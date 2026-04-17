NNA: в первый день перемирия армия Израиля обстреляла машину скорой в Ливане
Минувшей ночью вступило в силу очередное перемирие на Ближнем Востоке, на этот раз между Ливаном и Израилем, сроком на 10 дней с возможным продлением. Причем ливанские правительственные войска не участвуют в конфликте с Цва Хагана ле Исраэль (ЦАХАЛ), который воюет с шиитским формированием «Хизбалла», находящимся на территории соседней страны. Трамп уже объявил, что остановил десятый (девятый — с Ираном, получается) по счету конфликт.
Согласно опубликованному Госдепартаментом США меморандуму о взаимопонимании, Израиль сохраняет право на самооборону и может наносить удары в случае «планируемых, неизбежных или продолжающихся атак». При этом любые наступательные операции против ливанских целей — гражданских, военных или государственных — запрещены.
Израильские власти, как и «Хизбалла», предупреждали об ответных действиях в случае атак противника. Хотя шииты и согласились придерживаться перемирия, заключенного без их прямого участия. Причем, судя по сообщениям даже израильских СМИ, «Хизбалла» воздерживается в первый день перемирия от атак, чего не скажешь об израильтянах.
В Бейруте ночью звучали выстрелы, жители после полуночи стреляли в воздух, празднуя начало перемирия, а перемещенные семьи начали двигаться в сторону Южного Ливана и южных пригородов Бейрута, несмотря на предупреждения властей не пытаться вернуться в свои дома, пока не станет ясно, будет ли соблюдаться режим прекращения огня. Добравшись к местам своего проживания, ливанцы срывают израильские флаги и устанавливают флаги «Хизбаллы».
По данным телеканала «Аль-Маядин», связанного с «Хизбаллой», ливанская армия открыла мост Касмия через реку Литани, ранее разрушенный ударами ЦАХАЛ. Сообщается, что жители уже начали переходить по нему в направлении районов к югу от реки. Кроме того, для гражданских открыты дополнительные переходы.
Уже в первые часы объявленного перемирия ЦАХАЛ продолжил обстреливать ливанские города Аль-Хиам и Дбейбин на юге страны. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ливана (NNA). Корреспондент агентства сообщил об артиллерийских ударах по двум городам, а также об обстреле из пулеметов. Атаки беспилотников зафиксировали в регионе Западное Бекаа.
В ливанском городе Кунин, расположенном недалеко от границы с Израилем, была обстреляна машина скорой помощи. По данным агентства, среди медицинских работников, подвергшихся обстрелу, есть пострадавшие.
Израильские СМИ показывали фотографии горящих автомобилей на улицах Нагарии, но это были последствия ракетных обстрелов, которые начались до полуночи, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня. Сообщается, что в результате этих атак пострадали несколько мирных жителей. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по пусковым установкам и другим целям на юге Ливана.
Пресс-служба ЦАХАЛ:
Израильские военные продолжают разрушать жилые районы в приграничных населенных пунктах на юге Ливана, которые ранее взяли под контроль. Режим 10-дневного прекращения огня сносу зданий не мешает.
«Хизбалла» в сообщении после вступления в силу прекращения огня:
В еврейском государстве жизнь, пока временно, возвращается в мирное русло. В Тель-Авиве и других городах по всему Израилю готовятся вернуть общественные мероприятия на День независимости Израиля и возможность празднования в обычном ежегодном формате. В Нагарии и других городах севера готовятся к возобновлению учёбы уже с ближайшего воскресенья. В столице Израиля (официально это не Тель-Авив, а Иерусалим) состоялся традиционный Иерусалимский марафон. В ходе пробежки есть пострадавшие, но это бытовые (спортивные) травмы.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что главной целью израильских вооруженных сил остается разоружение «Хезболлы» «военными или дипломатическими средствами», как сообщает израильское новостное издание Haaretz. По его словам, эта цель подкрепляется «значительным дипломатическим рычагом», включающим прямое участие США и давление на правительство Ливана. Он также заявил, что израильские военные «удерживают и будут удерживать» все позиции, которые они «зачистили и захватили».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует перемирие Израиля и Ливана и надеется, что сторонам удастся избежать повторения боевых действий.
