Иран вынудил США отложить поставки вооружений европейским странам

Иран вынудил США отложить поставки вооружений европейским странам

Соединенные Штаты откладывают поставки вооружений в Европу, в том числе по долгосрочным контрактам. На данный момент у США возникли определенные проблемы, связанные с операцией «Эпическая ярость» против Ирана.

Несколько европейских стран остались без обещанных поставок оружия и боеприпасов, представители США уже проинформировали их о задержке. Сроки пока не называются, но чем дольше будет длиться война с Ираном, тем сильнее они будут сдвигаться вправо. Американские арсеналы практически пусты, а для их наполнения понадобится очень большое время.



По данным британского Reuters, ссылающегося на некие источники, задержки коснутся в основном стран Прибалтики и Скандинавии. Как предполагается, часть заказанных ими вооружений предназначалась в том числе и Украине в рамках программы PURL. Какие именно вооружения задерживаются, информации нет, Пентагон такие данные не раскрывает. Однако известно, что среди отложенных поставок боеприпасы различного назначения, в том числе ракеты.

В Белом доме высказывают беспокойство в связи с возникшей ситуацией, поэтому ищут варианты, как из нее выйти. Один из них предполагает сокращение поставок вооружений по всему миру, чтобы компенсировать Европе. В общем, всем понемножку.

Между тем в Киеве признают, что в нынешней ситуации ждать быстрых поставок зенитных ракет не стоит. В ближайшей перспективе их не будет, если только кто-нибудь снова не расщедрится и не подарит парочку-тройку.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 07:16
    "Иран вынудил США отложить поставки вооружений европейским странам."
    Так держать.
    Теперь бы с гейропейскими поставками руине беспилотья разобраться.
    1. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +1
      Сегодня, 07:32
      их это сейчас мало волнует,т.к они сейчас работают на куев и все мощности задействованы на выпуск БПЛА для запуска в нашем направлении wassat и от 6000 в месяц способны передать а дальше больше!... наше "руководство" если не будет раскачиваться долго, когда нас начнут по настоящему кошмарить-то отдать приказ на уничтожение этих производств и не важно в какой стране!!!... ближайшие шпроты для начала yes