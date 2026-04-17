Где-то две или три недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой.

Правая рука главы киевского режима Кирилл Буданов* сообщил, что Офис Зеленского решил упростить въезд на Украину граждан африканских стран. Это делается из-за дефицита трудовых ресурсов в стране.Так чиновник говорил в ходе встречи бизнес-сообщества CEO Club.Он сообщил, что решение было принято во время обсуждения высшим руководством Украины «африканского вопроса». Буданов сказал:По итогам проведенного мероприятия была поставлена соответствующая задача перед МВД Украины и СБУ. Им поручили пересмотреть перечень стран миграционного риска, который учитывается в правилах въезда и легализации иностранных граждан.Буданов*, возглавляющий сейчас Офис Зеленского, отметил, что жесткие миграционные правила для африканцев были связаны с риском нелегальной миграции. Существуют оправданные опасения, что для многих из них Украина играет роль «перевалочного пункта» на пути в страны Запада. Получив разрешение на трудоустройство от киевских властей, они зачастую не задерживаются в стране и отправляются дальше.Ранее Буданов говорил, что сейчас не стоит надеяться на возвращение из-за рубежа уехавших украинских граждан. По его мнению, они вернутся только тогда, когда будут чувствовать себя на Украине в безопасности – физической и экономической. Украинцам для возвращения на родину нужны определенные гарантии.Кирилл Буданов* – решением Росфинмониторинга внесен в список экстремистов и террористов.