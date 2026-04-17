Иран вынудил США отложить поставки вооружений европейским странам
Соединенные Штаты откладывают поставки вооружений в Европу, в том числе по долгосрочным контрактам. На данный момент у США возникли определенные проблемы, связанные с операцией «Эпическая ярость» против Ирана.
Несколько европейских стран остались без обещанных поставок оружия и боеприпасов, представители США уже проинформировали их о задержке. Сроки пока не называются, но чем дольше будет длиться война с Ираном, тем сильнее они будут сдвигаться вправо. Американские арсеналы практически пусты, а для их наполнения понадобится очень большое время.
По данным британского Reuters, ссылающегося на некие источники, задержки коснутся в основном стран Прибалтики и Скандинавии. Как предполагается, часть заказанных ими вооружений предназначалась в том числе и Украине в рамках программы PURL. Какие именно вооружения задерживаются, информации нет, Пентагон такие данные не раскрывает. Однако известно, что среди отложенных поставок боеприпасы различного назначения, в том числе ракеты.
В Белом доме высказывают беспокойство в связи с возникшей ситуацией, поэтому ищут варианты, как из нее выйти. Один из них предполагает сокращение поставок вооружений по всему миру, чтобы компенсировать Европе. В общем, всем понемножку.
Между тем в Киеве признают, что в нынешней ситуации ждать быстрых поставок зенитных ракет не стоит. В ближайшей перспективе их не будет, если только кто-нибудь снова не расщедрится и не подарит парочку-тройку.
