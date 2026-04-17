Модернизированная БМП Lynx для Пентагона
БМП Lynx KF41 в базовой конфигурации
Пентагон хочет заменить устаревшую M2 Bradley и вот уже несколько лет ищет ей достойную смену. Среди претендентов — немецкая бронемашина Lynx консорциума во главе с Rheinmetall. У этой «Рыси» есть серьёзные козыри.
Техника нового поколения
За последние десятилетия Пентагон безуспешно пытался создать БМП нового поколения. Очередной заход сделали в 2018-м. Сначала программу назвали NGCV (Next Generation Combat Vehicle), затем — OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle), потом — MICV (Mechanized Infantry Combat Vehicle). В итоге машине присвоили индекс XM30, а в строю она станет M30.
В 2018–2020 гг. определился круг участников, но работы застопорились — программу пришлось заморозить. Летом 2021-го её перезапустили и заново собрали заявки.
Проекты-финалисты
На конкурс поступило пять проектов. В июне 2023-го в следующий этап вышли два: доработанная Lynx KF41 от Rheinmetall и Griffin III от General Dynamics. Обеим компаниям выдали контракты на завершение проектирования и постройку опытных образцов.
Модификация для конкурса OMFV
В 2024–2025 гг. конкурсанты завершили разработку и защитили проекты. В октябре прошлого года началась сборка техники. Первые БМП прибудут на полигон к концу 2026-го, после чего пройдут сравнительные испытания. Победителя определят к началу 2028 года.
Малосерийное производство намечено на 2028–2029 гг. — машины поступят в войска для испытаний. Если трудностей не возникнет, полноценная серия стартует в начале следующего десятилетия.
Есть нюанс: в феврале 2026-го Пентагон объявил о возможном привлечении новых участников с проектами высокой готовности. Как это скажется на раскладах — пока непонятно.
Изделие «Рысь»
American Rheinmetall Vehicles участвовала в первом конкурсе OMFV вместе с Raytheon. Немцы отвечали за платформу и общую координацию, американцы — за отдельные агрегаты и приборы. После перезапуска программы появился консорциум Team Lynx, куда вошли Raytheon, Textron Systems, L3Harris, Allison Transmission и Anduril Industries.
Вооружение новой БМП
Подход остался прежним: берём базовую платформу и адаптируем под требования армии США. На этот раз глубже переработали бортовую электронику и изменили схему взаимодействия внутри консорциума.
Гусеничная платформа
Американская Lynx построена на базе KF41, дебютировавшей в 2018-м. Основные компоновочные решения сохранились, но состав агрегатов пересмотрели.
Сварной бронекорпус — переднемоторной схемы. Лоб выдерживает малокалиберные снаряды, борта и корма защищены от пуль и осколков. Опционально — накладные модули бронирования и активная защита от противотанковых средств.
Современная электроника различного назначения
Сердце — дизель мощностью до 1150 л.с. (конкретную модель выбирает заказчик). Штатную трансмиссию Renk заменили гибридом Allison eGen. Ходовая часть без изменений. Скорость — до 65–70 км/ч, запас хода — 500 км.
Экипаж — два человека: водитель и командир-оператор расположены спереди. В корме — восемь мест десанта. Высадка — через кормовую аппарель или верхние люки.
Боевые возможности
Пентагону предлагают низкопрофильную башню. В центре — качающаяся установка орудия, справа и сверху — оптико-электронные прицелы, на правом борту — пусковая для БПЛА или ракет.
Размещение экипажа БМП
- 50-мм автоматическая пушка XM913 Bushmaster — несколько сотен снарядов;
- 12,7-мм пулемёт M2HB на панорамном командирском прицеле;
- БАС с барражирующим боеприпасом Coyote.
Комплекс позволяет вести разведку на десятки километров и поражать обнаруженные цели — либо пушкой, либо дроном-камикадзе. 50-мм калибр заметно добавляет дальности и пробиваемости по защищённым объектам.
Огонь ведётся через прицельный комплекс и СУО от L3Harris — всепогодная, всесуточная, с распознаванием различных типов целей. Система управления боем от Anduril обеспечит экипаж актуальной тактической обстановкой в реальном времени.
Конкурентные преимущества
По ключевым параметрам Lynx обходит все модификации M2 Bradley. В паре с Griffin III машины сопоставимы, но у «Рыси» есть козырь: она уже выпускается серийно и стоит на вооружении нескольких армий. Это подтверждённый уровень зрелости проекта и плюс к перспективам натовской унификации.
Первые опытные образцы выйдут на испытания в этом году. Полтора года полигонных тестов — и Пентагон сделает выбор. Оправдается ли оптимизм Team Lynx, покажет время.
