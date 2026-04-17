Виктория Боня - прямая связь с Кремлём

Начнём с того, что произошло. Блогер Виктория Боня записала восемнадцатиминутное обращение к Владимиру Путину. Прямо, с глазу на глаз через камеру, без сценаристов и редакторов. Сказала, что народ боится президента, и это неправильно. Перечислила беды: наводнение в Дагестане, мазут в Анапе, забой скота в Новосибирске, блокировки соцсетей, рост цен, проблемы малого бизнеса. Добавила про депутата Милонова и блогера Лерчик. Потом сказала самое важное:



«Вам не ту информацию доносят. Вы не знаете, что происходит в стране. Вот я поэтому записываю это видео, чтобы сквозь вот этих вот тысячи людей, которые там доносят вам информацию, вы понимали боль людей на самом деле».

Видео выложила в запрещённой соцсети. За сутки набрало двенадцать миллионов просмотров.

Через день эстафету подхватила Айза. Тоже записала обращение. Повторила основные тезисы Бони: связь президента с народом должна быть крепкой, много информации не доходит до верха, бизнес гибнет, соцсети закрывают, а нормальную платформу на замену не создали. Подчеркнула, что у неё только российский паспорт, второго гражданства нет и не хочется. Сказала, что лично платила огромные налоги с каждой рекламы.

Кремль отреагировал. Дмитрий Песков подтвердил: обращение Бони видели.

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях»,

сказал он журналистам. И добавил:

«По многим темам ведётся большая работа, задействовано большое количество людей, это всё не оставлено без внимания».

То есть цепочка сработала. Блогерша из Монако сказала. Кремль услышал. Песков подтвердил. Работа ведётся. Люди задействованы. Не оставлено без внимания.

Кремль ответил. Значит, канал работает. Значит, если записать ещё одно видео, но только не только про Анапу и Новосибирск, а ещё про ключевую ставку и налоги, про тарифы ЖКХ и утильсбор, его тоже увидят. И Песков снова скажет:

«Безусловно, мы видели».

А потом добавит:

«Ведётся большая работа».

И, возможно, на этот раз это будет правда. Потому это темы, от которых зависит, сможет ли человек позволить себе жить в собственной стране. Не в Монако. Не на Бали. А здесь. Где квитанции приходят каждый месяц. Где проценты капают каждый день. Где цены растут каждую неделю.

Боня получила ответ из Кремля. Это уже много. Значит, если у нас остался единственный канал коммуникации с начальством, и этот канал Боня, давайте Боню просить. Пусть она начальству расскажет. Про всё то, что касается не тринадцати миллионов подписчиков, а ста сорока пяти миллионов граждан.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +13
    Сегодня, 06:22
    чудесно. на таких реагируют, а на запросы от простых людей, честно трудившихся и работающих сейчас - нет. чудесно....

    зы может через Боню и сидельцам думским станем обращаться по поводу чтобы отстали со своим повышением пенсионного возраста?
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +10
      Сегодня, 06:25
      Цитата: Nexcom
      чудесно. на таких реагируют, а на запросы от простых людей, честно трудившихся и работающих сейчас - нет. чудесно....

      А помните реакцию на выдвижение Собчак в президенты России? Её даже слушали миллионы телезрителей, а по сути это вообще...обычная...слов не могу подобрать... stop Дочь бывшего босса...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 06:26
        конечно помню, уважаемый. мне тогда блевануть очень хотелось. ушёл подальше, покурил, проматерился про себя, организм - стерпел.....

        зы так то её даже Сам принимал в Кремле и беседовал - показывали же. ну а как дочуньку то не принять.... никак не можно.
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +7
      Сегодня, 06:53
      Если Государь получает информацию только от своих назначенцев, то он не соответствует требованиям должности. Он не может ссылаться от слова никогда на незнание истинного положения дел.

      «Мы не знали… нас обманули…» это от имбецилов в управлении любым предприятием. Ссылаться на это означает презрение к гражданам и отрицание их интеллекта.

      Знать и не доверять - азы теории менджмента.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Nexcom
      чудесно. на таких реагируют, а на запросы от простых людей

      Таких видел, когда санитаром в "психушке" работал, таким обязательно ответить надо, а то всю "психушку" разнесут. Отдельная палата и смирительная рубашка, помргогает.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:10
        я в курсе, что блажащим надо ответить - их игнор очень обижает...
    4. Роман Скоморохов Звание
      Роман Скоморохов
      +5
      Сегодня, 07:16
      Вот-Вот. А еще и Собчак припахать можно челобитные крестному носить. Хоть раз в жизни делом полезным займется.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:17
        эту и припахивать не надо - бегом побежит, лишь бы быть причастной ко власти хоть как-то
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 07:41
        Цитата: Роман Скоморохов
        А еще и Собчак припахать можно челобитные крестному носить.

        Скандальная бабища, как "хабалка" с турецкого рынка.
    5. Million Звание
      Million
      +1
      Сегодня, 08:38
      Додон падкий на шамаханских цариц.Зачем ему простой народ слушать,который ничего хорошего не скажет.
      А расстраиваться ему не хочется.
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 06:22
    Когда создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обращался к ВГК, вероятно, об этом знали многие, ибо рванули из Москвы и затеяли встречу на перепутье... Но чем дело кончилось? Мы до сих пор не знаем точных результатов расследования...
    Кто такие для Кремля «Боня» и «Айза»? Да последователи Алексея Навального, которые всё ещё пытаются расшатать скрепы... Но в колокол уже звонят...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:24
      эти - скрепы не шатают. шатаем, получается мы, которым не нравится что иной раз творят чиновники и думцы. какой пассаж....

      зы главное - просмотры и лайки же.....
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:30
        Цитата: Nexcom
        зы главное - просмотры и лайки же..


        Для блогеров главное "лайки", а не содержание и отоброжение действительности.
        Смотреть и читать блогеров, это потраченное время и неуважение к себе.
    2. Панадол Звание
      Панадол
      +1
      Сегодня, 06:30
      Интересная логика.
      Раз что то не нравится, то сразу поклонник давно умершего навального ?
      Самому то, только честно , не смешно ?
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 06:36
        Цитата: Панадол
        Самому то, только честно , не смешно ?

        Мне не смешно, а противно, что на сайт влезают такие пользователи, как вы, не дочитав внимательно сообщение:
        Цитата: yuriy55
        Кто такие для Кремля «Боня» и «Айза»? Да последователи Алексея Навального, которые всё ещё пытаются расшатать скрепы...

        Где Кремль и где мой диван?
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:37
        а Вам очень нравится когда публика с "запасными паспортами" лезет во власть и управление страной (про которые вралось что таких паспортов нет у них), творит Бог знает что, хайпуя на болевых темах (лишь бы лайков насобирать) и прочае? Вам наверно понравится если эта Боня ещё на выборы пойдёт ? Одной фигуристки уже хватает за глаза, если честно, с её высказываниями....
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +13
    Сегодня, 06:28
    "Женщина с пониженной социальной ответственостью" из ̶Д̶о̶м̶а̶-̶2̶ Монако учит жить нашего гроссмейстера и, по меньшей мере, его прес-служба реагирует. Не уж то "Дом-3" начинается?
    p.s. У меня складывается впечатление, что как минимум последние полгода кто-то делает все возможное и невозможное для того, что бы полностью подорвать авторитет и доверие граждан России к Российской власти.
    Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка
    (А.С.Пушкин)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 06:30
      походу не начинается а давно уже начался Дом-4. в нём мы все и живём....
    2. Малынец_ Звание
      Малынец_
      +5
      Сегодня, 06:39
      Кто то делает..власть и делает..доверия нет..продолжать и перечислять бессмысленно..не верю..жаль ребят а окопах .
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 07:13
      Да, есть такие "кто-то", есть...И их фамилии и лица часто появляются на ТВ и в СМИ вообще.
      Например,Набиулина, Матвиенко,Мишустин, Володин, далее по списку....
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 06:31
    Трудно даже представить реакцию Кремля, если видеообращение запишет Пугачева! Песков, наверное, в Израиль или на Кипр полетит ручку ей целовать.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:34
      а вот когда Филя-румын чего-нить трынданёт - от вообще отреагируют......
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 06:42
      полетит ручку ей целовать

      Вы не правы! Попку! feel
  5. esl462 Звание
    esl462
    +11
    Сегодня, 06:31
    А президент то не знает !Не нужно ружья кирпичём чистить...
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 06:46
      А президент то не знает

      Он в последнее время знает только то, что ему рассказывают песков, набиулина и герасимов. Зачем старого и заслуженного человека зря беспокоить. what
      1. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        0
        Сегодня, 08:59
        Да и ,похоже,до сих пор в ходу гибкие планшеты,изготовленные Чубайсом. Не в одном-же экземпляре он их изготовил...
  6. drags33 Звание
    drags33
    +11
    Сегодня, 06:35
    История замечательная во всех отношениях... Кто такая боня и чем знаменита не все знают... Но теперь все знают, что к ней "прислушивается" (назовем это так...) аж сам Кремль!!!! Ну и еще вопрос: если "видео выложено в запрещенной соцсети", то откуда о нем знает человек с усами и еще 12 млн. граждан? Получается, что соцсеть запрещена, но смотрят ее всё?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:41
      ИМ там можно смотреть и наверно смотрят.....
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 07:26
      Кто такая боня и чем знаменита не все знают... Но теперь все знают, что к ней "прислушивается" (назовем это так...) аж сам Кремль!!!!


      Так это для Кремля и есть "свои", которых не бросают. А остальным- закон, утильсбор и НДС!
  7. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +17
    Сегодня, 06:36
    Какие то проститутки решили хайпануть и все разом заговорили. 12 млн. просмотров ролика этой прошмандовки... Когда говорят академики, экономисты, бизнесмены, журналисты, рабочие, фермеры, инженеры, то их не слышат. Глухожопые какие-то.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:40
      О! Золотые слова! Именно всё так и озвучили как есть. good
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:00
      ..."наша" элита. фото с гламурного ММКФ-2026. никакого фотошопа и прочего.
      это новая "норма". не сблеваните, коллеги.
    3. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      Сегодня, 07:42
      Цитата: Игорь Белобров
      Какие то проститутки решили хайпануть и все разом заговорили. 12 млн. просмотров ролика этой прошмандовки...

      Тут скорее интересно сколько из этих 12 миллионов в действительности реальные люди, проживающих на территории России. Накрутить можно много чего, имея доступ к серверам. А доступ имеют далеко не граждане с паспортами России.
    4. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Игорь Белобров
      12 млн. просмотров ролика этой прошмандовки... Когда говорят академики, экономисты, бизнесмены, журналисты, рабочие, фермеры, инженеры, то их не слышат.

      Они столько просмотров и лайков не набирают!
  9. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +2
    Сегодня, 06:38
    Боню знаю.. Собачка у соседки по подъезду.. А кто такая Айза -нет.. Буду просвещаться, что-бы быть в тренде....
  10. moneron Звание
    moneron
    -1
    Сегодня, 06:39
    девчушка не побоялась, встала из окопа. сейчас на неё всех собак спустят. вон соловьёв на неё уже ск россии хочет натравить....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:44
      что-то сильно далеко у нее "окоп" то находится от наших забот....
      в таком "окопе" чего ж не жить. главное чтоб "каска" на глаза не сползала,
      и "автомат" не заклинило, а то "бой" вести неудобно. ну и само собой косметику люксовую чтобы вовремя подвозили и питание из ресторанов....
      1. Не_боец Звание
        Не_боец
        0
        Сегодня, 09:07
        Вот потому и встала что до нее не долетит.
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 06:49
      встала из окопа

      Она не из окопа, а из борделя встала...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:50
        ...так то походу она вроде как и не вставала с "рабочего" места.....
        лежа и хреначит мессаги в перерывах между "работой"
    3. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 06:49
      Просто Александр Матросов, а не Виктория Боня!

      Надо ещё знать, где окоп откопать, чтоб потом из него встать, не опасаясь последствий. "СК натравить.. ", Спортлото на неё ещё натравите!

      [Виктория проживает в роскошных апартаментах на берегу Средиземного моря в Монако. Квартира расположена в здании первой линии, что обеспечивает прямой доступ к пляжу через собственную лестницу. Главной особенностью жилья является просторная терраса площадью 120 квадратных метров, откуда открываются потрясающие виды на море и горы"]
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:54
        зачотный "блиндаж". главное терраса есть - мешки с песком есть куда положить, пулемётик поставить....
  11. АА17 Звание
    АА17
    +7
    Сегодня, 06:42
    Виктория Боня - прямая связь с Кремлём

    "Челобитная от народа" через блог В.Бони. Удивительно.

    Получается, Власть читает гламурные каналы.
    У Бузовой тоже много подписчиков. Может быть она тоже донесёт до царя: "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят..."
  12. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +7
    Сегодня, 06:44
    Вот какое-то двойственое, если не тройственное впечатление, с одной стороны, Боня на этом деле хайпануть решила, с другой стороны вроде всё правильно сказала, но блин, сказано то из Монако, а не из мухоsransка! Особенно Песков порадовал, "работа ведётся". Осталось только в "лучших традициях", отправить жалобу на рассмотрение, тому на кого жалуются. Противно от всего этого...
    А ещё терзают смутные сомнения (С), а не постановка ли это по заказу, дескать услышали глас народа, работаем? Где Боня и где мы? Уж больно неодназначная репутация у человека, так что...
    1. АА17 Звание
      АА17
      0
      Сегодня, 09:06
      ...вроде всё правильно сказала, но блин, сказано то из Монако, а не из мухоsransка!...


      Думаю, это логично.
      Поэтому и продвигают МАХ, чтобы не было вольнодумства.
      Как читается это название, я до сих пор не понял: то ли МАХ (анг.) или МАКС(рус.).

      Из Монако говорить безопаснее, чем из мухоsransка в РФ.
      Вещать подобное в России, да ещё в МАХе... . Тут не забалуешь.
  13. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:50
    Сейчас Боню завалят мешками писем...по просьбе трудящихся...вот времена настали.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:52
      ...мешки с письмами - уже в пути.... ей еще и Чайка свои перешлёт. Фуры с письмами - на подходе.
  15. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:53
    Цитата: drags33
    Получается, что соцсеть запрещена, но смотрят ее всё?

    Ага и Песков VPN использует...непорядок...куда только Роскомнадзор смотрит.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 07:06
      куда сказали смотреть туда и смотрит...... bully
  16. Chersky Звание
    Chersky
    +1
    Сегодня, 07:03
    Вот уж действительно возникает вопрос - почему реакция появляется только на обращения каких-то .лядей???
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Chersky
      Вот уж действительно возникает вопрос - почему реакция появляется только на обращения каких-то .лядей???

      Наверное власть чует в них родственную душу
  17. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 07:13
    Царь имел институт ревизоров.Которые были глазами и ушами.И к тому же имели большие полномочия.До снятия с должности губернатора.Какую правду нам могут донести из-за рубежа? Бойтесь данайцев,дары приносящих.Неужели надо находиться за границей,чтобы тебя услышали? Быть в курсе всего,что происходит в стране-это прямая обязанность чиновников.
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Николай Малюгин
      Какую правду нам могут донести из-за рубежа?

      А что она сказала не так? Вообще то все правда request
  18. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:42
    Ну спросила, что то ответили, а что поменяется? Ничего, вообще!
  19. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +3
    Сегодня, 07:47
    Кремль отреагировал. Дмитрий Песков подтвердил: обращение Бони видели.

    Из "записок" МАЯК_овского:

    Слушайте!
    В эфире —
    не шторм,
    не гром,
    а губ
    накачанных
    звонкий пролом!
    Явилась!
    В экране —
    как в амбразуре,
    Боня Виктория
    в гламурной лазури.

    Восемнадцать минут!
    Без бумажек!
    Без грима!
    (Ну, почти...)
    Речь текла
    неудержимо.
    Прямо в Кремль,
    сквозь фильтры соцсетей,
    сыпала сводки
    планетарных смертей.

    «Володя, —
    глаза в объектив
    вперила, —
    Народ
    тебя
    боится,
    как крокодила!
    А это —
    неправильно!
    Это —
    не гоже!
    Слышишь,
    как дрожь
    пробирает по коже?»

    И по списку —
    хлестко,
    как плетью по роже:
    В Дагестане —
    потоп,
    в Анапе —
    мазут на рогоже!
    В Новосибирске —
    под нож
    коровьи стада,
    Цены —
    в зенит,
    в малом бизнесе —
    беда!

    Милонов —
    тут как тут,
    Лерчик —
    в судах...
    Блокировки!
    Запреты!
    Разруха в умах!
    «Бардак! —
    кричит, —
    у нас под ногами!» —
    Машет
    холеными
    в кадре
    руками.

    А что же Олимп?
    Там, где шпили и вечность?
    Там Песков
    проявил
    свою безупречность.
    Усы шевельнулись,
    вздохнул глубоко:
    «Видели...
    Знаем...
    Принято...
    Легко...»

    И добавил
    чеканно,
    как пулю в обойму:
    «Ведется работа!»
    «Услышали Боню!»
    Власть
    распахнула
    слуха ворота
    Для той,
    кто привыкла
    к иного рода работам.

    И грустно...
    До желчи!
    До хрипа в гортани!
    Что Боню
    услышали
    в этом тумане.
    А тех,
    кто за Родину —
    честно и прямо,
    Не видит
    чиновник
    в упор из-за хлама.

    Слышат гламур,
    не слышат —
    патриота.
    Вот она —
    главная
    наша
    рвота!
  20. a.shlidt Звание
    a.shlidt
    +2
    Сегодня, 07:47
    Кремль ответил

    Дык потому что видео из Монако, где все свои. А не из Воронежа.
  21. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 07:56
    Враги СССР доказали ,что им не важно против кого и чего злобствовать ,лишь бы был повод позлобствовать . Вот ,они набросились на Ремесло ,на эту Боню , но ни один из них так не смог по -существу того ,что он написал ,а она сказала ,доказать ,что они врут
  22. Xenon Звание
    Xenon
    +2
    Сегодня, 08:04
    Это что за шмарень с накачанными губами и низким интеллектом?
  23. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 08:37
    Это месседж от нашей "элиты" нашему Президенту по ДЕЙСТВУЮЩИМ дипломатическим каналам. Ему вручили чёрную метку с предупреждением. Вот и забегал Усатый, ведь сказка - ложь, но ТАМ могут легко добраться до дочки-дачки-заначки.
    Вспомнилась цитата из к/ф "Красная Площадь":
    "Он нам не тольки честь отдаст, он нам у ножки поклонится!".
  24. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 08:52
    Ну что то занятное в этом есть, какая то мадемуазель из Монако видимо критикует власть ( я прошу прощение я не знаю кто такая Боня, знаю что на Эверест поднялась и все, и я не смотрел что она там в ролике говорила). Поэтому о человеке я ничего сказать не могу, ну Монако это не бедно все что могу сказать точно. Удивляет реакция Кремля, получается вместо спасения корабля все дружно включая капитана, помощников, и старпома листают инсту, тик-токи, и походу круглосуточно смотрят кривое зеркало. Какая работа ведется разумеется остается за кадром, как и спасение судна, то что Боня получила ответ от пургомета, уже подается как манна небесная, о божечки молитвы услышаны... Скепсис и сарказм.... Нам надеяться только на себя, да за друг дружку держаться, чтобы волны не разбросали......
  25. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:03
    Смешно. И грустно. Какой пиар пошел.
    "Боня получила ответ из Кремля" ".. ведётся большая работа...это всё не оставлено без внимания"

    Малоизвестный блогер теперь отвлекает внимание на классическое: "Бояре плохие а царь хороший"
    Начало операции Кремля, что Царь по просьбам Народа (хотя какой она народ на фото?) решил гайки закручивать помедленней?
  26. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 09:03
    Из за какой то мокрой курицы, столько шума в инете и СМИ. Неужели, до такой степени деградировали?
  27. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    0
    Сегодня, 09:06
    Цитата: drags33
    откуда о нем знает человек с усами и еще 12 млн. граждан? Получается, что соцсеть запрещена, но смотрят ее всё?

    Ютуб тоже запрещен и *надёжно заблокирован", но продолжает его смотреть что то около 100 млн человек из 145 млн населения, где он запрещен...