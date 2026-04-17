Виктория Боня - прямая связь с Кремлём

Начнём с того, что произошло. Блогер Виктория Боня записала восемнадцатиминутное обращение к Владимиру Путину. Прямо, с глазу на глаз через камеру, без сценаристов и редакторов. Сказала, что народ боится президента, и это неправильно. Перечислила беды: наводнение в Дагестане, мазут в Анапе, забой скота в Новосибирске, блокировки соцсетей, рост цен, проблемы малого бизнеса. Добавила про депутата Милонова и блогера Лерчик. Потом сказала самое важное:Видео выложила в запрещённой соцсети. За сутки набрало двенадцать миллионов просмотров.Через день эстафету подхватила Айза. Тоже записала обращение. Повторила основные тезисы Бони: связь президента с народом должна быть крепкой, много информации не доходит до верха, бизнес гибнет, соцсети закрывают, а нормальную платформу на замену не создали. Подчеркнула, что у неё только российский паспорт, второго гражданства нет и не хочется. Сказала, что лично платила огромные налоги с каждой рекламы.Кремль отреагировал. Дмитрий Песков подтвердил: обращение Бони видели.сказал он журналистам. И добавил:То есть цепочка сработала. Блогерша из Монако сказала. Кремль услышал. Песков подтвердил. Работа ведётся. Люди задействованы. Не оставлено без внимания.Кремль ответил. Значит, канал работает. Значит, если записать ещё одно видео, но только не только про Анапу и Новосибирск, а ещё про ключевую ставку и налоги, про тарифы ЖКХ и утильсбор, его тоже увидят. И Песков снова скажет:А потом добавит:И, возможно, на этот раз это будет правда. Потому это темы, от которых зависит, сможет ли человек позволить себе жить в собственной стране. Не в Монако. Не на Бали. А здесь. Где квитанции приходят каждый месяц. Где проценты капают каждый день. Где цены растут каждую неделю.Боня получила ответ из Кремля. Это уже много. Значит, если у нас остался единственный канал коммуникации с начальством, и этот канал Боня, давайте Боню просить. Пусть она начальству расскажет. Про всё то, что касается не тринадцати миллионов подписчиков, а ста сорока пяти миллионов граждан.