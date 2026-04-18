Дешевле «Шахеда». Пентагон испытал беспилотники-перехватчики Merops в Иране
Система Merops на учениях в Польше, ноябрь 2025 г.
Пентагон активно ищет новые способы противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам. С этой целью было закуплено большое количество беспилотников-перехватчиков Merops. Сейчас сообщается об успешном применении подобной техники в рамках военной операции против Ирана: лёгкие перехватчики работали по дальним ударным БПЛА противника.
В срочном порядке
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Уже к 6 марта информагентство Associated Press сообщило, что американская ПВО не в полной мере справляется с поставленными задачами. Было решено усилить её при помощи специфической техники.
На базы Ближнего Востока помимо имеющихся ЗРК решили отправить беспилотные авиационные системы перехвата Merops. В качестве типовой цели рассматривался известный «Шахед-136» и его модификации.
Информация от СМИ вскоре получила официальное подтверждение. Министр армии Дэниел Дрисколл лично рассказал об усилении ПВО. Он отметил, что изделия «Меропс» начали поставлять в действующую армию всего через пять дней после начала операции. Планировалась передача 10 тыс. перехватчиков и большого количества сопутствующих систем.
Первые результаты
6 апреля министр армии выступил с докладом в Конгрессе. Он раскрыл основные итоги боевой работы сухопутных войск в ходе иранской кампании и затронул тему перехвата БПЛА, приведя новые цифры и сроки.
Согласно докладу, через восемь дней после начала боевых действий Пентагон сумел приобрести 13 тыс. перехватчиков Merops. Первые партии техники быстро попали на Ближний Восток, и началось их боевое применение.
Министр армии рассказал, что «Меропс» смог перехватить значительное число иранских ударных БПЛА. Конкретные данные и наиболее интересные показатели боевого применения, однако, не приводились.
Д. Дрисколл затронул тему стоимости. При продолжении серийного производства цена одного перехватчика может снизиться до 10 тыс. долларов. Иранские «Шахеды», по американской оценке, стоят от 30 до 50 тысяч. Министр назвал эту разницу важным преимуществом.
Международный опыт
Любопытно, что армия США — далеко не первый эксплуатант систем Merops. К настоящему времени такой техникой успели овладеть несколько зарубежных стран.
Проект Merops разрабатывался в рамках более крупной программы Project Eagle, запущенной Пентагоном. Её целью было создание специализированных средств перехвата для передачи Украине. Изделие разработали в 2023-24 гг., быстро провели через цикл испытаний и запустили в серию.
Производство стартовало не позднее первой половины 2024 г. Уже к маю-июню серийные образцы попали на Украину. В открытых источниках сообщалось о передаче нескольких тысяч БПЛА и сопутствующих средств.
В ноябре 2025 г. военное ведомство США впервые раскрыло результаты их применения. Утверждалось, что перехватчики сбили более 1900 «Гераней» — не менее 40% от общего числа подобных целей. Более подробная статистика не приводилась, что затрудняет независимую оценку.
Осенью прошлого года первые партии Merops передали вооружённым силам Польши и Румынии. К началу зимы комплексы были развёрнуты вдоль восточных границ и усилили ПВО двух стран. Закупку обосновали пресловутой российской агрессией.
Тогда же сообщалось об интересе со стороны Дании. Организации-производители ожидают заказов и от других стран.
Техническая часть
Merops — беспилотная авиационная система для перехвата ударных БПЛА. Особенности подобных целей позволили упростить конструкцию и снизить стоимость.
В состав комплекса входят несколько одноразовых перехватчиков, пусковая установка, пульт управления, совместимая система обнаружения и набор вспомогательных устройств. Всё перевозится на автомобиле-пикапе или другом подходящем транспорте.
Главный элемент — беспилотник AS3 Surveyor. Он имеет вытянутый фюзеляж с обтекаемым носом и плоским хвостом. На фюзеляже закреплено прямое крыло с крупными законцовками-килями и Х-образный стабилизатор. Длина и размах крыла не превышают 1 м.
Внутри фюзеляжа помещается аккумулятор. В хвосте расположен электромотор с толкающим винтом. Скорость полёта достигает 260-280 км/ч. Дальность, вероятно, не превышает 15-20 км.
Surveyor оснащён системой дистанционного управления с режимом автопилота и радиостанцией для двусторонней связи с оператором. В зависимости от модификации БПЛА может получить:
- курсовую видеокамеру;
- инфракрасную головку самонаведения;
- радиолокационную головку самонаведения.
На разных этапах полёта используется дистанционное или автономное управление. Разработчики также указывают на наличие элементов искусственного интеллекта.
Перехватчик способен нести небольшую боевую часть и поражать цель осколками. Допускается и кинетический перехват — скорость БПЛА достаточна для нанесения серьёзных повреждений воздушным целям.
Для запуска используется пневматическая катапульта в виде трубы-направляющей, в которую подаётся сжатый газ. К беспилотнику подвешивается труба с закрытым передним торцом, передающая импульс; после старта она сбрасывается.
Комплекс может включать разные средства обнаружения, связи и боевого управления. Так, на учениях прошлой осени демонстрировалось применение малогабаритного радиолокатора Leonardo MHR. Данные о воздушной обстановке также могут поступать от сторонних средств по штатным каналам связи.
Практический результат
Система перехвата Merops нашла применение уже в двух вооружённых конфликтах. Обе стороны-эксплуанты дают ей положительную оценку, однако детальная информация по-прежнему закрыта. Это не позволяет объективно оценить реальный потенциал комплекса.
Несмотря на возникающие вопросы, США активно продвигают Merops на экспорт и рассчитывают на новые контракты. В таком свете текущие оценки выглядят частью маркетинговой кампании. Насколько эффективной она окажется, станет ясно в ближайшем будущем.
Информация