных рисках

    А вот СССР они боялись.
    Игорь М.
      Игорь М.
      0
      17 апреля 2026 20:01
      Stas157, не то, чтобы боялись. Но считали, что мир выгоднее. А так, сплошные же войны были по всему миру. Ну и, так-то, СССР малость покрупнее был, и помощнее.
  vet
    vet
    +2
    17 апреля 2026 09:02
    Удивительная способность галерного раба добиваться прямо противоположных результатов. Хотел ограничить движение НАТО на восток - плюс две страны в НАТО. Говорил о демилитаризации и денацификации Украины - получил супермилитаризацию и суцернацификацию. И так по всем пунктам.
    Игорь М.
      Игорь М.
      0
      17 апреля 2026 20:09
      vet, так-то на карту посмотрите. От Украины до Москвы в 2 раза ближе, чем от Финляндии. Т.е. в смысле уменьшения подлетного времени, приближения Нато не случилось. Помним, что и раньше Аляска была даже ближе. И Эстония рукой подать, как Польша с Литвой вокруг Калиниграда. Именно базы Нато на Украине для нас были бы в разы опаснее.
      Вы точно в этом уверены? Украина потеряла половину населения. Еще год, и воевать там некому будет. И так, уже стариков и женщин в ВСУ зазывают.
      Но так-то, главной целью СВО была защита ЛДНР. И Россия их защитила.
      А кроме того, приросла миллионами новых граждан и десятками тысч кв. км. территорий.
  ava09
    ava09
    -2
    17 апреля 2026 09:48
    "Москва выражает озабоченность" с 1991 года. А что ещё остаётся захватившей власть буржуазии?
    Игорь М.
      Игорь М.
      0
      17 апреля 2026 20:10
      ava09, предлагаете сразу воеввть? А первым в атаку пойдете? Или Вы только из под лавки подзуживать мастер?
  gx200gx
    gx200gx
    0
    17 апреля 2026 14:18
    А то что он озаботился , это на что то повлияло?
  isv000
    isv000
    0
    17 апреля 2026 17:49
    Чую, мы ещё увидим Мурманскую область от моря до моря... wink