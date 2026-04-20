Солдатская дипломатия. Почему переговоры между Россией и Украиной сегодня бесперспективны?

Ну что же, наверное, пора поговорить о том, в какую сторону развивается ситуация на Украине. Стоит ли ожидать каких-то политических решений этого вопроса. Будет ли военная победа, или все сведут к дипломатической, к остановке конфликта на компромиссных условиях. В целом, как-то прекратились разговоры о встречах делегаций Москвы и Киева, о поисках компромиссов, о «почти достигнутых» результатах… Это и навело меня на данные размышления.

Понятно, что виноваты в этом... иранцы и... кустарники и деревья. Иранцы уже тем, что позорят великую мировую супердержаву ежедневно своей блокадой. Мир смотрит, как огромный флот США, при практически уничтоженном, по словам Трампа, флоте Ирана, торчит за три сотни миль от пролива. Ближе нельзя, стреляют… Ну а деревья... У них начинается активная жизнь после зимней «спячки», листики распускаются.



Природа «вспомнила» о бойцах. С обеих сторон. Маскируйтесь! Двигайтесь «пеший по-змеиному». Становитесь более мобильными и активными после перехода на летний вариант обмундирования. Да и настроение под солнышком более боевое. Слякоть как-то не способствует хорошему настроению. Травка, листочки на ветках — и уже видны результаты выхода из «зимней спячки». Русские стали «подчищать» ВСУшников практически по всей ЛБС. Пока не быстро, тут мы схожи с, извините за сравнение, пресмыкающимися. Нагреет солнце тело — активны. Холодно — лежим, «дроним» противника.

При этом обе стороны заявляют о своей готовности к переговорам. Ну а третий участник, в своем стиле, несколько раз в неделю говорит о том, что окончание войны уже завтра. Ну его, хоть он и президент, уже никто серьезно не воспринимает. Как не воспринимают и заявления двух других сторон. Для кого эти заявления делаются, не понятно. Вот пример, заявление министра обороны Украины Михаила Федорова в своем блоге:

Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Но дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда серьезно уменьшается способность России (вести боевые действия).

Прекрасно. Мы за мир, установленный дипломатическим путем, но при этом должны победить русскую армию на поле боя. «Всем сестрам по серьгам». Ты сторонник мирного пути, читай первую часть высказывания. Ну а если ты «ястреб», для тебя вторая часть высказывания. Правда, Федоров в своем Телеграме все-таки показывает свою должность. Министр обороны требует боеприпасов, денег и участия союзников в борьбе с Россией…

Иногда создается впечатление, что Москва и Киев находятся на разных планетах, участвуют в разных войнах, в разное время и с разными результатами. Обе стороны побеждают. Обе стороны освобождают что-то. Обе стороны говорят о необходимости «последнего удара», который развалит страну противника на части. И при этом обе стороны «За!» переговоры. Обе «готовы на компромиссы». Обе обвиняют в срыве переговоров друг друга и… американского президента.

Так будут ли реальные переговоры? Не встречи делегаций для подготовки, не какие-то комиссии или группы для решения конкретных вопросов, вроде обмена пленными или телами погибших, а переговоры тех, кто может говорить от имени государства, чьи решение и подписи будут «подписями страны», обязательными для выполнения. Об этом стоит поговорить.

Переговоры блеф, пыль в глаза мировому сообществу


Как вы уже поняли по подзаголовку, я считаю, что сегодня, в той ситуации, в которой находятся обе стороны, переговоры — всего лишь очередная говорильня, не нужная никому. Никаких результатов они принести не могут. Просто потому, что позиции сторон настолько разнятся, что найти хоть какой-то вопрос, по которому можно найти решение, которое устроит обе стороны, невозможно.

Почему? Предлагаю начать с главного — с вопроса долгосрочного мира и границ. Ещё в те, уже далекие времена, когда Трамп начинал «сводить» русских и украинцев, когда он беседовал с представителями обеих сторон, Москва выдвинула именно долгосрочный мир как главное условие окончания конфликта. Киев же высказался за возвращение к границам 1991 года. Правда, эта позиция была чуть изменена позже. Теперь Зеленский согласен вернуться к границам 2022 года.

Изменились ли требования хоть на какую-нибудь мелочь? Ни на йоту! Обе стороны стоят на тех же позициях. Не собираясь уступать. Украина будет говорить о мире только тогда, когда русские уйдут с территории Украины, куда входят и те территории, которые вошли в состав России после 2022 года. Россия же не будет говорить о своих территориях. Более того, территории, которые формально принадлежат Украине, но уже освобождены русской армией, тоже вернут только формально, создав там «буферную зону безопасности».

Возникает вопрос — почему ни Украина, ни Россия не идут на компромисс? Вопрос не праздный. Ответ может дать только тот, кто хотя бы в небольшой мере интересуется тем, как освещают ситуацию в открытых источниках обе стороны. Понятно, что большинство населения черпает информацию из СМИ. Телевизор как основной источник знания. И что мы видим на «голубом глазу»?

Украинское телевидение практически в круглосуточном режиме говорит о победах ВСУ и потерях русской армии. Российское, наоборот, в том же режиме рассказывает о разгроме бригад ВСУ на разных направлениях, о возмущении украинцев действиями ТЦКашников и прочее. Однако, если внимательно смотреть за изменениями на карте БД, особого продвижения пока нет. «Большого наступления» ни одна из сторон не проводила и не проводит.

О чем это говорит, если без шапкозакидательства? Только о том, что на данный момент ни одна из сторон не получила решающего преимущества в военном отношении. Такого преимущества, которое бы вынудило политиков пойти на какие-то уступки. А дальше, опять же логически, что? Переговоры возможны, но это будут те самые «встречи по вопросу». Обмен пленными, обмен телами, воссоединение семей и т. п.

Нужны нам такие «фрагментарные» переговоры? Наверное, нужны. И не только потому, что спасают жизни пленных или позволяют отдать последние почести погибшим героям. Эти встречи, это реальные пути для тех, будущих переговоров, больших переговоров. Именно такие переговоры могут помочь быстро организовать более серьезные контакты. Как в детской песенке. «С голубого ручейка начинается река...»

Есть и ещё один момент, на который стоит обратить внимание. Это возросшая активность Зеленского. И не только активность, но и результативность. Европа и Британия из кожи лезут вон, чтобы обеспечить режим деньгами и вооружением. Как бы то ни было, но каждый визит добавляет в бюджет Украины пару-тройку миллиардов евро. А промышленность ЕС все больше и больше производит военной продукции для ВСУ.

Опять же, простой вывод. Европа не заинтересована в окончании войны на Украине. А значит, марионетка на президентской должности в Киеве будет продолжать политику «до последнего украинца»... А те разговоры, которые так приятно слышать нам, о ненависти к Зеленскому, о разрушении инфраструктуры, о желании мира у большинства украинцев, это все в «пользу бедных».

Подытожим


Наверное, уже кто-то стучит по клавишам гневный комментарий. «Что за тема? Лучше бы написал о...» Нет, уважаемые, тема более чем актуальна. Актуальна уже тем, что, судя по развитию событий, эта проблема стоит на самом высоком уровне. Возможность дипломатического решения — это идеальное решение. Экономия ресурсов, спасенные жизни гражданских и военных, стабилизация экономики и прочее.

Если Запад сошел с ума и гробит свои собственные страны, нам это не надо. Это как на автодороге. Водитель должен думать, что все вокруг, мягко говоря, дураки, и потому должен вести себя как умный. Встреча двух дураков на дороге чревата... Но, с другой стороны, мы много лет пытаемся рисовать какие-то красные линии, в надежде на то, что Запад станет адекватным. Результат нулевой.

Я слышал много мнений, толкований, аналитических записок по поводу списка украинских предприятий за рубежом. Мне кажется, этот список — это не просто плакат «Мы знаем!..», это последнее предупреждение. Дальше будут ракеты. Не по всем целям сразу. В этом нет необходимости. Достаточно одной страны. Иран показал, что такое «единство Европы, единство НАТО». Одна страна пострадает, другие «включат 5 статью, начнут говорильню, нет, консультации»…

В целом же, в ближайшей перспективе нас ожидает резкая активизация боевых действий. Затишье заканчивается. Военные будут «подталкивать» дипломатов к компромиссу. От того, как скоро наша армия добьется решающего военного преимущества на фронтах, теперь зависит срок окончания войны...
  Егоза
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:08
    Затишье заканчивается.

    Хорошо бы.
    Военные будут «подталкивать» дипломатов к компромиссу.

    А вот это вряд ли. Не для того столько ребят положили. Это дипломаты могут куда-то толкать, а военные как всегда расплачиваются
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:46
      hi Есть многолетний опыт заключения политических договоров с наглосаксами, по которым условия доверия нарушаются сразу после подписания.
      А есть уже свежие примеры всех договорняков с полосатыми и сионистами, которые не работают до и после.
      Это называется современной дипломатией и политикой высокого уровня, когда государства возглавляют отпетые проходимцы, преступники, мошенники и педофилы.
      Проксима
        Проксима
        +5
        Сегодня, 08:05
        Удручает одно, если уж гиперсверхмегаоптимист Александр Ставер сник в своей статье, то дела не совсем уж радужные на СВО происходят. Просто на фоне статей, где Ставер собирался брать Одессу, Харьков, Николаев и вот такой вот писсимизм. Одно можно сказать, дай Бог терпения и мужества нашим ребятам на этой войне. hi
    Silver99
      Silver99
      +3
      Сегодня, 07:56
      К сожалению время работает уже против России, посмотрите уже ни кто не говорит о поставках тяжелого вооружения и ракет с Запада на Украину...... БПЛА вот на что сделан упор сотни уже реальность, а если тысячи полетят на города России ? и ведь к этому движется. Политика современного троцкизма "ни мира ни войны" дорого обойдется народу России am
  kwen
    kwen
    0
    Сегодня, 07:13
    Вопрос в конце напечатан?,! Ответ , информативность? 0 ноль, - минус ,+ плюс
    abrakadabre
      Сегодня, 07:21
      +4
      Сегодня, 07:21
      Цитата: kwen
      Вопрос в конце напечатан?,! Ответ , информативность? 0 ноль, - минус ,+ плюс

      Поддержу. Так себе аналитика. Данная статья у автора не получилась. Совсем.
  turembo
    turembo
    +1
    Сегодня, 07:15
    Вот как раз военные так сказать "окопные генералы" уже бы договорились, мотивация сторон понятна, призы по окончанию тоже, да и стратегические планы тоже. А вот политики далекие от войны и ее понимания, будут договариваться до судного дня и все их будет не устраивать, и они все еще надеются на какой то мифический приз и на королеву бала.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:17
    Подытожим
    Наверное, уже кто-то стучит по клавишам гневный комментарий. «Что за тема? Лучше бы написал о...»
    Так и хочется сказать/написать, что нужно говорить/писать только ПРАВДУ! Но тут такое дело... такое не пишут по заказу, да и не любят многие...
    И ещё... почему-то приходит на ум такое старое, вечное "Разделяй и властвуй"... и очевидный вопрос, а кому это выгодно? soldier
    parma
      parma
      -2
      Сегодня, 07:31
      Тут вопрос даже не в правде… можно написать скупые факты, имеющие под собой цифры без выводов и мнений, а не свои «влажные желания»… к примеру наш «рубикон» недавно отчитался о своих успехах - 24 тыс. ударов при помощи БПЛА, из них 37% - удары по противника, ударов по личному составу менее 7%. Если посмотреть на отчёт их «визави» с той стороны фронта, то там ситуация обратная. Получается, что мы меняем «Урал солдат» на «Урал Дронов»…
      rocket757
        rocket757
        -1
        Сегодня, 08:45
        Большая БЕДА пришла/наслали на наши земли.
        Не в первый раз... проблема в том, что с объединяющий начала и, у нас, все не очень хорошо...
        И Данко нет, который может повести наши народы к свету, к миру и согласию.
        Кстати и такое иногда приходит на ум, что может не Данко нужен, а кто то другой, по жесче, конкретнее, решительнее! soldier
    Штрек
      Штрек
      +6
      Сегодня, 07:43
      Цитата: rocket757
      Подытожим
      Наверное, уже кто-то стучит по клавишам гневный комментарий. «Что за тема? Лучше бы написал о...»
      Так и хочется сказать/написать, что нужно говорить/писать только ПРАВДУ! Но тут такое дело... такое не пишут по заказу, да и не любят многие ....


      На Z-каналах нынче доминируют два тренда - уныние и растерянность : те , кто попроще - кричат 'доколе' , те , кто по спокойней - предлагают терпеть дальше , а те кто попрофесиональней - объясняют , что война необратимо изменилась ....
      Шансов 'наступать' нет ни у той , ни у другой стороны ....
      Бессмысленность этой войны очевидна уже многим .
      Количество жертв быстро увеличивается и жертвы эти абсолютно бессмысленны ....
      Но ..... пропагандистам надо что-то говорить .....
      А говорить абсолютно нечего , поэтому 'поют' первые куплеты песни , а вторые куплеты уже петь нельзя , т.к. можно оказаться в соседней палате с 'патриотом' Ремесло , или вообще 'присесть' ....
      rocket757
        rocket757
        -1
        Сегодня, 08:47
        История наша такая, не простая... одно обнадеживает, что наш народ всегда находил в себе силы, волю, преодолевая и возрождался в своём величии... всегда, непременно soldier
        tatra
          tatra
          +1
          Сегодня, 08:54
          Какой наш народ ? Существование Государства зависит не от всего народа ,а только от тех ,кто владеет страной .
  Kuziming
    Kuziming
    +1
    Сегодня, 07:25
    1. Запад постоянно обеспечивает ВСУ небольшой технический перевес. По чуть-чуть. Как только противник запада компенсирует преимущество, Запад бросает на весы ещё пару гирек. И поддерживается приблизительное позиционное равновесие.
    Этот фактор вне зоны нашего воздействия.
    2. Как только мы достигнем приблизительного технологического паритета с Западом, его стратегия перестанет быть эффективной. Он сам запросит переговоры.
    Это в пределах нашего воздействия. Но минимум три года это направление мышления было запретным. Были попытки решить вопрос без преодоления технологической отсталости. Всё ждали, когда цветок Попасной раскроется. А не вышел каменный цветок.
    3. Надежды на то, что у бывшей украины закончится человеческий ресурс оказались тщетными. Ситуация стала развиваться по пути замены людей беспилотниками. И вместо истощения людей началось соревнование по избиению инфраструктуры.
    И тут работает ресурс не количества пехоты, но производства и постоянного обновления технологий.
    Stas157
      Stas157
      +1
      Сегодня, 07:33
      Цитата: Kuziming
      Надежды на то, что у бывшей украины закончится человеческий ресурс оказались тщетными.

      Я об этом ещё в двадцать втором году писал перемалывателям. Они же утверждали, дескать, сейчас мы быстренько перемолим всю армию Украины, а потом голыми руками её возьмём! Стратеги.
  Stas157
    Stas157
    -1
    Сегодня, 07:25
    . Москва выдвинула именно долгосрочный мир как главное условие окончания конфликта

    Да украинцы могут подписать любые условия, если захотят установить войну. Им долго что ли? А потом обманут!

    Возможность дипломатического решения — это идеальное решение. Экономия ресурсов, спасенные жизни...

    Идеальное решение для того, чтобы расписаться в собственном бессилии что-либо сделать с бандеровской Украиной. Украину надо побеждать или не начинать всё это.
    Епифанцев Сергей
      Сегодня, 08:13
      0
      Сегодня, 08:13
      "Украину надо побеждать или не начинать всё это."
      Кто же спорит что Украину нужно победить. Но как ? У вас есть ответ на этот вопрос.
      Борис Сергеев
        Сегодня, 08:39
        -1
        Сегодня, 08:39
        Думается, для победы нужны те, кто на неё настроен, а не те, кто "бил первым", но за 4 с лишним года не только мало что добился, но и потерял интерес к драке.
  avia12005
    avia12005
    0
    Сегодня, 07:34
    Можно было бы подписать статью именем "Капитан Одобрямс-Очевидность".
  born007
    born007
    0
    Сегодня, 07:37
    Почему, почему?
    Да выгодное это дело. Платишь хунте, она гонит скот.
    Прибыль для капиталиста важнее каких-то там прав и жизни обычного человека.
  tatra
    tatra
    -1
    Сегодня, 07:39
    И никто за эти годы так и не объяснил что дальше -то ,когда всё это закончится ? Что делать с тем ,что достанется ? Оставить как есть ,или десятилетиями вкладывать огромные деньги народа в восстановление ?
  Вадим С
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 07:41
    Война это хорошие деньги для определенной друппы лиц, кто же от денег откажется! Тем более что воюют они чужими руками. А у нас тупо не просчитали ничего и увязли капитально, а вылезти нам не дадут.
    tatra
      tatra
      +1
      Сегодня, 07:51
      Ну ,на переговорах речь идет только о оставшейся части Донецкой области ,причем ,отлично укрепленной ,поэтому и одни хотят ,чтобы им просто отдали её ,а другие не хотят отдавать .
      Борис Сергеев
        Сегодня, 08:32
        0
        Сегодня, 08:32
        Примечательно, что Лавров заявлял, что в Анкоридже руководство РФ пошло на "серьёзные компромиссы", видимо, имея в виду отказ от Запорожья и Херсона, а также согласие на численность ВСУ в сотни тысяч. Однако, "компромисс" предполагает встречные уступки, под которыми, надо полагать, имелся в виду уход ВСУ с Добасса- те самые 17-18% территории, о которых говорил Песков. Обсуждалось это с администрацией США, но не с "шайкой нацистов и наркоманов, засевшей в Киеве"- "шайка" уходить из Донбасса отказалась. Получается, что никакого "компромисса' в Анкоридже не было, а были односторонние уступки руководства РФ, непонятно на каком основании сделанные.
  Акрида
    Акрида
    +3
    Сегодня, 07:56
    В очередной раз я напишу очередную банальность (хотя она прописана в учебниках по оперативно-тактическому искусству). А давайте попробуем (все-таки) ударить по мостам через Днепр, погранпереходам и узловым станциям. Давайте нарушим логистику. Про связь (сотовую) и ТВ ваще молчу . Через 2-3 недели получим реальный результат. А потом пусть заканчивают затишье. Пора начинать воевать по нормальным учебникам, а не по чьим-то прихотям.
    Silver99
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:04
      Ваши "учебники" устарели, они хороши когда народ и власть желают одного единого, а когда интересы личные преобладают над интересами общества то это книжка "про белого бычка". К сожалению приемлемого выхода нет, или перемирие с отсрочкой войны или (не хочу даже писать это слово) хотя в принципе ваш посыл верен (укропатриты не спят и минусят)
      matwey
        matwey
        0
        Сегодня, 08:40
        К сожалению приемлемого выхода нет

        Выход всегда есть...
    tatra
      tatra
      -1
      Сегодня, 08:06
      Вот ,одни враги СССР учатся и совершенствуются , а другим бы только это .
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      -1
      Сегодня, 08:12
      Великий Шахматист против простых и эффективных решений.

      Ему нужны многоходовочки.
  Million
    Million
    +1
    Сегодня, 08:06
    Дальше будут ракеты.

    Они уже 4 года должны быть,но обходятся "красными линиями".
  Борис Сергеев
    Сегодня, 08:23
    +2
    Сегодня, 08:23
    Если Запад сошел с ума и гробит свои собственные страны, нам это не надо. Это как на автодороге. Водитель должен думать, что все вокруг, мягко говоря, дураки, и потому должен вести себя как умный. Встреча двух дураков на дороге чревата... Но, с другой стороны, мы много лет пытаемся рисовать какие-то красные линии, в надежде на то, что Запад станет адекватным. Результат нулевой.


    Странный вывод о "Западе, гробящем свои страны", хоть один НПЗ на Западе пострадал? Страны НАТО аккуратно поставляют "украинским хуситам" вооружения, которыми те разносят военные объекты и предприятия в РФ, энергетическую инфраструктуру и флот, включая торговый. Другими словами, Запад руками "посредника" сокращает военный потенциал России, не неся никаких потерь. Вполне разумные действия и если они считают РФ противником, то продолжать эти действия можно до полного уничтожения экономики России. В то же время в Кремле, почему-то, считают страны НАТО "партнерами" и ждут сигнала о возобновлении поставок туда энергоносителей- видимо, чтобы ВСУ получило больше дронов. При этом не просматривается даже проблесков стратегии противодействия "войне через посредника", даже попыток заставить страны НАТО заплатить за свою поддержку ВСУ. Иран показал уже массу примеров, как это можно сделать, но увы, не в нашего несменяемого на переправе коня корм.
  BAI
    BAI
    0
    Сегодня, 08:34
    1.
    или все сведут к дипломатической, к остановке конфликта на компромиссных условиях.

    По скольку ни одна из сторон победить не может, к этому все и сведется - остановятся на текущей ЛБС. Если успеют до 2030 года.
    2.
    это последнее предупреждение. Дальше будут ракеты

    Не будет никаких ракет. Даже не надо обьяснять почему.
    3. Все прогнозы ничего не стОят. К 2030 году ЕС будет готов к войне с Россией и будет искать повод начать войну, выставив Россию агрессором. И найдет. Как в 2022.
    И вот тут уже возможны самые непредвиденные сценарии окончания войны. (см п.1).
  ПавелКоссе
    Сегодня, 08:52
    -1
    Сегодня, 08:52
    Ни о чём статья...
    В нынешней ситуации России идти на любые переговоры - это демонстрация слабости. Это , как если бы Сталин затеял переговоры с гитлером в ноябре 1942. Это когда немец штурмовал наш Сталинград, если кто позабыл. Мне тут сейчас ответят, что тогда было по другому, тогда не было дронов , тогда было проще.
    Нет, и тогда не было проще . И тогда на гитлера работала вся Европа, и тогда всем казалось, что война никогда не закончится. Наш же промышленный и мобилизационный потенциал был в значительной степени оккупирован врагом. И вот как? ... Но нашлись решения. А сейчас? Опубликовали мы список военный заводов в европе. Уже хорошо. Что дальше? Ну если хотя бы на одном-двух из них случатся диверсии (это, если мы туда ракетами пока...., ну типа "очко играет "), тогда сойдут и диверсии на первое время. Но тогда буржуйский посыл из разряда highly likely, ведь будет на нашей стороне. Т.е. если даже докажут в Лондоне, что это мы им взорвали, тогда что..?) Вот как-то так надо. И наверное пора уже начинать.
    И да, кто бы посоветовал нашему верховному, что с перемириями пора завязывать. Пасхальные они или рождественские.... дело РПЦ здесь "сторона ". Их дело - спасение души. А наступать нашим солдатам или смирно стоять это не церковникам решать.
    tatra
      tatra
      0
      Сегодня, 09:01
      Ну вот поэтому и всё зашло в тупик ,если считать ,что воевать -это только бомбить ,разрушать ,уничтожать . Гитлеровцы уничтожили треть национального состоянии СССР , но так и не победили
  papas-57
    papas-57
    0
    Сегодня, 09:04
    Ничего нового, статья ради статьи.
  yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 09:06
    О чем это говорит, если без шапкозакидательства? Только о том, что на данный момент ни одна из сторон не получила решающего преимущества в военном отношении. Такого преимущества, которое бы вынудило политиков пойти на какие-то уступки.

    Без воды и слюней нужно было сказать, что Европа всё равно относится с опаской к безмерному и безрассудному снабжению Украины оружием (на халяву). Именно поэтому Украина со всеми своими ресурсами не может показать кардинальной перемены ситуации на ЛБС.
    Российское руководство ПРОСТО (в силу непонятных причин) игнорирует победную стратегию ударов по всем врагам России, наносящим ей физические потери (в отличие от того же Ирана), а только пугает этих врагов громкими и гневными криками...
    Это тактика терпил, не способных бить первыми...