MQ-4C Triton ВМС США появился над Кубой, несколько раз облетев остров Свободы

MQ-4C Triton ВМС США появился над Кубой, несколько раз облетев остров Свободы

Американские разведывательные беспилотники появились в небе над Кубой, причем совершенно не скрываясь. Об этом сообщают специализированные мониторинговые ресурсы.

Дональд Трамп не забыл про Кубу, американцы проводят предварительную разведку острова Свободы перед возможной военной операцией по ее захвату. Согласно имеющимся данным, сегодня под утро по времени Москвы над Кубой появился стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который начал облет острова Свободы, ни от кого не скрываясь.



Беспилотник с позывным BLKCAT6 вылетел с военной авиабазы в Джексонвилле, расположенной в штате Флорида, добрался до Кубы, после чего пролетел вдоль всего побережья острова. Затем он некоторое время находился в небе над городом Сантьяго-де-Куба, после чего ушел к Гаване, где также сделал несколько кругов. Как предполагается, американцы обновляют данные о кубинской системе ПВО, которая может представлять опасность в случае десантной операции.

БПЛА MQ-4C Triton — это «морская» модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, ориентированный на работу над акваторией мирового океана. Стоит на вооружении ВМС США, способен находиться в воздухе до 30 часов. Недавно американцы потеряли один такой БПЛА над Персидским заливом по неустановленной причине. По крайней мере, так заявляется.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    17 апреля 2026 06:18
    MQ-4C Triton ВМС США появился над Кубой, несколько раз облетев остров Свободы

    Наркотики видать нашёл.
    Когда штурм острова Свободы начнётся? what
    Трампу надо неудачу с Ираном компенсировать захватом Кубы.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    17 апреля 2026 06:19
    ❝ Американские разведывательные беспилотники появились в небе над Кубой, причём совершенно не скрываясь ❞ —

    — «Психическая атака» ...
  tralflot1832
    tralflot1832
    17 апреля 2026 06:26
    Всё закончится договорняком как Венесуэле .Дадут удочку и Доня скажет что победили.В Венесуэле РDsVA не приватизирована ,бензин 0,03 $ и И.О президента Венесуэлы ведёт равноправные переговоры с США.Пару дней назад она сидела во главе стола во время переговоров делегаций .Устаканится .На Кубе канадские инвестиции в туристический бизнес перейдут под контрольСША. laughing Но могут быть нюансы.У кубинцев вертикаль власти несколько отличается от Венесуэльской .Она больше похожа на Иранскую .Кубинцы просто хотят кушать и свободы,без американцев.СМИ Кубы доступны в России .
    old64
      old64
      17 апреля 2026 07:00
      Неужели кубинцы простят погибших при захвате Мадуро?
      Buchenland
        Buchenland
        17 апреля 2026 13:43
        а что они могут сделать?
  Metallurg_2
    Metallurg_2
    17 апреля 2026 06:50
    А почему кубинцы его не приземлили?
    Или он как в случае с Крымом летал в нейтральных водах?
  tralflot1832
    tralflot1832
    17 апреля 2026 07:09
    Цитата: old64
    Неужели кубинцы простят погибших при захвате Мадуро?

    Геополитика грязное дело .
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    17 апреля 2026 08:17
    Во времена Карибского кризиса штатовские У-2 тоже летали над Кубой, пока 27 октября 1962 года один из них не был сбит советским ЗРК С-75 "Десна" над Кубой на высоте 21 километр.

    Продолжения в виде ядерной войны не случилось.

    В настоящее время после рассекречивания многих документов, случись такое, СССР ее бы проиграл, будучи неготовым. Но вышло так, как вышло.
    Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk
      17 апреля 2026 09:44
      Цитата: alexboguslavski
      Продолжения в виде ядерной войны не случилось.

      Какая ядерная война из за БПЛА тем более сбитого в чужих воздушных пространствах?
      seamen2
        seamen2
        17 апреля 2026 10:21
        *Какая ядерная война из за БПЛА тем более сбитого в чужих воздушных пространствах?*

        Remember the main!
  Аскер
    Аскер
    17 апреля 2026 12:43
    Один вопрос Куба это Венесуэла или Иран ? Какой прогноз? Я думаю Венесуэла.