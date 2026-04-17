Антидолларовый бунт на долларовом пастбище
Бывает так в жизни: мужик в курилке трясёт кулаком и обещает коллегам, что завтра же пойдёт к начальнику и скажет ему всё, что о нём думает. А наутро приносит тому кофе в кабинет и спрашивает, не нужна ли помощь с отчётом. Потому что понимает: пока другого начальника нет, а зарплата капает из его рук, кусать руку, которая кормит, себе дороже.
Примерно такую картину мы наблюдаем в мировой политике, только масштаб побольше, и кофе подороже.
Урок вежливости от БРИК
Когда в мае 2011 года Доминик Стросс-Кан подал в отставку с поста главы МВФ (скандал с обвинением в изнасиловании, если кто подзабыл), страны БРИК разом расправили плечи. Россия, Китай, Бразилия, Индия хором заявили: хватит, мол, этой средневековой традиции, когда руководителем фонда автоматически назначается европеец. Нужен человек по достоинствам, а не по паспорту. Прозрачность, равенство, новая эра.
Звучало бодро. Даже вдохновляюще.
Глава мексиканского Центробанка Агустин Карстенс выдвинулся в качестве альтернативного кандидата. Ждал поддержки. Не дождался. За его спиной остались только Австралия и Канада. Страны БРИК предпочли не выдвигать общего кандидата. Слишком разные интересы, слишком сложно договориться.
А потом Лагард объехала все столицы БРИК. Пообещала всё, что нужно было обещать: больше влияния развивающихся экономик, пересмотр квот, внимание к интересам Юга и Востока. И сработало.
Китай поддержал. Бразилия поддержала. Индия поддержала, хотя и выговорила себе «испытательный срок». Россия тоже поддержала. И это при том, что буквально за несколько недель до того Москва открыто требовала разорвать порочную практику европейской монополии на кресло главы МВФ.
Как писал бы классик: «Вот вам и бунт. Вот вам и вольнодумцы. Вот вам и мятежный дух.»
Консенсус оказался таким полным, что двадцати четырём членам совета директоров фонда даже голосовать не пришлось. Назначили единогласно. Практически гол в пустые ворота, как тогда отметили западные обозреватели.
Антидолларовый манифест на долларовом столе
Теперь перенесёмся в наши дни. БРИКС разросся, обзавёлся новыми членами, провёл десятки саммитов, принял сотни деклараций. Главная тема последних лет: дедолларизация. Расчёты в национальных валютах. Альтернативная платёжная система. Освобождение от долларового ярма.
И цифры вроде бы радуют. По данным на 2025 год, доля торговли внутри БРИКС в национальных валютах достигла 65 процентов. У России вообще показатели головокружительные: доля доллара в расчётах за нефть и нефтепродукты обрушилась с 55 процентов в 2022 году до пяти процентов в 2025-м. На смену доллару пришёл юань, на долю которого приходится уже 67 процентов платежей за российское чёрное золото.
Впечатляет, правда?
Но тут возникает вопрос простой и неудобный: а на внешнем контуре за что торгуют? Не внутри БРИКС, а со всем остальным миром? С теми, кто не сидит за общим столом и не читает общих деклараций?
Правильно. За доллар.
Федеральный резервный. Который к Соединённым Штатам имеет примерно такое же отношение, как фамилия соседа к его характеру. Случайное совпадение по географическому принципу. Будь ФРС в Канаде, назывался бы он канадским долларом. Таким же ненациональным, таким же мировым.
Около 80 процентов мировой нефти по-прежнему номинируется в долларах. Это не конспирология, это арифметика. И пока эта арифметика не изменилась, все разговоры о великой дедолларизации напоминают мне одного знакомого, который бросал курить каждое первое число. С горящими глазами, с программой, с планом. А к третьему числу уже стоял у ларька с сигаретой и рассказывал, что на самом деле это не он курит, а сигарета его дымит.
Петля, которую не замечают
Вот в чём главная коллизия. Страны БРИКС действительно хотят вырваться из долларовой системы. Это не блажь, не понт. Санкционное давление последних лет показало всем и каждому: доллар это не просто валюта, это инструмент управления. Заморозить счета, отключить от SWIFT, перекрыть доступ к рынкам. Механизм отлажен десятилетиями.
Но вырваться из клетки и открыть дверь этой клетки для других это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Пока восемьдесят процентов мировой нефти продаётся за доллары, любая экономика привязана к этой системе жёстче, чем бабушка к телевизору с «Колесом фортуны». Попробуйте дедолларизировать экономику России и экономику Китая одномоментно. Не постепенно, не в рамках пилотного проекта, а вот так, одним махом. Результат будет предсказуем. Недолгий коллапс, после которого придётся объяснять гражданам, почему в магазинах пусто.
Дмитрий Песков говорил не так давно, что это не Россия отказалась от торговли нефтью в долларах. Это западные партнёры выстроили препоны. И в этом есть своя логика, хотя и горькая. Экономика страны до сих пор стоит на нефтедолларовом фундаменте. На нём стоит бюджет, на нём держится рубль, на нём строятся все расчёты с внешним миром. Менять фундамент, пока дом стоит на нём, задача не для слабонервных.
Олигархат, простое население и укрепление рубля
А теперь о том, что обычно опускают в дипломатичных коммюнике.
Кому выгодна долларовая система внутри самой России? Конечно, олигархату. Тем, кто держит активы в долларах, торгует на мировых площадках в долларах, выводит прибыль через долларовые коридоры. Простое население, как говорил один умный человек, пользуется рублями. И ему, строго говоря, всё равно, чем номинированы миллиарды Ротшильдов. Лишь бы хватало на хлеб и колбасу.
Но есть нюанс. Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, это не всегда праздник для экономики. Доллар дешевеет, евро дешевеет, рубль растёт. Звучит гордо. А на практике для экспортно ориентированной экономики это означает снижение доходов от продажи тех же нефти и газа в рублёвом эквиваленте. Бюджет проектировался при одном курсе, а получается другой. И эти цифры расходятся не на копейки.
Поэтому, когда кто-то говорит, что укрепление рубля это чистое благо, хочется напомнить присказку: не всё то золото, что блестит. Иногда это просто отблеск от чужого костра, у которого тебя не позвали греться.
История про Лагард как зеркало
Вернёмся к началу. Зачем я вспомнил историю с назначением Лагард? Потому что она идеально показывает устройство мировой политики. Можно годами строить антизападную риторику. Можно создавать клубы, союзы, блоки. Можно принимать декларации о новом мировом порядке. Но когда доходит до конкретного голосования, до конкретного решения, до конкретного расчёта, все эти декларации остаются на бумаге.
Не потому что лидеры стран БРИКС плохие или слабые. А потому что система, в которой они живут, устроена так, что альтернатива пока хуже реальности. Как в том анекдоте про ежа: хочется колючки снять, но без них холодно.
Кристин Лагард, кстати, своё обещание выполнила. Частично. Квоты в МВФ пересмотрели. Некоторые развивающиеся экономики получили чуть больше голосов. Но фундаментальная архитектура осталась прежней. Потому что перекладывать фундамент при стоящем доме это не реформа, а авария.
Что будет дальше
В 2025 году страны БРИКС активно тестировали цифровые национальные валюты. Рабочая группа по финансовым расчётам отчиталась о прогрессе. Платёжная архитектура выстраивается, кирпичик за кирпичик, если позволите каламбур.
Но до реальной альтернативы доллару как мировой резервной валюте ещё путь не близкий. Не потому что не хотят. А потому что для этого нужно не просто создать новую систему, но и сделать её надёжнее старой. А старая, при всех её пороках, работает. Как старый «Москвич»: тарахтит, дымит, но везёт.
Пока мировая торговля номинирована в долларах на 80 процентов, пока нефть продаётся за зелёные бумажки с портретами президентов, которых половина мира не может на фотографии отличить друг от друга, говорить о триумфе дедолларизации рановато. Говорить можно. Делать пока рановато.
А те, кто кричат громче всех, как правило, первыми и голосуют за Лагард. Потому что понимают: пока другой начальник не появился, кофе придётся носить в старый кабинет. И плакать от этого или смеяться каждый выбирает сам.
