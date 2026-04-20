Глобальная конкуренция: Россия проигрывает борьбу за собственную молодёжь
Поколение релокантов
Официальная статистика говорит о снижении эмиграционных потоков. И это правда — если смотреть на абсолютные цифры. В 2024–2025 годах темпы выезда российских граждан действительно снизились: отток измеряется десятками тысяч, а не сотнями, как в предыдущие периоды. Пограничная служба ФСБ фиксирует уменьшение числа выезжающих на постоянное место жительства. Министерство внутренних дел рапортует о снижении числа заявлений о переселении. Со стороны все красиво. Но если посмотреть внимательно, поводов даже для сдержанного оптимизма не останется.
Наибольшую тревогу вызывает массовый отток за границу молодежи. Каждый год от 40 до 60 тысяч молодых людей уезжает учиться за рубеж. Это вроде бы и не навсегда, но до 70–80 % из них не планируют возвращаться на родину. Закончат за бугром магистратуру с аспирантурой и заживут припеваючи. На это они, по крайней мере, рассчитывают. Думать так у них есть все основания. Например, у американцев большой исторический опыт стимулирования оттока мозгов из Советского Союза. Знаменитая поправка Джексона – Вэника не что иное, как попытка переманить ученых и инженеров к себе. К слову, она до сих пор не отменена.
Американский кадровый насос особо мощно заработал с конца 80-х годов — за десятилетие за границу ехало до 80 тыс. ученых. В начале 90-х американцы приняли Soviet Scientists Immigration Act, по которому ученые и инженеры получали визы в обход бюрократических процедур. Самый типичный пример — Нобелевские лауреаты Константин Новоселов и Андрей Гейм. В 2010 году пара исследователей удостоились престижной премии за открытие графена. Ничего сильно толкового из этого не получилось, но это уже и не важно. Важно другое — исследователи получили солидную научную базу в России, а потом уехали реализовывать себя за рубеж. Новоселов в 1997 закончил МФТИ и, после небольшой стажировки в отраслевом НИИ, выехал в Нидерланды. Андрей Гейм окончил также МФТИ, в 1987 году защитил диссертацию в Институте физики твердого тела РАН и в 1990 году ехал в Великобританию. Англичане предусмотрительно выдали ему стипендию Английского королевского общества.
Андрей Гейм и Константин Новоселов
И этот процесс не останавливался за последние десятилетия. Наоборот, он стал только сильнее. Немного из личного опыта. Выпускница школы, в которой мне посчастливилось работать, подавала большие надежды в естественных науках. Поступила на биологический факультет одного зауральского университета, где была в рядах первых. Потом уехала писать диссертацию в Институт белка РАН, а немного после начала спецоперации оказалась в Бельгии. Позже туда переехал и её муж, также молодой ученый. В фокусе исследований проблемы лечения наследственного заболевания феникетонурии. Вернутся ли они после окончания аспирантуры в Россию? Вопрос риторический.
И это не единичный случай. Молодые люди едут учиться в ведущие мировые университеты — MIT, Стэнфорд, Оксфорд, ETH Zurich. И остаются там. Их дипломы признаются международным сообществом, их навыки востребованы глобальным рынком, и российская действительность их уже не прельщает. Статистика показывает: значительная часть студентов, получивших степень магистра или доктора наук за рубежом, не возвращается. Имеется и трудовая миграция. Назовем её «высококвалифицированной». Молодые специалисты подписывают контракты с международными компаниями — Google, Amazon, Samsung, Huawei. Или уходят в стартапы — в Берлине, Тель-Авиве, Дубае, Сингапуре.
В Российской академии наук подсчитали, что за последние несколько лет отток ученых вырос в 5 раз. Но дело не только в ученых. Уезжает и менее квалифицированная молодежь. Не менее 10–15 тысяч человек (преимущественно женщины) в год уезжают за рубеж строить семьи. И не только в недружественные страны. В Китае сейчас острая нехватка молодых девушек, и безвизовый режим заметно упростил местным холостякам поиск вторых половинок в России. Точных данных о столь специфической миграции нет, но в 2025 году в Китае проживало не менее 73 тысяч жен-иностранок с российским гражданством.
Причины и последствия
Можно по-разному относиться к релокантам. Кто-то их обвинит в отсутствии патриотизма и любви к Родине. И будет прав. А кто-то взглянет на окружающую действительность и задаст вопрос — а что сделано за последнее время, чтобы молодежь (в первую очередь, талантливая) осталась в России? Посчитали — прослезились. Средняя зарплата начинающего специалиста в России — тема, о которой не принято говорить вслух в кулуарах министерств и ведомств. Потому что цифры эти стыдные. Тридцать пять – пятьдесят тысяч рублей в месяц. В регионах — и того меньше. На эти деньги можно существовать. Можно оплачивать аренду комнаты или даже захудалой квартиры, покупать гречку и макароны, экономить на транспорте.
Для получения ипотеки в 2026 году необходимо зарабатывать не менее 136 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата молодого специалиста? Где-то вдвое-втрое меньше. А ставки по ипотеке на вторичное жильё — 16–26 процентов годовых. Считаем? Ежемесячный платёж за скромную двушку в спальном районе областного центра — около семидесяти тысяч. То есть почти вся зарплата. И это без учёта коммунальных платежей, налогов и элементарных расходов на жизнь.
Семейная ипотека под шесть процентов? Звучит заманчиво. Но программа работает только для семей с детьми. А как создать семью, если нет жилья? Как родить ребёнка, если не на что его содержать? Получается замкнутый круг: чтобы получить льготную ипотеку, нужна семья, а чтобы создать семью, нужно жильё. Средняя стоимость квартиры в Москве — 10–12 миллионов рублей. В регионах — 3–5 миллионов. При зарплате в сорок тысяч (хорошая зарплата учителя, например) копить на квартиру нужно больше двенадцати лет. Это без учёта инфляции. Без учёта того, что за эти годы жизнь пройдёт мимо.
Ситуация напоминает известный афоризм:
Чтобы получить ипотеку, нужно зарабатывать столько, что ипотека становится не нужна. Молодой человек с зарплатой в 136 тысяч может позволить себе ипотеку. Но ему уже и не нужна государственная помощь — он справится сам. А тот, кому помощь действительно необходима, не проходит по критериям.
Теперь посмотрим, что предлагают зарубежные работодатели. Начинающий программист-релокант получает в каком-нибудь Сингапуре эквивалент трёхсот-четырёхсот тысяч рублей. При этом стоимость жизни, конечно, выше, но не в десять раз. Плюс медицинская страховка. Плюс оплачиваемый отпуск. Плюс бонусы по итогам года.
Нет ничего невозможного. Особенно когда дело касается стратегических вопросов, к которым отток молодежи за рубеж относится в первую очередь. На фоне депопуляции россиян проблема становится совсем болезненной. Итак, что же делать? Осознать масштаб и серьезность ситуации на самом верху. Без этого никак. Пусть это выглядит как предвыборный лозунг, но молодой специалист не должен получать меньше трех-четырех прожиточных минимумов. Государство на законодательном уровне должно датировать компании, выплачивающие достойную заработную плату высококвалифицированным выпускникам вузов. Следующий шаг — 3–6 % ипотеки для всех специалистов до 35 лет. Почему ИТ-сектор может пользоваться льготами, чтобы не сбежать на Запад, а молодые учителя, врачи, инженеры — нет?
Стоит очень внимательно пересмотреть блокировку информационных ресурсов наподобие telegram и прочих. Сносить их только в качестве профилактики нельзя — у многих бизнес и важные коммуникации завязаны на данные платформы. Запреты только при реальной угрозе национальной безопасности. Информационный вакуум, в который погружается активная и талантливая молодежь, ни к чему хорошему не приведет — побегут из страны еще быстрее. Все вышесказанное, как говорят сейчас, «базовый минимум». В списке также развитие региональной науки и технологических стартапов. Москва не должны быть самым желанным местом для молодого специалиста. Пока это, к сожалению, так.
Молодежь — это стратегический ресурс государства. У нас нет и не будет других школьников, студентов, аспирантов, молодых мам и пап. Если не обратить на них внимание сейчас, лет через тридцать нынешний кризис на рынке труда покажется доброй сказкой. Пойдем на поклон к Центральной Азии за учеными, инженерами, учителями и врачами? Там молодежи предостаточно.
Вспомним легендарное:
Пора уже брать на вооружение лозунг отцов и дедов.
