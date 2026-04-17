Стармер и Макрон призвали Индию присоединиться к «Ормузской коалиции»

Министр иностранных дел Индии заявил, что страна получила официальное приглашение от Великобритании и Франции присоединиться к совместной инициативе по возобновлению работы Ормузского пролива.

По словам Субраманьяма Джайшанкара, Индии предлагается принять участие в восстановлении работы одной из важнейших для мировой торговли артерий.

Через этот стратегический водный путь в Персидском заливе проходит значительная часть глобальных поставок нефти и других энергоносителей. Закрытие пролива из-за войны против Ирана привело к резкому росту цен на энергоресурсы и нарушению цепочек поставок.

По словам индийского дипломата, приглашение отражает растущую роль Нью-Дели в международных усилиях по обеспечению морской безопасности. Индия, как крупный импортер нефти, напрямую заинтересована в скорейшем восстановлении свободного судоходства в регионе.

Джайшанкар подтвердил, что страна активно участвует в консультациях и готова внести вклад в многосторонние механизмы стабилизации. Но вот в каком именно формате? Об отправке боевых кораблей ВМС Индии речи пока не идёт.

Инициатива, поддержанная Лондоном и Парижем, предполагает создание международной миссии по обеспечению свободы навигации. Её уже называют «Ормузской коалицией».

К обсуждениям привлечены десятки стран, включая европейские государства, Канаду, ОАЭ и другие. Участники подчёркивают, что миссия будет носить строго оборонительный характер и начнёт работу, когда позволят условия безопасности. При этом никто не говорит о том, что подразумевает понятие «оборонительный характер»?

Сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл в Париж для обсуждения темы создания «Ормузской коалиции». Встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном и другими лидерами направлена на координацию усилий по разблокировке пролива и выработке совместного плана действий. Макрон и Стармер, как известно, большие любители коалиций. Правда, далеко не все работают. Тем временем рейтинги обоих глав снова демонстрируют антирекорды. Так, неодобрение политики Макрона во Франции достигло 74%, у Стармера в Британии похожие цифры - 70% граждан оценивают его работу негативно.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 14:38
    Опять какой-то «кружок по интересам» решили создать? Ну точно, Члены одного Кружка feel
    SAG
      SAG
      +2
      Сегодня, 14:56
      Да всё просто, ищут л0ха для втягивания в войну в качестве пушечного мяса.
      По словам индийского дипломата, приглашение отражает растущую роль Нью-Дели в международных усилиях по обеспечению морской безопасности

      И судя по этой фразе они недалеко от своей цели.
      Младший рядовой
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 16:06
        Согласен, зачем и что могут сделать индийцы, кроме -
        Об отправке боевых кораблей ВМС Индии речи пока не идёт.
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:22
      Интересно другое - они против Трампа или против Ирана? Они же с обоих концов запирают
      SAG
        SAG
        0
        Сегодня, 16:48
        Не претендую на истину в последней инстанции, моё мнение - именно потому что у индусов многовекторная политика, трогать их никому резона нет. Поэтому они легко могут проходить обе блокады. Под их флагом можно немало нефти перепродать, цеплясь паровозом. А когда надо будет - устроить провокацию со взрывом реальных индийских танкеров. Далее развести на бабло под предлогом его защиты.
        У одних девиз по жизни:" И нашим и вашим за рубль спляшем"
        У вторых: "На дурака, не нужен нож, ему с три короба наврешь... и делай с ним, что хошь"
    Evgeny64
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 17:03
      Или кружки одного члена? laughing Как в старом советском анекдоте...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:43
    Стармер похоже сбитый лётчик Дух Эпштейна достал .Врать совсем не умеет - наверно фильм " Правдивая ложь " не смотрел .Попандос у него жёсткий.Кстати ты английская и французская жертвы Эпштейна - что будете делать через сутки .Вас приглашают . bully
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:23
      Всегда удивляло - чего же вам, падлам, не хватало, чтоб эпштейном пользоваться?
  Амиго.
    Амиго.
    +1
    Сегодня, 14:47
    Ну почему эти чечако всех уравнивают с собой, считают всех сплошь себе подобными идиотами
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 16:24
      Смешно, когда тупое притворяется хитрым
  Tagan
    Tagan
    +3
    Сегодня, 14:49
    По словам индийского дипломата, приглашение отражает растущую роль Нью-Дели в международных усилиях по обеспечению морской безопасности.

    Наивный. Бритосы и лягушатники хотят найти очередного лопуха.
  Livonetc
    Livonetc
    0
    Сегодня, 14:50
    Индийцы думается послали этих персонажей на древнеиндийский фаллический символ.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 16:26
      Пусть хоть ваджру дадут. На нее ПВО не действует
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:58
    Зеленского пусть берут понюхать морского бриза на берегах Ормуза ,только не понятно кто блокирует Ормуз для стран - изгоев ? recourse
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 16:26
      С одного конца Трамп, с другого Иран
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:05
    Страмер на столько глуп, что предложил Индии "присоединиться"? Ну с Макроном-все ясно. Его вообще, только мужчинки интересуют.. Но Стармер, хотя бы учебник истории почитал, рыжий, как пес вокзальный.
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:28
      Он читал! Особенно ему нравились страницы, где сипаи гордо дохли за британскую империю
  16112014nk
    16112014nk
    -1
    Сегодня, 15:06
    Индусов пригласили "таскать каштаны из огня". Для наглосаксов и лягушатников, которые хотят "чужими руками жар загребать".
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:30
      Не там ищут...
      хохoл всегда здоров
      хохoл на все готов...
  Кмет
    Кмет
    0
    Сегодня, 15:07
    Новая "коалиция желающих", только под свежим лозунгом: "Трамплиеры всех стран - объединяйтесь!")))
    Только Индия вряд-ли даже отвечать станет на этот "призыв" - они и так слишком многовекторные чтобы еще и в эту коалицию "вступить". Сделают вид, что "послышалось"))
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:12
    ❝ Макрон и Стармер, как известно, большие любители коалиций ❞ —

    — Можно сказать «подсели» на это дело, стойкая зависимость ...
  Andriuha077
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 15:17
    Учитывая, что для Индии проливы изначально открыты,
    остаётся оборона от пиратов наглого, странного Трампа!

    "Если не можешь открыть, закрой"
  tralflot1832
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:17
    Я не Трамп ,я бы не уходил из Ормуза .Полный контроль над ценообразованием и количеством добычи .Пока не распрададут свой стратзапас ,по бешеной цене .А потом мы мухожуки ,мы устали в Ормузе мы уходим .УПС .Красиво .
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 15:18
    По словам Субраманьяма Джайшанкара, Индии предлагается принять участие в восстановлении работы одной из важнейших для мировой торговли артерий.

    Иначе говоря: мы так долго и много гадили, что сами не в состоянии убрать всё это, помогите, не побрезгуйте...
    А после мы вас попробуем из пушек...
  HAM
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:20
    ".... приглашение отражает растущую роль Нью-Дели в международных усилиях...."

    "На дурака не нужен нож.Ему немного подпоёшь,и делай с ним что хошь!"@...Индию приглашают "за стол" в качестве десерта... fool
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:29
    Они пытаются и Индию втянуть в эту кучу фекалий wink
  Александр Х
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 15:50
    Ищут очередных дypaкoв, типа xoxлoв, чтобы повоевать их руками с Ираном. Чужие жизни им не жалко. Бесы...
  olbop
    olbop
    +1
    Сегодня, 16:06
    Вряд ли будут желающие вписаться в этот блудняк. Тем более, Индия, у которой и так есть две болевые точки на границах с Пакистаном и Китаем, и которая всегда славилась, скажем так, осторожностью при принятии любых решений.