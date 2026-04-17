Губернатор Ленобласти призвал подписывать контракт для защиты региона от БПЛА

Губернатор Ленобласти призвал подписывать контракт для защиты региона от БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что по итогам заседания оперативного штаба региона было принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты неба от атак беспилотных аппаратов.

Обращаясь к жителям Ленобласти, Дрозденко отметил, что помимо выделения дополнительной материальной и технической помощи дислоцированной в регионе 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, было решено создать дополнительные мобильные огневые группы, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры. При этом всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования и инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Эти группы поступят в распоряжение воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области.

Поскольку для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, Дрозденко обращается к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, мужчинам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской Армии, обращаться в Ленинградский областной военкомат и заключать трехлетний контракт для участия в защите Ленинградского неба.

Все заключившие контракт резервисты будут официально трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры. Срок службы по такому контракту составит три года, при этом на казарменном положении, в зависимости от решения резервиста, придется находиться от двух до шести месяцев.
  1. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 15:40
    Машу Захарову и Сергея Кужугетовича в первые ряды на одну тачанку, как Анку-пулеметчицу и Петьку. Интересная картина бы получилась
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -15
      Сегодня, 15:52
      Цитата: g_ae
      Машу Захарову и Сергея Кужугетовича в первые ряды на одну тачанку, как Анку-пулеметчицу и Петьку. Интересная картина бы получилась

      О застонал,застонал yes Понимаю, Родина не ваша, так что и защищать её не нужно.Вперёд пшёл!
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        +5
        Сегодня, 16:01
        А чья Родина? Давайте оценим национальный состав бизнеса и правительства. Пусть своих из релокаций вызывают.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -8
          Сегодня, 16:23
          Цитата: тоже-врач
          А чья Родина?

          Моя Родина!Не ваша! hi
        2. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +2
          Сегодня, 16:30
          Антикоррупционная загогулина
          Одним из главных сюрпризов осенней сессии Госдумы стала отмена обязательных ежегодных деклараций о доходах и имуществе для госслужащих и парламентариев.
          Инициативы были одобрены Думой чрезвычайно оперативно: от внесения до принятия в третьем чтении прошло всего восемь дней.
          1. commbatant Звание
            commbatant
            +1
            Сегодня, 19:20
            Цитата: Гаврило Принцип
            Антикоррупционная загогулина
            Одним из главных сюрпризов осенней сессии Госдумы стала отмена обязательных ежегодных деклараций о доходах и имуществе для госслужащих и парламентариев.
            Инициативы были одобрены Думой чрезвычайно оперативно: от внесения до принятия в третьем чтении прошло всего восемь дней.

            И какое это отношение имеет к статье?
    2. Амиго. Звание
      Амиго.
      +5
      Сегодня, 16:00
      Нет бы долбануть по центру Хельсинки, и тем сразу положить конец "гостинцам" , наши буржуй-ублю_дки готовы извиваться как ужи на сковородке
    3. spektr9 Звание
      spektr9
      +3
      Сегодня, 16:25
      Вообще в средние века была хорошая традиция каждый вассал что владел землей вставал в армию которую лично вел король и шли воевать. Может пора перенять опыт, сперва ура"патриоты" что находятся под ЗП у местных вассалов, после самих вассалов управлять ура-отрядами, ну и король руководит всем этим войском на поле брани
      1. Minus Звание
        Minus
        +3
        Сегодня, 17:06
        А не нужно так далеко забираться. Дети многих партийных деятелей воевали во время ВОВ. Многие погибли. Много сейчас таких наберётся?
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:32
      hi Для начала отозвать всех послов из гейропейских стран для консультаций и предупредить туристов РФ не посещать ближайшее время гейропу в целях безопасности, начать с гадящих территорий за проливами.
      В РФ провести в электронном виде уточнение ВУС военнообязанных через ответственные органы.
      Провести военные учения Сев- Западного, Центрального, Южного Округов.
      Проследить за реакцией бывших партнёров.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +3
        Сегодня, 17:34
        Зачем сейчас и с кем проводить учения?
        Мужики дома не бывают по 2-4 месяца, те кто на задачах. А те кто при базе через день на ремень, в нарядах. И это уже на протяжении пятого года.
        Нормальный человек просто физически и психологически начинает ломаться и я это конкретно вижу среди своих бывших сослуживцев, да и молодых тоже.
        Они уже морально все готовы к большой войне.
        Это будет морально легче, чем толочь воду в ступе.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 18:51
          Аркадий007
          Сегодня, 17:34
          Зачем сейчас и с кем проводить учения?
          Это будет морально легче, чем толочь воду в ступе.

          hi Ничтоже сумняшеся перечень мероприятий необязательный, а подлежит корректировке, к тому же за более чем 30 лет, а особенно последние 4 года наблюдений за действиями Кремля, последний на 1001% не станет резко поднимать эскалацию.
          По запасникам согласен, будет трудное решение, но люди поймут, если объяснить цели и задачи, а мероприятия, как правило укладываются в одну-две недели.
          Гораздо труднее объяснить тем нашим ВС в СВО-КТО, кто у ленточки по 2-3 года и приходят из дома и от знакомых известия о гибели мирных в глубоком тылу, как и периодически вбрасываемые переговоры с обсуждаемыми договорняками.
          Смысл моего комментария психологически резко поднять эскалацию после неоднократных предупреждений и реально защемить, к примеру военную одну-вторую базу мелко бритов или под чужим флагом провести операцию роя дронов на гейропейские страны, чем уже провоцировали гейропу в конце 2025 г. неизвестные дроны, приписываемые РФ.
          Главное, чтобы ганцы, лягушатники и другие прочувствовали на своей шкуре страх, неотвратимость наказания и возмездия.
    5. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 17:56
      Шойгу 70 лет, ну какая тачанка.....
    6. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: g_ae
      Машу Захарову и Сергея Кужугетовича в первые ряды на одну тачанку, как Анку-пулеметчицу и Петьку. Интересная картина бы получилась

      Картина бы ОЧЕНЬ интересная получилась бы. Дроны эту тачанку стороной бы облетали, а ихние операторы в 4 глаза смотрели бы, чтобы с данным экипажем ничего не случилось.
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    +3
    Сегодня, 15:42
    Все заключившие контракт резервисты будут официально трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры

    А статус военнослужащих у них будет. Или опять ЧВК?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +4
      Сегодня, 15:54
      Цитата: AlexGa
      А статус военнослужащих у них будет. Или опять ЧВК?

      Написали же в статьё, контракт.
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +4
        Сегодня, 16:07
        Который необходимо разобрать по каждому пункту со знаками препинания.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +4
          Сегодня, 16:19
          любую бумажку которую подписываете, нужно разбирать по каждому пункту со знаками препинания
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 15:55
      было решено создать дополнительные мобильные огневые группы

      Ленинградская область является пограничной. И на каждой пограничной заставе, комендатуре есть дежурная служба, которая выполняет задачи по ПВО. У них прямая связь с подразделениями ВПВО. Поэтому есть смысл поставить группы с ЗУшками вблизи этих застав. А в подразделениях ПВО такие расчеты должны дежурить в режиме 24/7.
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +5
        Сегодня, 16:10
        Цитата: frruc
        Ленинградская область является пограничной. И на каждой пограничной заставе, комендатуре есть дежурная служба, которая выполняет задачи по ПВО. У них прямая связь с подразделениями ВПВО.

        Этим должна заниматься ЕДИНАЯ система ПВО страны, а не Ленинградской области и местные погранцы. В СССР она была, а сейчас её раздробили на отдельные районы.
        1. frruc Звание
          frruc
          -1
          Сегодня, 16:27
          Аскольд65
          Этим должна заниматься ЕДИНАЯ система ПВО страны

          Этим она и занимается, все осталось как было. Я лишь высказался, чтобы на погранзаставах развернули установки ЗУ (ЗПУ) с круглосуточным дежурством.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 16:27
        А они потом возьмут да расскажут и покажут откуда дроны летят, из-за украинской границы
      3. Lako Звание
        Lako
        -1
        Сегодня, 20:08
        Меня вот это заинтересовало. Контракт подписывается с МО, а подписавшего устраивают на работу на предприятие и защищаемый объект? И что, вообще за организационный бардак, с армией, происходит в России?В стране есть МО и подчиняющиеся ему ВС. Почему, задачи по созданию фортификационных сооружений в Курской области, а сейчас и отражение атак с воздуха стало заботой губернаторов? Начерта нужно министерство обороны с Генштабом? Это их прямая обязанность. И почему для защиты неба над Ленинградской областью и её границах нельзя привлечь военнослужащих срочной службы? Это даже не прифронтовая область, а глубокий тыл. Так скоро дойдёт до того, что каждая область и каждое предприятие будут содержать свою армию, как некогда удельные князья.
    3. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 16:00
      Не ЧВК, это точно. Военнослужащие по контракту, скорее всего.
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 16:24
        Тогда как понять вот это:
        Все заключившие контракт резервисты будут официально трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры

        Уже вроде и не очень военнослужащие. Хотя, может и журналисты криво написали. Поищу конкретные слова губернатора.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 17:10
          AlexGa
          Тогда как понять вот это

          Отвечаю. Люди которые заключат контракт с МО, имеют право возвратиться на свою прежнюю работу по окончании контракта, т.е. их раб.места зарезервируют за ними.
      2. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 16:30
        Вот первоисточник , Телеграмм-канал:
        Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы!

        Только что завершили заседание оперативного штаба под моим руководством.

        В заседании штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области.

        В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты Ленинградского неба от атак беспилотных аппаратов.

        В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области.

        Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области.

        В рамках решения принято, что всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры.

        Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, ребятам имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской Армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите Ленинградского неба.

        Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.

        Срок службы по контракту до трех лет, при этом максимальная служба на казарменном положении для защиты Ленинградского неба от 2 до 6 месяцев, минимальный срок 2 месяца — до 6 месяцев по решению резервиста.

        Мы делаем все возможное для защиты Ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области. Победа будет за нами!

        Контактные телефоны Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов:

        Как-то странно все это выглядит. Скорее всего это все по закону о службе в резерве.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 17:54
          Не очень понятно это
          Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.

          Кем будут устроены, будут числиться охранниками и уборщиками на предприятии, да ещё и на казарменном положении?
          В то же время являться в/служащими не будут, они же устроены на предприятии.
          Похоже решили "схитрить" с льготами положенными в/служащим.
          1. AlexGa Звание
            AlexGa
            -1
            Сегодня, 18:23
            Владимир, есть такой документ Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 288-ФЗ, там внесены изменения в Закон об обороне. Там много чего написано общими фразами, а как и что должно быть определяет Приказ МО, думаю, что он ДСП, в печати не будет. По оплате не понятно, они на "войне" или нет. Скорее всего расчет на безработных. Тоже вопросы, его нужно обучить серьезно, ведь ему вручается боевое оружие, ставиться задача и всякое такое...
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              -1
              Сегодня, 19:16
              Все очень туманно.
              Понятно что сейчас метания от безвыходности, а этот вопрос требует проработки.
              Поздновато "проснулись"...
          2. commbatant Звание
            commbatant
            +1
            Сегодня, 19:58
            Цитата: Владимир М
            Похоже решили "схитрить" с льготами положенными в/служащим.

            Таки да. Но погребение за счет предприятия не беспокойтесь. Сложность только может возникнуть, в какой должности вас укокошили, как электрика или как ВОХР-зенитчика, а то могут и за прогулы уволить задним числом, как электрика или признать дезертиром, как ВОХР-зенитчика. Темное это дело, трудовой договор с предприятием и контракт с ЛО. Кто будет отвечать за мат. ср-ва и как будет проходить доступ к "наряду по ПВО", у нас например медосмотр проходил, только караул на техзоне и караул на "губе"...
            Представляю себя среди расчета ЗСУ-2-57 в капонире на овощебазе в районе Пулково, отстрелялся по огонькам в ночном небе (крыши нет же у этой ЗСУ) и занял место "отдыхающей смены", а с утра снова уже электрик. Через пару месяцев уже участник БД. Может даже медаль дадут (для пенсии пригодится). По выходным можно "на удаленке" работать на третьей работе, блогером при овощебазе.
            А если подлый оккупант в составе Многонационального АК НАТО из прибалтике попрет, то овощебазу можно прикрыть "адской колотушкой" прямой наводкой (но это уже др. контракт и наверное не с ЛО).
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +10
    Сегодня, 15:44
    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что по итогам заседания оперативного штаба региона было принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты неба от атак беспилотных аппаратов
    А может делать как Иран, который на основании устава ООН обосновал, что те страны которые предоставили свою территорию, воздушное пространство. для сил агрессора являются участниками военного конфликта, и поэтому получают по своим объектам внушительные плюхи...В сети ходит новый мем. Почему все красные линии, которые рисует Россия сразу становятся коричневыми? Да потому, что на них сразу начинают С рать , все кому не лень.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -5
      Сегодня, 15:57
      Говорят, что мы приняли решение о нанесении ударов по Европе.Так что, прошу всех пристегнуться!
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +15
        Сегодня, 16:00
        Цитата: Владислав_В
        Говорят, что мы приняли решение о нанесении ударов по Европе.Так что, прошу всех пристегнуться!

        Это кто и когда такое решение принял? Откуда «дровишки»?
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 16:09
          Решение о потенциальных ударах ВС России по местам производства беспилотников для Украины в Европе уже принято, однако его реализация остается за верховным главнокомандующим. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

          hi Как у вас?Можно поздравить с продвижением идеи в жизнь?Это о цветах жизни feel
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +3
            Сегодня, 16:28
            Цитата: Владислав_В

            hi Как у вас?Можно поздравить с продвижением идеи в жизнь?Это о цветах жизни feel

            Хотелось бы услышать эти слова от более ответственного товарища.
            Но как говорится на безрыбье...
            Надеюсь, так оно и есть.
            Давно пора подпалить хвосты шакалам.
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          +1
          Сегодня, 16:42
          Цитата: Охотовед 2
          Это кто и когда такое решение принял? Откуда «дровишки»?

          Пятница. Вечер. Так простой междусобойчик...Хотя за Уралом ещё рабочий день...
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        -3
        Сегодня, 16:29
        Цитата: Владислав_В
        Говорят, что мы приняли решение о нанесении ударов по Европе

        Если принялись бить, сделать так, чтобы не встал противник и не ответил полной силой.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 20:25
          Цитата: opuonmed
          Если принялись бить, сделать так, чтобы не встал противник и не ответил полной силой.

          Откуда у ЕСу полная сила, им бы не потеряться до "второго пришествия", пока будут лететь ракеты из РФ по ЕСу, в последней "беженцы" из "древней Шумерии" амбары будут подламывать за "необустроенный быт" и Батька для своего "колхоза", что-то возьмет, главное, чтобы потом др. не стали подтягиваться - "братья" армяне, "тюбитейки", пропадет ЕСу...
      3. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 16:39
        Цитата: Владислав_В
        Говорят, что мы приняли решение о нанесении ударов по Европе.

        Про вас говорить могут, что у годно, но мы к этому отношения не имеем. laughing Принять решение, и исполнить его это разные вещи. ИРИ как пример.
      4. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 19:59
        Цитата: Владислав_В
        Говорят, что мы приняли решение о нанесении ударов по Европе.Так что, прошу всех пристегнуться!

        Вы бы для начала ВЕСЬ текст сего пассажа выложили...Там русским по белому написано-"я думаю". Это так депутат думает, всего лишь, да и то "наверно". Специально для Вас выкладываю
        с уточнением.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:03
      Fitter65
      Да потому, что на них сразу начинают С рать , все кому не лень.

      Еще бы ! С такими деятелями как у нас, это вполне возможно.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 16:57
        Цитата: frruc
        Еще бы ! С такими деятелями как у нас, это вполне возможно.

        Это не просто возможно, это всем допустимо.
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 16:21
      В сети ходит новый мем. Почему все красные линии, которые рисует сша и трамп сразу становятся коричневыми? Да потому, что на них сразу начинают С рать , все кому не лень.
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 15:47
    Возродить МПВО, в полноформатном варианте.

    Местная противовоздушная оборона — это система, направленная на защиту населения, промышленных объектов и инфраструктуры от воздушных нападений, а также ликвидацию последствий бомбардировок. МПВО включала светомаскировку, оповещение, пожаротушение, медицинскую помощь и стала основой современной гражданской обороны.
    Днем рождения МПВО считается 4 октября 1932 года, когда было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР».

    Контракт отдельный.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 16:15
      Подскажите, а как пенсионерам и семьям с детьми защититься, допустим, от натовского беспилотника, летящего в окно квартиры?
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Гаврило Принцип
        Подскажите, а как пенсионерам и семьям с детьми защититься, допустим, от натовского беспилотника, летящего в окно квартиры?
        В общем, никак, ну или совершенствуя систему оповещения и доступность бомбоубежищ. Учитывая, что дроны мелкие и малозаметные, снова никак. Пусть голосуют за устранение руководства противника, это из песни про мосты и тоннели.
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +1
          Сегодня, 16:26
          А где они, бомбоубежища?
          На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ

          Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан, через «Госуслуги», пообещали в МЧС. Систему планируется запустить до конца 2025 года.
          Как-то не обнаружил я. Ни того. Ни другого. Кто-то может пользуется уже?
          1. Andriuha077 Звание
            Andriuha077
            +1
            Сегодня, 16:54
            Цитата: Гаврило Принцип
            Кто-то может пользуется уже?
            Конечно, пользуется, у нас тут в них автостоянки, иные заброшены.
            Обещалкин из МЧС обещать талант: заявил о серийном производстве боевых роботов с ИИ в России, это не просто экспериментальные образцы, а роботы, «которых действительно можно показывать в фантастических фильмах»
            Источник: https://www.google.com/search?q=шойгу+роботы
            Преемственность, видимо, в полном порядке.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:45
        Гаврило Принцип
        Подскажите, а как пенсионерам и семьям с детьми защититься

        Рассказываю. Для начала оклейте окна клейкими лентами (чтобы стекло не разлеталось на осколки).
        Укройтесь подальше от окон, это ванная, туалет. Документы держите поближе к себе.
      3. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 20:01
        Цитата: Гаврило Принцип
        Подскажите, а как пенсионерам и семьям с детьми защититься, допустим, от натовского беспилотника, летящего в окно квартиры?

        Как посоветовал самарский губернатор-"спрячьтесь в наиболее защищенной части дома или квартиры, например, в ванной".
    2. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 16:24
      Все "гениальное" давно придумано! МЧС - хорошо, но на полноценную ГО оно не тянет.
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Баюн
        Все "гениальное" давно придумано! МЧС - хорошо, но на полноценную ГО оно не тянет.
        Разумеется, но:
        МЧС и было МПВО, затем ГО, при каждом переименовании теряя тягу и функции.
      2. frruc Звание
        frruc
        -2
        Сегодня, 16:50
        Баюн
        на полноценную ГО оно не тянет.

        Многое зависит от местных властей, домоуправлений, ТСЖ, администраций промышленных предприятий.
    3. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 16:38
      Andriuha077
      МПВО включала светомаскировку, оповещение, пожаротушение, медицинскую помощь

      Как в кино, девушки с ведрами и водой на чердаках, заградительные аэростаты на привязи и слухачи .
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 15:52
    Губернатор Ленобласти призвал подписывать контракт для защиты региона от БПЛА

    А каким следующим областям приготовиться к этим мероприятиям?
    База Северного флота возможно под ударом БПЛА НАТО может оказаться.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:19
      Мне интересно -это и есть тот самый ответ Финляндии по словам Шойгу или еще нет? Что касается областей ,так Шойгу ранее упоминал ,что БПЛА спокойно будут летать на Уралом, наверное намек на "приготовиться"
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:29
      Там наверно полетят дроны, похожие на хемарсы. А у нас будут делать вид что это такие сверх дальнобойные украинские ракеты
  6. Monetniy Звание
    Monetniy
    +13
    Сегодня, 15:53
    Замануха для пополнения скуднеющей штурмовой пехоты на сво. Подписал контракт что бы в Ленобласти совой дом, завод, охранять, а тебя в пехту на СВО окопы штурмовать. Интересно все же какие там условия. Если добровольцы ополченцы одно дело а если контракт с Минобороны то исход ясен. Ты мясо.
    1. Миллер Звание
      Миллер
      0
      Сегодня, 15:59
      Все заключившие контракт резервисты будут официально трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры.
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 16:06
      Мне тоже так кажется, очень сного слухов разных ползет! Не буду писать что сказал хромой человек в форме с орденами глядя на плакат о выплатах, недавно встретили, как то все очень странно
    3. конёк-горбунок Звание
      конёк-горбунок
      +4
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Monetniy
      Замануха для пополнения скуднеющей штурмовой пехоты на сво. Подписал контракт что бы в Ленобласти совой дом, завод, охранять, а тебя в пехту на СВО окопы штурмовать.

      Это и так понятно,у небратьев так же было,типа тероборона,служба возле дома,а в реальности все по другому
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 16:24
        но в России добровольцы, а на пукре мобилизация и тцк хватает всех подряд
    4. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Monetniy
      Замануха для пополнения скуднеющей штурмовой пехоты на сво. Подписал контракт что бы в Ленобласти совой дом, завод, охранять, а тебя в пехту на СВО окопы штурмовать. Интересно все же какие там условия. Если добровольцы ополченцы одно дело а если контракт с Минобороны то исход ясен. Ты мясо.

      Так же как и контракт на 1 год в беспилотные войска, подписал, а потом оказалось что не годен в операторы дронов и дуй в штурмы, в армии приказы не обсуждают.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -5
        Сегодня, 16:25
        если ты не годен тебе не подпишут контракт
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          -1
          Сегодня, 17:35
          Цитата: Кулл90
          если ты не годен тебе не подпишут контракт

          Сейчас все годные, знаю лично людей далеко за 60, с букетом болезней и еле ноги передвигающих и ни чего, взяли, правда уже привезли.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            -1
            Сегодня, 18:31
            знаю лично людей которых не взяли и им около 50
            у нас из деревни ушло около 30 человек, погиб 1 из чвк вагнер, мобилизованные (около 10 человек) все живы
            1. Альф Звание
              Альф
              +1
              Сегодня, 20:05
              Цитата: Кулл90
              знаю лично людей которых не взяли и им около 50
              у нас из деревни ушло около 30 человек, погиб 1 из чвк вагнер, мобилизованные (около 10 человек) все живы

              А где остальные 19 ?
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                0
                Сегодня, 20:23
                контрактники служат где-то на СВО,
                просто отметил мобилизованных
  7. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    -1
    Сегодня, 16:01
    "А что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу и у тебя появился стабильный интернет?"©
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 16:03
    Роботов надо делать, а не мужиков мобилизовать.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -3
      Сегодня, 16:25
      и роботов делают и мужиков зовут на контракт, мобилизуют их на пукре
    2. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 20:09
      Цитата: тоже-врач
      Роботов надо делать,

      А кто их будет делать и на каких заводах ? "Особо ценные специалисты" из аулов и кишлаков ?
  9. Баюн Звание
    Баюн
    +2
    Сегодня, 16:09
    Повторюсь. Как тушили "зажигалки" в отечественную? Гражданские и всенародно! С БПЛА можно бороться при свободной продаже гладкоствола с ДЕЖУРСТВАМИ "охотников" на высотных домах, вышках мобильной связи и восстановленных геодезических вышках.

    Можно еще пофантазировать об оперативной связи "дружинников" с местными комплексами ПВО и охраной стратегических объектов. Сказывают, связь даже по проводному аппарату летит в разы быстрее любого БПЛА.

    Проводится и бюджетируется через Мобплан. Даже человек с ограниченными возможностями - особенно, с боевым(!) опытом - может руководить при этом важном деле. И не протирать штаны в бухгалтерии или отделе кадров после переобучения.

    П.С.: Но!
    Кому это надо? Никому не надо!
    Кому это нужно? Никому не нужно.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 16:18
      С БПЛА можно бороться при свободной продаже гладкоствола с ДЕЖУРСТВАМИ "охотников" на высотных домах, вышках мобильной связи и восстановленных геодезических вышках.

      Бабуля! Закурить есть? А где бабуля? Я за неё (с)
    2. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 16:29
      Цитата: Баюн
      Можно еще пофантазировать об оперативной связи "дружинников" с местными комплексами ПВО и охраной стратегических объектов.
      Был когда-то такой ДОСААФ, и он даже есть, просто набит кое-кем. Возродить, наполнить ротированными, снабдить соответствующими правами и взаимодействием.
      Много что можно легко, если работающее на зарубеж буржуинство перестанет чинить препоны.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 19:44
        В том и беда, что реальная власть на Руси у международного Олигархического Интернационала. И если русское буржуинство не обособится, то оно сгинет! Вырежут их и все, потому что - РУССКИЕ. И не посмотрят, что татарин, узбек или армянин... Это, пока они - хитро выгадывают, их зовут-величают по "нерусской" нации, а как дойдет до убийства и отъема денег - всех в русские по духу запишут. Так устроен Запад!

        П.С.: Персы(среди которых тоже много народов) осознали, русские - пока нет.
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:59
      Баюн
      Можно еще пофантазировать об оперативной связи "дружинников"

      Пофантазировать конечно можно. Только разговаривая со знакомыми, которые лично наблюдали БПЛА с балконов, на даче, в лесу и НИКТО об этом не сообщил в соответствующие службы, например на 112. Там все звонки фиксируются и записываются.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 19:34
        А кому охота потом 128 бумажек заполнять, в письменном виде в 3-х экземплярах и все - строго рукописные?

        Русь ныне - ФЕДЕРАЦИЯ с ПРЕЗИДЕНТОМ, живущая по КОНСТИТУЦИИ. Мы - ЭЛЕКТОРАТ для СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ... Снова здорова - опять чужое слово.

        Как станем - СОЮЗ, управляемый всенародно избираемым ГОСУДАРЕМ, и заживем по ВЕРХОВНОМУ ЗАКОНУ, так враз люди добрые и начнут звонить.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 19:55
          Баюн
          А кому охота потом 128 бумажек заполнять, в письменном виде в 3-х экземплярах

          Кто вам такое сказал ? Сообщение ни к чему не обязывает, даже если вам померещилось или вы с бадуна.
  10. salat Звание
    salat
    +5
    Сегодня, 16:10
    У нас срочники вообще зачем?
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 16:23
      Так их вроде в МЧС направляют.
      Нехватка кадров в МЧС будет восполняться солдатами срочной службы
      https://topwar.ru/278142-nehvatka-kadrov-v-mchs-budet-vospolnjatsja-soldatami-srochnoj-sluzhby.html
    2. Баюн Звание
      Баюн
      -1
      Сегодня, 16:28
      Отличный вопрос! Чтобы - как у классика - "Как один срочник двух тыловых генералов прокормил". Некем командовать? Это ж воевать придется!
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:54
      salat
      У нас срочники вообще зачем?

      Как и раньше, для уборки территорий военных объектов, белить бордюры, окапывать деревья и стоять на тумбочке.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:15
    А как РФ отвечать-то прибалтикам будет, которые дают свое воздушное пространство для атаки на РФ?
    1. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      -1
      Сегодня, 16:37
      Цитата: opuonmed
      А как РФ отвечать-то прибалтикам будет, которые дают свое воздушное пространство для атаки на РФ?
      Кратное усиление фиксации, с принуждением к ознакомлению наблюдателей от ООН.
      Постановка в план начала патрулирования воздушного пространства этих вот стран, на входе, воздушным обнаружителем согласованной модели.

      Все три прибалтийские недоразумения — Латвия, Литва и Эстония — являются полноправными членами НАТО с 29 марта 2004 года.
  12. Naofumi Звание
    Naofumi
    +3
    Сегодня, 16:31
    Ну, сегодня ты подписал контракт, а завтра поедешь на штурм Купянска или еще куда-нибудь. Ведь если подписал контракт, то ты — контрактник, а значит, послать могут куда угодно. И что-то мне подсказывает: в контракте не будет прописано, что служба пройдет исключительно в Ленинградской области.
    Поэтому и тех, кто подпишет, будет мало. Призыв ради призыва получается? Губернатор имитирует работу...
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Naofumi
      в контракте не будет прописано, что служба пройдет исключительно в Ленинградской области

      В Брянской области есть отряд БАРС, сформированный из местных. Бойцы отряда выезжают на границу для охраны, перехватывают дроны. Хорошая зарплата идет только за дежурства. За дни сидения на базе платят копейки. Не слышал, чтобы кого-то из отряда отправили в Купянск или еще куда-то на штурмовые действия. Они работают только в границах родной области.
      1. Naofumi Звание
        Naofumi
        +2
        Сегодня, 17:33
        В Брянской области есть отряд БАРС, сформированный из местных. Бойцы отряда выезжают на границу для охраны, перехватывают дроны. Хорошая зарплата идет только за дежурства. За дни сидения на базе платят копейки. Не слышал, чтобы кого-то из отряда отправили в Купянск или еще куда-то на штурмовые действия. Они работают только в границах родной области.


        БАРС — это не обычный контракт с Минобороны на прохождение службы в ВС РФ, а контракт о пребывании в добровольческом формировании. В типовых контрактах таких отрядов (например, в Брянске или Курске) действительно прямо прописано выполнение задач исключительно на территории региона для охраны объектов и борьбы с БПЛА. Перебросить «барсика» на штурм в другой регион без его согласия юридически гораздо сложнее, чем обычного контрактника.

        Одно из главных отличий БАРСа от «линейного» контракта — возможность расторгнуть его по собственному желанию в любой момент (если это прописано в условиях конкретного регионального набора, как в Брянске). Если завтра прикажут ехать под Купянск — человек просто пишет заявление и уходит. Обычный контрактник так сделать не может до конца мобилизации.
        1. Комментарий был удален.
          1. Naofumi Звание
            Naofumi
            +1
            Сегодня, 18:02
            Тогда не должно быть одинаковых льгот для кантрактников из Барса и кантрактников из МО.

            Так они и не одинаковые по факту. Выплаты от Минобороны и региональные надбавки за «передок» в сумме дают совсем другие цифры, чем дежурство на базе в тылу.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              -3
              Сегодня, 18:05
              Все же льготы это не только не только выплаты.
              Тогда уж участника б/д давать всем жителям приграничных областей, особенно Курской.
  13. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +4
    Сегодня, 16:46
    Трёхлетий контракт. Почему не на год с последующим продлением при необходимости. Мы собрались воевать ешё минимум три года?
    Эти группы поступят в распоряжение воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области.
    Но зарплату они будут получать как работники предприятия где будут числится.
    На казарменном положении, в зависимости от решения резервиста, придётся находиться от двух до шести месяцев.
    Есть сомнение ,что они вернутся после казармы домой, а не отправятся на фронт , как подразделение воинской части в распоряжении которой находятся.
    Как говорится смотри внимательно, что будет написано очень мелкими буквами, а лучше покажи юристу.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 20:45
      Цитата: Личное мнение
      Трёхлетий контракт. Почему не на год с последующим продлением при необходимости. Мы собрались воевать ешё минимум три года?

      "Не совсем". Примерно через 3 года (по взглядам иностранным военных специалистов НАТО) СВО перерастет в нечто другое и чтобы никого не надо было вылавливать уже все будут на боевом посту, будет ли пост сохранен не важно, главное, чтобы хлопцы были на месте, чтобы их можно было отправить куда-нибудь обустраивать ПТО или организовывать "засечную полосу" в лесах ЛО. Думай рассуждай.
  14. maiman61 Звание
    maiman61
    +4
    Сегодня, 17:23
    Ну пусть сам и подписывает контракт и своих ВСЕХ чиновников прихватит! Это можно техничку месяцами на работу искать, а губернатора найдут, раньше чем кофе в стакане остынет и даже очередь будет!
  15. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 18:02
    Шикарное решение. Позволяют шпротообразным безнаказанно представлять свое воздушное пространство для пролётов вражеских свинолетов, а дыры заткнут мужиками-контрактниками. Отличное покрытие военно-политического куколдизма,,))))))
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 18:32
      Так и будет, возможно и мобилизация будет
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 20:51
        Цитата: Nastia Makarova
        Так и будет, возможно и мобилизация будет

        Все деванька будет, главное с Запада и с Севера страны никуда никто не убежит, а сами виноваты, сами, Вам Партия и Правительство предлагало "дальневосточный гектар", а Вы все кочевряжились, поэтому медсестрой пойдете.