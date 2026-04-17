Стармер и Макрон призвали Индию присоединиться к «Ормузской коалиции»
Министр иностранных дел Индии заявил, что страна получила официальное приглашение от Великобритании и Франции присоединиться к совместной инициативе по возобновлению работы Ормузского пролива.
По словам Субраманьяма Джайшанкара, Индии предлагается принять участие в восстановлении работы одной из важнейших для мировой торговли артерий.
Через этот стратегический водный путь в Персидском заливе проходит значительная часть глобальных поставок нефти и других энергоносителей. Закрытие пролива из-за войны против Ирана привело к резкому росту цен на энергоресурсы и нарушению цепочек поставок.
По словам индийского дипломата, приглашение отражает растущую роль Нью-Дели в международных усилиях по обеспечению морской безопасности. Индия, как крупный импортер нефти, напрямую заинтересована в скорейшем восстановлении свободного судоходства в регионе.
Джайшанкар подтвердил, что страна активно участвует в консультациях и готова внести вклад в многосторонние механизмы стабилизации. Но вот в каком именно формате? Об отправке боевых кораблей ВМС Индии речи пока не идёт.
Инициатива, поддержанная Лондоном и Парижем, предполагает создание международной миссии по обеспечению свободы навигации. Её уже называют «Ормузской коалицией».
К обсуждениям привлечены десятки стран, включая европейские государства, Канаду, ОАЭ и другие. Участники подчёркивают, что миссия будет носить строго оборонительный характер и начнёт работу, когда позволят условия безопасности. При этом никто не говорит о том, что подразумевает понятие «оборонительный характер»?
Сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл в Париж для обсуждения темы создания «Ормузской коалиции». Встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном и другими лидерами направлена на координацию усилий по разблокировке пролива и выработке совместного плана действий. Макрон и Стармер, как известно, большие любители коалиций. Правда, далеко не все работают. Тем временем рейтинги обоих глав снова демонстрируют антирекорды. Так, неодобрение политики Макрона во Франции достигло 74%, у Стармера в Британии похожие цифры - 70% граждан оценивают его работу негативно.
