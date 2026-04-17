Наши вооружённые силы хотели бы, чтобы они вернулись безоговорочно. Безоговорочно, потому что это вопрос справедливости.

Зеленский очень хочет, чтобы Европа пошла навстречу Украине и начала возвращать украинских беженцев назад для отправки их на фронт. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Нидерландах.«Нелегитимный» очень сильно недоволен сбежавшими в Европу согражданами, нежелающими погибать на фронте. По его словам, они должны безоговорочно вернуться на Украину и вступить в ряды ВСУ. Потому что так будет «справедливо». Для кого справедливо? Для бандеровских властей или их спонсоров из Европы, за которых должны погибать украинцы?По словам Зеленского, европейские страны просто обязаны помочь Украине в отлове и депортации украинцев, большинство из которых «незаконно» покинуло территорию страны. Киеву срочно нужны резервы, а внутренние ресурсы дать необходимое количество мобилизованных не в состоянии, зато в европейских странах полно здоровых и молодых украинцев, которых с нетерпением ждут в окопах.«Нелегитимный» призывает Европу создать юридические механизмы по возвращению граждан Украины обратно, где их прямо на границе будут ждать представители ТЦК. Схема отработана на депортированных из США, практически все возращенные из Штатов уже в окопах.