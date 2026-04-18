Чего у нас не будет никогда – для чего России необходим новый красный проект
Гони природу в дверь: она влетит в окно.
Н. М. Карамзин
Итак, чего нам не хватает, того, что у нас было в СССР?
Главное - ощущение силы и реальной мощи государства
С СССР считался и СССР боялся весь мир, страна имела одну из сильнейших армий мира и полмира союзников. В Европе был блок стран Варшавского договора, мощнейшая группировка войск в ГДР, которая держала НАТО за горло. США боялись нашей армии и нашего ядерного оружия. Либеральная Россия Ельцина уничтожила эту армию, сократила вооружения, затем мы растеряли почти всех своих союзников, которых методично уничтожали США, почти ничего не сделав для спасения оставшихся. Бывшие сателлиты СССР и осколки СССР стали членами НАТО. К настоящему времени Запад практически полностью уничтожил всё геополитическое наследие СССР. Последние остатки – Иран, Китай, КНДР, Египет, Куба. Нас никто не боится, в том числе даже нашего ядерного оружия.
Венесуэла, Иран, далее везде... Ввязав нас в конфликт на Украине, США частично ограничили нашу возможность геополитического маневра. Как следствие, у США именно сейчас полностью снесло башню. Они чувствуют себя полными хозяевами мира, имеющими право на любые войны и любой передел мира. Противовес в виде СССР был уничтожен, Россия таковым не является.
Либералы не переваривают СССР и И.В. Сталина. Фантом СССР — самая страшная опасность как для них, так и для Запада. Хотя мы признаем достижения СССР и его военные успехи, героизм народов СССР, на тему чего снято немало фильмов, некоторые СМИ, деятели нашего искусства вполне планомерно очерняют СССР. Показывают шарашки, деятельность силовых органов, продолжая процесс очернения СССР, начатый еще при Горбачеве. А.И. Солженицын по-прежнему почитается, Царская Россия обеляется, дескать, развалилась от заговоров и предателей, а не от усталости народа. При этом рейтинги Сталина и ностальгии по СССР в обществе крайне высокие, в том числе среди молодежи.
России не хватает лидерства: она отказывается от него
Если СССР конкурировал с Западом и вел успешные глобальные проекты (космос, атомная энергетика, авиация, ракетная техника, строительство БАМа, целина, комсомольские стройки), то Россия совершенно явно отказывается от него. Конечно, у нас что-то есть в ВПК (ядерное оружие, ракетная техника) и атомной индустрии, но в целом мы по-прежнему не ставим глобальных целей. Мы не построили свой автопром, отстали в космосе, отдали свое авиастроение. Только после санкций мы занялись авиастроительством. Авторынок мы сначала любезно отдали Европе, потом Китаю.
Сырьевой элите ЛР не нужно лидерство в промышленности и технологиях: они продают за живую валюту нефть и газ и по-прежнему готовы покупать всё, где продадут. Космические проекты свернули по минимуму. Разворот к Западу и Европе закончился крахом, сейчас разворот к Китаю. Нет главного – поворота к себе и своему народу.
Да, у нас есть достижения — главное, Москва и Питер, хорошие дома, великолепные дороги, в том числе на Юг, в Крыму, магазины и торговые центры, за исключением глубинки, где конь не валялся. Но свершений, которые были в СССР и которые показывает всему миру Китай, у нас сейчас почти нет. СССР был полон символов побед, от Гагарина до «Бурана», а кто и что символы последних 35 лет? Сытые лица олигархов, сознательное уничтожение остатков потенциала СССР, китайские машины на улицах? Только Крым наш и Русская весна, присоединение Донбасса и новых территорий стали менять ситуацию к лучшему. Система живет на наследии СССР (армия, ВПК, космос, нефть, газ, атомная промышленность), просто проедая его.
Советские спортсмены были лидерами в мировом спорте. На летних Олимпиадах сборная СССР шесть раз из девяти возможных занимала первое место в медальном зачёте. На зимних Олимпиадах СССР также неоднократно лидировал в командном зачёте. Что осталось от этого?
Россия отказывается от имперостроительства и расширения своего влияния
К началу перестройки СССР имел огромное число союзников, сателлитов и просто сочувствующих. СССР сотрудничал и помогал многим развивающимся странам, в том числе Китаю, заложив основу его промышленной базы. В настоящий момент почти всё геополитическое наследие СССР поглощено Западом, и это его огромная стратегическая победа. Сейчас мы теряем свои исторические земли Киевской Руси, и, возможно, навсегда.
Вместо того чтобы кардинально решить украинский вопрос в 2014-м, мы сначала помогли Западу уговорить Януковича пойти на уступки, а потом, когда Русский мир поднял восстание, уговаривали их не проводить референдумы, а когда армия ДНР и ЛНР стала гонять ВСУ из котла в котел, как-то странно пошли на Минские соглашения. Да, мы присоединили Крым, Донбасс и новые территории. Это плюс, но есть жирный минус. Конечно, можно сказать, что мы делим Украину с Западом, но делим-то свое!
Возможная сделка с Трампом закрепит переход наших исконных русских земель в лоно Европы, т. е. протестантско-католической цивилизации. Мы повторяем ошибки Минска 1-2 и, по большому счету, вступаем на путь М. Горбачева. Иначе говоря, это имперская капитуляция России. Такое событие со времен Александра Невского будет являться огромным достижением Запада, повторившим отторжение Галицкой Руси. Это блестяще спланированная еще со времен Перестройки успешная операция Запада по демонтажу важнейшей части Русского мира. Галицкая Русь, ставшая в итоге Западной Украиной, чуть менее чем через 800 лет все-таки поглотила большую часть Русской Украины, включая Киев, мать городов русских, за исключением части земель, возвращенных во время СВО.
В России есть патриотическая элита, понимающая все наши проблемы. Однако «рулящая», наиболее влиятельная часть элиты России — космополитична и прозападная. Завися от мировой торговли, она не имеет и не может иметь любых целей экспансии Русского мира, которая непрерывно осуществлялась на всей тысячелетней истории Руси.
Либеральная Россия не ставит перед собой задач активного военного строительства, капитуляция Украины не входит в планы Москвы
К середине 1980-х годов ВС СССР достигали пика численности — около 5 500 800 военнослужащих (пик пришёлся на 1989 год). Это считалось самой большой армией на Земле второй половины XX века. К началу 1990-х годов в Советской Армии имелось 63 900 танков, а боевых машин пехоты и БТР различных типов и модификаций — 76 520 единиц. Новая власть решила, что это много, и их стали уничтожать, хотя сейчас они очень бы (!) пригодились. Сейчас их около 5700.
Профессия военного в СССР до перестройки была очень престижной, а с приходом Ельцина упала ниже плинтуса. В 1992-м Аллегрова спела абсолютно сомнительную песню «Младший лейтенант», ставшую хитом. Денежное довольствие сократилось. Офицеры ушли в охранники. Потом Россия просила ее принять в НАТО, что свидетельствовало о наличии фактического статуса союзника Запада. Как считали элиты, зачем нам армия, если Запад — наш друг? Балласт для бюджета, непроизводительные расходы, так сказать? Как можно обменять величие и безопасность страны на зеленые фантики?
СВО показывает реальные возможности нашей армии и ПВО. В 1990-е численность армии сокращалась. С 2007-2012 ВС России, несмотря на конфликт 2007 и рост напряженности с НАТО, попали под пресс оптимизационных реформ известного гражданского министра обороны, нанесшие ей большой ущерб. Мы совершенно непростительно упустили возможность начать СВО в 2014, а потом, несмотря на то, что дело шло к войне, мы к ней должным образом не подготовились, допустив дефицит личного состава, линий обороны, производства БПЛА, средств связи. Несмотря на нанесение нами ВСУ катастрофического ущерба в первые два месяца СВО, мы не добили врага. А в Стамбуле пошли на попятную, уйдя с занятых территорий, которые сейчас используются против нас. Осенью 2022 мы оставили Херсон.
11 января 2026 СВО исполнилось 1418 дней, столько же, сколько длилась казавшаяся тогда нескончаемой Великая Отечественная война (ВОВ), при этом конфликт не завершен. Как ни странно, про это не вспомнил никто. Израиль громит мосты, мы не можем.
Первый раз за послевоенную историю России мы допустили захват крупного участка своей территории под Курской областью и выкуривали врага 9 месяцев, используя даже помощь армии КНДР. Все это показывает, кто мы есть на самом деле. Трамп говорит о бумажном тигре – на самом деле мы спящий медведь, которого 35 лет загоняют в спячку.
По политическим причинам СВО затягивается, в ней нет целей военного разгрома противника. Россия терпит всё: обстрелы своих территорий, поставки оружия и ракет ВСУ, удары по портам. Тогда как пример героических усилий Ирана показывает, что может быть альтернативный путь. Ни одна из целей СВО в сложившейся конфигурации достигнута быть не может: кризис либеральной системы очевиден.
Россия отказывается от активного внутреннего развития, что порождает невиданный демографический и цивилизационный кризис
СССР был второй экономикой мира и одной из наиболее сильно растущих экономик. К сожалению, тогда совсем не думали о развитии торговли и потребительского рынка, и значительная часть ресурсов уходила на нужды ВПК и поддержку союзников по всему миру. Но был и другой социализм – полки магазинов Чехии, Словакии и ГДР, где, как ни странно, магазины ломились от такого же изобилия, как сейчас.
В 90-е наша промышленность уничтожается, рынки отдаются Западу и Китаю. Сырьевой экономике не нужно развитие. Мы строим жилье и торговые центры, но не заводы. Отсюда в стране низкий уровень заработных плат и катастрофически быстрая убывающая способность населения к размножению.
В стране невероятно высокие кредитные ставки, населению не хватает денег. Уровень закредитованности зашкаливает. Реклама подсаживает наивных на кредитные карты. Кредитная кабала, неуверенность в стабильности работы, которую можно потерять в любой момент, низкий уровень жизни большинства населения отражается на высоком уровне стресса граждан, что подтверждают социальные опросы.
При этом основные ресурсы создания семьи – жилье очень дорогое, а заработные платы низкие. Рождение детей становится хлопотным делом, а народ, к тому же не чувствующий свою нужность, не имеет экзистенциального стержня. В итоге страна погружается в невиданный демографический и цивилизационный кризис.
Существовавшая в СССР политика – налоги на бездетных, негласные установки о необходимости семьи и брака, намного более низкие издержки на содержание детей – приводили к активному росту численности населения, растущего в РСФСР со средней скоростью около 800 тыс. чел. в год. Также активно росло и русское население. Мифы о том, что наше вырождение началось тогда, беспочвенны.
Элита России отказывается от концепции всеобщего благосостояния, используя страну как дойную корову
Во времена СССР не было обналов, офшоров — воровать по-крупному было невозможно. Наиболее значительные случаи воровства наказывались высшей мерой. Хотя элита СССР со времен Хрущева вырождалась, но все-таки служила стране. Вся прибыль экономики использовалась на нужды общества. В СССР было бесплатное образование, жилье, медицинское обслуживание, оплачиваемый больничный. Кооперативное (платное) жилье было более доступным.
Теперь все ресурсы страны и прибыль попадают в собственность олигархов и крупных компаний. Вместо активного инвестирования капитал вывозится из страны. Элита и чиновники обогащаются, крупные банки, строители и монополисты высасывают из народа все соки, соревнуясь, кто больше. Число миллиардеров растет, идет отток ресурсов от общества к крайне узкой группе людей, которые используют страну как дойную корову.
Средние темпы роста российской экономики за последние 35 лет крайне медленные – менее 1% в год, в том числе намного меньше, чем СССР, наша доля в мировом ВВП деградирует.
Если бы темп роста был бы хотя бы на уровне среднемирового, мы давно бы стали процветающей, успешной и богатой страной. Это видно на примере КНР, чей ВВП был когда-то меньше, чем РСФСР, а теперь по мощи реальной экономики №1 в мире. Либеральная система управления экономикой и финансами, созданная МВФ, специально заточены под консервацию нашей отсталости. Либеральная элита, пятая колонна – это «оккупационная администрация». У нас воруют наше время и будущее.
Коррупция проедает и разрушает систему, являясь негласным способом кормления чиновников. Пример – строительство «курской линии» обороны, долгострой космодрома. Хотя сейчас борьба с ней усиливается, демонстрационными посадками вопрос решить нельзя. Необходимо создавать систему управления, в которой все злоупотребления были бы невозможны.
Имеются проблемы с обеспечением конституционных прав граждан. Преступность, мошенничество подтачивают основы безопасности населения.
Либеральная Россия отказывается от части своего суверенитета в пользу Запада
СССР был истинно суверенной страной, вторым полюсом мира и анти-Западом. Но наиболее влиятельная часть нашей элиты и сейчас по-прежнему мечтает войти в семью цивилизованных народов, важнейшая цель — не укрепление своего геополитического могущества, а нормализация отношений с Западом.
И как не мечтать о прошлом, если у тебя за границей активы, деньги и интересы. Зря что ли группа «Комбинация» в 1992 спела песню «Америкэн бой», уеду с тобой!
Экономической моделью России является полуколониальный периферический капитализм, основанный на сбыте сырья и импорта готовой продукции, который не может быть основой суверенитета.
Вся нищета, деградация регионов, депопуляция страны и русского населения — следствие политики Банка России, которая, как и до революции, уничтожает страну лучше всякого агрессора. Бюджетное правило — это вывод средств в «Золотую Орду».
Россия по-прежнему, несмотря на санкции, соблюдает рекомендации МВФ и участвует в ряде международных программах, например по миграции.
Отсюда роковая ошибка Банка России, который оставил в Еврозоне около 300 млрд евро, впоследствии замороженных, хотя на тот момент было понятно, что деньги надо было уводить.
Характер СВО также показывает нашу мягкость по сравнению с Ираном, которая вызвана экономическими интересами олигархата и сырьевой экономики.
Уверенность в завтрашнем дне
В СССР была полная занятость, у народа была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас компании долго не живут, народ постоянно меняет место своей работы. Найти работу с хорошей заработной платой для основной части населения — недопустимая роскошь. Пенсии мизерны — прожить на них нереально.
В СССР был развит дух пассионарности советского народа, почувствовавшего силу своей нации в коллективизме, творчестве и созидании. Такой дух сейчас есть и в Китае, который оседлал свою судьбу, подчинив ее свободному развитию и достижению величия своей родины.
Народ СССР, одержавший сначала победу над самодержавием, потом над фашизмом и разрухой, был на подъёме. По всей стране шли «комсомольские» стройки. Никакие частные инвестиции на такое не способны. Посмотрите фото 30-х и 50-х, где видна уверенность людей, и сравните с лицами крестьян ЦР. Портрет нынешней эпохи – миллионы людей в московском метро, спешащих и с трудом уступающих друг другу дорогу. Чтобы успеть домой и на работу, дабы погасить кредит, взятый на покупку квартиры. Улыбки и беременные женщины – явление не частое. Либерализм, затянутость СВО, обстрелы территорий лишают народ пассионарности.
В СССР не было того огромного уровня неравенства, которое существует сейчас. При этом уровень потребления элит того времени был просто смешон – хорошая машина, квартира и дача, которая по нынешним временам выглядела бы более чем скромно.
В обществе прививалась патриотическая и нравственная мораль, произведена гигантская культурная и образовательная революция, которая возвышала человека, делала его крепким и просвещенным, тогда как при капитализме обществу навязываются низменные черты. Советский народ был готов отдать жизнь за Родину, а сейчас при первой мобилизации нас покинуло около 1 млн. молодежи. СССР во многом соответствовал библейским принципам. Деньги и нажива в нем не были главным. Это было общество будущего, по сути, христианское государство, но с атеистической начинкой.
Накануне 80-х в СССР стали нарастать кризисные явления не только в экономике, но и в духовной сфере. Одной фразы о верности курса марксизма-ленинизма на фоне товарного дефицита стало недостаточно. Надо было возрождать сталинскую модель экономики, использовать опыт китайских реформ. Но элита того времени не смогла предложить стране обновленную идеологию, а затем приняла решение развалить страну, заключив сделку с Западом.
Банк России и Минфин отказывается от возможностей управляемой эмиссии рубля: денежная система и стабильность
У нас, как и у Царской России, никогда не будет достаточно денег. Банк России, как и многочисленные банки развивающихся стран, осуществляют привязку своей денежной массы к доллару. СССР за счет управляемой эмиссии осуществил индустриализацию, в то время, когда весь капиталистический мир лежал в Великой Депрессии, экономика советов развивалась с темпами около 12-14%. Таким же образом было осуществлено беспрецедентное восстановление нашей экономики после ВОВ.
В СССР не было свободного хождения иностранных валют, денежная система состояла из трех независимых контуров – наличного, безналичного и международного. Это обеспечивало стабильность – никаких финансовых кризисов не было, цены были стабильны. Для Банка России важно не развитие страны, а обеспечение предложения валюты для осуществления импорта и оттока капитала. У нас нет валютных ограничений, как в Китае, поэтому рубль часто раскачивают спекулянты. Капитал вытекает из страны, несмотря на санкции.
Национальная политика и идентичность
Как показала ВОВ и восстановление страны после войны, народы СССР были реально солидарны и дружны друг с другом. В СССР происходило выравнивание отсталых республик СССР, в том числе азиатских, где появлялись предприятия, колхозы, деньги и главное — работа. Национальная политика обеспечивала единство наций и дружбу между ними вне зависимости от религиозных конфессий, что особенно проявилось в ходе войны и восстановления страны после нее, когда строили «всем миром». Единство — это огромная сила!
СССР не завозил рабочую силу даже из своих республик, использовалась русская рабочая сила из регионов, так называемые лимитчики. В Узбекистане и Таджикистане была работа для всех.
К сожалению, сейчас в некоторых районах страны, прежде всего мусульманских, развивается национализм, подогреваемый из-за границы. Кто-то ищет себя в религиозной и национальной идентификации, забывая о своей совершенно реальной российской идентичности.
Экзистенциальная пустота и отсутствие национальной идеи
Советы предложили всему миру вполне простые ценности: свободу, равенство, братство, отсутствие стяжательства, максимальные права для всех членов общества, лидерство, прогресс и развитие. Эти вполне христианские посылы нашли многочисленных сторонников не только в СССР, но по всему миру. СССР имел союзников по всему миру, главным образом в бывших колониальных и развивающихся странах.
В стране отлично работали социальные лифты, люди с самого низа, готовые к учебе, становились директорами, академиками, учеными, управленцами. Тогда были четкие планы развития на 5 лет, ставшие движущей целью развития. В Китае такие планы существуют до сих пор, и они крайне успешно исполняются. Вожди КНР умудрились адаптировать марксистко-ленинскую идеологию под нужды рынка. Результат впечатляет – по мощи реального ВВП Китай превзошел США.
Противоречивость деятельности нашего государства маскируется, компенсируется двуликостью и имитацией деятельности. Если бы не Крым наш, система могла бы давно перезагрузиться, о чем свидетельствовали «болотные события» 2011-12 года. Но после 2014 и особенно 2022 Кремль очень удачно оседлал коммунистическую и патриотическую риторику. Народ думает, что мы почти продолжение СССР. И да, и нет.
Единство государства и народа в СССР скреплялось общей целью, идеологией и заботой о людях и отсутствием черных дыр, которые сейчас выкачивают из страны все соки. Сейчас государство и общество расколото на кластеры – патриоты и западники, мусульмане и православные.
У народа была цель, которая, увы, оказалась тупиковой. Коммунизм, т. е. рай, где все люди идеальны, а потребление бесплатно и не ограничено, на земле не построишь. Но многие подходы и идеи коммунистов вполне можно было использовать и сейчас.
В России есть остатки социальной системы СССР – бесплатные детские сады, школьное образование, бесплатная медицина (в лимитированной форме), бюджетные места в вузах, путевки для пенсионеров.
При этом у нас категорически не принято говорить о национальной идее, поскольку в любой форме она будет противоречить скрытой идее о партнерстве с Западом. Говорят об эффективности, лидерстве, развитии и пр.
Наша идея может быть вполне простой и основанной на нашей тысячелетней истории. Мы должны консолидировать Русский и Славянский мир, постараться собрать (где это возможно) осколки своей исторической империи. В возможной перспективе это объединение как минимум России, Белоруссии, Украины (кроме Западной части) и Молдавии в единое неделимое государство. Вместо того чтобы поощрять ввоз иностранных граждан, мы должны создать эффективные программы, обеспечивающие первостепенную миграцию русского населения из стран Балтии и прочих остатков СССР. Мы должны постараться консолидировать свои отношения с дружественными нам славянскими странами. Это Чехия, Словакия, Сербия, и надо расширять этот список. Россия должна стать самой процветающей страной мира. Численность населения должна вырасти до уровня 300 млн человек.
Духовно-нравственный кризис
Советская культура, в отличие от буржуазной, была возвышенна и носила христианский характер. И мы до сих пор восхищаемся ее наследием.
Прекрасная и чистая музыка, кино, лучшее в мире образование. Народ был более здоровым, большинство создали семьи, рожали детей. Когда всё это слушаешь и видишь, думаешь: «А что, это другая планета?»
Сейчас: музыка и кино, шоу, концерты, в которых основное – человеческие страсти. Музыка во многом выродилась до уровня примитивизма. Многие клипы на музыкальных каналах невозможно смотреть. Клип или съемки оргии? Суперфильмы про братков, население пичкают сериалами про криминал — это бренд эпохи. Всё это не искусство.
Если вы воспитываетесь на фильмах о гражданской войне, Великой Отечественной войне — у вас другая нравственная ориентация. Вот поэтому, когда объявили мобилизацию на СВО, у нас уехало около 1 млн молодежи. Кто-то отлично поработал!
В стране разрушается одна из лучших советских систем образования, были нанесены удары по нашей науке.
Все эти 35 лет были экспансией западной культуры — нас пытаются оболванить и растлить. Возрождение российского киноискусства не может не радовать, есть надежда на возрождение духовного здоровья нации. Наиболее популярная тема — СССР, «Легенда 17», «Гагарин — первый в космосе», «Т-34», «Движение вверх», «Чемпион» и пр.
Социализм возвышал человека, когда как капитализм пытается сделать из него тупое похотливое животное, которое будет тупо покупать всё и не думать о смысле жизни и целях государства. Когда мы в 1985 г. открыли страну для веяний Запада, мы вместе с этим впустили сюда нечисть, которая за всё это время отлично сделала свою работу. Сейчас идет подкоп под систему образования – сначала ЕГЭ, теперь хотят меньше математики. Науку в 90-е посадили на голодный паек.
Одно из следствий духовного кризиса – злоупотребление чиновников и коррупция. У государственных мужей не хватает духовного и нравственного стержня. Как и до революции. Церковь не ведет проповеди для правящего слоя, что порождает духовные факторы нашего кризиса.
Православие — это основа русской культуры и государства. Но что делать, если реальная идеология государства не основана на этих ценностях? В храмы ходит лишь часть населения, воцерковленных еще меньше. А телевизор смотрят практически все, а в школы ходят — тем более. Для воспитания народа нужна еще сильная государственная идеология и мощная идеологическая машина. И нужна симфония, т. е. правильные отношения государства и Церкви. А когда у власти возникает соблазн использовать Церковь как политический инструмент — жди беды.
Россию вновь должны бояться – иначе мир рухнет
Россия не СССР, потому что она всё терпит и со всем согласна. В СССР была мощь государства, а в России власть государства ограничена и, более того, искажается экономическими и политическими интересами инсайдеров. СССР искал лидерства и достижений, а мы — соглашательства и денег.
Все нынешние проблемы России и всего мира — от распада СССР, и война с Украиной в первую очередь. Решить демографическую проблему невозможно, коррупция проедает государство, эффективность управления страной и экономикой низкая. Ни одна из целей СВО в сложившейся конфигурации достигнута быть не может: кризис либеральной системы очевиден.
Мир стремительно утрачивает многополярность, вероятность новых войн и конфликтов повышается.
Западу не нужен противовес: Россию пытаются развалить по сценарию СССР, отсекая у ней возможности для экспорта. Санкции, удары по портам, охота за теневым флотом – всё для этого. В условиях нарастающего конфликта с Западом России необходимо максимально обезопасить свои границы и привлечь дополнительные ресурсы. Единственный путь – консолидация земель Русского мира. России нужен новый красный проект, лидерство, развитие, внешняя экспансия. СВО, санкции, приближение войны с Западом: всё это знамения времени, свидетельствующие о необходимости восстановления империи.
Недостатки СССР
Да, люди жили небогато. Сейчас всё есть, но не всем хватает денег. Тогда было наоборот: деньги были, но товаров не хватало. В СССР был дефицит (во многом искусственно созданный) хорошей одежды и обуви, бытовой техники, мебели, хорошей обуви и одежды, автомобилей. И всё это стоило дорого.
Да, были ошибки и перегибы: атеизм, репрессии. Но в позднем СССР, при Брежневе, все было тихо: никто никого не трогал, хотя такой свободы слова, как сейчас, тогда не было.
Говорят, мы кормили полмира – это правда, помощь развивающимся странам и Восточной Европе была огромной, в наследство от СССР у нас остались немереные долги наших «друзей» – $140 млрд на 1991 г., ныне успешно «прощаемых». Так почему СССР не мог наполнить полки магазинов? В перестройку – понятно, дефицит создавался, чтобы вызвать недовольство народа. А в эпоху «застоя»? Хорошие товары были, но стоили дорого: цветной телевизор стоил около 700 руб. при средней заработной плате 190 руб., импортные ботинки – 80 руб.
Танки и пушки — понятно, святое. Но можно было уменьшить число НИИ и построить больше фабрик по производству шмоток и техники, с чего начал свои реформы новый Китай? Можно было. Объяснения три: страна была крепкой, народ был стоическим, к красивой жизни не привыкший. Второе — ментальность руководства. Третье — уже тогда дело шло к развалу. Но СССР не дотянул всего (!) 10–15 лет до того времени, когда Китай завалил весь мир этими товарами по доступным ценам.
Сейчас есть всё? А как насчет огромных цен на автомобили и жилье, плюс огромные кредитные ставки, которые делают эти товары для большинства населения недоступными? Имеющиеся тенденции – кризис внешней торговли и недоступность этих благ – делает сегодняшнюю картину похожей на СССР конца 1980-х.
Какая экономика нужна России?
1) Зачем было строить клон царской России, чьи пороки ожили вместе с «демократией», и отбрасывать вполне успешный советский опыт, который вполне успешно использовал Китай? Сырьевой капитализм для России не приземлён. Строить новый «совок» никто не будет. Нам надо создать новую гибридную модель на базе опыта СССР и Китая, что позволит стать России самой процветающей страной в мире.
2) Отвязка валюты от долларового покрытия. Введение запрета на вывоз капитала, кроме как по разрешению государства. Ужесточение валютного контроля, конвертируемости рубля. Для нас это означает введение валютных ограничений, таких как в Китае.
3) Планирование мощного инвестиционного развития с целью «поднятия» отстающих отраслей экономики (автомобильная, авиационная, микроэлектроника, бытовая техника, производство одежды, инфраструктура). Введение налоговых льгот на для приоритетных отраслей. Снижение НДС. Направление эмиссии на рост занятости и производство товарной массы, четкое планирование этого баланса. Ограничение импорта за счет тарифной политики.
4) Создание новых глобальных проектов – развития Урала, Сибири, Дальнего Востока, новых территорий.
5) Создание мощной сети госкомпаний поставщиков и застройщиков для нужд государства, замкнуть их круг в безналичном обороте, как это было в СССР. Если доступа к бюджетным средствам для рыночных поставщиков не будет, воровать, как и в СССР, будет трудно. В свою очередь, закупочную деятельность госкомпаний-поставщиков надо поставить под жесткий ценовой контроль со стороны независимых госкомпаний-аудиторов, хорошо замотивированных и исполняющих эту роль обезличено. Тогда величина откатов резко упадет, а при наличии дальнейших мер просто исчезнет. Нынешняя система умышленно «сажает» чиновников в коррупционные схемы, чтобы потом ими управлять. Но тот, кто слишком «зажрался» и/или вышел из правил системы, потом становится «результатом» борьбы с коррупцией, победить которую в нынешней системе абсолютно невозможно.
6) Осуществление инвестиционных проектов в рамках специальной замкнутой системы спецсчетов, где все подрядчики проходят жесткую государственную аккредитацию для участия. Там не будет компаний-«ромашек» и никаких (!) «своячков» от местной администрации. При нарушении условий контракта контрагенты штрафуются, навсегда лишаются аккредитации вместе со связанными лицами. Такая модель уничтожит механизмы коррупции и откатов, которые станут физически невозможными.
7) Для решения демографической проблемы надо использовать опыт СССР, где жилье предоставлялось бесплатно под численность семьи, а также современный опыт Белоруссии, где государство гасит часть кредита при рождении каждого ребенка вплоть до его полного погашения. Можно поднять материнский капитал, приравняв его стоимость к стоимости одной комнаты в регионе. Тогда рождаемость будет подниматься. Вторая мера — развитие экономики, рост заработных плат и пенсий. Без новой индустриализации решить эту проблему невозможно. В стране должна быть полная занятость.
8) Расширение возможностей бесплатного медицинского обслуживания. В 2025 году в российские вузы поступили 904 тысячи студентов, из них на бюджетные места — более 440 тысяч человек, на условиях платного приёма — 464 тысячи человек. Доведение доли бюджетных вакансий для студентов во всех вузах без исключения до 60%. Образование должно быть доступно для всех.
9) России, КНР, Ирану необходимо создать антидолларовую систему расчетов и перетянуть туда как можно больше число стран. Монополия США на мировое и экономическое лидерство должна быть разрушена – навсегда.
Эпилог: без нового «красного проекта» системный кризис не преодолеть
Россию будут душить по сценарию Рейгана. Возможный план США-Лондона, запланированный на 2026 год, включает удушение экспорта, стимуляцию экономического кризиса, расширение зоны поражений и интенсивности атак со стороны украинских БПЛА, рост социальной напряженности.
Запад — это цивилизация, находящаяся в кризисе. Об этом говорят экономические проблемы, борьба с традиционными ценностями, утилизация христианства, стремление уничтожить или поглотить Россию.
У наших элит есть судьбоносный выбор — войти в семью цивилизованных народов и загибаться вместе с ними или вернуться к своей исторической роли удерживающей силы. Если мы войдем, то наступит конец истории, мы растворимся, а весь мир поглотят американские ТНК.
Сейчас в мире не так много людей симпатизируют США. Весь мир ждет, что мы начнем, как СССР, свою игру, но с 1985 года мы не придумали ничего лучше, как идти в хвост Западу, со всеми, не к столу будь сказано, последствиями.
Ослабление России в либеральный период носит временный характер. В скором времени, очистившись от него, Россия воспрянет и начнется ее духовное и национальное возрождение. И этот процесс уже идет с 2014 года (100 лет начала Первой мировой). 35 лет либерализма полностью исчерпали себя. Либеральная система ведет страну к цивилизационному кризису – экономическому, духовному и управленческому. Перерождение системы неизбежно. Возможно, решение украинского вопроса предстоит решить новой, обновленной стране.
Россия должна стремиться к мировому лидерству во всем. Как мы его достигли в атомной энергетике и ВПК, так его нужно отстаивать в высоких технологиях, космосе и промышленности, науке, медицине, авиа- и автостроении, производстве вооружений.
Уже сейчас мы могли бы собрать часть своих земель, но не делаем этого из-за зависимости от Запада. К нам хотят Приднестровье, Абхазия, Северная Осетия – и не только. К нам по-прежнему отлично относятся в Грузии. Мы вполне могли бы соединиться с Белоруссией. Народ Молдавии устал от прозападной власти. После распада СССР образовался русский вопрос: миллионы наших соотечественников оказались в условиях гонений на русскую культуру (Прибалтика, Украина, Средняя Азия). У нас отличные отношения с Узбекистаном. В Европе у нас конструктивные отношения с Сербией и Венгрией (возможно, были).
России надо начать активно развивать свои вооруженные силы, делая упор на росте численности армии, производстве БПЛА и средств борьбы с ними, высокоточного оружия, средств воздушной и космической разведки. Если мы снова не построим Армию №1, от нас не отвяжутся.
Для собирания земель нужно экономическое и нравственное преимущество. России предстоит построить мощнейшую экономику, и тогда все наши бывшие друзья со временем потянутся к нам снова. Когда Русский Медведь очнется от спячки и скинет с себя накинутые на него путы, никому мало не покажется.
