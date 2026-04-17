Губернатор Ленобласти призвал подписывать контракт для защиты региона от БПЛА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что по итогам заседания оперативного штаба региона было принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты неба от атак беспилотных аппаратов.
Обращаясь к жителям Ленобласти, Дрозденко отметил, что помимо выделения дополнительной материальной и технической помощи дислоцированной в регионе 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, было решено создать дополнительные мобильные огневые группы, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры. При этом всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования и инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Эти группы поступят в распоряжение воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области.
Поскольку для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, Дрозденко обращается к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, мужчинам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской Армии, обращаться в Ленинградский областной военкомат и заключать трехлетний контракт для участия в защите Ленинградского неба.
Все заключившие контракт резервисты будут официально трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры. Срок службы по такому контракту составит три года, при этом на казарменном положении, в зависимости от решения резервиста, придется находиться от двух до шести месяцев.
Информация