Начальник Генштаба Бельгии: конфликт на Украине должен закончиться до 2030 года

Начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина считает, что вооруженный конфликт на Украине, судя по всему, затянется еще на несколько лет и завершится примерно к 2030 году, что обеспечит Европе время, необходимое для подготовки к возможной войне с Россией.

В интервью газете Soir Вансина также предположил, что по итогам конфликта Россия останется с большой армией в 650–700 тысяч закалённых бойцов, и Европе надо быть готовой в случае необходимости обладать возможностью дать понять Владимиру Путину, что даже без американцев он не сможет победить европейские страны. Бельгийский генерал также подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Киев, поскольку украинцы своей кровью платят за необходимое Европе для подготовки к войне время.

Под предлогом мнимой угрозы со стороны России Вансина призывает население европейских стран готовиться к финансовым жертвам, чтобы обеспечить возможность продолжить текущую направленную на милитаризацию траекторию, наращивать военные бюджеты и уже к 2035 году достичь стратегической автономии Европы.

Поскольку, по оценкам НАТО, после завершения вооружённого конфликта на Украине России якобы потребуется от трёх до пяти лет, чтобы восстановить свой военный потенциал до уровня, который позволит ей рассмотреть возможность «проверить на прочность» пресловутую пятую статью устава альянса (о коллективной обороне), Европа напрямую заинтересована в максимальном затягивании украинского кризиса. В то же время официальной целевой датой европейского плана перевооружения Readiness 2030, также известного как ReArm Europe, является как раз упомянутый Вансиной 2030 год.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    +2
    Сегодня, 16:46
    Интересно, а когда Россия в последний раз ходила европу завоевывать? Берлин 3 раза брали, Париж брали. Сами просили. fool Как уже эта методичка надоела уже. Пожалуй не будь европы, а еврогейский пролив - в мире было бы куда спокойнее.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 16:54
      Интересно сколько в бельгии народу в армии раз генштаб есть? Наверное пора начинать боятся, правда сначала на карте найти бельгию, ну чтоб не промахнуться.... laughing
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +4
        Сегодня, 16:55
        Интересно сколько в бельгии народу в армии раз генштаб есть?
        Два наркомана, три пeдика, а остальные мигранты wink
        1. SAG Звание
          SAG
          0
          Сегодня, 18:30
          Вы забыли упомянуть знаменитых бельгийских аналитиков! Без них эта статья была бы невозможна! А фактаж какой?! А разведданные?! Аж до последнего патрона всё обосновал! И по полочкам разложил...
          От души спасибо им за грамотный подход! good
      2. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Сегодня, 17:03
        Да бельгия никогда не воевала толком со времен обратения независимости от марихуанщиков. Через нее сколько народа туда сюда шастало. То немцы (во 2ю слились за 18 дней), то французы, то англичане с американцами. Проходной двор был. Там пивовары куда опытнее местных вояк laughing
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 18:32
          Ну вообще в первую мировую бельгийцы молодцом держались, дали время французам. Во вторую вылетели уже вперёд ногами
          1. Глухой Звание
            Глухой
            0
            Сегодня, 19:04
            Ну в 1 мировой элита и полегла, как у них, так и у французов. Это ссобственно общеизвестный факт. А мы вроде как, емнип, с ними ни разу не воевали. Но поправьте. Может не прав, но реально не слышал ничего. Ну хоть на этом спасибо. Бабы с возу - кобыле легче (с)
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 20:20
              После начала войны Германии против СССР в Бельгии были созданы 2 добровольческих легиона — отдельно из фламандцев и из валлонов. Они были батальонного уровня каждый. Осенью 1941 отправлены на Восточный фронт — валлонский легион на южный участок фронта (район Ростова-на-Дону, затем Северный Кавказ), фламандский легион — на северный участок фронта, под Ленинград. Оба легиона участвовали в тяжёлых боях против частей Красной Армии и понесли большие потери.

              С википедии...
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:18
        призывает население европейских стран готовиться к финансовым жертвам

        Жертва аборта хенерал Фредерик Вансина к чему то призывает. А воевать с ними будем другими методами, они же не братский народ, умоются кровью по всей морде.
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      -3
      Сегодня, 16:54
      Цитата: Глухой
      Пожалуй не будь европы, а еврогейский пролив - в мире было бы куда спокойнее.

      Там достаточно расширить Ла-Манш и всё стихнет...Цели предприятий в Европе обозначены - можно начать с ближних «Искандерами М», а там и до «Орешников» дойдёт...
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        +1
        Сегодня, 18:00
        Интересно,где столько хооохлов найдут ЕС ? Они ведь заканчиваются ...Ну мерц вроде обещал ,всех депортировать ))) Но разбегутся ведь ..
        Хотя ,как один пленный нацик похвастался ..Вы грузовик добровольцев подвозите к передовой ,а мы машину дронов ....Есть о чем задуматься ,он ведь прав в чем то ..
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:52
    Этот буйно-помешанный еще не на то способен.

    Шизофрения.

    Глава ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую "Нарвскую народную республику" в Эстонии.

    "Российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали "Нарвскую Народную Республику" в Эстонии", — сказал он Le Soir.

    Россия никогда не упоминала ни о какой "Нарвской Народной Республики".

    * "Нарвская Народная Республика" — это Telegram-канал с мемами, который обнаружили в Эстонии, объявили угрозой нацбезопасности и распиарили так, что его аудитория быстро выросла с 70 человек до 2 (!) тысяч. laughing
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:24
      alexboguslavski
      Глава ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил

      Мало ли что этот дeбил заявил. Эти лечению не подлежат.
      1. Nemo70 Звание
        Nemo70
        +2
        Сегодня, 18:02
        Цитата: frruc
        alexboguslavski
        Глава ВС Бельгии Фредерик Вансина заявил

        Мало ли что этот дeбил заявил. Эти лечению не подлежат.

        Это историческая ненависть запада к России и с этим считься нужно и готовится ,чтобы не получился 1941-й ..опять ..
  3. Мячик Звание
    Мячик
    +2
    Сегодня, 16:56
    Хосподя, а эти-то убогие куда лезут??? Или Бельгия тоже рассчитывает на "кусочек от российского пирога" при планируемом на 2029 год новом ДрангНахОстен fool
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:28
      Мячик
      Или Бельгия тоже рассчитывает

      Она рассчитывает на лунный пейзаж на своей территории.
      1. Мячик Звание
        Мячик
        +1
        Сегодня, 20:05
        Цитата: frruc
        Она рассчитывает на лунный пейзаж

        Я тоже рассчитываю, что всё, что лежит за пределами границ СССР, при первом же косом взгляде в сторону России должно превращаться на первый раз в кучу щебня (столица), а на второй раз - в радиоактивную пустыню. Бриташка - исключение: этот поганый остров сразу должна утонуть.
    2. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      +3
      Сегодня, 18:21
      Как объяснил ВВП, война с НАТО, если случится, будет другой, нежели с Украиной. Поэтому пусть, пока у них есть время, европедики поиграются в танчики и солдатики и позатягивают завязки на своих подгузниках.
      1. Мячик Звание
        Мячик
        0
        Сегодня, 20:07
        Цитата: Диvannый анаlitик
        Как объяснил ВВП, война с НАТО, если случится, будет другой, нежели с Украиной

        ОЧЕНЬ надеюсь, что это обещание ВВП сдержит. А то всякие мразотные страны совсем страх потеряли.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 16:59
    Бельгийский генерал также подчеркнул необходимость продолжать поддерживать Киев, поскольку украинцы своей кровью платят за необходимое Европе для подготовки к войне время.


    Xoxлы, если кто из вас ещё не понял — вы топливо, расходники для ваших европейских "друзей".
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +3
      Сегодня, 18:12
      Цитата: alexboguslavski
      Xoxлы, если кто из вас ещё не понял — вы топливо, расходники для ваших европейских "друзей".

      Да поняли они особенно юго-восток ..Но уже поздно машина западная и бандеровская набрала обороты по полной ..Западнэнцев то берегут ТЦК и они в большинстве в ЕС отсиживаются ..Моя хата с краю уже не прокатывает у ТЦК гребут таких буквально ВСЕХ и под Руссские штыки гонят и заград отряды стоят из поляков с бандеровцами ..Вот как получилось !
      Мочить придется ,а потом разбираться будем с "братьями славянами православными " ..Как так получилось то ..
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 17:03
    Странно как-то он рассуждает типа "Европе нужно время для вооружения и сосредоточения". А то, что ЕС это сборище себялюбивых индивидуалистов готовых кинуть или продать друг друга перед лицом реальной угрозы он не оглашает считая, что все едины и за одно. Ну так они Скруджа в Иране кинули и это самого влиятельного члена (в НАТО имеется в виду). Не ну если мелкобриты будут всеми руководить и манипулировать, то что-то может и получится, но до первых выгоревших деревень и городов цветущего сада, а потом модно будет в капитуляцию играть.
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      +3
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Irokez
      Странно как-то он рассуждает типа "Европе нужно время для вооружения и сосредоточения". А то, что ЕС это сборище себялюбивых индивидуалистов готовых кинуть или продать друг друга перед лицом реальной угрозы он не оглашает считая, что все едины и за одно.

      Походу Сергей там схемы ткатов действуют и мощные ..Такие деньжища проходят через Зеленского и К ..Там состояния за день делают чиновники ЕС и тем более на окраине ..
      P.S. Кстате инфа проскаивала ,что украины вышла на первое место по покупкам элитных авто Майбах !!!! Все за себя говорит ..А пенсионеры на укрине получают ,чтото около 7000 руб на наши денги ..Вымирает там все ! Они выбрали свой путь ,Россия согласилась и началось !!!
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        0
        Сегодня, 21:05
        Цитата: Nemo70
        .А пенсионеры на укрине получают ,чтото около 7000 руб на наши деньги

        Средняя украинская пенсия на апрель 2026г. равна 7236гривен. курс сегодня 1гривна-1,73 рубля. Итого 12512 руб. Негусто.
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 17:10
    1. Фредерик Вансина... Женщина? Мужчина, но вышел замуж за г-на Вансина? Загадки,однако, с этой самой европой...
    2. Конфликт завершится к тому времени, когда европа подготовится к войне?! Чувство собственного величия европу поглотило полностью. То есть конфликт будет ждать, пока они приготовятся. Ага, ага.
    3. А не пора ли нам проверить Орешник в нормальных условиях? Точно ли он бьет по дальним целям, вроде Англии, Бельгии, и Германии с Францией? Только не "к 2030-му году", а сейчас?
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:31
      Дед-дилетант
      Женщина? Мужчина

      Гермафродит, неопределенного пола с большим дуплом. lol
      1. Мячик Звание
        Мячик
        +1
        Сегодня, 20:10
        Цитата: frruc
        с большим дуплом

        и рОтом laughing
    2. Мячик Звание
      Мячик
      0
      Сегодня, 20:09
      Цитата: Дед-дилетант
      А не пора ли нам проверить Орешник в нормальных условиях? Точно ли он бьет по дальним целям, вроде Англии, Бельгии, и Германии с Францией

      Для Бриташки и Франции "Орешник" маловат. А вот, "Посейдон" - в самый раз.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:39
    Война закончится когда закончатся хахлы.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:40
    Мобилизация на Украине будет продолжаться еще долго, — заявил народный депутат Остапенко.

    До последнего xoxла.
  9. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 17:51
    Тоже мне бином ньютона...
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:05
    Европе надо быть готовой в случае необходимости обладать возможностью дать понять Владимиру Путину

    Забыл "курилка" как 10 мая 1940 года немцы без предупреждения вторглись в Бельгию. Во время битвы за Бельгию бельгийская армия была оттеснена в «котёл» на северо-западе Бельгии и капитулировала 28 мая.
    То есть 18 дней и Бельгия - капут.
    Это была вторая оккупация Бельгии Германией менее чем за тридцать лет.
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:46
    Обычная математика. К этому времени мужики и экономика, даже ее остатки, на Украине исчезнут.