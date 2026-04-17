Министр: Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны

Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться.

Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная.

Ситуация в экономике РФ сложная, резервы во многом исчерпаны. И в первую очередь это ощущает российский бизнес.Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Решетников на заседании фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволжске Ленинградской области.Чиновник отметил:Он отметил, что одним их факторов, который ее еще более осложняет, являются изменения в налоговой политике государства. К ним представителям бизнеса приходится как-то адаптироваться. По словам Решетникова, правительство должно помочь в этом предпринимателям. Данная задача для российского кабмина – одна из важнейших на текущий момент.Глава Минэкономразвития отметил, что российской экономике необходимы существенные структурные изменения. Для этого следует осуществлять инвестиции, расширять производственные мощности, создавать новые рабочие места. Раньше все это было делать проще, так как рынок труда был относительно более спокойным, и экономика обладала определенными резервами.Решетников добавил:Он отметил, что основными проблемами для российской экономики сегодня стали дефицит трудовых кадров, укрепление рубля, все еще высокие процентные ставки и бюджетные ограничения. Министр заявил, что сейчас перед бизнесом России стоят очень серьезные вызовы.