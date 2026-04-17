Министр: Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны

Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны. И в первую очередь это ощущает российский бизнес.

Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Решетников на заседании фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволжске Ленинградской области.

Чиновник отметил:

Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться.

Он отметил, что одним их факторов, который ее еще более осложняет, являются изменения в налоговой политике государства. К ним представителям бизнеса приходится как-то адаптироваться. По словам Решетникова, правительство должно помочь в этом предпринимателям. Данная задача для российского кабмина – одна из важнейших на текущий момент.



Глава Минэкономразвития отметил, что российской экономике необходимы существенные структурные изменения. Для этого следует осуществлять инвестиции, расширять производственные мощности, создавать новые рабочие места. Раньше все это было делать проще, так как рынок труда был относительно более спокойным, и экономика обладала определенными резервами.

Решетников добавил:

Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная.

Он отметил, что основными проблемами для российской экономики сегодня стали дефицит трудовых кадров, укрепление рубля, все еще высокие процентные ставки и бюджетные ограничения. Министр заявил, что сейчас перед бизнесом России стоят очень серьезные вызовы.
108 комментариев
  1. кредо Звание
    кредо
    +43
    Сегодня, 16:41
    Он отметил, что основными проблемами для российской экономики сегодня стали дефицит трудовых кадров, укрепление рубля, все еще высокие процентные ставки и бюджетные ограничения. Министр заявил, что сейчас перед бизнесом России стоят очень серьезные вызовы.

    А он действительно министр экономики или просто свадебный генерал на хлебном месте? what
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +38
      Сегодня, 16:49
      Вишь как, министр есть, а экономики нет, причем довольно упитаный и лощеный... Все привечал гастарбайтеров, праздники плова с затулиным мутил, не помогает это стране, в отличии от него.... Беда бедовая! request
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 20:51
        Офшоры ведь не предлагает закрыть. Значит устраивает всех кто у руля.
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +33
      Сегодня, 16:49
      А он действительно министр экономики или просто свадебный генерал на хлебном месте?

      После Примакова/Маслюкова/Геращенко профессионалы к руководству не допускаются.
      И это - на всех уровнях, так проще бронзоветь.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +17
        Сегодня, 16:55
        Цитата: Виктор Ленинградец
        это - на всех уровнях, так проще бронзоветь.

        Формирование геронтократии является ещё одним маркером возврата к позднесоветской модели. Средний возраст ключевых фигур в списке уже перешагнул 70-летний рубеж. Геронтократия лишает систему адаптивности. Решения, продиктованные возрастной психологией и страхом перед прогрессом, превращают государство в заложника. Биологический цикл такой элиты неизбежно завершается вместе с разрушением всей государственности и наоборот.
        1. Мячик Звание
          Мячик
          -4
          Сегодня, 17:07
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Формирование геронтократии

          Ага, вспоминаются всякие бабки Клинтонши, деды Байдены и Трампы, сенаторы, конгрессмены и прочие старые п-е-р-д-у-н-ы. А так же всякие Мерцы, Меркели и пр. и др.
          1. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            -4
            Сегодня, 17:50
            Это другое. Понимать надо. laughing
          2. Товарищ И Звание
            Товарищ И
            +2
            Сегодня, 18:25
            Ну вспомнилось. Дальше что? Что-то лучше стало?
        2. Обычный Звание
          Обычный
          0
          Сегодня, 18:29
          Давно об этом говорю. Людям за 70 как правило уже не хочется никаких потрясений ,войн и т.д. Хочется размеренной жизни ,сытой и спокойной. Ну не может снижение тестостерона не сказываться на мужских поступках, не может.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Сегодня, 18:44
            Да какбе и нейронов в голове меньше становится. Пенсию не просто так придумали
            1. Обычный Звание
              Обычный
              0
              Сегодня, 19:16
              Нейронов становится меньше с сорока лет, это все относительно .После каждого стресса отмирает около 10 тысяч нейронов .После 45 они уже без стресса отмирают. Выпил лишнего, еще минуснул нейронов, плюс гипоксия мозга, долго и регулярно пьешь, энцелофапатия ,пьешь каждый день бутылку водки больше 15 лет - Корсаковский синдром. Но нейроны это одно, можно иметь сниженный интеллект, но имея здоровую долю агрессивности можно быть резким, жестким, мало чего бояться. А вот снижение тестостерона напрямую влияет на агрессивное поведение. Кстати пик выработки тестостерона приходится на с 6 до 8 утра, отсюда и легкая эрекция у здорового мужчины по утру.
              1. faridg7 Звание
                faridg7
                -1
                Сегодня, 19:48
                Цитата: Обычный
                Нейронов становится меньше с сорока лет, это все относительно .После каждого стресса отмирает около 10 тысяч нейронов .После 45 они уже без стресса отмирают. Выпил лишнего, еще минуснул нейронов, плюс гипоксия мозга, долго и регулярно пьешь, энцелофапатия ,пьешь каждый день бутылку водки больше 15 лет - Корсаковский синдром. Но нейроны это одно, можно иметь сниженный интеллект, но имея здоровую долю агрессивности можно быть резким, жестким, мало чего бояться. А вот снижение тестостерона напрямую влияет на агрессивное поведение. Кстати пик выработки тестостерона приходится на с 6 до 8 утра, отсюда и легкая эрекция у здорового мужчины по утру.

                У человека в мозге 86 миллиардов нейронов, если каждый день стрессовать и терять по 10 тысяч нейронов, то их хватит на 23500 лет, так что на век должно хватать с запасом
              2. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Сегодня, 19:56
                Может того, проверять ответственных людей? Утром не встал - на проверку, нету тестостерона - ну значит нельзя на ответственную должность вам?
                Ну или колоть тестостерон, раз своего уже нет
          2. topol717 Звание
            topol717
            +3
            Сегодня, 18:50
            В том то и дело, для государства не нужны шараханья и резкие движения. Возраст позволяет трезво без эмоций принимать решения.
            Когда в Тойоте выбирали председателя правления, то был предложен внук основателя. Совет директоров отклонил кандидатуру с формулировкой слишком молодой. Ему тогда было 50 лет.
            1. Обычный Звание
              Обычный
              0
              Сегодня, 19:22
              Шараханья не связаны с выработкой этого гормона. Просто у молодого, допустим в 50 лет еще активен метаболизм, уже есть опыт, но еще не дряхлый ,суставы еще в порядке ,выносишь нагрузки ,активен и в сексуальном плане, да что там говорить. Никто не знает когда придет альцгеймер или паркинсона ,а то и оба вместе. Вон Трампа ведь не просто так штырит. Однозначно побочка от препаратов. В таком возрасте ,что у нашего президента ,что у Трампа, без дополнительной медицинской подпитки так не наездишься никак. А любой извне препарат медицинский так или иначе будет давать побочку. Например тот же Аминазин использовался неврологами, но когда увидели его побочку ,стали применять в психиатрии.
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 20:17
                допустим в 50 лет еще активен метаболизм, уже есть опыт, но еще не дряхлый ,суставы еще в порядке ,выносишь нагрузки ,активен
                Политику все это не надо. Ему нужен трезвый взгляд с минимумом эмоций.
                Цитата: Обычный
                В таком возрасте ,что у нашего президента ,что у Трампа, без дополнительной медицинской подпитки так не наездишься никак.
                Вот когда вам будет столько же я думаю вы измените свое мнение. Я например могу проехать 1500 км в сутки и не на заднем сиденье лимузина а за рулем. Брат моей супруги в 69 лет работает дальнобойщиком и вполне себе нормально управляет свои МАНом с рефрежератором.
        3. topol717 Звание
          topol717
          +4
          Сегодня, 18:53
          Геронтократия лишает систему адаптивности. Решения, продиктованные возрастной психологией и страхом перед прогрессом,
          Вы уверены что прогресс всегда на пользу? где гарантия что прогресс не разрушит государство? Ошибки на том уровне стоят ужасно дорого, и все решения там надо принимать вообще без эмоций. Чем старше человек, тем ниже у него эмоциональный фон. А дел на эмоциях можно натворить много, потом за 100 лет все не восстановишь.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 20:54
            Ведь прикрыть офшоры и закрыть ФНБ ведь будет полезно для государства вне зависимости от возраста. Однако с этим вне зависмости от возраста не торопятся.
      2. кредо Звание
        кредо
        +17
        Сегодня, 17:12
        После Примакова/Маслюкова/Геращенко профессионалы к руководству не допускаются...

        Честно говоря я не могу сказать что перечисленные Вами лица так уж сильно подняли экономику России, при том что все они были назначены уже после развала СССР.
        Зато я могу сказать что в СССР были профильные министерства и ведомства конкретных отраслей и их возглавляли профессионалы именно этих отраслей, которые как правило поднимались по карьерной лестнице с низов и знали подведомственные отрасли досконально.
        Старшее поколение, которое застало развал СССР и дожило до нынешних времён, до сих пор помнит своих министров пофамильно и вспоминают о них с уважением именно за профессионализм.
        А какую отрасль экономики Решетников поднял об этом никому не известно при том что "гуру" экономического развития уже 47 лет. Ждём-с? no
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +15
          Сегодня, 17:38
          - Короче, расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже нечем. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
          - Простите, а вы точно министр экономики?!
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +5
            Сегодня, 17:46
            Цитата: НИКНН
            Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно. Пайку терпилам не поднимать!
            - Простите, а вы точно министр экономики?!

            Нет, это слова Дерипаски (12-часовой раб день на шестидневке)
        2. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 18:34
          Цитата: кредо
          А какую отрасль экономики Решетников поднял об этом никому не известно при том что "гуру" экономического развития уже 47 лет.

          Что вы все СССР приплетаете, когда он развалился Решетников еще в школе учился. Карьеру начал только в 2000 (в 21 год), когда страна в руинах лежала, какие отрасли вы о чем? Если в гугле не забанили все о нем узнаете. Вам правду говорят, вы недовольны, "лапшу на уши вешают" опять недовольны, проведите свой макро - микроэкономический анализ в стране или хотя бы в регионе, ну или просто
          Ждём-с?
          так хоть "++" заработаете..."и будете иметь, почет и уважение" (с)
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 18:59
            Что вы все СССР приплетаете, когда он развалился Решетников еще в школе учился. Карьеру начал только в 2000 (в 21 год), когда страна в руинах лежала, какие отрасли вы о чем? Если в гугле не забанили все о нем узнаете. Вам правду говорят, вы недовольны, "лапшу на уши вешают" опять недовольны, проведите свой макро - микроэкономический анализ в стране или хотя бы в регионе, ну или просто

            Я привожу в пример СССР, потому что это ближайший вариант с чем можно сравнивать результаты нынешней России, а Вы похоже решили, что члены нынешнего правительства не подлежат критики, потому что они нам вдруг открыли глаза на то, что мы не видим вокруг себя и им за это мы должны благодарны.

            Кому нужна такая правда пусть наслаждается и дальше, а те кто видел как за последние 30 с лишним лет планомерно уничтожались целые отрасли в стране под соусом оптимизации, реорганизации и экологической безопасности населения ежедневно ощущают на своём кармане, в магазине и на предприятие эти прелести и очередная констатация данного факта из уст министра страны данных фактов вызывает только зевоту.

            И да, не завидуйте чужим плюсам, ставьте минусы, всем кто Вам не нравится. Может у Вас после этого и настроение поднимется, а то Вы как то уж очень агрессивно набросились на меня. hi
      3. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 17:38
        Раньше все это было делать проще..........

        А кто ж мешал это делать. Или опять жареный петух в задницу клюнул.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 18:56
          Цитата: frruc
          А кто ж мешал это делать. Или опять жареный петух в задницу клюнул.
          Никак нет, президент сказал падение, и ему надо изобразить бурную деятельность. Что он и делает. Они сейчас все на перегонки будут кричать о плохом состоянии экономики.
      4. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 20:21
        У меня такое ощущение, что развитие страны без продажи, энергоносителей- невозможно. Так ведь проще и голова не болит.
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +11
      Сегодня, 17:09
      Цитата: кредо
      А он действительно министр экономики или просто свадебный генерал на хлебном месте?

      Такой же, как Мантуров...
      1. кредо Звание
        кредо
        +7
        Сегодня, 17:18
        Цитата: кредо
        А он действительно министр экономики или просто свадебный генерал на хлебном месте?

        Такой же, как Мантуров...

        Нет, не такой.
        Мантуров уже герой нашей страны в свои 57 лет, а Решетников в свои 47 ещё нет.
        Тот промышленность и торговлю "поднял", а этот ещё только экономическим развитием занимается. Слабак. crying
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +9
        Сегодня, 17:28
        Цитата: yuriy55
        Такой же, как Мантуров...

        Так других там не держат. Главное не профессионализм, а преданность, и не делу, а начальнику.
      3. vitaliy20091959 Звание
        vitaliy20091959
        +1
        Сегодня, 18:48
        не совсем такой ,мантуров вдруг оказался целым героем рф
        1. commbatant Звание
          commbatant
          +1
          Сегодня, 19:08
          Цитата: vitaliy20091959
          не совсем такой ,мантуров вдруг оказался целым героем рф

          Голос "сорвал", так и сгорают на производстве...
    4. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      +2
      Сегодня, 18:01
      У нас много управленцев которые могут объяснить почему сделать лучше не получится. Об этом министр и говорит всем нам. Зачем ему выделяться из общего ряда "коллег" не поймут. Создаётся впечатление что власть существует не для улучшения жизни народа, а для объяснения почему лучше не получается. На мой взгляд с этой задачей они справляются, а с теми задачами которые они должны выполнять, как министры не получается. Но это общая беда, депутаты тоже много обещают, до выборов разумеется.
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:30
      кредо
      Сегодня, 16:41
      А он действительно министр экономики или просто свадебный генерал на хлебном месте? what

      hi Это нынче называется донести до низовых масс положение вещей в стране после последних пенделей Кремля в ходе совещания экономического блока Правительства.
      Ну, мы же понимаем, никому не хочется нести персональную ответственность, поэтому замыливают на коллективную и объективно-субъективные причины, вплоть до изменения климатических условий и увеличение количества ЧП в стране, кроме военных.
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 18:44
        Ну, мы же понимаем, никому не хочется нести персональную ответственность, поэтому замыливают на коллективную и объективно-субъективные причины, вплоть до изменения климатических условий и увеличение количества ЧП в стране, кроме военных.

        О какой ответственности Вы говорите?
        Можете привести хоть один пример того как неуспешный министр нынешней России пострадал за откровенность и низкие результаты работы. Они могут менять место работы, но не более. Да и что они в сущности теряют. Например, Денис Мантуров, согласно источникам, рублёвый миллиардер, и остальные в правительстве тоже не бедствуют и особенно не парятся по-поводу ответственности. request
        1. Комментарий был удален.
    6. мерцание Звание
      мерцание
      0
      Сегодня, 20:39
      он действительно министр экономики

      Он министр экономического развития, т.е. именно он в правительстве вместе с Мишустиным отвечал за рост экономики.
      Теперь же заявляет что резервы исчерпаны)
      А не потому ли исчерпаны, что экономического развития (которое бы эти ресурсы сохранило) не было.
      Не справился - застрелись.

      А про Мишустина мол, президентские амбиции.
      Он с экономикой справится не может, а хочет в президенты.
  2. AlexGa Звание
    AlexGa
    +9
    Сегодня, 16:41
    Глава Минэкономразвития отметил, что российской экономике необходимы существенные структурные изменения. Для этого следует осуществлять инвестиции, расширять производственные мощности, создавать новые рабочие места. Раньше все это было делать проще, так как рынок труда был относительно более спокойным, и экономика обладала определенными резервами.

    А может стоит признать министру, что экономикой должно заниматься государство напрямую, а не отдавать все в руки частному бизнесу, тем более в сложной военно-политической обстановке.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +15
      Сегодня, 16:56
      Ну да, а еще может стоит подумать, что 80 млрд. (плюс еще попытки получить 15) это 80 "Панцирей", а не возможность заблокировать неугодный ресурс, который уже пытались блокировать laughing
      А уж сколько можно закупить дронов, не собирая с подписчиков ТГ каналов, просто армия за каждым насекомым в районе ЛБС могла-бы гоняться.
      Если кучу бабла спускаемого впустую, на личные апломбы, пустить на дело, на инвестиции, уволить нахрен кучу бесполезных контролеров "на кормлении" (у нас рабочих не хватает), отдать тому-же Бастрыкину еще пару ведомств, контролирующих все... Ну или найти еще пару "бастрыкиных", которые смогут.
      Может и не будет проблем в экономике winked
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +13
        Сегодня, 17:36
        Цитата: Evgeny64
        (у нас рабочих не хватает),

        Правда? Тогда почему меня не взяли на работу, кстати очень даже по моим силам и специальности? Потому, что я всего на год моложе президента. Ему можно работать, а мне низзя. Хотя я со своими обязанностями 43 года справлялся лучше, чем он со своими.
    2. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 18:11
      Эти должны заниматься люди, которые в экономике понимают,а не Максим Решетников и Денис Мантуров. Их нужно всех гнать во главе с "предводителем".
    3. Адрей Звание
      Адрей
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: AlexGa
      А может стоит признать министру, что экономикой должно заниматься государство напрямую

      Так оно и занялось. Результат "на лице".
  3. AlexXXX Звание
    AlexXXX
    +13
    Сегодня, 16:43
    laughing
    Ну да-ну да, а с чего бы?
    Не из-за того, что налогообложение конское? Не из-за блокировок средств, через которые этот самый бизнес себя может рекламировать? Не из-за конских %, которые душат бизнес при взятии кредитов? Этот список можно продолжать долго.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +8
      Сегодня, 16:50
      Это да. Но кому-то да удается, у нас за 5 лет список богатейших людей растет, а самые богатые значительно прибавили в весе)
      1. Мячик Звание
        Мячик
        0
        Сегодня, 17:02
        Цитата: SmollH2
        у нас за 5 лет список богатейших людей растет, а самые богатые значительно прибавили в весе

        Не только "у нас", во всём мире так.
    2. Мячик Звание
      Мячик
      -10
      Сегодня, 17:03
      Цитата: AlexXXX
      налогообложение конское

      Это в России - "конское налогообложение"??? Серьёзно??? Прям, серьёзно-серьёзно???
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +13
        Сегодня, 17:15
        Цитата: Мячик
        Это в России - "конское налогообложение"??? Серьёзно??? Прям, серьёзно-серьёзно???

        Чего вы там заладили: «серьёзно», «конское»? В стране МРОТ ниже, чем пособие по безработице в некоторых странах...
        В Китае и США максимальный НДФЛ - 45% ...А сколько в России с миллиардеров снимают? Такое впечатление, что клан богатых приготовился к грандиозному шухеру ибо:
        Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время
        1. двп Звание
          двп
          +3
          Сегодня, 18:18
          Дифференцированное налогообложение? Об этом уже давно говорили,но Путин лично отказался это делать.
      2. AlexXXX Звание
        AlexXXX
        +9
        Сегодня, 17:51
        Прям серьезно-серьезно.
        Вы думаете, что все кончается на 13/15/18% НДФЛ? Мы платим 50% от дохода, так как налог заложен помимо подоходного в:
        НДС
        Акцизы
        Транспортный налог
        Земельный налог
        Налог на имущество.
        А вам известно, что бизнес еле выживает оплачивая ндс с оборота?
      3. clou Звание
        clou
        +5
        Сегодня, 18:06
        43% с дохода корпоративного холопа+пошлины, акцизы, НДС. На круг 55-60%
      4. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 18:11
        Цитата: Мячик
        Это в России - "конское налогообложение"??? Серьёзно??? Прям, серьёзно-серьёзно???

        НДС - у нас 22% в США - 0. Правда, у них есть налог с продаж, он может доходить до 10%
        Налог на прибыль. У нас - 25%, в США - 21%
        Страховые. У нас - 32,8 в США - 19,9 примерно.
        НДФЛ у них выше, но для богатых.
        Так что не вполне понимаю Ваш комментарий
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:57
      Ещё говорили что в прошлом году из-за блокировок интернета экономика потеряла вроде как семьсот миллиардов рублей. Дроны при этом как летали так и летают
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    +1
    Сегодня, 16:45
    правительство должно помочь в этом предпринимателям

    А простому народу правительство ничего похоже не должно
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -9
      Сегодня, 17:06
      Цитата: spektr9
      А простому народу правительство ничего похоже не должно

      А что правительство ничего не делает?
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        -1
        Сегодня, 18:18
        А что правительство ничего не делает?

        Ну почему же, инет блокирует, цены повышает, вон уже предлагает 6-дневку 12 часовую ввести, опять таки доп налоги на утиль/технологический сбор ввело и ещё много чего... Так что в бездействии правительство обвинить сложно, теперь вот ещё и плюшки малому бизнесу накинет, разрешит цены задрать на n-%
        Простой народ как говориться новая нефть
        1. Адрей Звание
          Адрей
          -2
          Сегодня, 19:04
          Цитата: spektr9
          теперь вот ещё и плюшки малому бизнесу накинет, разрешит цены задрать на n-%

          А он и так в этом не был ограничен. Только рынком - цена-спрос.
          1. spektr9 Звание
            spektr9
            0
            Сегодня, 19:29
            А он и так в этом не был ограничен. Только рынком - цена-спрос.

            Да просто ещё для физиков таможенный лимит повысят, что бы спекулянтам конкуренцию зарубежные площадки не составляли да и малые "бизнесмены" могли цены ещё чуть-чуть задрать, и все малый бизнес основной электорат гаранта пойдет за кормильца голосовать и его партию
            Как у нас любят говорить, создадут условия для бизнеса, что бы тот мог народ доить
  5. Prapor Звание
    Prapor
    +16
    Сегодня, 16:46
    То-то и заметно, воровать стали миллиардами, а раньше то только миллионами. Конечно так экономика столько ворья не выдерживает уже....
  6. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -1
    Сегодня, 16:46
    Есть подозрение, что он эти слова не повторит за столом лично ВВП.
    Или его просто не пустят с таким докладом к ВВП.
  7. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 16:48
    Понятно. Ожидается великое перемещение кроватей в правительстве? Ну, девочек же никто менять не собирается?
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 16:48
    Ну так США и ЕС и бритты не зря тянут время и мозги кому-то парят.
  9. Irokez Звание
    Irokez
    -16
    Сегодня, 16:48
    Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны

    Это у нас проблемы в экономике сложные?
    Да Вы в ЕС гляньте одним глазиком ну и США тоже. Те страны у которых куча государственного долга в настоящее время валятся быстрей и обезжириваются неплохо. Если кто-то скажет, что нас не интересует там, а мы хотим тут и сей час у нас, то это либеральнозападная отговорка не смотреть туда на падение и мракобесие, а смотреть сюда выворачивая на показ наши трудности в условиях санкций и СВО (как великая губка Боня).
    1. Мячик Звание
      Мячик
      -13
      Сегодня, 17:00
      Согласен полностью с Вами. На все 100%. Даже в условиях войны на выживание с 56 странами мира Россия очень достойно и прилично уровень жизни своих граждан поддерживает.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +12
        Сегодня, 17:12
        Цитата: Мячик
        Согласен полностью с Вами. На все 100%. Даже в условиях войны на выживание с 56 странами мира Россия .

        Да ну? Это кто же нам войну объявил? Или мы кому-то объявили войну? Или это в вашем воспалённом воображении?
        Для особо одарённых:
        Объявление войны — термин, который означает юридическую и дипломатическую процедуру в международном праве и международной политике, заключающуюся в официальном предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны.
      2. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +6
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Мячик
        Даже в условиях войны на выживание с 56 странами мира Россия очень достойно и прилично уровень жизни своих граждан поддерживает.

        А-га. Словами -- денег нет, но вы держитесь...Особенно пенсионерам, с пенсией 17-20 тыс. рублей.... В регионах с зарплатой тоже не густо. Именно оттуда и идут контрактники на СВО, что бы хоть так поднять свой уровень жизни на "достойно и прилично", но это игра в "русскую рулетку. Да и этот ресурс заканчивается.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 17:48
      Цитата: Irokez
      Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны

      Это у нас проблемы в экономике сложные?
      Да Вы в ЕС гляньте одним глазиком ну и США тоже. Те страны у которых куча государственного долга в настоящее время валятся быстрей и обезжириваются неплохо. Если кто-то скажет, что нас не интересует там, а мы хотим тут и сей час у нас, то это либеральнозападная отговорка не смотреть туда на падение и мракобесие, а смотреть сюда выворачивая на показ наши трудности в условиях санкций и СВО (как великая губка Боня).

      Вы как наши власти, смотрят у кого плохо, но почему то не смотрят на Китай +5% за первый квартал 26-го, Индия по итогам прошлого года растет больше Китая и нет ни какого перегрева, через 20-25 лет Индия Россию догонит и перегонит.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        Сегодня, 18:25
        Цитата: ARIONkrsk
        Вы как наши власти, смотрят у кого плохо, но почему то не смотрят на Китай +5%

        Вы как англосаксы смотрите как у нас всё плохо, но не у них себялюбивых. Сравнивают для того, что бы видеть на каком уровне все. После сравнения определяют причины почему кто-то на таком уровне и приходят к выводу, что если не воевать, то и экономика растёт и на войне хорошо можно заработать. А Вы провели такой анализ, что, как и почему? Я понимаю ИИ рулит и подсказывает что и как (в угоду заказчикам которые и обучают этот ИИ), но и свои мозги должны работать в условиях засилия ИИ и противостоять против этого ИИ.
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -1
        Сегодня, 18:42
        Цитата: ARIONkrsk
        Вы как наши власти, смотрят у кого плохо, но почему то не смотрят на Китай +5% за первый квартал 26-го, Индия по итогам прошлого года растет больше Китая и нет ни какого перегрева, через 20-25 лет Индия Россию догонит и перегонит.

        Я извиняюсь, конечно, но сравнение некорректно! В Китае и Индии тридцать лет назад был путч, и вся элита легла под Запад и продала интересы страны и народа? У них тоже СВО пятый год идёт, и они теряют в день по ярду вечнозелёных? Нет, они сидят тихо и надеются что труп врага мимо проплывёт. Товарищ вы с нашей планеты?
    3. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 18:15
      Да США в конце концов плевать на этот государственный долг. Они просто его откажутся выплачивать и всё. Посоветуют вытереть их "ценными бумагами" задницы тем,кто эти бумаги покупал.
  10. newtc7 Звание
    newtc7
    +11
    Сегодня, 16:53
    Аххаххахаа лол невероятный просто) они ведь сами все сделали чтобы эти резервы были исчерпаны и ситуация в стране была не очень, чему они удивляются? Впрочем очевидно что все это глубоко и четко спланированные действия от и до.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    -3
    Сегодня, 16:54
    Рубль дорожает, безработных нет, - как без такой халявы бизнесменам работать?
  12. Cartalon Звание
    Cartalon
    +6
    Сегодня, 16:55
    Млинский ёж, пятый год идёт война, ясен пень ни какая экономика, такого не выдержит.Но называть вещи своими именами нельзя.
  13. Мячик Звание
    Мячик
    -6
    Сегодня, 16:58
    А нефига тратить государственные резервы на поддержку частного бизнеса!
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:58
    Цитата: g_ae
    Ожидается великое перемещение кроватей в правительстве?
    Да и кровати менять никто не собирается тоже
  15. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +8
    Сегодня, 17:00
    Хе хе,он должен был сказать-"Я балбес,ни чего не могу сделать" и свалить на нары,вместе с силуяном и набиулиной...первая в мире экономика,которой мешает крепкая своя валюта,это капец какой то....
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -1
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Sergei Timofeich
      первая в мире экономика,которой мешает крепкая своя валюта

      он подразумевает что российская крепкая а чужая слабая - дешевая и чужие товары тоже дешевые, их легче купить чем произвести, это нас и тормозит. Единственно чем выгодно торговать при "крепкой" своей валюте это нефтегазом.
  16. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 17:03
    Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны, а если быть честными про...раны,Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Решетников
    Вот так это заявление и прозвучало-бы, но... laughing
  17. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +7
    Сегодня, 17:05
    Он отметил, что одним их факторов, который ее еще более осложняет, являются изменения в налоговой политике государства. К ним представителям бизнеса приходится как-то адаптироваться.

    Я честно говоря не понял: он что пропагандирует схемы ухода от налогов? Приходилось уже "как-то адаптироваться", и помощники тут же находились - сплошные охранители закона.
    Всё это - пустая болтовня - пляски шамана в голодный год. Тут либо как в США Рузвельт - поправ все законы выдернул Америку из глубочайшей норы, либо - спасайтесь по способности (а зачем тогда целый министр?)
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +5
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Я честно говоря не понял: он что пропагандирует схемы ухода от налогов?

      Нет, он констатирует факт. Принцип "Что бы корова давала больше молока ее надо больше доить и меньше кормить" не сработал. Кто смог - ушел в тень, кто не смог - закрылся. По итогу налоговых поступлений больше не стало. "Стричь" больше некого...
  18. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +8
    Сегодня, 17:08
    Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны. И в первую очередь это ощущает российский бизнес.

    Действительно охренительно:
    Из России за последние 23 года законно вывезен 851 млрд долларов, незаконный отток капитала оценивается в 782 млрд долларов. Выводить средства стало возможно благодаря принятым Госдумой законам, позволяющим регистрировать компании за рубежом, а также ряду договоров об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Николай Арефьев в ходе парламентских слушаний, посвященных формированию федерального бюджета развития.

    Бегство капитала из России достигло 13% ВВП. Такого в нашей стране еще не было. В прошлом году было выведено 239 миллиардов, за первую половину 2023 года — еще 27 миллиардов.

    stop А Чубайса вернули в камеру?
    1. двп Звание
      двп
      -2
      Сегодня, 18:21
      Пишут что вывели более трёх триллионов долларов из России. Я думаю это не полная цифра.
  19. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +1
    Сегодня, 17:16
    Ясно дело куда делись трудовые кадры.Сотни тысяч на фронте, сотни тысяч уснули на веки и сотни тысяч пришли инвалидами. Дальше будет только хуже если Вова и дальше продолжит сопли жевать и делать вид, что все хорошо в датском королевстве. Ждать когда убитых миллионами будем считать не вариант. Давно надо было включать режим "Вставай страна огромная". Иначе дойдем до того, что воевать будет некому. Работать уже некому.
    1. двп Звание
      двп
      -2
      Сегодня, 18:22
      Нет,пора включать режим "Долой самодержавие!"
  20. akropin Звание
    akropin
    +4
    Сегодня, 17:17
    Вложить средства в развитие информационной поддержки через Телеграмм администраций, управлений и т.д. по всей России. Вложить средства в блокировку. Вложить средства в VPN для обхода блокировок. Это только крошечный пример официального круговорота денег. Думающих у руля мало, принимающих ответственные решения видимо нет.
  21. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 17:18
    Один трёп! Нам рассказывают что и так все не только знают но и, ощущают! Страна летит в пропасть а что делать никто не говорит.
  22. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +4
    Сегодня, 17:19
    резервов для воровства почти не осталось. А резервы для экономики безграничны. Начать надо с резервов ЦБ. Грамотное их инвестирование увеличит ВВП в полтора раза.
    1. Стас1973 Звание
      Стас1973
      -1
      Сегодня, 17:22
      Полностью согласен с данным тезисом
  23. Стас1973 Звание
    Стас1973
    0
    Сегодня, 17:21
    А ЦБ нагибать не пробовал этот министр?
  24. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +6
    Сегодня, 17:22
    В стране в упадке промышленное производство. Все что называют бизнесом это в основном купи - продай что то иностранное, при отсутствии промышленности такой подход неминуемо приведет к вымыванию денег из экономики. С учетом задач которые стоят перед страной необходимо принимать непопулярные среди высшей власти решения - национализация стратегически важных отраслей, введение уголовной ответственности за невыполнение поставленных задач, возврат элементов социализма.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -2
      Сегодня, 17:41
      Цитата: aybolyt678
      С учетом задач которые стоят перед страной необходимо принимать непопулярные среди высшей власти решения - национализация стратегически важных отраслей

      Оспадя!.. Да Вы оглянитесь вокруг! Все более менее значимое-стратегическое имеет минимум 51% госсобственности и по сути под управлением государства. И люди там на руководство-кормление за руль посажены, вот только коммунистами (членами КПСС) они не называются. Мы давно в том "социализме" к которому Вы призываете. У нас в Думе по сути одна КПСС просто разделенная на несколько ячеек для вида. Вам чего еще из "совка" надо? Названия что-ли не хватает? Ну назовут Советская Российская Федерация и что изменится!?
      1. К_4 Звание
        К_4
        +1
        Сегодня, 18:38
        Не, ну большей тупости я не читал....СССР - это в первую очередь, не про то что вы написали. Это в первую очередь СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: бесплатная медицина, образование, жильё и т.д. и т.п. А то что вы описали сиречь - клановая олигахатия.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          -1
          Сегодня, 18:49
          Цитата: К_4
          Это в первую очередь СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: бесплатная медицина, образование, жильё и т.д. и т.п.

          Я такой тупой и то понимаю, что БЕСПЛАТНОГО ничего не бывает. Формы оплаты только могут быть разные, заплатить может кто-то другой, но все чего то стоит так или иначе. Ну, а вы умный, продолжайте в том же духе...
          1. К_4 Звание
            К_4
            0
            Сегодня, 20:25
            Вы прикалываетесь, или реально не понимаете? Тут не про бесплатно, а про распределение доходов получаемых государством. При социалистическом строе значительная часть тратится на повышение благосостояния, образованности и развития гражданского общества, при нынешнем на обогащение кучки приближенных и их прихлебателей. Существенная разница, не так ли?
      2. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 20:48
        Цитата: Адрей
        Вам чего еще из "совка" надо?

        Сталина не хватает
        Цитата: Адрей
        Ну назовут Советская Российская Федерация и что изменится!?

        Я не предлагал вводить Советы, я предлагал вводить элементы социализма, кстати вы некоторыми пользовались - образование и медицина пока еще работают.
        Цитата: Адрей
        по сути под управлением государства.

        Какое это управление без уг. ответственности?
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          Сегодня, 21:00
          Цитата: aybolyt678
          Сталина не хватает

          Скоро будет, уже на пороге. Но не в таком образе, какой бы Вам хотелось.
          Цитата: aybolyt678
          Я не предлагал вводить Советы, я предлагал вводить элементы социализма

          Хорошо. Советская Социалистическая Российская Федерация - ССФР. Что в Вашем понимании Социализм? "Взять все и поделить?"
          Цитата: aybolyt678
          Какое это управление без уг. ответственности?

          А вот тут извините. Все как встарь, как деды завещали. Сколько членов политбюро посадили перед-во время-после развала СССР?
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 18:16
      Цитата: aybolyt678
      С учетом задач которые стоят перед страной необходимо принимать непопулярные среди высшей власти решения - национализация стратегически важных отраслей, введение уголовной ответственности за невыполнение поставленных задач, возврат элементов социализма.

      Госсобственность и жёсткий контроль нынче ничего не гарантируют. Вспомните "Спецстрой" и космодром "Восточный". Даже в СССР срыв плана и корректировки плановых показателей были нормой жизни. Даже в войну и даже планы, подписанные лично товарищем Берией не выдерживали столкновения с отечественной промышленностью. КПВ тому примером - вместо июля 1944 первая партия пулемётов плавно переехала на послевоенное время.

      И да, кто этими национализированными предприятиями руководить будет? Как всегда - ДОВЛики, ЖОВЛики и БОВЛики? wink
    3. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 19:42
      Цитата: aybolyt678
      национализация стратегически важных отраслей, возврат элементов социализма.
    4. Комментарий был удален.
    5. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 19:44
      Цитата: aybolyt678
      национализация стратегически важных отраслей, возврат элементов социализма.
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 20:52
        У Путина в разных ситуациях бывали разные мнения, хотя бы пенсионная реформа. МЫ не это обсуждаем. Вопрос что и как делать?
  25. мерцание Звание
    мерцание
    -2
    Сегодня, 17:32
    Он отметил, что основными проблемами для российской экономики сегодня стали дефицит трудовых кадров, укрепление рубля, все еще высокие процентные ставки и бюджетные ограничения. Министр заявил, что сейчас перед бизнесом России стоят очень серьезные вызовы.

    Ещё одна кандидатура на вылет после Мишустина.
    Одна министерская голова не знает, что делает другая министерская голова.
  26. Михаил55 Звание
    Михаил55
    +2
    Сегодня, 17:42
    Набиуллину повторяет...нехватка кадро! Достало!!! Предприятия стоят!!! Они на какой планете живут??? Афганцев собрались завозить. Враги народа...как актуально сейчас...
  27. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 17:43
    Он шесть лет министр Довел экономику страны. до того, что ситуация сложная.
  28. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 17:44
    Значит укрепление рубля является одной из проблем Российской экономики. А это как это? Это почему это?
  29. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 18:07
    Ну , если воровать в таких объемах , то экономика не просто истощится , а совсем исчезнет.
  30. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 18:18
    И в первую очередь это ощущает российский бизнес.
    . Ну да, кто ж у нас такой самый чутвительный... а это бЫзнЭс!
    Ладно, всякая мелко пузатая, может и "пострадать... а те кто покрупнее, у кого" заводы, газеты, параходы", те кто к госс кормушке присосался или недрами приторговывает, у них как, тоже все плохо, плохо...
    Как тут не вспомнить Станиславского, с его сокрамертальным ..." Не верю! " soldier
  31. Nemo70 Звание
    Nemo70
    0
    Сегодня, 18:56
    Можно каонечно крикнуть Все прапало ,а я предупреждал (как тут многие пишут )
    И Кац предлагает сдаться ))))
    Если пойдем на условия запада ,то такое начнется ,что живые мертвым позавидуют мужики ..Такой истерии и русофобии ,еще за историю Русский мир не испытывал angry Тут демноизм уже
    Представьте ,что будет с вашими семьями ,когда эти "крестоносцы" вторгнутся изнутри и взломают государственность России разделив ее на части ? ..
    И потом методически уничтожив ВСЕ и ВСЕХ (они это умеют)
    Не дай Бог ,лучше уж залп из всего и "Периметр" пусть сработает с ИИ Кто то выживет и Русские частично тоно !
  32. Olegi1 Звание
    Olegi1
    +1
    Сегодня, 19:01
    Цитата: кредо
    А он действительно министр экономики или просто свадебный генерал на хлебном месте?

    Скорее второе. Всем известные проблемы он обозначил. А вот что он, как министр, собирается делать - нет.
  33. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 19:02
    Война стоит дорого и потребляет немереное кол-во материальных и человековых ресурсов.. Для пополнения материальных ресурсов нужны человеки, дефицит которых был и до войны, а с войной стала катастрофической - из производственной сферы изъяли 300 тыс по мобилизации, ещё 300 тыс на увеличение армии в связи с расширением Наты, а к этому ещё безвозвратные потери на фронте и потери трудоспособности. В первом приближении около миллиона человеков перешло из из сферы производства материальных ценностей в сферу их потребления, что полюбому обострило все проблемы. Бы как договорились прикупить несколько сот тысяч человеков у Индии и др. гособразований но покудова нет никакого результата и вероятно никогда не будет.. К тому ещё и санкции. Как говорил начальник нефти господин Новак, с введением западом потолка цен нефть были вынуждены торговать с преференцией, т.е. со скидкой от мировых которая доходила до 30% и многие этим пользовались закупая по дешёвке перепродавая по мировым. Токмо с началом войны в Иране, как сказал тот же Новак, продажи стали с премией - долго ли коте масленица - вопрос. Полагаться на приток западных инвестиций во время войны с западом наивно, это токмо РФ во время войны может продавать т.к. "недружественным", т.е. враждебным гособразования свои ресурсы, а куда деваться, доходы владельцев системообразующих монополий падают а цены на внутреннем регулирует правительство бы не спровоцировать социальные проблемы вот пытается усидеть на двух стульях и РСППевцев не обидеть и население поддерживать бы не взбунтовались.
  34. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:35
    Перефразируя Ленинградского губернатора Дрозденко: "А что ты сделал. чтобы ситуация в экономике не была сложной?"
    Именно так, наступательно должен министр Решетников отвечать на вопросы всяких там журналистов, и тем более так называемого народа. Да. сурово брови мы нахмурим...
  35. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 21:00
    Глава Минэкономразвития отметил, что российской экономике необходимы существенные структурные изменения.

    Кто довел до ручки российскую экономику?
    Почему никто не несет ответственности за развал страны?
    Почему эти люди еще у власти?