Советские моряки-пограничники в Афганистане
Если об участии подразделений Советской армии и ВВС в военных действиях 1979–1989 гг. в Афганистане имеется достаточно много информации, то о действиях там Погранвойск КГБ СССР знают немногие. А то, что там воевали и моряки Морских частей погранвойск (МЧПВ КГБ СССР), станет для большинства читателей сюрпризом. Согласно широко распространенной версии, начальник погранвойск генерал армии В. А. Матросов сразу же после вывода войск из Афганистана приказал уничтожить все документы, относящиеся к действиям погранвойск в этом районе.
Амударья — вторая по длине и крупнейшая по полноводности река в Средней Азии. Река по объему стока воды близка Нилу и в 1,2 раза полноводнее Днепра. Питание реки в основном составляют талые снеговые и ледниковые воды, поэтому максимальные расходы наблюдаются летом, а наименьшие — в январе — феврале. По мутности Амударья занимает первое место в Центральной Азии и одно из первых мест в мире — в 1 куб. метре ее воды содержится более 3,7 кг ила.
Эта капризная река часто меняет свое русло и откладывает толщи песка. Берега Амударьи нередко размываются и обрушиваются огромными глыбами в реку, образуя отмели и островки, что очень затрудняет судоходство. Зимой Амударья полностью не замерзает, но в особенно холодные зимы покрывается льдом: возле Термеза — на 32 дня, около Нукуса — на 120 дней. Ширина Амударьи составляет 120—1500 метров, глубина — 2—10 метров.
Виды Амударьи на раpличных ее участках
Вот как условия плавания по этой реке описывает Черников И.И. в своей книге «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОНИТОРОВ. Защитники речных границ России»:
Таким образом, на реке нельзя было пользоваться обычными способами речного судовождения. Так, прежде чем идти по фарватеру, его нужно было отыскать. Для этого существовал только один способ - солидный опыт плавания, который давался с годами и требовал большого напряжения зрения и памяти при наличии особого лоцманского чутья. При проводке судов пользовались цветом воды. Будучи грязно-коричневой вообще, на глубоких и мелких местах она принимает различные оттенки. Сообразуясь со световым освещением дня, направлением течения, размером бурунов и другими признаками, лоцманы направляли суда по фарватеру. С наступлением темноты пароходы приставали к берегу и вставали на швартовы до рассвета. Только в очень редких случаях плавание совершалось ночью, и то не на всех участках.
Несомненно, что при таком чисто индивидуальном характере судовождения посадки на мель происходили не только из-за перекатов, оползания берегов и скорости течения, доходящей до 16 км/ч., но и весьма часто делом простого случая, лоцманской ошибки. Кстати сказать, перекаты, как и все на Амударье, носят временный характер, они ползут, смываются, вырастают выше или ниже, не имеют определенной глубины и так далее.
Река часто играла злые шутки с судоводителями. Академик А.Н. Крылов в своих воспоминаниях описывает анекдотичный случай, когда один из пароходов во время разлива сел на мель в нескольких сотнях метров от берега, не успел вовремя сняться и оказался среди песков. Так как якорь при этом был отдан и судно находилось «под вымпелом», то команда регулярно получала «морское довольствие по положению». Вахтенный журнал велся очень аккуратно под общим заголовком: «Стоя на якоре близ кишлака Абдул Чекмень, с полудня случаи». Такое плавание «Посуху, яко по морю» продолжалось более двух лет, пока из Петербурга не нагрянуло какое-то «начальствующее лицо», возбудившее против командира и офицеров «судное дело». Однако при разбирательстве постановку на мель отнесли к «неизбежным случайностям». В остальном же командир отговорился тем, что на Амударье случаются совершенно неожиданные паводки, и он держал вверенный ему пароход в постоянной готовности при первом же случае сняться с мели. Служба протекала во всем согласно морскому уставу, а довольствие производилось во всем согласно уставу счетному. Состава преступления суд не нашел, все были оправданы и дело прекращено.
Военно-морское освоение территории Средней Азии было начато русскими еще в XIX веке. Российская империя располагала здесь Аральской флотилией Морского ведомства (1852-1883), действовавшей и на реке Сырдарье, а затем Амударьинской речной флотилией Военного ведомства (1886-1917). В период Гражданской войны советская Россия также обзавелась военными флотилиями: Аральской (1919-1920), Амударьинской (1920-1921) и Сырдарьинской (1922).
Канонерская лодка Амударьинской военной флотилии, начало ХХ века
Канонерские лодки Амударьинской военной флотилии, 20-е годы ХХ века
Более половины советско-афганской границы проходило по рекам Амударья и Пяндж. Пограничные речные силы на реке Амударье в районе Термеза были сформированы в мае 1923 года в составе 4 моторных катеров и 38 человек и находились в ведении Главного политического управления (Амударьинский пограничный отряд судов ГПУ Туркестанского округа пограничной охраны). В 1927–1928 гг. прошла еще одна реорганизация морских частей погранохраны, в результате которой были образованы морские пограничные базы, подчиненные начальникам береговых погранчастей. В составе баз объединились пограничные суда, дислоцирующиеся на их участках. Организационно личный состав был подчинен руководству баз, а в оперативном отношении — командованию пограничных отрядов и комендатур, участки которых обслуживали корабли. В этот период приказом ОГПУ была сформирована и Амударьинская речная база. Вскоре эта база была расформирована.
С началом Великой Отечественной войны остатки басмачей, осевшие в Афганистане, снова активизировались. Побуждаемые к действиям немецкой агентурой, они неоднократно совершали провокации на советской границе. Поэтому часть судов Среднеазиатского пароходства была вооружена и использовалась для патрулирования советско-афганской границы. После окончания войны охрану этого участка границы осуществляли береговые пограничные наряды. В состав Термезского погранотряда входила также группа катеров МЧПВ (по крайней мере в первой половине 70-х годов).
Зона ответственности и структура Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа
Флаг кораблей и катеров МЧПВ КГБ СССР
В 1979 году, после ввода советских войск в Афганистан, ситуация на советско-афганской границе значительно ухудшилась. В течение года отряды мятежников достигли реки Пяндж на участках Хорогского, Московского и Пянджского пограничных отрядов и заняли ключевые позиции вдоль границы. Например, в октябре около 600 мятежников закрепились напротив 12-й заставы Хорогского пограничного отряда. Участились случаи проникновения на советскую территорию диверсионных групп душманов и подразделений пакистанской армии. Фиксировались попытки установки магнитных мин на гражданских судах, включая сухогрузы и баржи, что, к счастью, не привело к потерям, так как сведения о повреждениях судов Среднеазиатского пароходства не поступали. Для усиления контроля на наиболее опасных участках границы — Пянджском и Памирском — были развернуты советские пограничные гарнизоны, а также создана сплошная зона безопасности шириной 15 километров вдоль всей границы.
На охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик заступить! Термез, 80-е годы ХХ века
В связи с этим, в соответствии с решением Правительства СССР, в 1981 году был сформирован 45-й отдельный дивизион сторожевых катеров (45-й ОДСК) с базированием в городе Термез (Узбекская ССР). Задачей этого соединения являлась охрана участка речной границы протяженностью около 300 км между населенными пунктами Нижний Пяндж (Таджикская ССР) и Боссаги (Туркменская ССР). Соединение входило в состав КСАПО (Краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ).
Береговая база 22-й бригады МЧПВ в Термезе
Командиры дивизиона:
капитан-лейтенант (позднее капитан 2 ранга) Ю.В. Васильев (1981–1985)
капитан 2 ранга В.Ф. Петренко (1985–1987)
капитан 2 ранга Н. Мельников (1987–1988).
На вооружении дивизиона состояли пограничные сторожевые катера (ПСКА), созданные на основе буксирных катеров проекта 1606 «Костромич» (ПСКА-202, 203, 208, 209, 211, 213, 217, 218, 220, 221, 223, 225), а также малые пограничные катера (ПМКА) проекта 1207 «Пеликан» (МК-408, 459, 473, 474) и проекта 1398Б «Аист» (ПМКА-426, 505, 537, 552, 553, 544, 579, 635, 640, 650, 651, 653, 654, 656, 658-662, 664, 665, 687).
Летом 1988 года, после переброски в октябре 1987 года с Амура восьми пограничных сторожевых кораблей проекта 1204 «Шмель» (ПСКР-342, 343, 347, 358, 371, 373, 374, 377), на базе 45-го дивизиона была создана 22-я отдельная бригада сторожевых кораблей (22-я ОБСКР, в/ч 9873) МЧПВ под командованием капитана 2 ранга Е.И. Козина. В тот период в бригаде проходили службу 58 офицеров, 72 мичмана, 23 сверхсрочнослужащих, 8 женщин-военнослужащих, 20 служащих, около 400 матросов и старшин срочной службы.
Кратко опишем историю создания, конструкцию и основные тактико-технические характеристики вышеупомянутых кораблей и катеров.
Основные ТТХ кораблей и катеров МЧПВ
Создание бронекатеров типа «Шмель» было вызвано в первую очередь ростом напряженности в начале 60-х годов на советско-китайской границе, значительная часть которой проходила по рекам Амур и Уссури. Разработку проекта 1204 вело ЦКБ-5 (ныне ЦМКБ «Алмаз») с 1965 года, главным конструктором был Ю.Ю. Бенуа, затем Л.В. Озимов, затем М.В. Кошкин. Строительство кораблей велось в 1967-1974 годах на заводах «Залив» (Керчь), «Имени 61 коммунара» (Николаев) и ПО «Алмаз» (Ленинград). Всего для ВМФ и погранвойск было построено 118 единиц (БФ — 10, ТОФ — 30, ЧФ — 16 единиц, морские части погранвойск КГБ СССР — 62 катера). В ВМФ они классифицировались как артиллерийские катера (АК), а в МЧПВ как пограничные сторожевые корабли (ПСКР).
ПСКР проекта 1204, общий вид
Катера проекта 1204 предназначались не только для действия на реках и озерах, но и в прибрежных мелководных морских районах. Мореходность составляла 3 балла. Предусматривалась возможность перевозки «Шмелей» на стандартных четырехосных железнодорожных платформах с минимальным демонтажом оборудования. Теоретически, уже через 5-6 часов после спуска на воду, приняв боезапас и топливо, катер мог выполнять боевую задачу.
Это были стальные гладкопалубные плоскодонные катера с туннельным расположением гребных винтов, водонепроницаемые переборки делили их на 12 отсеков. Главная силовая установка была дизельной, двухвальной, с двигателями М-50Ф с реверс-редукторами. Судовая электростанция состояла из двух дизель-генераторов мощностью по 25 кВт (380 В, 50 Гц). Запас топлива — 4,75 т, смазочного масла — 0,3 т, пресной воды — 0,2 т.
Теоретический чертеж «корпус» пр. 1204
В носовой части располагается башня танка ПТ-76Б со стабилизированным в двух плоскостях 76-мм орудием Д-56ТС (боезапас 150 выстрелов) и 7,62-мм пулеметом СГМТ. Управление огнем осуществлялось наводчиком с помощью прицела ТШК-2-66. Темп стрельбы из пушки Д-56ТС достигал 10 выстр/мин, прицельная скорострельность — 7 выстр/мин, прицельная дальность стрельбы — 4000 м.
В кормовой части установлена спаренная 25-мм артустановка 2М-3М (на первых катерах устанавливалась спаренная 14,5-мм пулеметная установка 2М-6) и реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-14-17 с 17-ю направляющими. Боекомплект для установки БМ-14-17 состоял из 34 осколочно-фугасных неуправляемых турбореактивных снарядов «М-14-ОФ» калибра 140-мм и весом 39,6 кг, расположенных в кранцах по бортам на верхней палубе. Наведение на цель РСЗО производилось подъемным и поворотным механизмами, имеющими ручной привод с палубы. Перезаряжание установки производилось также вручную. Максимальная дальность стрельбы составляет 10 000 м.
В бронированном «каземате» за рубкой устанавливались 4 гранатомета АГС-17 «Пламя». Для постановки мин на катере в корме устанавливались скаты и минные рельсы, на которых могло размещаться 10 мин типа ЯМ или 4 типа ИГДМ-500.
ПСКРы пр. 1204 в Термезе. На переднем плане башни с орудиями Д-56ТС
РСЗО БМ-14-17
Кормовая часть «Шмеля» (слева направо): каземат с бойницами для автоматических гранатометов; установка БМ-14-17; кранец с боезапасом к БМ-14-17; артустановка 2М-3М
На катере было предусмотрено бронирование рубки (стенки — 10 мм, крыша — 4 мм), бортов (броневой пояс от 26 до 43 шпангоутов толщиной 8 мм) и палубы в районе моторного отделения и поста управления двигателями (4 мм), башни (лоб — 15 мм, стенки — 10 мм, крыша — 10 мм), барбета башни, где размещался боезапас (10 мм), пулеметной башни 2М-6 (7 мм), барбета пулеметной «башни» (10 мм) и переборки на 26 шп. (4 мм). Вертикальная броня защищала от поражения пулей калибра 7,62-мм с дистанции 100 м и от мелких осколков.
Каземат с бойницами для гранатометов
ПСКР были оснащены РЛС «Донец-2», эхолотом НЭЛ-7, гиромагнитным компасом «Градус-2», магнитным компасом «КТ-М3м», прибором ночного видения МЭ-5, радиостанциями Р-617, Р-619 и другим электронным оборудованием.
По сравнению с предыдущими проектами бронекатеров была улучшена обитаемость. Все жилые помещения максимально изолировали от машинного отделения, сгруппировав их в носовой части корпуса. Между жилыми помещениями и моторным отсеком разместили пост управления двигателями, переборки были покрыты специальной вибропоглощающей изоляцией. Жилые помещения были оборудованы искусственной вентиляцией, электрическим отоплением, на камбузе установили электроплиту и холодильную камеру. Экипаж ПСКР состоял из 14 человек (2 офицера, 2 мичмана, 2 старшины, 8 матросов).
Перед переброской с Амура на Амударью ПСКРы прошли ремонт и переоборудование на судоремонтном заводе в Хабаровске. Так как воды Амударьи были сильно заилены, то была переделана система охлаждения дизелей. По бортам ниже ватерлинии были установлены теплообменники замкнутой системы охлаждения взамен проточной системы охлаждения забортной водой. Увеличили запасы питьевой воды.
ПСКРы пр. 1204 в Термезе
Пограничный наряд на палубе ПСКРа
«Шмель» и «Аист» на Амударье
