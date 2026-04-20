Солдатская дипломатия. Почему переговоры между Россией и Украиной сегодня бесперспективны?
Ну что же, наверное, пора поговорить о том, в какую сторону развивается ситуация на Украине. Стоит ли ожидать каких-то политических решений этого вопроса. Будет ли военная победа, или все сведут к дипломатической, к остановке конфликта на компромиссных условиях. В целом, как-то прекратились разговоры о встречах делегаций Москвы и Киева, о поисках компромиссов, о «почти достигнутых» результатах… Это и навело меня на данные размышления.
Понятно, что виноваты в этом... иранцы и... кустарники и деревья. Иранцы уже тем, что позорят великую мировую супердержаву ежедневно своей блокадой. Мир смотрит, как огромный флот США, при практически уничтоженном, по словам Трампа, флоте Ирана, торчит за три сотни миль от пролива. Ближе нельзя, стреляют… Ну а деревья... У них начинается активная жизнь после зимней «спячки», листики распускаются.
Природа «вспомнила» о бойцах. С обеих сторон. Маскируйтесь! Двигайтесь «пеший по-змеиному». Становитесь более мобильными и активными после перехода на летний вариант обмундирования. Да и настроение под солнышком более боевое. Слякоть как-то не способствует хорошему настроению. Травка, листочки на ветках — и уже видны результаты выхода из «зимней спячки». Русские стали «подчищать» ВСУшников практически по всей ЛБС. Пока не быстро, тут мы схожи с, извините за сравнение, пресмыкающимися. Нагреет солнце тело — активны. Холодно — лежим, «дроним» противника.
При этом обе стороны заявляют о своей готовности к переговорам. Ну а третий участник, в своем стиле, несколько раз в неделю говорит о том, что окончание войны уже завтра. Ну его, хоть он и президент, уже никто серьезно не воспринимает. Как не воспринимают и заявления двух других сторон. Для кого эти заявления делаются, не понятно. Вот пример, заявление министра обороны Украины Михаила Федорова в своем блоге:
Прекрасно. Мы за мир, установленный дипломатическим путем, но при этом должны победить русскую армию на поле боя. «Всем сестрам по серьгам». Ты сторонник мирного пути, читай первую часть высказывания. Ну а если ты «ястреб», для тебя вторая часть высказывания. Правда, Федоров в своем Телеграме все-таки показывает свою должность. Министр обороны требует боеприпасов, денег и участия союзников в борьбе с Россией…
Иногда создается впечатление, что Москва и Киев находятся на разных планетах, участвуют в разных войнах, в разное время и с разными результатами. Обе стороны побеждают. Обе стороны освобождают что-то. Обе стороны говорят о необходимости «последнего удара», который развалит страну противника на части. И при этом обе стороны «За!» переговоры. Обе «готовы на компромиссы». Обе обвиняют в срыве переговоров друг друга и… американского президента.
Так будут ли реальные переговоры? Не встречи делегаций для подготовки, не какие-то комиссии или группы для решения конкретных вопросов, вроде обмена пленными или телами погибших, а переговоры тех, кто может говорить от имени государства, чьи решение и подписи будут «подписями страны», обязательными для выполнения. Об этом стоит поговорить.
Переговоры блеф, пыль в глаза мировому сообществу
Как вы уже поняли по подзаголовку, я считаю, что сегодня, в той ситуации, в которой находятся обе стороны, переговоры — всего лишь очередная говорильня, не нужная никому. Никаких результатов они принести не могут. Просто потому, что позиции сторон настолько разнятся, что найти хоть какой-то вопрос, по которому можно найти решение, которое устроит обе стороны, невозможно.
Почему? Предлагаю начать с главного — с вопроса долгосрочного мира и границ. Ещё в те, уже далекие времена, когда Трамп начинал «сводить» русских и украинцев, когда он беседовал с представителями обеих сторон, Москва выдвинула именно долгосрочный мир как главное условие окончания конфликта. Киев же высказался за возвращение к границам 1991 года. Правда, эта позиция была чуть изменена позже. Теперь Зеленский согласен вернуться к границам 2022 года.
Изменились ли требования хоть на какую-нибудь мелочь? Ни на йоту! Обе стороны стоят на тех же позициях. Не собираясь уступать. Украина будет говорить о мире только тогда, когда русские уйдут с территории Украины, куда входят и те территории, которые вошли в состав России после 2022 года. Россия же не будет говорить о своих территориях. Более того, территории, которые формально принадлежат Украине, но уже освобождены русской армией, тоже вернут только формально, создав там «буферную зону безопасности».
Возникает вопрос — почему ни Украина, ни Россия не идут на компромисс? Вопрос не праздный. Ответ может дать только тот, кто хотя бы в небольшой мере интересуется тем, как освещают ситуацию в открытых источниках обе стороны. Понятно, что большинство населения черпает информацию из СМИ. Телевизор как основной источник знания. И что мы видим на «голубом глазу»?
Украинское телевидение практически в круглосуточном режиме говорит о победах ВСУ и потерях русской армии. Российское, наоборот, в том же режиме рассказывает о разгроме бригад ВСУ на разных направлениях, о возмущении украинцев действиями ТЦКашников и прочее. Однако, если внимательно смотреть за изменениями на карте БД, особого продвижения пока нет. «Большого наступления» ни одна из сторон не проводила и не проводит.
О чем это говорит, если без шапкозакидательства? Только о том, что на данный момент ни одна из сторон не получила решающего преимущества в военном отношении. Такого преимущества, которое бы вынудило политиков пойти на какие-то уступки. А дальше, опять же логически, что? Переговоры возможны, но это будут те самые «встречи по вопросу». Обмен пленными, обмен телами, воссоединение семей и т. п.
Нужны нам такие «фрагментарные» переговоры? Наверное, нужны. И не только потому, что спасают жизни пленных или позволяют отдать последние почести погибшим героям. Эти встречи, это реальные пути для тех, будущих переговоров, больших переговоров. Именно такие переговоры могут помочь быстро организовать более серьезные контакты. Как в детской песенке. «С голубого ручейка начинается река...»
Есть и ещё один момент, на который стоит обратить внимание. Это возросшая активность Зеленского. И не только активность, но и результативность. Европа и Британия из кожи лезут вон, чтобы обеспечить режим деньгами и вооружением. Как бы то ни было, но каждый визит добавляет в бюджет Украины пару-тройку миллиардов евро. А промышленность ЕС все больше и больше производит военной продукции для ВСУ.
Опять же, простой вывод. Европа не заинтересована в окончании войны на Украине. А значит, марионетка на президентской должности в Киеве будет продолжать политику «до последнего украинца»... А те разговоры, которые так приятно слышать нам, о ненависти к Зеленскому, о разрушении инфраструктуры, о желании мира у большинства украинцев, это все в «пользу бедных».
Подытожим
Наверное, уже кто-то стучит по клавишам гневный комментарий. «Что за тема? Лучше бы написал о...» Нет, уважаемые, тема более чем актуальна. Актуальна уже тем, что, судя по развитию событий, эта проблема стоит на самом высоком уровне. Возможность дипломатического решения — это идеальное решение. Экономия ресурсов, спасенные жизни гражданских и военных, стабилизация экономики и прочее.
Если Запад сошел с ума и гробит свои собственные страны, нам это не надо. Это как на автодороге. Водитель должен думать, что все вокруг, мягко говоря, дураки, и потому должен вести себя как умный. Встреча двух дураков на дороге чревата... Но, с другой стороны, мы много лет пытаемся рисовать какие-то красные линии, в надежде на то, что Запад станет адекватным. Результат нулевой.
Я слышал много мнений, толкований, аналитических записок по поводу списка украинских предприятий за рубежом. Мне кажется, этот список — это не просто плакат «Мы знаем!..», это последнее предупреждение. Дальше будут ракеты. Не по всем целям сразу. В этом нет необходимости. Достаточно одной страны. Иран показал, что такое «единство Европы, единство НАТО». Одна страна пострадает, другие «включат 5 статью, начнут говорильню, нет, консультации»…
В целом же, в ближайшей перспективе нас ожидает резкая активизация боевых действий. Затишье заканчивается. Военные будут «подталкивать» дипломатов к компромиссу. От того, как скоро наша армия добьется решающего военного преимущества на фронтах, теперь зависит срок окончания войны...
