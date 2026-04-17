Переброшенные с польской границы львовские пограничники уничтожены под Амбарным
3 74711
На Украине никто не застрахован от попадания на фронт, даже если ты пограничник и охраняешь границу с Евросоюзом. Недавно на передовую отправились сотрудники «элитного» львовского 7-го погранотряда, стоявшие на границе с Польшей.
Служба во львовском погранотряде считалась очень престижной, в подразделение старались попасть все пограничники, поскольку оно охраняло границу с Польшей и считалось «элитным». Однако и до него добралось украинское командование, часть пограничников из числа тех, у кого не хватило средств откупиться, отправилась в Харьковскую область останавливать наступление российских штурмовиков.
Львовскими пограничниками доукомплектовали 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду ВСУ, понесшую очень большие потери в районе села Амбарное в Харьковской области, где российские войска наступают широким фронтом, создавая буферную зону.
Впрочем, усиление не помогло, 3-я ОТМБр ВСУ продолжает нести потери, а большая часть львовских пограничников уже больше никогда не увидит сине-желтые пограничные столбики. Одно дело — охранять границу ЕС, а другое — находиться на передовой под ударами беспилотников, артиллерии и авиации.
Между тем подтверждается информация о вводе командованием ВСУ заградотрядов НГУ. В районе Зыбино к востоку от перешедших под контроль ВС РФ Волчанских Хуторов при попытке покинуть позиции нацгвардейцами были уничтожены несколько групп из состава 113-й бригады ТРО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация