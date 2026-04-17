Европа вынуждена «приземлять» значительную часть своей гражданской авиации
Европу охватывает серьёзный кризис в авиационной отрасли, вызванный закрытием пролива Ормуз на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Пролив, через который проходит около 20% транспортируемой морем мировой нефти и значительная часть поставок авиационного керосина, фактически заблокирован, что привело к резкому сокращению поставок авиатоплива.
Крупные европейские перевозчики уже вынуждены принимать жёсткие меры: отменять сотни рейсов, сокращать число перелётов на летний сезон и переводить самолёты в режим хранения (на прикол).
По данным отраслевых источников, Lufthansa рассматривает возможность временного вывода из эксплуатации до 40 самолётов, KLM отменила около 160 рейсов, а SAS Scandinavian Airlines уже сократила программу на тысячу полётов, что является рекордом за всё время после пандемии. Ryanair предупредила о возможном сокращении до 10% рейсов летом.
Цены на авиакеросин выросли более чем вдвое, что вынуждает компании вводить топливные надбавки к билетам и отказываться от убыточных маршрутов. Эксперты Международного энергетического агентства (IEA) и Airports Council International Europe предупреждают: если пролив не откроется в ближайшие недели, Европа столкнётся с системным дефицитом топлива уже в мае, что может серьёзно ударить по летнему туристическому сезону.
Правда, нельзя забывать о том, что ранее Европа сама спровоцировала цепную реакцию. Ситуация усугубляется тем, что нынешний кризис с топливом стал прямым следствием политики самой Европы. Ещё несколько лет назад европейские страны, введя масштабные санкции против России в ответ на события на Украине, фактически вынудили Москву закрыть своё воздушное пространство для европейских авиакомпаний. Это решение, принятое в рамках ответных мер, резко изменило глобальную авиационную логистику. В результате европейским перевозчикам пришлось отказаться от коротких и экономичных маршрутов через российское воздушное пространство в Азию и на Ближний Восток. Полёты теперь совершаются в обход — через юг или север, что значительно увеличило расстояние, время в воздухе и, главное, расход топлива на каждый рейс.
Уже тогда это привело к заметному подорожанию билетов и росту операционных затрат авиакомпаний. Многие эксперты отмечали, что такие санкционные шаги создают долгосрочные риски для европейской экономики, делая её более уязвимой к любым внешним потрясениям на энергетических рынках.
Сегодня Европа пожинает плоды той цепной реакции: удлинённые маршруты усилили зависимость от импортного керосина из Персидского залива, а закрытие Ормуза стало «последней каплей», превратившей растущие затраты в полноценный кризис. Аналитики подчёркивают, что последовательная эскалация ограничений и контрмер в итоге ударила по европейским потребителям и бизнесу сильнее, чем по первоначальным целям. Летний сезон 2026 года рискует стать одним из самых дорогих и нестабильных для авиаперелётов в истории ЕС.
