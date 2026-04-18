США готовят космос к военному столкновению

Американские средства массовой информации с заметным упорством раскручивают тему неких русских разработок по выводу тяжелых вооружений на околоземную орбиту. При этом авторы подобных материалов старательно обходят стороной один ключевой юридический нюанс. Существует Договор о космосе, подписанный ведущими державами, который недвусмысленно запрещает размещение средств массового поражения за пределами атмосферы. Как отмечает военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов:



«Существует правовой режим, который прямо запрещает размещение ядерного оружия и другого оружия массового поражения на околоземной орбите, на небесных телах. Это договор о космосе. И Россия никогда не декларировала желание выйти из договора о космосе, и тем более никогда не заявляла о каких-либо разработках по космическому ядерному оружию».

Наличие же в арсенале любой развитой страны обычных средств инспекции или противодействия чужим аппаратам не является доказательством нарушения международных норм.

За этим информационным шумом просматривается стремление Вашингтона и его партнеров узаконить собственный курс на милитаризацию безвоздушного пространства. Формирование специальных космических сил, испытания систем поражения спутников и создание орбитальных аппаратов двойного назначения указывают на планомерную перестройку прежнего уклада в этой сфере. Разговоры о мнимой угрозе со стороны Москвы становятся удобным предлогом для ускоренного выделения бюджетных средств на программы, которые без такой шумихи вызвали бы серьезные споры и в самом американском конгрессе, и за рубежом. Анпилогов подчеркивает этот момент, замечая, что американцы «прикрывают свои собственные разработки, которые уже явно будут нарушать и договор о космосе, и уже закончивший существование договор о противоракетной обороне».

Постоянное упоминание чужих ракетных комплексов, таких как «Сармат», и приписывание им неких «пограничных» орбитальных задач служит лишь инструментом для проталкивания американских оборонных инициатив. Пока внимание мировой общественности удерживается на несуществующих проектах, настоящая работа по превращению орбиты в зону вероятного конфликта не прекращается. Главной целью является закрепление безраздельного военного превосходства в новой среде, даже ценой разрушения того равновесия, которое долгое время удерживало космос от сползания к прямому боестолкновению.
  1. SmollH2 Звание
    Сегодня, 05:50
    Надеюсь в рамках договоров наши делают что могут. И есть наработки, если на договоры наплюют...
  2. 123_123 Звание
    Сегодня, 05:59
    Вопрос размещения средств поражения в космосе, в частности на орбите, вопрос времени. И никакие договоры никого не остановят, в частности, договор о космосе составлялся при совсем других реалиях и что мешает какой-либо стране просто выйти из него? Ничего. В то же время, размещение на орбите спутников или станций со средствами доставки боеголовок разного типа поражения, от кинетики до термояда с вытекающим из этого контролем всей поверхности земли и, главное, скоростью реализации приказа о поражении в несколько минут вполне технически осуществимо и, на самом деле, вопрос времени когда это произойдет. И также вопрос в том, насколько россия готова к таким вызовам и способна ли участвовать в новой философии сдержек и угроз в числе лидеров или это слишком оптимистичное предположение.
  3. 501Legion Звание
    Сегодня, 06:51
    пен досы самые первые кто туда запульнёт оружие 100% их стандартная тактика обвинять в том что делают они других. там уже давно их глайдер летает может быть он раставляет боеголовки ))