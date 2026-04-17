Посол США высказался по вопросу антитурецких санкций за покупку С-400 у России

Посол США в Турции Том Баррак, находящийся в данный момент на дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что вопрос с российскими ЗРК С-400 может быть скоро решён. Тема российских систем ПВО, в своё время приобретённых турками, крайне волнует США, что хорошо известно. В своё время из-за такого контракта с Москвой США лишили Анкару программы F-35, которую Турция со своей стороны оплатила.

По его американского посла, после неудачной попытки переворота в 2016 году Турция приобрела российскую систему ПВО, поскольку возникли разногласия по поводу поставок американских «Пэтриотов»:



Турция была вторым по величине союзником НАТО и вносила огромный вклад в защиту Европы, включая участие в программе истребителя F-35 как партнёр по производству фюзеляжей. После покупки С-400 Конгресс ввёл санкции, из-за которых Анкара вышла из программы F-35. Но санкции, по моему скромному мнению, не работают: страны становятся изобретательнее и обходят ограничения.

Диппосланник напомнил, что президенты Трамп и Эрдоган сели за стол переговоров. В результате как он выразился, возобновлены переговоры по F-16, а союзнические отношения восстанавливаются.

Том Баррак:

С точки зрения моего босса, возвращение Турции в программу F-35 приемлемо. Греция имеет как российскую С-300, так и наши F-35, так что вопрос Греция–Турция остаётся отдельной исторической проблемой, в которую я даже не буду ввязываться.

Напомним, что Турция получила первые компоненты российских ЗРК С-400 12 июля 2019 года. Одним из мест развёртывания комплексов является север Турции. Анкара собиралась разместить С-400 близ базы Инджирлик, но воспротивились США, которые размещают там свою боевую авиацию и тактическое ядерное оружие – авиабомбы типа B61.
  Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша
    +1
    Сегодня, 15:08
    Это ж скольких турок надо купить и\или запугать, чтобы крайне дорогое и не слишком эффективное американское оружие заставить покупать?
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:08
    Осман с Пэтриотами не сделает Сирию великой .На его деньги весь банкет в Дамаске .Больше неоткуда - пора уже порты в Сирии расширять .
  Глухой
    Глухой
    0
    Сегодня, 15:21
    а союзнические отношения восстанавливаются.

    На фоне того как Иран дал пентеделей - Турки снова союзнички laughing Шкребут по сусекам так сказать. У них, ЕМНИП, самый мощный флот в черном и средеземном морях. То что они к ним подкатят - к гадалке ходить не нужно было.
  Andriuha077
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 15:26
    Системы из Турции возвращать через Иран,
    срочно, количество завысить,
    и потерять на его территории!
  Владислав_В
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 15:46
    А сколько было криков о том, что мы Родину продаём. fellow
  роман66
    роман66
    +1
    Сегодня, 16:35
    Анкара собиралась разместить С-400 близ базы Инджирлик, но воспротивились США,

    А где же самостоятельность? Это же территория Турции?