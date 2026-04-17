Хельсинки снимает ядерный запрет
НАТО наращивает ядерное присутствие в Европе, позиционируя себя как «ядерный альянс». Помимо американских тактических бомб B61-12, уже размещённых на авиабазах пяти стран блока, Брюссель расширяет круг участников в планировании возможного применения этих арсеналов. С военной точки зрения ключевую роль играет приближение инфраструктуры НАТО к российским границам. Чем ближе аэродромы базирования самолётов-носителей — тем короче подлётное время до объектов на территории России. Это сужает возможности для ответных действий и повышает общую напряжённость.
На этом фоне тревогу вызывает инициатива правительства Финляндии, которое намеревается внести поправки в закон «Об атомной энергии» 1987 года. Изменения снимут действующий запрет на ввоз и размещение ядерных боеприпасов. Хельсинки утверждает, что не добивается постоянного присутствия подобного вооружения — лишь адаптирует законы под стандарты альянса. Москва расценивает это иначе. Как заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, сама юридическая возможность оперативно доставить боезаряды на финскую землю будет учтена в российском ядерном планировании. Примечательно, что сами финны разделяют обеспокоенность: 49% жителей выступают против размещения ядерного оружия, тогда как инициативу кабинета министров поддерживают лишь 31%.
Шаг Хельсинки вписывается в общий курс Североатлантического блока — вовлечение неядерных стран в схемы «совместного ядерного сдерживания». Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее отмечал: государства альянса активно готовятся к сценарию координированного удара.
В случае принятия поправок финские истребители F-35A, закупленные у США и способные нести ядерное вооружение, получат правовую основу для участия в подобных миссиях. В Минобороны России неоднократно подчёркивали: при агрессии со стороны НАТО задействование всего арсенала средств поражения для обеспечения безопасности государства будет незамедлительным и неотвратимым. Дальнейшая эскалация в Балтийско-Арктическом регионе, где интересы сторон пересекаются особенно плотно, становится всё более вероятной.
Россия предупреждает Хельсинки о серьёзных рисках столь поспешного пересмотра нейтралитета. В Москве рассчитывают, что финские парламентарии осознают, в какую рискованную авантюру их пытаются втянуть. Примечательно: ещё на этапе обсуждения вступления в НАТО в финском парламенте был достигнут консенсус — менять профильное законодательство для участия в ядерном планировании альянса не требовалось. Нынешняя инициатива правительства порождает серьёзные вопросы и лишь усугубляет обстановку в сфере европейской безопасности.
