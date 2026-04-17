MQ-4C Triton ВМС США появился над Кубой, несколько раз облетев остров Свободы
2 85511
Американские разведывательные беспилотники появились в небе над Кубой, причем совершенно не скрываясь. Об этом сообщают специализированные мониторинговые ресурсы.
Дональд Трамп не забыл про Кубу, американцы проводят предварительную разведку острова Свободы перед возможной военной операцией по ее захвату. Согласно имеющимся данным, сегодня под утро по времени Москвы над Кубой появился стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который начал облет острова Свободы, ни от кого не скрываясь.
Беспилотник с позывным BLKCAT6 вылетел с военной авиабазы в Джексонвилле, расположенной в штате Флорида, добрался до Кубы, после чего пролетел вдоль всего побережья острова. Затем он некоторое время находился в небе над городом Сантьяго-де-Куба, после чего ушел к Гаване, где также сделал несколько кругов. Как предполагается, американцы обновляют данные о кубинской системе ПВО, которая может представлять опасность в случае десантной операции.
БПЛА MQ-4C Triton — это «морская» модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, ориентированный на работу над акваторией мирового океана. Стоит на вооружении ВМС США, способен находиться в воздухе до 30 часов. Недавно американцы потеряли один такой БПЛА над Персидским заливом по неустановленной причине. По крайней мере, так заявляется.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация