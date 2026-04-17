Атаки противника превратились в систематические: новые удары по Ленобласти

Украинские дроны вновь массово атакуют Россию. Эти сообщения, к большому сожалению, уже превращаются в систематические. Атаки следуют буквально каждые сутки, что лишний раз свидетельствует о том, что налажены потоковые поставки БПЛА и других дальнобойных средств огневого поражения на Украину странами-спонсорами конфликта.

О новой череде налётов рассказывает в своих каналах губернатор Ленинградской области. По словам Дрозденко, к настоящему моменту над регионом сбито 7 БПЛА и работа ПВО продолжается. Сколько БПЛА сумели прорвать противовоздушную оборону Ленобласти, не сообщается.



Тем временем в Туапсе уже сутки идут поиски девочки-подростка, оказавшейся под завалами дома после атаки БПЛА. Речь идёт о 14-летней местной жительнице, матери которой удалось спастись во врем вчерашнего ночного удара.

Череда временных ограничений коснулась работы нескольких российских аэропортов. Помимо питерского Пулково, это аэропорты Владимира, Череповца. Угроза атаки БПЛА в ночь на 17 апреля объявлялась в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и целом ряде других регионов страны.

Таким образом, следует констатировать, что ударный потенциал противника если и иссякает на определённом временном промежутке, то его оперативно восстанавливают западные страны. Напомним, что Британия обещала поставить режиму порядка 120 тысяч дронов различной модификации. Видимо, в Британии продолжают оставаться уверенными в том, что, несмотря на многочисленные грозные заявления отдельно взятых чиновников, её предприятиям ВПК опасаться нечего.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +30
    Сегодня, 06:31
    Не хочу предсказывать, но при таком раскладе мы сможем увидеть атаку дронов на парад 9 мая в прямом эфире...Просто оторопь берёт от такого слюнтяйства...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +8
      Сегодня, 07:14
      Это все от мягкотелости ЛПР (лиц, принимающих решения).

      Нужно искоренять причину войны и атак дронов.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        0
        Сегодня, 08:27
        Напоминаю, Москва предупредила Прибалтику об ответе за открытое небо для украинских БПЛА (https://topwar.ru/280571-moskva-predupredila-pribaltiku-ob-otvete-za-otkrytoe-nebo-dlja-ukrainskih-bpla.html)

        "Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом." (М.В.Захарова)

        Ожидаем?
        1. мазута Звание
          мазута
          0
          Сегодня, 08:36
          Вчера же статья была на ВО их еще и Шойгу С.К.припечатал по полной:"Россия имеет право на самооборону согласно уставу ООН в случае, если пролеты украинских беспилотников через территорию прибалтийских республик не прекратятся. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

          Шойгу предупредил финнов и прибалтов о праве России на самооборону, если украинские беспилотники продолжат летать через их территории и наносить удары по России. По его словам, в последнее время такие случаи участились, Киев намеренно наносит удары через территорию Финляндии и прибалтийских лимитрофов."
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 09:03
            Заявы Шойгу ещё более смешны, чем Захаровой.
        2. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 09:02
          В Прибалтике громко и заразительно ржали.
    2. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 08:59
      Поехал из Питера в Москву на поезде. Обратно тоже сапсаном. Ибо стало нереально во время улететь. А это значит прилетишь и с полётом из Москвы.
      В Питере уже многие пересели на поезда и машины.
      А терпилам всё нормально.
  2. Комментарий был удален.
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    +16
    Сегодня, 06:33
    Видимо, в Британии продолжают оставаться уверенными в том, что, несмотря на многочисленные грозные заявления отдельно взятых чиновников, её предприятиям ВПК опасаться нечего.

    У них есть для этого все основания. За всю войну англичане не понесли никакого наказания за свои действия. А кровушки нашей на их поганых руках немало...
  4. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +18
    Сегодня, 06:34
    Ну и где же наш решительный ответ по заводам в европе на которых производят БПЛА для Украины?
    Вчерась по новостям показывали карту с этими самыми заводами.
    Там же где и "удары по центрам принятия решений"?
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +20
      Сегодня, 06:41
      Бородатый досвошный анекдот.

      "Звонит Лавров Шойгу и говорит:
      – Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.
      Шойгу, возмущённо:
      – Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?
      – Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет."

      Вот и вся разгадка.
      Или вот ещё.
      "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом.“ — Збигнев Казимеж Бжезинский

      Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/452387-zbignev-kazimezh-bzhezinskii-rossiia-mozhet-imet-skolko-ugodno-iadernykh-chemodanch/
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +5
    Сегодня, 06:36
    Атаки противника превратились в систематические: новые удары по Ленобласти


    Ростех, Чемезов где Панцирь-СМД?

    Может вместо того, чтобы катать его по выставкам вы начнёте поставлять его в войска, а там он сделает себе рекламу сам!!!

    Сколько можно терять расчёты Панцирей, Торов и Буков?! Неужели не понятно, что для объектового ПВО нужны модульные ЗРК, где ПУ, РЛС и КП с личным составом устанавливаются отдельно!!!

    Ростех и МО проснитесь!!!
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +10
      Сегодня, 06:54
      Что проснитесь,что бы тут и вообще сопли не жевать,надо врага на его территории по спине лопата на учить ,а не озабоченности и красные линии рисовать,надо просто бахнуть и все,вопрос будет закрыт
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Может вместо того, чтобы катать его по выставкам вы начнёте поставлять его в войска, а там он сделает себе рекламу сам!!!

      Я считаю, что возить технику по выставкам во время проведения СВО - преступление. Техника должна показывать себя в бою!
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 08:46
      а где здесь про потери расчетов?????
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:42
    Есть такое понятие результативность ,а с этим у Европы проблемы .В Приморске из нефтеналивных причалов из 6ти не работает 1,Роснефть судя по маринтрафику работают все.С Черноморским побережьем - тут проблема у нас .( но она решается ).Работу ПВО комментировать опасно .Заноза - воздушная разведка над Чёрным морем.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +9
      Сегодня, 07:05
      Вы хотите сказать, что стакан наполовину полон? Да, летят по российскому побережью дроны, но беспокоиться тут не о чем- с результативностью у Европы проблемы. Скажите это семье из Туапсе, где дети вчера погибли!
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +4
      Сегодня, 08:23
      Цитата: tralflot1832
      Заноза - воздушная разведка над Чёрным морем.

      Всё занозы пора удалять, чтобы не образовался абсцесс. Хуситы, Иран показали, как это быстро делается...И ВКС существует для того, чтобы разная не летала где не надо...
  7. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +9
    Сегодня, 06:42
    Неужели даже вчерашние заявления "тяжеловеса" Шойгу не помогли? Осталось попросить борца А. Карелина что-нибудь грозное заявить. По крайней мере, когда к нему обратились высказаться в поддержку повышения пенсионного возраста, он не отказал.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +12
      Сегодня, 06:49
      Надо провести награждения высшего командного состава. Тогда Европа задумается!
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +7
        Сегодня, 07:26
        Ну, вон Кадырова за вклад в цементную отрасль наградили. Почему не действует, непонятно?
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 07:24
      Лучше Валуева. У него харизма.... убедительнее.
  8. drags33 Звание
    drags33
    +21
    Сегодня, 06:43
    А чему тут удивляться? Удары по России и далее будут нарастать, поскольку великая страна ведет себя как мальчик для битья... Премьер Нидерландов (!!!) прямо заявил, что ему плевать на предупреждения России насчет Киева
    1. Эд Мак Звание
      Эд Мак
      +3
      Сегодня, 06:49
      А как ещё может быть?
      По международным законам страна поставляющая вооружение не является стороной конфликта.
      Официально нет никакой войны, идёт СВО.
      Если шарахнуть по заводам то это будет нападение и тогда уж точно война.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +9
        Сегодня, 06:53
        По международным законам страна поставляющая вооружение не является стороной конфликта


        Что-то в Иране так не считают.

        Шурыгин ( Рамзай) даже открытое письмо министру обороны отправлял с информацией, что дроны собираются и запускаются из Финляндии.
      2. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 08:28
        Цитата: Эд Мак
        По международным законам страна поставляющая вооружение не является стороной конфликта.

        А в федеральном законе есть:
        1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.

        Так по каким законам должна жить Россия?
        1. Эд Мак Звание
          Эд Мак
          +1
          Сегодня, 08:42
          Конституция изменённая в 2020:
          СТ15ч4 "4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."
          Международный договор имеет приоритет. Так уж страна решила.
    2. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      +7
      Сегодня, 06:51
      Так у Самого,дочь замужем,за нидерландским архитектором....
  9. next322 Звание
    next322
    +5
    Сегодня, 06:44
    Там вчера что то Шойгу мямлил,типа зиц секретарь совета обороны?И где же наш решительный ответ?Все как всегда........Действия старых терпил не поддаются обьяснению
  10. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +9
    Сегодня, 06:46
    Может вокруг Ленинградской Области икону провезти, как в 2023 году вокруг ДНР?
    Цитата: « 17-18 мая 2023 года силами авиации войск Национальной гвардии и сектора по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами были проведены облеты с чудотворным образом преподобного Серафима Саровского территорий Российской Федерации, находящихся в зоне потенциальной угрозы от вражеских беспилотных летательных аппаратов.»
    https://www.patriarchia.ru/article/81449
    Других вариантов , как я понимаю, нет.
  11. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +4
    Сегодня, 06:49
    А наши словами разбросались что мол ответим ,и че МИД Чехии нашего посла вызвал что бы тот объяснил что,да как с этим заявлением,и все больше кина не будет,посол наш к себе вернется,а наши и дальше будут дроны сбивать,а там еще че придумаем что сказать,щас скоро выходные мы как всегда промолчим и там хоть бы рассосалось -эт я (эй вы там на верху) думают,короче МИД с Лавровым губы дуют и Захарова калинку малинку танцует,а Медведев строки грозные в Х пишет
  12. АИК05 Звание
    АИК05
    +3
    Сегодня, 06:56
    Неужели за доллары поганные Родину продают, мой дед отдавший жизнь в ВОВ на том свете от стыда прячет лицо, вот когда нужна Сталинская воля для принятия решения, Россия в опасности, нужно срочно остудить горячие гейропейские головы.
    1. Владимир60 Звание
      Владимир60
      +1
      Сегодня, 07:12
      К сожалению, будут опять старые мантры "мыжнетакие"! Им всем наплевать на былое величие России. У господ только шкурные интересы.
  13. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +8
    Сегодня, 06:56
    Показательную порку нужно начать с прибалтов.предупредить, и грохнуть Орешником. И следующие цели по номерам обозначить. Воплей будет много, но ни одна не дёрнется.
  14. old64 Звание
    old64
    +5
    Сегодня, 07:05
    Вседозволенность порождает безнаказанность. Над нашими красными линиями вся Европа смеётся. am
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 07:10
      Увы, не смеется, а угрожает.

      «Европа в целом действительно способна одержать победу в любой военной, финансовой и экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее. Нам просто нужно было начать верить в это. И сегодня, похоже, это происходит»,— сказал Дональд Туск журналистам перед саммитом (цитата по Reuters).
  15. Владимир60 Звание
    Владимир60
    +8
    Сегодня, 07:07
    Сейчас Машка вылезет из койки, наведёт макияж и даст решительный отпор супостатам! laughing
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +5
      Сегодня, 07:28
      А если враги будут упорствовать, то она «Калинку» вжарит!
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:12
    Цитата: Борис Сергеев
    Вы хотите сказать, что стакан наполовину полон? Да, летят по российскому побережью дроны, но беспокоиться тут не о чем- с результативностью у Европы проблемы. Скажите это семье из Туапсе, где дети вчера погибли!

    Так война идёт ,в 300 метрах сбили " Лютого" впечатления незабываемые .
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 07:35
      Войны как раз и не идёт. Об ударах иностранных вооруженных сил по российской территории отчитываются губернаторы, словно речь идет о паводке или лесном пожаре. Ни МО здесь не при чём, ни ВГК.
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:47
    Цитата: Борис Сергеев
    Войны как раз и не идёт. Об ударах иностранных вооруженных сил по российской территории отчитываются губернаторы, словно речь идет о паводке или лесном пожаре. Ни МО здесь не при чём, ни ВГК.

    Глупости не говорите ,даже Трамп проводит ВО против Ирана .Сейчас не войны ,а военные операции. Но от этого не легче, от таких формулировок .
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 08:13
      Куда уж нам до вашего уровня! Если бы удары, скажем, уругвайскими дронами наносились по США с территории Мексики, то что бы Трамп объявил?
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 08:31
    Цитата: yuriy55
    Цитата: tralflot1832
    Заноза - воздушная разведка над Чёрным морем.

    Всё занозы пора удалять, чтобы не образовался абсцесс. Хуситы, Иран показали, как это быстро делается...И ВКС существует для того, чтобы разная не летала где не надо...

    Хуситы валили всё что залетело в разведывательных целях на их территорию .Этот нюанс у нас не любят упоминать.
  19. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 08:33
    Поговорка такая была: а Васька слушает,да ест...