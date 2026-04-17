Иран открыл Ормузский пролив, но это временно

Власти Ирана объявили об открытии Ормузского пролива для беспрепятственного прохода всех коммерческих судов. Решение действует на период действия перемирия между Израилем и Ливаном, сообщили иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи и подтвердили в Белом доме.Арагчи:Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил в соцсетях, что Иран подтвердил: пролив «полностью открыт и готов к полному проходу судов».Ормузский пролив - ключевой маршрут мировой энергетики: через него проходит около 20–25% всей морской торговли нефтью и значительная часть сжиженного природного газа. В последние недели из-за эскалации конфликта, включая израильские удары по позициям «Хизбаллы» в Ливане, Иран частично блокировал движение, что привело к росту цен на нефть и заторам танкеров. США в ответ ввели блокаду иранских портов, усиливая давление.Открытие пролива стало частью хрупкого регионального перемирия. Накануне Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня. Трамп выразил надежду, что это поможет стабилизировать ситуацию и открыть путь к более широким переговорам между Вашингтоном и Тегераном, которые могут состояться уже в ближайшие дни.В Тегеране тем временем подчёркивают, что решение носит временный характер и зависит от соблюдения всех сторон условий перемирия. В случае новых ударов по Ливану или нарушения договорённостей Иран оставляет за собой право на ответные меры. Пока же судоходные компании начали готовить возобновление рейсов, хотя страховщики и владельцы танкеров сохраняют осторожность из-за минной опасности и возможных инцидентов.Все с особым вниманием следят ещё и за нефтяными котировками. Ожидается, что сегодня до конца суток нефть может потерять в цене порядка 12-15%.