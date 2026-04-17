Слово «блокада» у Нетаньяху и Трампа звучит всё чаще: исторические параллели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп твёрдо намерен продолжать давление на Иран в рамках текущей военной операции.
По словам Нетаньяху, Вашингтон сохранит морскую блокаду иранских портов и Ормузского пролива «столько, сколько потребуется», чтобы лишить Тегеран экономических рычагов и заставить пойти на серьёзные уступки.
Израильский премьер:
Напомним, что США требуют от Тегерана вывоза всего обогащённого урана. Это порядка 400 кг, по оценкам разведки самих США.
Кроме того, американская администрация планирует, скажем так, заняться ракетной программой Тегерана и его возможностями по дальнейшему обогащению урана.
Нетаньяху отметил, что позиции Израиля и США по иранскому вопросу полностью совпадают. Обе страны координируют действия и считают, что только жёсткий подход позволит «устранить угрозу со стороны иранского режима раз и навсегда».
Блокада, введённая США после провала переговоров в Пакистане, уже привела к остановке львиной доли морской торговли Ирана. Вообще говоря, этот термин звучит в речах Трампа и Нетаньяху всё чаще.
То есть, в данном случае ни Нетаньяху, ни Трамп не скрывают того, что они используют метод, который использовался Третьим рейхом в годы Второй мировой войны. Тогда была введена жестокая блокада Ленинграда, теперь – полная морская блокада целой страны, Ирана. И это далеко не первый подобный случай для этих государств. Израиль и США десятилетиями держат морскую блокаду для Газы и Кубы соответственно со всеми гуманитарными для их граждан последствиями.
