Французский ответ морякам ВМС США, жалующимся на плохое питание в дальнем походе

Французский ответ морякам ВМС США, жалующимся на плохое питание в дальнем походе

На фоне публикаций фото с весьма скудным питанием для американских военных, несущих службу на боевых кораблях, появились фото от французских моряков. Как уже сообщало «Военное обозрение», американские матросы с развёрнутых на Ближнем Востоке авианосце «Авраам Линкольн» и десантном корабле «Триполи» стали жаловаться на свой рацион. Однако потом в самих США стали заявлять, что опубликованные фото с подносами - это вообще не из столовых американских военных кораблей.

Фото с французского камбуза в сравнении с американскими (если те были подлинными) смотрятся значительно более выигрышно. Показанное – что-то близкое к французской высокой кухни с ресторанным оформлением блюд.






Однако после этой публикации французские СМИ были уличены отставными военнослужащими ВМС Франции в том, что речь явно идёт о подготовке праздничного стола:

Никто ни одном боевом корабле, находящемся в дальнем походе, ежедневно такие столы не накрывает
.
А после появились публикации с тем, какой рацион у моряков на французском авианосце «Шарль де Голль». Оно, конечно, лучше, чем на американском «Линкольне», но всё же далеко от того, что попытались выдать за ежедневное меню на боевых кораблях ВМС Франции.



На подносе можно видеть рис с мясом и подливой, бутерброды с вареной колбасой или бужениной, шпинат, жареные овощи, эклер с муссом, французскую булочку и даже белое вино. Одна порция вина составляет 75 мл. Однако его не дают в составе рациона. До двух порций вина в день военнослужащий может купить в одном из баров на борту «Шарля де Голля». Таких баров там - четыре. Вместо вина можно заказать 0,5 л порцию пива или 25 мл коньяка (виски). За продажу больше нормы предусмотрена ответственность.

«Военное обозрение» предупреждает: употребление алкоголя вредит здоровью.

Кстати, по поводу американских фото. В соцсетях США, как уже было сказано, выразили сомнения, что жалобы американских военных подкреплены реальными фото. В качестве зерна сомнения приводится вот это фото, которое, как предполагается, сделано не на корабле, а в одной из школьных столовых:



В ВМС США пока не прокомментировали.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    -2
    Сегодня, 16:31
    Это сколько же белого в рюмашке?
    50 мл есть?
    1. Володин Звание
      Володин
      +9
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Наводлом
      Это сколько же белого в рюмашке?
      50 мл есть?

      Для этого достаточно прочитать, что пишут в тексте.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        -5
        Сегодня, 16:39
        Цитата: Володин

        Для этого достаточно прочитать, что пишут в тексте.

        Действительно, что-то пишут.
        А я, знаете ли, всё больше картинки смотрю.
      2. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 16:48
        Чего там читать? Сразу же видно - водки катастрофически мало.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 17:04
        Цитата: Володин
        Это сколько же белого в рюмашке?
        50 мл есть?

        Для этого достаточно прочитать, что пишут в тексте.

        В советские времена в тропиках, на гражданских судах выдавали по 200 мл. вина в день.
      4. Обычный Звание
        Обычный
        +2
        Сегодня, 17:58
        Чукча не читатель, чукча писатель (с) Не барское это дело читать, достаточно обозначить свое "фи" и дело в шляпе.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 17:26
      Пожалуй единственное что можно обсудить из всей статьи так это количество грамм в стопке.
      Судя по фото, у нас на сегодня даже в офицерских столовых такого выбора нет на земле.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 17:33
        Цитата: Аркадий007
        Пожалуй единственное что можно обсудить из всей статьи так это количество грамм в стопке.

        Не требуйте от меня слишком многого.
        Что вижу, о том и пою.
      2. SAG Звание
        SAG
        -1
        Сегодня, 17:48
        Ещё можно обсудить классную эмблемму французского авианосца. Крест они выбрали правильно! Вопрос только почему венок не прорисован до конца и где чёрная ленточка сбоку?!
      3. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 18:10
        обычная еда что там за выбор такой
  2. Глухой Звание
    Глухой
    -1
    Сегодня, 16:31
    Сразу видно, что ребятки нюхали только пармезан, а не порох! Побебдили амеров по всем статьям! Забили стейками по мардасам. laughing Хероям слава!
    P.S> ИЛ в украине отгреб со самые помидоры. Более 500 только 200. Навоевались. lol
    А это видимо шефповар, которому перчатки не обязательны?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Глухой
      шефповар, которому перчатки не обязательны

      В общем-то, да, перчатки на кухне – вещь совершенно не обязательная. Более того, скорее, даже вредная.
      1. Глухой Звание
        Глухой
        -1
        Сегодня, 17:38
        Может это сарказм от вас. Но ссам скажу.Не шеф повар. Но пара вещей есть, что оставляют только на мою совесть, когда мобираемся с мужиками на даче. Шашлых бараний. Плови оощьной салад из помидоров с огурцами. Там свои рецепты еще от отца и деда. В перчатках намного удобнее. Руки не нужно постоянно мыть, когда переключаешься при готовке. Сбросил - одел новые. Ну ко всему фирмынные настойки на вишне и имбире. lol
        Цитата: nik-mazur
        В общем-то, да, перчатки на кухне – вещь совершенно не обязательная. Более того, скорее, даже вредная.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +2
          Сегодня, 19:00
          Цитата: Глухой
          В перчатках намного удобнее

          Вот именно, что перчатки - это субъективный вопрос удобства, когда лениво руки мыть. И менять их нужно каждые пять минут, потому что иначе получается грязесборник с потной изнанкой.
          Обычно в общественных кормушках никто своевременной заменой не заморачивается, потому что там перчатки – это просто имитация заботы о санитарии. Никто же не докажет, что в них уже шесть часов шаурма крошат, не снимая даже в туалете.
          К слову говоря, если кулинарный процесс правильно организован, то руки мыть приходится не так уж часто.
          1. Глухой Звание
            Глухой
            0
            Сегодня, 19:09
            Согласен. Я пачку на дачу покупаю, когда у нас сходка. Но все равно удобнее. Достаточно скинуть, сполоснуть руки просто и вытереть.
            Особенно удобно, когда шашлых и зервак из курдюка готовишь. Шашлык перемять с лукоми серетными инградиентами. Курдюк нашинковать для плова. Да и в целом мясо. soldier
            P.S> Профессиональное можно сказать почти.
      2. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 17:42
        Готовить в перчатках неудобно. А головной убор должен быть обязателен.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 19:01
          Цитата: Младший рядовой
          головной убор должен быть обязателен

          Вот, кстати, да. Если только повар не лысый, как коленка.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 16:36
    А где вы видели дальний поход?))) От Тулона до Кипра, чуть больше 1000 миль)))
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: ТермиНахТер
      От Тулона до Кипра, чуть больше 1000 миль)))

      А французы переход от Балтики в Тулон присовокупили)
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 16:48
        Ну, они ж не прямиком с Балтики сразу до Кипра, надо полагать где-то в базу заходили - Шербур, Тулон. Опять таки, пригнать снабженца за тыщу миль, это не амерам в Аравийском море, где у них там ближайшая передовая база? В Японии кажись.
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      -1
      Сегодня, 16:42
      Может они через мыс Доброй надежды шли)
    3. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 17:40
      Да они на крестовый поход первый фапают.
      Цитата: ТермиНахТер
      А где вы видели дальний поход?)))
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +4
    Сегодня, 16:40
    Мне тут подарили наш современный сухпай, жрал два дня. Очень даже все съедобно, вкусно и сытно. Вспомнил и советский, такой в картоных коробках, употреблял в СА. Тоже было вполне себе. Современный конечно побогаче.
    1. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 18:10
      А мне из Африки привозили французский. Вкусно, но очень мало. Про вино-это правда, покупать не нужно, так дают. Креветки, печеные гуси, и т. д., и это их уже сейчас так кормят. А как их будут кормить, если они выиграют хотя бы одну войну, я не представляю.
  5. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +3
    Сегодня, 16:43
    В общем новость, что одни вруны, что вторые..
  6. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    -1
    Сегодня, 16:49
    И амеры врут,как дышат и лягушатники..
  7. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    +1
    Сегодня, 16:59
    A spozywanie żywności z prescytydami jest jeszcze bardziej szkodliwe jak kieliszek wina czy szklanka piwa!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:32
    Сравнили " круизный" авианосец с трудягой .Пусть встретятся в одном из портов на заходе " дружбы" .Ставлю на американцев - они покажут кто победил .
    Я рассказывал как заходил француз "Дюкзен " с шариком такой в Мурманск .Долго и уныло в луже плавали у Мурманской " Мордобойки " три французских бесказырки с красными бамбошками .Помятые французы были доставлены на борт с почётом на " Лунаходе " .Из мурманский братьев по оружию ни кто не пострадал . wassat Да и никто и не искал этих героев .Всё как один ,французы сами подрались между собой. Мы их растаскиаали ,но не шмогли .Дикий капитализм ,дикие нравы у этих дикарей .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:44
      Цитата: tralflot1832
      Всё как один ,французы сами подрались между собой.

      И вот - едва рассвет - вошли в таверну "Кэт"
      Четырнадцать французских моряков.
      Бонжур, красавицы, нам очень нравятся,
      Во имя Франции дарить любовь.
      Зайдя в тот балаган, увидев англичан,
      Французы стали шутки отпускать.
      Один гигант француз по имени Марус
      Решил на стойке склянки отбивать.
      Но боцман Даунинг свой вынул браунинг
      И на пол грохнулся гигант француз.
      В команде моряков, рассерженных волков,
      Товарищей не бросили в беде.
      Поправ морской устав и кортики достав,
      Они дрались, как тысяча чертей.
      На клёши новые, полуметровые,
      Ручьями алыми полилась кровь.
      Уж больше не взойдут по палубе на ют
      Четырнадцать французских моряков.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:31
    25мл коньяка (виски) - это за один дринк? В одни руки? В час? В сутки? За один прием пищи? Или это на всех?