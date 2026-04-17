Неверно интерпретирует законы: Вассерман жёстко высказался против Роскомнадзора

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ликвидировать или по меньшей мере ограничить Роскомнадзор. Парламентарий считает, что это ведомство зачастую неверно интерпретирует законы о защите интернет-пространства.

Отвечая на вопрос о действующей в настоящее время политике ограничений и блокировок интернет-ресурсов, Вассерман усомнился в ее эффективности и целесообразности. Депутат Госдумы отметил, что надеется до конца своих полномочий успеть инициировать доработку закона о защите интернета таким образом, чтобы сделать невозможной его нынешнюю интерпретацию Роскомнадзором и другими ведомствами.



Между тем стоит отметить, что ситуация вокруг популярного мессенджера Telegram давно носит во многом парадоксальный характер. С одной стороны, платформа формально находится под ограничениями со стороны Роскомнадзора, с другой — активно используется государственными структурами и медиаресурсами.

Ранее председатель комитета по информполитике Госдумы Боярский сообщил, что на фоне ограничений работы некоторых интернет-мессенджеров мошенники переключились на стационарные телефоны. Несмотря на существенное снижение активности мошенников на платформах, где по решению Роскомнадзора были отключены голосовые звонки, злоумышленники переключились на международную и стационарную связь. Чтобы дать людям возможность защититься от мошенников, предлагается предусмотреть установку самозапрета на международные вызовы для тех абонентов, которым они не нужны.
  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +15
    Сегодня, 14:25
    "Неверно интерпретирует законы: Вассерман жёстко высказался против Роскомнадзора"

    РКН вообще надо компетентным органам проверить - налицо признаки разобщения общества и госизмены!
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +22
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Перфильева Вера


      РКН вообще надо компетентным органам проверить - налицо признаки разобщения общества и госизмены!

      Вы наивно полагаете, что всё это РКН делает по собственной инициативе?
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +11
        Сегодня, 14:31
        "Вы наивно полагаете, что всё это РКН делает по собственной инициативе?"

        Я полагаю, что по всей властной верхушке давно оргвыводы надо сделать - не справляются они с управлением страны во время войны!
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          -14
          Сегодня, 14:37
          Роскомнадзор - только и всего - выполняет требования ФСБ
          конечно,
          иноагентам и всякой нечести это очень сильно мешает заниматься диверсионной деятельностью в России
          1. Володин Звание
            Володин
            +8
            Сегодня, 14:41
            Цитата: Romario_Argo
            конечно,
            иноагентам и всякой нечести это очень сильно мешает заниматься диверсионной деятельностью в России

            А что помешает иноагентам и всякой нечисти перейти на другой мессенджер? Предвосхищая ваш ответ: ни-че-го. Что и показывает практика.
            1. Romario_Argo Звание
              Romario_Argo
              -10
              Сегодня, 14:44
              серверы того же Макс находятся на территории РФ
              перейти то они перешли - но контент уже иной
              и отследить недоброжелателей уже проще
              1. Володин Звание
                Володин
                +14
                Сегодня, 15:04
                Цитата: Romario_Argo
                серверы того же Макс находятся на территории РФ

                Хорошо бы, если так. Но анализы трафика показывают, что приложение дополнительно обращается к зарубежным серверам. Как минимум, к Google/Cloudflare/AWS на территории Калифорнии (США). Да и сами серверы, к сожалению, далеко не на 100% на отечественном железе. Поэтому кто и кого отслеживает в реальности, вопрос открытый.

                Я уж не говорю о том, что любой иноагент и любая, как вы выразились, всякая нечисть спокойно поставит сложноуловимый ВПН и продолжит себе "иноагентить" и "нечестивить".

                Я не думаю, что люди принципиально против MAX. Но для начала его всё же стоило бы сделать обладающим тем же возможностями, что и, например, ТГ, полностью локализовать софт и железо. А уж потом начинать "эксперименты" с блокировками. Но так как этого не было сделано, люди сталкиваются с проблемами, что и вызывает негатив.
                1. Вадим Топал-Паша Звание
                  Вадим Топал-Паша
                  +8
                  Сегодня, 15:16
                  Я принципиально против МАХ. Потому что всё, предложенное правительством -"есть зло и ложь по определению" (С) Достаточно посмотреть на пенсионную "реформу" де-факто запретившую мужчинам (кроме москвичей и начальничков) доживать до пенсии.
              2. Аскольд65 Звание
                Аскольд65
                +1
                Сегодня, 15:05
                Цитата: Romario_Argo
                серверы того же Макс находятся на территории РФ
                перейти то они перешли - но контент уже иной
                и отследить недоброжелателей уже проще

                Тут недавно губернатор, вроде Белгородской области, сообщил, что нет возможности через МАХ передавать сообщение об атаке украинских БПЛА потому что серверы МАХ находятся....... в Великобритании. belay
                Цитата: Romario_Argo
                но контент уже иной
                и отследить недоброжелателей уже проще

                Контролируют через код МАХ, который отказался передавать в Телеге Павел Дуров, отчего и попал в опалу....
                1. guest Звание
                  guest
                  0
                  Сегодня, 16:47
                  Цитата: Аскольд65
                  который отказался передавать в Телеге Павел Дуров

                  Для Макрона он не отказался почему то.
                  1. Аскольд65 Звание
                    Аскольд65
                    +1
                    Сегодня, 16:56
                    Цитата: guest
                    Для Макрона он не отказался почему то.

                    Потому что Дуров расставил паритеты в какой системе ему дальше жить. И Россия явно не на первом месте.
                    1. guest Звание
                      guest
                      0
                      Сегодня, 17:06
                      Цитата: Аскольд65
                      Потому что Дуров расставил паритеты в какой системе ему дальше жить.

                      Ну так зачем тогда защищать этого (очень нецензурная лексика)?
                      1. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        0
                        Сегодня, 17:11
                        Цитата: guest
                        Ну так зачем тогда защищать этого (очень нецензурная лексика)?

                        А кто его защищает? Макрон не выдаёт ? belay Дуров, помимо российского, имеет французский паспорт, Сент-Китса и ОАЭ.
            2. ARIONkrsk Звание
              ARIONkrsk
              -2
              Сегодня, 15:15
              Цитата: Володин
              Цитата: Romario_Argo
              конечно,
              иноагентам и всякой нечести это очень сильно мешает заниматься диверсионной деятельностью в России

              А что помешает иноагентам и всякой нечисти перейти на другой мессенджер? Предвосхищая ваш ответ: ни-че-го. Что и показывает практика.

              Так МАХа нет за границей, как они на него перейдут.
              1. Володин Звание
                Володин
                +3
                Сегодня, 15:38
                Цитата: ARIONkrsk
                Так МАХа нет за границей,

                Во-первых, кто вам это сказал? Есть целый список стран, где он есть. Он указан на офсайте самого макса.
                Во-вторых, почему вы считаете, что все иноагенты, мошенники и им подобные обязательно сидят за границей?
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +1
                  Сегодня, 16:01
                  Где на Руси сидят иноагенты, мошенники и прочие враги народа мы и так все отлично знаем...
          2. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +10
            Сегодня, 14:42
            Всякая нечисть уже давно влезла в так нахваливыемый Макс.
            Только вчера мне пришло левое сообщение от мошенников и именно в Максе.
            Точно такое же какие они отправляли в Ватсапп, Телеграмм и Вайбер.
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              -4
              Сегодня, 16:00
              Всякая нечисть уже давно влезла в так нахваливыемый Макс.
              Только вчера мне пришло левое сообщение от мошенников и именно в Максе.

              Владислав, скажите пожалуйста, а почему мне в Максе ни единого сообщения от мошенников не было? За пол года? Нет, я понимаю, что Ватсапп, Телеграмм, и прочими мессенджерами я не пользовался, номер для смартфона взял новый, старый как был на Нокиа 112, так и остался функционировать, но я не понимаю, почему мошенники до сих пор не ломятся ко мне через Макс.
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                +2
                Сегодня, 16:52
                Как пела Лайка Ваймуле:"Ещё не вечер, ещё не вечер..."
                1. Дед-дилетант Звание
                  Дед-дилетант
                  -1
                  Сегодня, 19:02
                  Я извиняюсь, но Лайма, насколько понимаю, прибалтийка.
                  Я ее должен понимать? Мне фиолетово на тех, кто не свой. С удовольствием спалил бы их спецзарядом. Что Вайкуле, что Орбакайте. Которая Галкина.
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +9
          Сегодня, 14:38
          Да они и до войны-то прям скажем так себе страной рулили...
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            +10
            Сегодня, 14:51
            Цитата: paul3390
            Да они и до войны-то прям скажем так себе страной рулили...

            А потому что рулевые вместо того, что бы рулить галерой в гребцы подались. Правда непонятно куда (и что) гребли все время... Нынешней команде гребцов уже 26 лет как: кое-кто себе несметные богатства нагреб, а большинство (народа) при этом - выгребает.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +18
              Сегодня, 14:55
              Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но...Немцы победили с преимуществом в 1 км.После поражения русская команда была деморализована.Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой… а в русской – один на веслах и семеро рулевых!Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет….После реструктуризации русская команда выглядела так:– четыре рулевых…– два старших рулевых,– один рулевой директор,– и один гребец.Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.
              1. п-к Звание
                п-к
                +3
                Сегодня, 15:01
                Аплодисменты!...................................................
              2. Вадим Топал-Паша Звание
                Вадим Топал-Паша
                +3
                Сегодня, 15:19
                Шикарно! Я плакалЪ! :)

              3. свой1970 Звание
                свой1970
                +1
                Сегодня, 16:40
                Цитата: paul3390
                менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.

                Я слышал немножко другую концовку:
                "..........Увидел мужик Хрущева, косу бросил и бежать.Поймали, подвели.
                Тот спрашивает:
                - Чего бежал-то?
                - Так осталось только фонарик на лоб повесить и по ночам косить заставить!!"(С)
                И сказку "Как мужик 2 генералов прокормит" - тоже на Руси придумали...
            2. красноярск Звание
              красноярск
              +2
              Сегодня, 15:03
              Цитата: Stas157
              Правда непонятно куда (и что) гребли все время...

              Как куда? Под себя, ведь только курица гребет от себя, но они же не куры.
              1. guest Звание
                guest
                0
                Сегодня, 16:53
                Цитата: красноярск
                но они же не куры.

                А как же "курочка по зёрнышку"? laughing
        3. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 14:53
          не справляются они с управлением страны во время войны!

          У них и в мирное время не очень-то получалось.
        4. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Перфильева Вера
          "Вы наивно полагаете, что всё это РКН делает по собственной инициативе?"

          Я полагаю, что по всей властной верхушке давно оргвыводы надо сделать - не справляются они с управлением страны во время войны!

          Кто они? Он...а одному трудно следить за всем....собрал поддакивальщиков
        5. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 15:47
          Цитата: Перфильева Вера
          Я полагаю, что по всей властной верхушке давно оргвыводы надо сделать

          А они и сделали....
        6. Гардамир Звание
          Гардамир
          -1
          Сегодня, 15:48
          А люди, которые во власть их назначили считают, что справлятся. Баблишко то прибавляется.
        7. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          -1
          Сегодня, 15:54
          Я полагаю, что по всей властной верхушке давно оргвыводы надо сделать - не справляются они с управлением страны во время войны!
          Приведите конкретные доказательства Вашего выпада против руководства страны. В противном случае это голословное обвинение, иными словами - фейк. За который можно и присесть. И - да, у нас не война, а СВО.
        8. olbop Звание
          olbop
          +1
          Сегодня, 16:09
          не справляются они с управлением страны во время войны!

          А потому, что это не война, а СВО. А объявить это действо войной боязно, так как должны будут последовать очень непростые и непопулярные решения.
      2. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +3
        Сегодня, 14:34
        Делать можно по-разному. Когда закон писали - имели ввиду одно, когда распоряжение исполнителю - уже другое, а исполнитель понял это ещё как-то по-своему, ну, а сделал так, как получалось на тот момент... От закона до результата всё поменялось до неузнаваемости.
      3. Комментарий был удален.
      4. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +7
        Сегодня, 15:05
        Хотя услуга нам при ну́жде дорога,
        Но за нее не всяк умеет взяться:
        Не дай бог с дураком связаться!
        Услужливый опаснее врага. (с) И.А. Крылов

        И далее по тексту.

        А откроешь центральные СМИ - там сплошные ссылки на Телеграм, да и власть (Дума и СовФед) телегой не брезгует.
      5. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:41
        Вряд ли там идут такие общие инициативы. Думаю им указали вектор что делать, а дальше они сами. Потому что будь там адекватные люди то сначала бы делали законы, а потом ркн их исполнял. А у нас ркн несёт какую-то дичь, типа он ничего не блокирует - ютуб сам сломал сервера, а фас говорит что будет штрафовать за рекламу на ютубе так как он запрещён. Но нет никаких свидетельств что он где-то кем-то запрещен. Работают вне правового поля fool
      6. gsev Звание
        gsev
        +2
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Охотовед 2
        Вы наивно полагаете, что всё это РКН делает по собственной инициативе?

        Результат деятельности Роскомнадзора по моим оценкам нанесет вреда России намного больше чем западные экономические санкции. Санкции в отсутствии Роскомнадзора были бы только благом для экономики России.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +10
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Перфильева Вера
      налицо признаки разобщения общества и госизмены!

      Вредительства, саботажа и госизмены ! am
    3. Глухой Звание
      Глухой
      -1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Перфильева Вера
      РКН вообще надо компетентным органам проверить

      Впомнилась совдеповская картинка из ж.Крокодил. Муж в милицейской форме перед женой на кровати растегивая ширинку "Теперь вами займутся компитентные органы!" lol laughing
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Глухой
        Цитата: Перфильева Вера
        РКН вообще надо компетентным органам проверить

        Впомнилась совдеповская картинка из ж.Крокодил. Муж в милицейской форме перед женой на кровати растегивая ширинку "Теперь вами займутся компитентные органы!" lol laughing

        Ну это положим вы врете
        1. Глухой Звание
          Глухой
          0
          Сегодня, 16:50
          Сам видел еще в школе. Дед был подписан на Крокодил. Вы наверно сами в глаза его не видели. Цифра 70 в нике не доказывает, что вы 70 года рождения.
          Но увы. Мне врать незачем. Возможно, где-то есть сканы в сети со старых журналов. Но это только нейронка найти смогла бы. А верить мне или нет - Ваше личное дело. Но обзывать лжецом и, не имея возможности доказать это - извините, но это перебор.
          P.S> Жду извинений.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:06
      Перфильева Вера
      Сегодня, 14:25

      hi Проверки и надзор начать с правительства и Кремля согласно Конституции РФ с отчётом перед народом.
      what
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 15:27
      Ну для Вассермана это прям мат. Считай наорал на РКН)
  2. VictorB Звание
    VictorB
    +7
    Сегодня, 14:27
    Что же, если г-н Вассерман немного окоротит Роскомнадзор своим законопроектом, то это будет благое дело. Только вряд ли ему это удастся.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +7
      Сегодня, 14:40
      Пока там в большинстве Едро - никакие вменяемые законы не пройдут. Эта братия тупо не станет голосовать, как не раз уже и делала. А остальных слишком мало.
      1. Aken Звание
        Aken
        +5
        Сегодня, 14:54
        Надо помочь Вассерману на выборах.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 15:00
          Надо пойти в кой-то веки - и проголосовать. Всё равно за кого - лишь бы не за этих. Я правда сомневаюсь что это поможет - но последний-то раз попробовать можно? Если их опять типа народ выберет 146% - на процедуре выборов можно будет окончательно ставить жирный крест. Потому что по их деяниям за последние годы - это просто невозможно, достали до печёнок своей дуростью абсолютно всех.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -3
            Сегодня, 15:10
            Цитата: paul3390
            Если их опять типа народ выберет 146% - на процедуре выборов можно будет окончательно ставить жирный крест.

            Вы правда до сих пор верите, что все наши беды от засилья "Едра" в ГД?
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 15:17
              ВЫ правда верите, что Едро всячески препятствует принятию антинародных законов?
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -1
                Сегодня, 15:25
                Цитата: Aken
                ВЫ правда верите, что Едро всячески препятствует принятию антинародных законов?

                Можно подумать, что остальные там голосуют исключительно в интересах народа. Получит на следующих выборах большинство КПРФ и так же будут голосовать "как надо", прикрываясь словоблудством.
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +1
                  Сегодня, 15:58
                  Это так. Но уж больно хочется едру козью морду склеить, хоть какую-то. Шибко остамонели...
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    +1
                    Сегодня, 16:15
                    Цитата: paul3390
                    Это так. Но уж больно хочется едру козью морду склеить, хоть какую-то. Шибко остамонели...

                    Это так конечно, но как Вы потом посмотрите на то, что процентов 30 "Едровцев" "вдруг" через месяц окажутся "коммунистами"? А это будет легко и просто...
                    1. paul3390 Звание
                      paul3390
                      0
                      Сегодня, 17:14
                      Да понятно. что это всё фига в кармане, ну хоть так пока.. Пока - это если народ таки не одумается и не поймёт - наш единственный шанс на выживание это вернуть Советскую власть. А этих - .... Ну - сами понимаете куда.
            2. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 15:20
              Нет конечно. Это - только малая часть наших бед... Но хоть что-то же - надо попробовать с этим сделать?
              1. Адрей Звание
                Адрей
                0
                Сегодня, 15:28
                Цитата: paul3390
                Нет конечно. Это - только малая часть наших бед... Но хоть что-то же - надо попробовать с этим сделать?

                К сожалению, все построено так, что ничего мы сделать не сможем. recourse По крайней мере, оставаясь в рамках правого поля. Не хотите, хотя бы одиночный пикет со своей администрацией попробовать согласовать? wassat
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +6
                  Сегодня, 15:56
                  Не хочу. Ибо в Питере - наместник считает что по сию пору в городе свирепствует ковид, и по такому случаю даже одному собираться нельзя. Правда - вирус почему-то не действует ни на крёстный ход, ни на курбан-байрам, ни на патриотический забег по Невскому.. Похоже - это какой-то штамм опасный только для отдельных категорий граждан...
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    +2
                    Сегодня, 16:13
                    Если Вы не посещаете Ход, Байрам и Забег - то представляете опасность для общества как асоциальный тип.
                    Как говаривали мудрые люди: "От интернета до ножа один шаг".
          2. Aken Звание
            Aken
            +3
            Сегодня, 15:20
            Всё равно за кого

            Так нельзя.
            Голоса поданные за заведомо непроходные партии, будут распределены меду прошедшими.
            Выбирайте проходную партию. Но помните - Новые люди, это политическая структура одной из околокремлёвских группировок.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +4
              Сегодня, 15:23
              А ведь верно. Ну - тогда за коммуняк. Из геноссе Зю и его гопы коммунисты конечно прям скажем фуфловые, но хоть так.
              1. Aken Звание
                Aken
                +2
                Сегодня, 16:14
                Фуфло ещё то. Но есть и пофуфлистее.
        2. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 15:05
          Цитата: Aken
          Надо помочь Вассерману на выборах.

          Он не хочет идти на выборы...
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 15:21
            Не так. Не ему лично помочь, а прокатить ЕР.
  3. Не_боец Звание
    Не_боец
    +2
    Сегодня, 14:36
    Чтобы дать людям возможность защититься от мошенников, предлагается предусмотреть установку самозапрета на международные вызовы для тех абонентов, которым они не нужны.

    Гы гы гы.. тебе будут звонить с местных номеров через сим фермы или другим способом.
    Пока не будет введено понятие "деятельность ведущая к преступлению" ничего не будет.
    Пример: фишинговые сайты. Когда владельцев этих сайтов начнут штрафовать просто за сам факт существования, тогда может что то получится.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:04
      в ближайшее время обрежут эти сим фермы и виртуальные номера
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 16:03
      Буквально позавчера.
      В Крыму задержали двоих 18-летних жителей Татарстана. Они обвиняются в организации сети узлов связи (сим-боксов), которые использовались украинскими кол-центрами для обмана граждан России. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Республике Крым и городу Севастополю, а также в УФСБ по региону.

      По версии следствия, молодые люди действовали по заданию украинских кураторов. Они арендовали квартиры для размещения сим-боксов: четыре в Симферополе, три в Ялте и еще четыре в Алуште. Всего оборудование устанавливалось в 11 жилых помещениях. В задачи злоумышленников входили монтаж, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика.

      С помощью этих устройств осуществлялось преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP. Технология позволяла совершать телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров и поддерживать удаленное управление. Таким образом украинские мошеннические кол-центры могли звонить россиянам, маскируя свое реальное местонахождение.


      Санкция смешная - до 5-ти лет (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой в целях совершения иного преступления).
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +7
    Сегодня, 14:40
    Роскомнадзор вообще плюёт на все законы и в первую очередь на Основной Закон России.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 14:41
    ведомство зачастую неверно интерпретирует законы

    Неверно интерпретирует??? Да оно в откровенку просто на них болт кладёт! Собственно - как и куча других ведомств. Даже конституция им не указ.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 14:49
    Цитата: Перфильева Вера
    не справляются они с управлением страны

    Уже не раз говорил, что управление страной потеряно. Власти, в том числе гарант, говорят, что всё под контролем . Это не так. Состояние очень нестабильное. Может качнуться в любую сторону. Или жесткая диктатура, или развал. Больше шансов, что случиться может второй вариант, к нашему сожалению.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 14:52
    Депутат Госдумы отметил, что надеется до конца своих полномочий успеть инициировать доработку закона о защите интернета таким образом, чтобы сделать невозможной его нынешнюю интерпретацию Роскомнадзором и другими ведомствами.

    Статья 29 Конституции РФ
    1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
    ...
    3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
    4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
    5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

    Госкомнадзор прямо нарушает Конституцию РФ. Вассерману надо внести проект закона не об ограничениях, а о наказании ведомств и лиц их возглавляющих за нарушение конституции РФ и ущемление прав граждан РФ.
    Что-то вроде " За нарушение конституционных прав граждан РФ должностное лицо несет уголовную ответственность..."
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 16:51
      Исходя из вашей позиции "Порнохаб" надо разблокировать - там бабы все совершеннолетние (из искового заявления в суд на закрытие его)
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -1
        Сегодня, 18:23
        Исходя из вашей позиции "Порнохаб" надо разблокировать - там бабы все совершеннолетние (из искового заявления в суд на закрытие его)

        Кто не захочет - тот смотреть не будет. А кто захочет - обязательно посмотрит как нибудь, не смотря на всяческие блокировки.
        Мне интересно, в те, кто принял решение о блокировке, никогда п0рн0 не смотрели?
        p.s. В СССР для особо бдительных блюстителей нравственности был отдельный кинотеатр с закрытыми просмотрами зарубежных фильмов, ведь "врага надо знать в вагину"...
  8. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 14:58
    Чтобы дать людям возможность защититься от мошенников, предлагается предусмотреть установку самозапрета на международные вызовы для тех абонентов, которым они не нужны.

    А вот и новые запреты вырисовываются, на этот раз стационарную связь будут глушить. Походу хотят вообще связь м/у людьми убрать, готовятся к чему то. Так мы и не сможем узнать, если верх решит ударить по западу из всего арсенала и возмутиться происходящим!

    "Интернет в привычном глобальном понимании в 2014 году может исчезнуть, а на его место придут десятки отдельных национальных сетей с ограниченным доступом к иностранным ресурсам, сообщил эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев" (с) 2013 год
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 15:24
      если верх решит ударить по западу из всего арсенала и возмутиться происходящим!

      Народ уже несколько лет возмущается, почему это не сделано.
  9. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 15:14
    Читаешь комменты и диву даешься, как резко у многих начал турбопатриотизм выветриваться и адекватные мысли всё чаще звучать стали. Чоль прозрение приходит мал-по-малу?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 15:50
    Цитата: Romario_Argo
    серверы того же Макс находятся на территории РФ

    Серверы взламываются независимо от места их нахождения
  11. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 15:58
    Создаётся ложное впечатление, что этот Надзор прямого лондонского подчинения, и работает автономно от прочей новиопской элиты.
    Фантастика, на самом деле.
  12. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 16:01
    У меня ощущение, что происходит попытка вызвать недовольство россиян, но теперь уже принятием всяческих ограничительных мер. А ведь было похожее в период, когда СССР рвали на части. Только тогда был устроен тотальный дефицит всего, который вызван был специально. А то, что было после этого помнят люди: разгул бандитизма, безработица, шпионы всех мастей в Думе, в качестве советников...
    И почему то начался сейчас вой во всех сми, как по команде. Опять будут орать, что хотят перемен.
    1. Ярик Звание
      Ярик
      0
      Сегодня, 19:54
      они все там в думе так и остались и никуда они от туда после 90 не девались
  13. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +3
    Сегодня, 16:13
    Просто напомню что этот депутат поддержал обнуление президентских сроков, что позволило Путину не беспокоиться о транзите власти и позволило дальнейшее закручивание гаек, в том числе и ограничения Роскомнадзора. Такое вот переобувание
  14. Иван Че Звание
    Иван Че
    0
    Сегодня, 17:17
    Добрый день.
    Полтора месяца назад обратился к Администрации сайта, воспользовавшись личным сообщением, с просьбой удалить мой аккаунт с сайта «Военное обозрение», а воз и ныне там.
    Коллеги, будьте добры, подскажите как самостоятельно покинуть данную площадку?
    По-моему, такая возможность нам не предоставлена.
    Не хочется оскорблять админов и модераторов, но если это единственный способ покинуть площадку, то вы меня вынуждаете:
    Вы нехорошие люди!
    Или сколько раз это нужно сделать?

    А трезвомыслящих прошу задуматься, где Вы находитесь.
  15. PMA Звание
    PMA
    +3
    Сегодня, 18:03
    Может, компетентным органам следует проверить, сколько владельцы одного известного мессенджера отстегнули РКН за блокировку Телеги? Уж больно активно они за дело взялись.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 18:17
      Самое забавное, что когда началась компания по НАСИЛЬНОМУ пропихтванию МАКСА в народ уставной капитал компании,которая его "разработала" составлял классические 10 тысяч рублей. В момент МАХизации России размер капитала вдруг резко увеличился до 90 МЛН (!!!)Рублей. Спустя месяц компания, которая разработала МАХ была переименована, а сегодня , зайдя в "магазин" за обновлениями для этого недоразумения я увидел, что компания была в очередной раз переименована и МАХ таки стал Максом. Все это можно свободно посмотреть в свободном доступе к выписке из ЕГРЮЛ
  16. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +2
    Сегодня, 18:14
    РКН должен быть ликвидирован как явление под чистую вооьще, а все его руководство должно отправится на нары (а лучше под) на максимально долгие сроки
  17. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:39
    мошенники переключились на стационарные телефоны

    Запретить немедленно!
    И в окошко не выглядывать - там тоже мошенники. И наркоманы. Смотреть по телевизору отца и сестру депутата Боярского.
  18. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:44
    Цитата: Иван Че
    Коллеги, будьте добры, подскажите как самостоятельно покинуть данную площадку?

    Покинуть нельзя, потому что вся аудитория ВО является мобилизационным ресурсом на случай третьей мировой войны как резервные вооруженные силы РФ. Кто за границей - будут выполнять отдельные задания направляемые по отдельным каналам. Да, кстати, вы не указали размер обуви, обмундирования и головного убора, а это важно для вас же!
  19. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:47
    Роскомнадзор скоро нам дышать запретит.
  20. Ярик Звание
    Ярик
    0
    Сегодня, 19:52
    Прям неожиданно было услашать такое именно от него.