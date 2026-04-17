Иран открыл Ормузский пролив, но это временно

Власти Ирана объявили об открытии Ормузского пролива для беспрепятственного прохода всех коммерческих судов. Решение действует на период действия перемирия между Израилем и Ливаном, сообщили иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи и подтвердили в Белом доме.

Арагчи:



Проход через пролив объявлен полностью открытым в соответствии с прекращением огня в Ливане. Он останется доступным на оставшийся срок перемирия.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил в соцсетях, что Иран подтвердил: пролив «полностью открыт и готов к полному проходу судов»

.Ормузский пролив - ключевой маршрут мировой энергетики: через него проходит около 20–25% всей морской торговли нефтью и значительная часть сжиженного природного газа. В последние недели из-за эскалации конфликта, включая израильские удары по позициям «Хизбаллы» в Ливане, Иран частично блокировал движение, что привело к росту цен на нефть и заторам танкеров. США в ответ ввели блокаду иранских портов, усиливая давление.

Открытие пролива стало частью хрупкого регионального перемирия. Накануне Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня. Трамп выразил надежду, что это поможет стабилизировать ситуацию и открыть путь к более широким переговорам между Вашингтоном и Тегераном, которые могут состояться уже в ближайшие дни.

В Тегеране тем временем подчёркивают, что решение носит временный характер и зависит от соблюдения всех сторон условий перемирия. В случае новых ударов по Ливану или нарушения договорённостей Иран оставляет за собой право на ответные меры. Пока же судоходные компании начали готовить возобновление рейсов, хотя страховщики и владельцы танкеров сохраняют осторожность из-за минной опасности и возможных инцидентов.

Все с особым вниманием следят ещё и за нефтяными котировками. Ожидается, что сегодня до конца суток нефть может потерять в цене порядка 12-15%.
  ЖЭК-Водогрей
Сегодня, 16:42
    Сегодня, 16:42
    Аракчи то написал что открыт для прохода по согласованному маршруту, то есть под иранским берегом. То есть таки под контролем Ирана. А Трамп пишет так, как будто по прямой чесать можно как до войны.
    ТермиНахТер
Сегодня, 17:35
      Сегодня, 17:35
      Буквально, с языка сняли))) автор статьи, видимо плохо понимает по английски, а про фарси и речи нет. Движение идет по согласованным маршрутам, с заносом денег, кому положено))) так что, говорить о результатах пока рано.
    НИКНН
Сегодня, 17:41
      Сегодня, 17:41
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      А Трамп пишет так, как будто по прямой чесать можно как до войны.

      «Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе, но морская блокада останется в силе и продолжать действовать до тех пор, пока наши переговоры с Ираном не будут завершены на 100%», — написал Трамп
      Так как то....
  Schneeberg
Сегодня, 16:59
    Сегодня, 16:59
    Суда проходить бесплатно будут или дань Ирану будут за проход выплачивать?
    Наган
Сегодня, 19:05
      Сегодня, 19:05
      Бесплатно и беспрепятственно для всех, за исключением судов, имеющих назначением или точкой отправления иранские порты. Для этих блокада остается в силе до окончательного урегулирования всех вопросов, связанных с иранской ракетно-ядерной программой.
  3. Barmaglot_07
    Сегодня, 17:08
    Бггг, а блокада Ирана остаётся в силе, т.е. ходить через пролив будут, но не из Ирана. А как дысал, как дысал (с).
    isv000
Сегодня, 17:45
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Barmaglot_07
      Бггг, а блокада Ирана остаётся в силе, т.е. ходить через пролив будут, но не из Ирана. А как дысал, как дысал (с).

      "Дысать" потом будет, Трамп, но с одышкой, когда Иран разом схлопнет Ормуз и Баб-эль-Мандеп. Хуситы давно уже на товсь стоят, ждут отмашки.
  Andriuha077
Сегодня, 17:11
    Сегодня, 17:11
    Это хороший ход в поддержку Ливана, но как быть с тем, что перемирие уже нарушено.
    NNA: в первый день перемирия армия Израиля обстреляла машину скорой в Ливане
    С кем приходится иметь дело:
  Донна_Роза_дАльвадорес
Сегодня, 17:55
    Сегодня, 17:55
    "Проход через Ормузский пролив разрешен только невоенным судам при взаимодействии с иранскими военными" - сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB
  alexboguslavski
Сегодня, 18:01
    Сегодня, 18:01
    На фоне открытия Ираном Ормузского пролива Дональд Трамп посоветовал НАТО "держаться подальше" и отверг предложение Альянса о помощи. Обтекайте, Макрон и Стармер. И Мерца прихватите.
    Наган
Сегодня, 19:17
      Сегодня, 19:17
      Так изначально было понятно, что от НАТО в этом пользы нет и быть не может, не под то заточен. НАТО создавали исключительно для сдерживания СССР. По инерции НАТО занимается сдерживанием РФ, хотя, казалось бы, коммунистическая угроза канула в лету. В Югославии, Ираке, Афганистане НАТО был полезен лишь чуть больше, чем никак - основная нагрузка была на США, а все прочие типа "мы пахали".
      Если Трампу хватит духа, он выведет США из НАТО, и даже если НАТО после этого сохранится, то перестанет иметь реальное значение и переродится в говорильню типо ШОС и БРИКС.
  Наган
Сегодня, 19:09
    Сегодня, 19:09
    Решение действует на период действия перемирия между Израилем и Ливаном, сообщили иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи

    Получается, Трамп и Нетаньяху держат за фаберже всю Гейропу с Азией впридачу, включая Китай. Если что, евреи отбомбятся по Хезбалле, и пролив опять закрыт.