Минобороны продолжает наращивать спутниковую группировку
Министерство обороны России продолжает наращивать спутниковую группировку на орбите. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня космические войска ВКС РФ вывели в космос очередные спутники военного назначения.
В ночь с четверга на пятницу, 17 апреля, с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». В качестве полезной нагрузки указаны космические аппараты военного назначения, но без подробностей. Сам старт и выход разгонного модуля на расчетную орбиту прошел в штатном режиме.
17 апреля с космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России.
На данный момент спутники выводятся на предназначенные им орбиты и берутся на сопровождение средствами наземного контроля.
Стоит отметить, что военные нарастили количество пусков с космическими аппаратами в интересах Минобороны, предыдущий запуск состоялся 3 апреля. Российская спутниковая группировка потихоньку растет. На этом фоне на Западе все больше паники, заявляется, что Россия якобы выводит в космос оружие, в том числе ядерное. Пару дней назад несколько стран во главе с США и Британией смоделировали ядерную атаку на западные спутники и пришли к выводу, что Россия вполне может вывести из строя большинство космических аппаратов в случае войны. В общем, сами себя напугали.
