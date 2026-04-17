Минобороны продолжает наращивать спутниковую группировку

Минобороны продолжает наращивать спутниковую группировку

Министерство обороны России продолжает наращивать спутниковую группировку на орбите. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня космические войска ВКС РФ вывели в космос очередные спутники военного назначения.

В ночь с четверга на пятницу, 17 апреля, с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». В качестве полезной нагрузки указаны космические аппараты военного назначения, но без подробностей. Сам старт и выход разгонного модуля на расчетную орбиту прошел в штатном режиме.



17 апреля с космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России.

На данный момент спутники выводятся на предназначенные им орбиты и берутся на сопровождение средствами наземного контроля.

Стоит отметить, что военные нарастили количество пусков с космическими аппаратами в интересах Минобороны, предыдущий запуск состоялся 3 апреля. Российская спутниковая группировка потихоньку растет. На этом фоне на Западе все больше паники, заявляется, что Россия якобы выводит в космос оружие, в том числе ядерное. Пару дней назад несколько стран во главе с США и Британией смоделировали ядерную атаку на западные спутники и пришли к выводу, что Россия вполне может вывести из строя большинство космических аппаратов в случае войны. В общем, сами себя напугали.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:38
    А у нас на сайте есть специалисты баллистики - это уже не первый пуск на Северо-запад ( жители Санкт Петербурга видели ) с Плесецка в чём нюанс. Пуск плановый или внеочередной?
    Светлан
      Светлан
      0
      Сегодня, 07:46
      А вы в каких целях интересуетесь?
    Canecat
      Canecat
      +2
      Сегодня, 07:55
      Цитата: tralflot1832
      А у нас на сайте есть специалисты баллистики - это уже не первый пуск на Северо-запад ( жители Санкт Петербурга видели ) с Плесецка в чём нюанс. Пуск плановый или внеочередной?

      Пуск плановый. Плесецк в штатном режиме. Не ищите подвоха.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:59
    Цитата: Canecat
    Цитата: tralflot1832
    А у нас на сайте есть специалисты баллистики - это уже не первый пуск на Северо-запад ( жители Санкт Петербурга видели ) с Плесецка в чём нюанс. Пуск плановый или внеочередной?

    Пуск плановый. Плесецк в штатном режиме. Не ищите подвоха.

    Спасибо ,плановый так плановый .Не могу на сайт Роскосмоса в тлг зайти - вроде у нас на орбиту 12 пусков на этот год запланировано ( с точными датами ) hi
  123_123
    123_123
    +2
    Сегодня, 08:19
    Лучше поздно, чем никогда. Спутники мо очень нужны.
    olegff68
      olegff68
      0
      Сегодня, 09:03
      12 пусков в год, это скорее "никогда", чем "поздно". Это где то В 15 раз меньше чем у США и В 7 раз меньше чем у Китая. Там того гляди и Индия обгонит. А Роскосмос тем временем тратит деньги на глупые презентации и пиар наполеоновских планов.
    SmollH2
      SmollH2
      0
      Сегодня, 09:04
      Это кстати, второй запуск для МО в этом месяце