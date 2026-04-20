Советские моряки-пограничники в Афганистане



Виды Амударьи на раpличных ее участках

Нужно сказать, что суда (Амударьинской) флотилии создавались для чрезвычайно трудных условий плавания, при высокой начальной скорости и сравнительно большом падении Амударья летом приобретает характер потока, бурно несущегося по беспредельной песчаной равнине. В малую воду (с октября по апрель) течение значительно тише, но тогда, не будучи скована прочными берегами и протекая по мягкому сыпучему песку при весьма частых колебаниях уровня, Амударья продолжает оставаться своенравным капризным детищем пустыни. То, что в других местах называется фарватером, так часто меняет свое местоположение, что обвехование его условными знаками не имеет никакого смысла.



Таким образом, на реке нельзя было пользоваться обычными способами речного судовождения. Так, прежде чем идти по фарватеру, его нужно было отыскать. Для этого существовал только один способ - солидный опыт плавания, который давался с годами и требовал большого напряжения зрения и памяти при наличии особого лоцманского чутья. При проводке судов пользовались цветом воды. Будучи грязно-коричневой вообще, на глубоких и мелких местах она принимает различные оттенки. Сообразуясь со световым освещением дня, направлением течения, размером бурунов и другими признаками, лоцманы направляли суда по фарватеру. С наступлением темноты пароходы приставали к берегу и вставали на швартовы до рассвета. Только в очень редких случаях плавание совершалось ночью, и то не на всех участках.



Несомненно, что при таком чисто индивидуальном характере судовождения посадки на мель происходили не только из-за перекатов, оползания берегов и скорости течения, доходящей до 16 км/ч., но и весьма часто делом простого случая, лоцманской ошибки. Кстати сказать, перекаты, как и все на Амударье, носят временный характер, они ползут, смываются, вырастают выше или ниже, не имеют определенной глубины и так далее.



Река часто играла злые шутки с судоводителями. Академик А.Н. Крылов в своих воспоминаниях описывает анекдотичный случай, когда один из пароходов во время разлива сел на мель в нескольких сотнях метров от берега, не успел вовремя сняться и оказался среди песков. Так как якорь при этом был отдан и судно находилось «под вымпелом», то команда регулярно получала «морское довольствие по положению». Вахтенный журнал велся очень аккуратно под общим заголовком: «Стоя на якоре близ кишлака Абдул Чекмень, с полудня случаи». Такое плавание «Посуху, яко по морю» продолжалось более двух лет, пока из Петербурга не нагрянуло какое-то «начальствующее лицо», возбудившее против командира и офицеров «судное дело». Однако при разбирательстве постановку на мель отнесли к «неизбежным случайностям». В остальном же командир отговорился тем, что на Амударье случаются совершенно неожиданные паводки, и он держал вверенный ему пароход в постоянной готовности при первом же случае сняться с мели. Служба протекала во всем согласно морскому уставу, а довольствие производилось во всем согласно уставу счетному. Состава преступления суд не нашел, все были оправданы и дело прекращено.



Канонерская лодка Амударьинской военной флотилии, начало ХХ века



Канонерские лодки Амударьинской военной флотилии, 20-е годы ХХ века



Зона ответственности и структура Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа



Флаг кораблей и катеров МЧПВ КГБ СССР



На охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик заступить! Термез, 80-е годы ХХ века



Береговая база 22-й бригады МЧПВ в Термезе



Основные ТТХ кораблей и катеров МЧПВ



ПСКР проекта 1204, общий вид



Теоретический чертеж «корпус» пр. 1204



ПСКРы пр. 1204 в Термезе. На переднем плане башни с орудиями Д-56ТС



РСЗО БМ-14-17



Кормовая часть «Шмеля» (слева направо): каземат с бойницами для автоматических гранатометов; установка БМ-14-17; кранец с боезапасом к БМ-14-17; артустановка 2М-3М



Каземат с бойницами для гранатометов



ПСКРы пр. 1204 в Термезе



Пограничный наряд на палубе ПСКРа



«Шмель» и «Аист» на Амударье