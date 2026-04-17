WSJ рассказала о секретном письме, которое с Кубы пытались передать Трампу
Американская пресса пишет о том, что кубинские власти «ищут контактов» с администрацией Трампа, опасаясь начала военной операции. Напомним, что совсем недавно Дональд Трамп объявил, что как только закончит с Ираном, примется за Кубу.
Американская WSJ утверждает, что внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, Рауль Родригес Кастро, обратился к 37-летнему гаванскому бизнесмену Роберто Чамисо Гонсалесу с просьбой лично доставить секретное письмо главе Белого дома.
Газета, ссылаясь на чиновников в американской администрации, пишет, что письмо было оформлено как дипломатическая нота с официальной кубинской печатью. В нём предлагались экономические и инвестиционные соглашения, смягчение санкций, а также содержалось предупреждение, что режим в Гаване готовится к возможному вторжению США.
Курьер, занимающийся элитным автопрокатом и люксовым туризмом и считающийся другом семьи Кастро, был остановлен в аэропорту Майами (Флорида, США) сотрудниками таможни и пограничного контроля.
Из сообщений:
Всё это происходит на фоне американской блокады Кубы, ведущей к осложнению и без того сложной ситуации на острове. Нефтяной дефицит привёл к многократным блэкаутам, параличу транспорта, перебоям с водой и топливом. Больницы и школы работают с перебоями, продукты питания портятся без охлаждения, для которого необходимо электричество.
Цены на еду стремительно растут на фоне галопирующей инфляции и обесценивания кубинского песо. ООН предупреждает о риске гуманитарного коллапса: под угрозой снабжение продовольствием, работа водоснабжения и медицинских учреждений. Туризм - один из главных источников валюты - практически остановился. Независимые эксперты прогнозируют сокращение ВВП в 2026 году до 7 %, хотя официальный гаванский прогноз остаётся оптимистичным - рост на 1%.
В этих условиях кубинские власти ранее подтвердили проведение переговоров с администрацией Трампа и даже разрешили кубинцам из диаспоры инвестировать в частный бизнес на острове. Однако попытка секретного письма показывает, что Гавана ищет именно прямой канал для достижения компромисса и предотвращения дальнейшего ужесточения давления.
