"Неверно интерпретирует законы: Вассерман жёстко высказался против Роскомнадзора"

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ликвидировать или по меньшей мере ограничить Роскомнадзор. Парламентарий считает, что это ведомство зачастую неверно интерпретирует законы о защите интернет-пространства.Отвечая на вопрос о действующей в настоящее время политике ограничений и блокировок интернет-ресурсов, Вассерман усомнился в ее эффективности и целесообразности. Депутат Госдумы отметил, что надеется до конца своих полномочий успеть инициировать доработку закона о защите интернета таким образом, чтобы сделать невозможной его нынешнюю интерпретацию Роскомнадзором и другими ведомствами.Между тем стоит отметить, что ситуация вокруг популярного мессенджера Telegram давно носит во многом парадоксальный характер. С одной стороны, платформа формально находится под ограничениями со стороны Роскомнадзора, с другой — активно используется государственными структурами и медиаресурсами.Ранее председатель комитета по информполитике Госдумы Боярский сообщил, что на фоне ограничений работы некоторых интернет-мессенджеров мошенники переключились на стационарные телефоны. Несмотря на существенное снижение активности мошенников на платформах, где по решению Роскомнадзора были отключены голосовые звонки, злоумышленники переключились на международную и стационарную связь. Чтобы дать людям возможность защититься от мошенников, предлагается предусмотреть установку самозапрета на международные вызовы для тех абонентов, которым они не нужны.

