Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина считает, что вооруженный конфликт на Украине, судя по всему, затянется еще на несколько лет и завершится примерно к 2030 году, что обеспечит Европе время, необходимое для подготовки к возможной войне с Россией.В интервью газете Soir Вансина также предположил, что по итогам конфликта Россия останется с большой армией в 650–700 тысяч закалённых бойцов, и Европе надо быть готовой в случае необходимости обладать возможностью дать понять Владимиру Путину, что даже без американцев он не сможет победить европейские страны. Бельгийский генерал также подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Киев, поскольку украинцы своей кровью платят за необходимое Европе для подготовки к войне время.Под предлогом мнимой угрозы со стороны России Вансина призывает население европейских стран готовиться к финансовым жертвам, чтобы обеспечить возможность продолжить текущую направленную на милитаризацию траекторию, наращивать военные бюджеты и уже к 2035 году достичь стратегической автономии Европы.Поскольку, по оценкам НАТО, после завершения вооружённого конфликта на Украине России якобы потребуется от трёх до пяти лет, чтобы восстановить свой военный потенциал до уровня, который позволит ей рассмотреть возможность «проверить на прочность» пресловутую пятую статью устава альянса (о коллективной обороне), Европа напрямую заинтересована в максимальном затягивании украинского кризиса. В то же время официальной целевой датой европейского плана перевооружения Readiness 2030, также известного как ReArm Europe, является как раз упомянутый Вансиной 2030 год.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»