Песков сослался на Минобороны, комментируя производство в Европе дронов для ВСУ
Ситуация с постоянными атаками вражеских беспилотников по территории России, приводящими не только к серьезным разрушениям гражданских, включая стратегические, объектов, но и гибели мирных граждан, в том числе детей, заставляет руководство РФ делать все более жесткие заявления. Звучат они не только в адрес киевского режима.
Речь идет о тех европейских странах, которые разными способами помогают Киеву в осуществлении атак по территории России. В том числе производят и передают ВСУ беспилотники, которые затем используются для ударов по российским регионам на все большую глубину и с расширением географии.
Очередное заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, а это давно всем известный факт, что некоторые европейские страны все сильнее вовлекаются в украинский конфликт.
Накануне Минобороны России опубликовало список стран и названия предприятий с адресами, в том числе «совместных» с украинскими компаниями и их «филиалов», которые производят БПЛА и комплектующие для ВСУ. Кстати, в списке не только государства Европы, есть еще Турция и Израиль.
В заявлении российского военного ведомства отмечается, что наращивание производства и поставок Киеву беспилотников приведет к «ползучему превращению» перечисленных стран в стратегический тыл Украины.
После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикацию Минобороны следует понимать как перечень потенциальных целей для ВС РФ. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.
Позиция России о местах производства дронов для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны, подчеркнул Песков, отметив, что ему нечего добавить к этим тезисам.
Вот и еще одно «грозное заявление», теперь от спикера Кремля, в адрес спонсоров киевского режима прозвучало. Только вот беда в том, что таковых за четыре минувших года было сделано немало, а количество стран, открыто оказывающих всяческую военную помощь Киеву, намного больше, чем в списке Минобороны. Всяческие предупреждения в их адрес звучали и ранее, к ним просто привыкли и не обращают внимания.
Пока что на все эти «серьезные последние предупреждения» Москвы в Европе реагируют более чем формально. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя предупреждения Шойгу, заявила, что не нашла доказательств пролетов украинских беспилотников через страны Евросоюза для ударов по России. Падения обломков и даже взрывы официально признанных украинскими дронов на территории Прибалтийских республик, в Польше и Финляндии, очевидно, это никакое не доказательство в понимании еврочиновника.
Самая «серьезная» реакция на очередные предупреждения Москвы пока что только в Чехии. После публикации Минобороны РФ списка производителей беспилотников в Европе, куда вошли чешские компании, в МИД республики был вызван посол РФ Александр Змеевский. От него потребовали объяснений и выразили обеспокоенность по поводу комментариев к списку зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
