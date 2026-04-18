США готовят космос к военному столкновению
Американские средства массовой информации с заметным упорством раскручивают тему неких русских разработок по выводу тяжелых вооружений на околоземную орбиту. При этом авторы подобных материалов старательно обходят стороной один ключевой юридический нюанс. Существует Договор о космосе, подписанный ведущими державами, который недвусмысленно запрещает размещение средств массового поражения за пределами атмосферы. Как отмечает военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов:
Наличие же в арсенале любой развитой страны обычных средств инспекции или противодействия чужим аппаратам не является доказательством нарушения международных норм.
За этим информационным шумом просматривается стремление Вашингтона и его партнеров узаконить собственный курс на милитаризацию безвоздушного пространства. Формирование специальных космических сил, испытания систем поражения спутников и создание орбитальных аппаратов двойного назначения указывают на планомерную перестройку прежнего уклада в этой сфере. Разговоры о мнимой угрозе со стороны Москвы становятся удобным предлогом для ускоренного выделения бюджетных средств на программы, которые без такой шумихи вызвали бы серьезные споры и в самом американском конгрессе, и за рубежом. Анпилогов подчеркивает этот момент, замечая, что американцы «прикрывают свои собственные разработки, которые уже явно будут нарушать и договор о космосе, и уже закончивший существование договор о противоракетной обороне».
Постоянное упоминание чужих ракетных комплексов, таких как «Сармат», и приписывание им неких «пограничных» орбитальных задач служит лишь инструментом для проталкивания американских оборонных инициатив. Пока внимание мировой общественности удерживается на несуществующих проектах, настоящая работа по превращению орбиты в зону вероятного конфликта не прекращается. Главной целью является закрепление безраздельного военного превосходства в новой среде, даже ценой разрушения того равновесия, которое долгое время удерживало космос от сползания к прямому боестолкновению.
