Песков сослался на Минобороны, комментируя производство в Европе дронов для ВСУ

Ситуация с постоянными атаками вражеских беспилотников по территории России, приводящими не только к серьезным разрушениям гражданских, включая стратегические, объектов, но и гибели мирных граждан, в том числе детей, заставляет руководство РФ делать все более жесткие заявления. Звучат они не только в адрес киевского режима.

Речь идет о тех европейских странах, которые разными способами помогают Киеву в осуществлении атак по территории России. В том числе производят и передают ВСУ беспилотники, которые затем используются для ударов по российским регионам на все большую глубину и с расширением географии.



Очередное заявление по этому поводу сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, а это давно всем известный факт, что некоторые европейские страны все сильнее вовлекаются в украинский конфликт.

Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины.

Накануне Минобороны России опубликовало список стран и названия предприятий с адресами, в том числе «совместных» с украинскими компаниями и их «филиалов», которые производят БПЛА и комплектующие для ВСУ. Кстати, в списке не только государства Европы, есть еще Турция и Израиль.



В заявлении российского военного ведомства отмечается, что наращивание производства и поставок Киеву беспилотников приведет к «ползучему превращению» перечисленных стран в стратегический тыл Украины.

Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикацию Минобороны следует понимать как перечень потенциальных целей для ВС РФ. В свою очередь, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

Позиция России о местах производства дронов для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны, подчеркнул Песков, отметив, что ему нечего добавить к этим тезисам.

Вот и еще одно «грозное заявление», теперь от спикера Кремля, в адрес спонсоров киевского режима прозвучало. Только вот беда в том, что таковых за четыре минувших года было сделано немало, а количество стран, открыто оказывающих всяческую военную помощь Киеву, намного больше, чем в списке Минобороны. Всяческие предупреждения в их адрес звучали и ранее, к ним просто привыкли и не обращают внимания.

Пока что на все эти «серьезные последние предупреждения» Москвы в Европе реагируют более чем формально. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя предупреждения Шойгу, заявила, что не нашла доказательств пролетов украинских беспилотников через страны Евросоюза для ударов по России. Падения обломков и даже взрывы официально признанных украинскими дронов на территории Прибалтийских республик, в Польше и Финляндии, очевидно, это никакое не доказательство в понимании еврочиновника.

Самая «серьезная» реакция на очередные предупреждения Москвы пока что только в Чехии. После публикации Минобороны РФ списка производителей беспилотников в Европе, куда вошли чешские компании, в МИД республики был вызван посол РФ Александр Змеевский. От него потребовали объяснений и выразили обеспокоенность по поводу комментариев к списку зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
  1. Артур Грудинин Звание
    Сегодня, 16:33
    Походу СВО накрылось медным тазом. Ну что ж будем готовиться к третьей мировой. Пора проводить мобилизацию. Ядерное оружие всё равно никто не будет применять. ¯\_(ツ)_/¯
    1. Охотовед 2 Звание
      Сегодня, 16:48
      Собственно а что именно изменилось после заявления «пургоносца»? Да ровным счётом ничего. Тут собственно две проблемы даже не разделили:
      1. Производство и передача оружия для украины.
      2. Предоставление воздушного пространства НАТО - для нанесения ударов.
      Если по первому вопросу ещё возможны какие-то дипломатические шаги, то по второму - точно Нет. Если что-то летит с территории НАТО - нужно сначала уничтожить угрозу и затем ответить, предотвращая последующие удары! Варианты ответа придумывать не нужно, они давно придуманы и записаны в Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ).Ну а что наблюдает мы? Нашего посла вызвали для объяснений… слов нет.
      1. красноярск Звание
        Сегодня, 17:18
        Цитата: Охотовед 2
        Нашего посла вызвали для объяснений… слов нет.

        Ответ посла: - "Если вы еще не поняли, то я вам поясняю - Россия оставляет за собой право ударить по чешским предприятиям производящим дроны для Окраины в удобное для себя время. От этих дронов гибнут наши люди, включая детей. Мы понимаем, что при нашем ударе погибнут невиновные рядовые граждане Чехии, но вина их гибели будет на чешских политиках".
        1. Охотовед 2 Звание
          Сегодня, 17:28
          Цитата: красноярск

          Ответ посла: - "Если вы еще не поняли, то я вам поясняю - Россия оставляет за собой право ударить по чешским предприятиям производящим дроны для Окраины в удобное для себя время. От этих дронов гибнут наши люди, включая детей. Мы понимаем, что при нашем ударе погибнут невиновные рядовые граждане Чехии, но вина их гибели будет на чешских политиках".

          Вы из будущего или просто «буйный фантазёр»? belay
          Его (посла) вызвали только на следующей неделе! laughing
          1. красноярск Звание
            Сегодня, 18:01
            Цитата: Охотовед 2
            Вы из будущего или просто «буйный фантазёр»?

            Конечно второе. А что, уж и помечтать нельзя? Так хочется, чтобы у России появились такие послы. Но для этого надо, чтобы их начальник был еще круче.
        2. Andrey Victorovich Звание
          Andrey Victorovich
          +1
          Сегодня, 17:34
          Ссылочку можно посмотреть, где стенограмма ответа нашего посла?
          1. красноярск Звание
            Сегодня, 18:02
            Цитата: Andrey Victorovich
            Ссылочку можно посмотреть, где стенограмма ответа нашего посла?

            Уважаемый, да это же - плод моих мечтаний и не более того. Увы.
        3. alexoff Звание
          Сегодня, 18:40
          Россия столько оставила за собой всяких разных прав! Где-то за собой...
      2. topol717 Звание
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Охотовед 2
        Нашего посла вызвали для объяснений… слов нет.
        немного не то слова использовали, правильно для РАЗъяснений. Что бы не осталось никаких вопросов. Чехи понимают что могут стать примером для остальных.
    2. кредо Звание
      Сегодня, 17:00
      Походу СВО накрылось медным тазом. Ну что ж будем готовиться к третьей мировой. Пора проводить мобилизацию. Ядерное оружие всё равно никто не будет применять.

      Если хочется повоевать то это можно сделать и сейчас, не дожидаясь третьей мировой.
      Ясно одно, что своими благими увещеваниями к Западу и молчаливым согласием на ползучую аннексию НАТО бывших соцстран и некоторых республик СССР, наши руководители только раззадорили аппетит у наших врагов и отползать просто так в свои норы они не намерены.
      Так что, перед применением ядерного оружия у нас ещё остаётся возможность использовать "Орешник", попробовать смыть ЕС при помощи "Посейдона", уничтожить глобальную сеть Интернет и лишь потом переходить в крайность. soldier
      1. Аркадий007 Звание
        Сегодня, 17:16
        А чем отличаются ваши предложения типа смыть ЕС при помощи "Посейдона", от применения ЯО?
        Реакция ЕС и НАТО будет в обоих случаях одинакова.
        Если начинать применять что-то реально больное, надо начинать с Эстонии и Латвии, как более всех воняющих и душащих проживающих там русских.
        1. ARIONkrsk Звание
          Сегодня, 18:02
          Цитата: Аркадий007
          А чем отличаются ваши предложения типа смыть ЕС при помощи "Посейдона", от применения ЯО?
          Реакция ЕС и НАТО будет в обоих случаях одинакова.
          Если начинать применять что-то реально больное, надо начинать с Эстонии и Латвии, как более всех воняющих и душащих проживающих там русских.

          Если бы прибалтийские русские хотели бы и им так плохо от гонений, они давно могли бы вернуться на историческую родину, но что то не едут.
          1. Аркадий007 Звание
            Сегодня, 18:17
            А кто тех русских, которые из прибалтики, здесь ждёт?
            Кто пенсию им будет платить, кто жильё им даст?
            1. ARIONkrsk Звание
              Сегодня, 18:41
              Цитата: Аркадий007
              А кто тех русских, которые из прибалтики, здесь ждёт?
              Кто пенсию им будет платить, кто жильё им даст?

              Пусть свое жилье там продадут ии тут купят.
              1. Аркадий007 Звание
                Сегодня, 18:58
                Их жильё там сейчас никто из местных не купит принципиально, это уже проходили.
  2. Наводлом Звание
    Сегодня, 16:36
    Ещё ничего не прилетело, а они уже занервничали.
    Знает кошка, чьё сало съела.
    1. spektr9 Звание
      Сегодня, 16:44
      Ещё ничего не прилетело, а они уже занервничали.

      Ну да, занервничали - громогласным хохотом и хватанием за животики ...
      1. Наводлом Звание
        Сегодня, 16:46
        Цитата: spektr9

        Ну да, занервничали - громогласным хохотом и хватанием за животики ...

        Я то пишу на основании прочитанного в статье.
        "потребовали объяснений"
        "выразили обеспокоенность"
        Вроде всё доступно и понятно.
        Если у вас имеется инсайд, то поделитесь.
        1. Борис Сергеев Звание
          Сегодня, 16:53
          «Европа в целом действительно способна одержать победу в любой военной, финансовой и экономической конфронтации с Россией — мы просто сильнее. Нам просто нужно было начать верить в это. И сегодня, похоже, это происходит»,— сказал Дональд Туск журналистам перед саммитом (цитата по Reuters).
          1. Наводлом Звание
            Сегодня, 16:56
            Ммм.
            Ладно пусть поляк, не чех.
            Ладно, хоть бравада и не отменяет страх.
            Но сказано за год до того, как МО РФ опубликовало перечень целей в Европе.
            Что сказал на это Туск?
            Молчит пока?
            1. Борис Сергеев Звание
              Сегодня, 17:49
              Россия потерпела «стратегическую неудачу» в конфликте на Украине, считает президент Финляндии Александр Стубб. Его слова передала Bild.

              «Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну, и я говорю это потому, что Россия потерпела стратегическую неудачу», — сказал политик на Мюнхенской конференции по безопасности.

              По словам Стубба, Украина стала «европейской», а не «российской». Кроме того, в странах НАТО выросли военные расходы вопреки желанию Москвы, продолжил он. Президент Финляндии призвал Украину «делать то, что она делает». По его мнению, этого достаточно, чтобы победить.
              1. Наводлом Звание
                Сегодня, 17:54
                ещё раньше на месяц мяуканья Туска.
                февраль 2025
                давайте подождём совсем немного
                и посмотрим, что они будут петь после опубликования списка Министерства обороны.
                Ведь речь именно об этом.
                А так, да.
                Достойный образчик европейской пропаганды.
                1. Борис Сергеев Звание
                  Сегодня, 18:49
                  После опубликования списка МО был очередной прилёт по ЛО, вы не в курсе? Какого ещё ответа вы ждёте?
                  1. Наводлом Звание
                    Сегодня, 19:06
                    Цитата: Борис Сергеев
                    После опубликования списка МО был очередной прилёт по ЛО, вы не в курсе? Какого ещё ответа вы ждёте?

                    Вы как-то очень издалека подходите к главному.
                    От цитат прошлогодичной свежести.
                    Какой ответ я жду?
                    Удара по польскому пункту перевалки оружия.
                    Вы удовлетворены моим ответом?
  3. Т.А.В. Звание
    Сегодня, 16:37
    Вот смотришь на эту говорящую голову и в осадок выпадаешь.
    1. Evgeny64 Звание
      Сегодня, 17:00
      Этот клоун уже давно не вызывает никаких эмоций у публики, кроме раздражения и сарказма. am
      1. Деревенский я...... Звание
        Сегодня, 17:18
        Цитата: Evgeny64
        Этот клоун уже давно не вызывает никаких эмоций у публики, кроме раздражения и сарказма.

        Ну, а Песков то чем виноват? В радиосвязи применяется для улучшения связи устройство, называемое "ПОПУГАЙ", так вот Песков используется именно в этом направлении, теми, от кого зависит реальное действие.Весьма ему сочуствую, да заодно и всем нам.
  4. AlexGa Звание
    Сегодня, 16:38
    А почему бы не сделать заявление о загрузке полетного задания в головы ракет, стоящих на боевом дежурстве. И пусть теперь они думают!
    1. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 17:19
      Такое уже говорили еще перед СВО, ничего не поменялось.
    2. Деревенский я...... Звание
      Сегодня, 17:24
      Цитата: AlexGa
      А почему бы не сделать заявление о загрузке полетного задания в головы ракет, стоящих на боевом дежурстве.

      Хи хи, и это заявление пусть озвучит тот же Песков, так всем надоевший. Соседи нас боевым дроном, а мы его заявлением. Беда!
  5. Евгений Любчинов Звание
    Сегодня, 16:44
    "мы не можем быть больше чем ...(подставьте по желанию), чем они сами..." - ведь так кто то говорил...
    Поэтому Иран понимает никто иранцам не поможет, кроме них самих - и бьют по инфраструктуре своих врагов, на территории стран до куда дотягиваются их ракеты... То ли дело красную линию нарисовать, или выразить озабоченность, что то продекларировать?! Вот где размах!!! А то ракеты понимаешь...
  6. tank64rus Звание
    Сегодня, 16:47
    Ну а дальше что будет. Или как всегда нельзя бить по странам,где производят дроны убивающие людей в России,а там и деньги и недвижимость "элиты" в стране.
  7. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 16:48
    С опозданием статья опубликована. На ВО уже был материал, вызывающий бурления и вздутия.

    https://topwar.ru/281100-rossija-poluchila-koordinaty-chto-dalshe.html

    https://topwar.ru/281096-medvedev-zajavil-chto-zavody-bpla-dlja-ukrainy-v-evrope-zakonnye-celi-vs-rf.html
  8. Schneeberg Звание
    Сегодня, 16:51
    На свиномордые атаки дронов по нашей территории, ответим ещё более грозным заявлением!
  9. opuonmed Звание
    Сегодня, 17:01
    Если бить, то сильно, нельзя ударить чуть-чуть, иначе отвертка прилетит сильная, а она прилетит, тут надо учитывать, сильная отвертка будет или приемлемая, лучше приемлемую выбирать, таким образом, бить надо очень сильно и много, и даже ядеркой ну это не точно ! Надеюсь, спецы РФ всё рассчитали и всё продумали, а то получится как сами знаете где.
    А пока это лишь заявление, не более!
  10. BAI Звание
    Сегодня, 17:26
    Это все, что нужно знать об этих завлениях
  11. Фразах Звание
    Сегодня, 17:30
    В опчем, граждане, затягивайте пояса, вступайте в ряды стрелков по беспилотникам, пишите ручками письма, ну и как-нибудь сами там. Только не забывайте вовремя делать взносы. А то вдруг для сиятельств и превосходительств грянут трудные времена, хлеба не станет, придется черную икру на колбасу намазывать.
  12. Деревенский я...... Звание
    Сегодня, 17:48
    Цитата: Евгений Любчинов
    Поэтому Иран понимает никто иранцам не поможет, кроме них самих - и бьют по инфраструктуре своих врагов, на территории стран до куда дотягиваются их ракеты...

    Так может нам поменятся с Ираном руководителями военных действий на период критических ситуаций, я даже предположу, что Иранский руководитель сумеет разрезать ножницами ленточку для открытия какой либо отремонтированной дороги или моста. Не забывая при этом вразумлять "партнёров" по бизнесу ракетами.
  13. Вольный Остров Звание
    Сегодня, 17:59
    Хватит уже пиарить это пижонистое недоразумение на всех каналах и на всех площадках. От этого глупого ,никчемного существа уже тошнит
  14. wedmed5 Звание
    Сегодня, 19:26
    Не обязательно уничтожать заводы за границей, хотя желательно. Хотя бы логистику выносили. Бескидский тоннель работает безостановочно, порты в Одессе и Дунае практически не тронуты.
  15. СергейАлександрович Звание
    Сегодня, 21:02
    Начинать надо с бомбардировок Ливии, причём без предупреждения и уведомления. Потребовать выдачи хIхлов атаковавших наш газовоз, если не выдадут, то повторить ракетно-бомбовый удар.
    Сразу будет достигнуто несколько полезных результатов.
    Будет наказана Ливия за атаку нашего газовоза.
    Будут вразумлены нацеленные на сотрудничество с хIхлами и англичанами страны.
    Произойдет очередной скачок цен на нефть.
    Россия вернется в разряд сверхдержав.
    А так же будут получены прочие неожиданные положительные результаты.