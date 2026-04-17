Атаки противника превратились в систематические: новые удары по Ленобласти
Украинские дроны вновь массово атакуют Россию. Эти сообщения, к большому сожалению, уже превращаются в систематические. Атаки следуют буквально каждые сутки, что лишний раз свидетельствует о том, что налажены потоковые поставки БПЛА и других дальнобойных средств огневого поражения на Украину странами-спонсорами конфликта.
О новой череде налётов рассказывает в своих каналах губернатор Ленинградской области. По словам Дрозденко, к настоящему моменту над регионом сбито 7 БПЛА и работа ПВО продолжается. Сколько БПЛА сумели прорвать противовоздушную оборону Ленобласти, не сообщается.
Тем временем в Туапсе уже сутки идут поиски девочки-подростка, оказавшейся под завалами дома после атаки БПЛА. Речь идёт о 14-летней местной жительнице, матери которой удалось спастись во врем вчерашнего ночного удара.
Череда временных ограничений коснулась работы нескольких российских аэропортов. Помимо питерского Пулково, это аэропорты Владимира, Череповца. Угроза атаки БПЛА в ночь на 17 апреля объявлялась в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и целом ряде других регионов страны.
Таким образом, следует констатировать, что ударный потенциал противника если и иссякает на определённом временном промежутке, то его оперативно восстанавливают западные страны. Напомним, что Британия обещала поставить режиму порядка 120 тысяч дронов различной модификации. Видимо, в Британии продолжают оставаться уверенными в том, что, несмотря на многочисленные грозные заявления отдельно взятых чиновников, её предприятиям ВПК опасаться нечего.
