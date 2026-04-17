Французский ответ морякам ВМС США, жалующимся на плохое питание в дальнем походе

Никто ни одном боевом корабле, находящемся в дальнем походе, ежедневно такие столы не накрывает

На фоне публикаций фото с весьма скудным питанием для американских военных, несущих службу на боевых кораблях, появились фото от французских моряков. Как уже сообщало «Военное обозрение», американские матросы с развёрнутых на Ближнем Востоке авианосце «Авраам Линкольн» и десантном корабле «Триполи» стали жаловаться на свой рацион. Однако потом в самих США стали заявлять, что опубликованные фото с подносами - это вообще не из столовых американских военных кораблей.Фото с французского камбуза в сравнении с американскими (если те были подлинными) смотрятся значительно более выигрышно. Показанное – что-то близкое к французской высокой кухни с ресторанным оформлением блюд.Однако после этой публикации французские СМИ были уличены отставными военнослужащими ВМС Франции в том, что речь явно идёт о подготовке праздничного стола:А после появились публикации с тем, какой рацион у моряков на французском авианосце «Шарль де Голль». Оно, конечно, лучше, чем на американском «Линкольне», но всё же далеко от того, что попытались выдать за ежедневное меню на боевых кораблях ВМС Франции.На подносе можно видеть рис с мясом и подливой, бутерброды с вареной колбасой или бужениной, шпинат, жареные овощи, эклер с муссом, французскую булочку и даже белое вино. Одна порция вина составляет 75 мл. Однако его не дают в составе рациона. До двух порций вина в день военнослужащий может купить в одном из баров на борту «Шарля де Голля». Таких баров там - четыре. Вместо вина можно заказать 0,5 л порцию пива или 25 мл коньяка (виски). За продажу больше нормы предусмотрена ответственность.«Военное обозрение» предупреждает: употребление алкоголя вредит здоровью.Кстати, по поводу американских фото. В соцсетях США, как уже было сказано, выразили сомнения, что жалобы американских военных подкреплены реальными фото. В качестве зерна сомнения приводится вот это фото, которое, как предполагается, сделано не на корабле, а в одной из школьных столовых:В ВМС США пока не прокомментировали.