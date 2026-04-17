Слово «блокада» у Нетаньяху и Трампа звучит всё чаще: исторические параллели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп твёрдо намерен продолжать давление на Иран в рамках текущей военной операции.

По словам Нетаньяху, Вашингтон сохранит морскую блокаду иранских портов и Ормузского пролива «столько, сколько потребуется», чтобы лишить Тегеран экономических рычагов и заставить пойти на серьёзные уступки.



Израильский премьер:

Я говорил с президентом Трампом в последние дни. Он чрезвычайно решительно настроен и не собирается отступать. Президент США настроен добиться полного демонтажа оставшегося ядерного потенциала Ирана.

Напомним, что США требуют от Тегерана вывоза всего обогащённого урана. Это порядка 400 кг, по оценкам разведки самих США.

Кроме того, американская администрация планирует, скажем так, заняться ракетной программой Тегерана и его возможностями по дальнейшему обогащению урана.

Нетаньяху отметил, что позиции Израиля и США по иранскому вопросу полностью совпадают. Обе страны координируют действия и считают, что только жёсткий подход позволит «устранить угрозу со стороны иранского режима раз и навсегда».

Блокада, введённая США после провала переговоров в Пакистане, уже привела к остановке львиной доли морской торговли Ирана. Вообще говоря, этот термин звучит в речах Трампа и Нетаньяху всё чаще.

То есть, в данном случае ни Нетаньяху, ни Трамп не скрывают того, что они используют метод, который использовался Третьим рейхом в годы Второй мировой войны. Тогда была введена жестокая блокада Ленинграда, теперь – полная морская блокада целой страны, Ирана. И это далеко не первый подобный случай для этих государств. Израиль и США десятилетиями держат морскую блокаду для Газы и Кубы соответственно со всеми гуманитарными для их граждан последствиями.
  Амиго.
    Амиго.
    +2
    Сегодня, 06:58
    Нетаньяху так не хило засветит северный зверёк, так что будет любую чушь плести
  drags33
    drags33
    +2
    Сегодня, 07:10
    А у этих деятелей израиля и сша суть одна - человеконенавистническая... Так что обе эти страны являются прямыми последователями/наследниками фашистов!