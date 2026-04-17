WSJ рассказала о секретном письме, которое с Кубы пытались передать Трампу

Американская пресса пишет о том, что кубинские власти «ищут контактов» с администрацией Трампа, опасаясь начала военной операции. Напомним, что совсем недавно Дональд Трамп объявил, что как только закончит с Ираном, примется за Кубу.Американская WSJ утверждает, что внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, Рауль Родригес Кастро, обратился к 37-летнему гаванскому бизнесмену Роберто Чамисо Гонсалесу с просьбой лично доставить секретное письмо главе Белого дома.Газета, ссылаясь на чиновников в американской администрации, пишет, что письмо было оформлено как дипломатическая нота с официальной кубинской печатью. В нём предлагались экономические и инвестиционные соглашения, смягчение санкций, а также содержалось предупреждение, что режим в Гаване готовится к возможному вторжению США.Курьер, занимающийся элитным автопрокатом и люксовым туризмом и считающийся другом семьи Кастро, был остановлен в аэропорту Майами (Флорида, США) сотрудниками таможни и пограничного контроля.Из сообщений:Всё это происходит на фоне американской блокады Кубы, ведущей к осложнению и без того сложной ситуации на острове. Нефтяной дефицит привёл к многократным блэкаутам, параличу транспорта, перебоям с водой и топливом. Больницы и школы работают с перебоями, продукты питания портятся без охлаждения, для которого необходимо электричество.Цены на еду стремительно растут на фоне галопирующей инфляции и обесценивания кубинского песо. ООН предупреждает о риске гуманитарного коллапса: под угрозой снабжение продовольствием, работа водоснабжения и медицинских учреждений. Туризм - один из главных источников валюты - практически остановился. Независимые эксперты прогнозируют сокращение ВВП в 2026 году до 7 %, хотя официальный гаванский прогноз остаётся оптимистичным - рост на 1%.В этих условиях кубинские власти ранее подтвердили проведение переговоров с администрацией Трампа и даже разрешили кубинцам из диаспоры инвестировать в частный бизнес на острове. Однако попытка секретного письма показывает, что Гавана ищет именно прямой канал для достижения компромисса и предотвращения дальнейшего ужесточения давления.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»