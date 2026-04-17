В США создали систему обнаружения БПЛА, преобразующую звук в трёхмерную картину

Специалисты компании Hall Lidar (США) создали систему обнаружения БПЛА UDL-64, преобразующую звук в трехмерную картину. В ней задействован искусственный интеллект, с помощью которого можно добиться полной ситуационной осведомленности о ситуации в близлежащем воздушном пространстве.



Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что система позволяет сформировать пространственное представление об активности дронов на основе звуковой информации.



Конструкция обладает небольшой массой и малыми размерами. Диаметр устройства составляет около 60 сантиметров. Это позволяет развертывать систему легко и быстро. Ее можно задействовать для мониторинга воздушной ситуации как на стационарных объектах, так и в местах расположения мобильных воинских подразделений. Систему достаточно установить на треногу или мачту, развернув за считанные минуты.



Устройство располагает встроенными модулями Wi-Fi, Bluetooth и 5G. Это позволяет упростить его подключение к самым разным системам управления и контроля.

UDL-64 функционирует без использования радиочастотного излучения и GPS. Это дает ей возможность работать в пассивном режиме и оставаться незаметной для датчиков противника, так как не излучает никаких сигналов.

В автономном режиме устройство может обнаруживать дроны на расстоянии до 200 метров. А если задействовать сразу несколько, зона обнаружения расширится примерно до полукилометра.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +2
    Сегодня, 17:51
    Shazam на максималках 🥴
    1. poquello Звание
      poquello
      +3
      Сегодня, 18:55
      Shazam на максималках 🥴
      Shazam на максималках 🥴

      в 2025 году семиклассник Михаил Ляпкин создал акустико-оптическую систему для распознавания БПЛА в условиях сложного рельефа. Устройство улавливает звук от дрона на расстоянии 300–400 метров, а при использовании более мощного микрофона — до 2 километров. Точность распознавания — 96% после проведённых испытаний.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 18:56
        После тогого как Эпль купил Шазам, он распознает любую музыку за 20 километров 😏
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 19:00
          Цитата: Мини Мокик
          После тогого как Эпль купил Шазам, он распознает любую музыку за 20 километров 😏

          вы чего-нибудь про затухание звуковой волны слышали?
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            0
            Сегодня, 19:14
            И? Что это меняет, если в США все Эмейзинг и никак иначе? 😑
            1. poquello Звание
              poquello
              0
              Сегодня, 19:30
              Цитата: Мини Мокик
              в США все Эмейзинг и никак иначе?

              может мэйжик больше подойдёт?, всё такое сказышное,
              это сколько надо децибел на 20 км ?
              1. Мини Мокик Звание
                Мини Мокик
                0
                Сегодня, 20:18
                Надо просто об этом сказать 10 секунд. Не более 🤔
              2. Мини Мокик Звание
                Мини Мокик
                0
                Сегодня, 20:21
                Старенький дедушка приходит к врачу:
                — Доктор, мне нужна ваша помощь, у меня проблемы с потенцией. Могу со своей бабкой только три раза в неделю.
                — И сколько ж вам лет, — спрашивает врач.
                — 85.
                — Так вы, голубчик, половой гигант, — изумляется доктор.
                — Но доктор, моему соседу тоже 85, и он рассказывает, что у них с бабкой секс ежедневно.
                — Голубчик, так вы тоже рассказывайте!
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 17:52
    Могу предположить на основе чего это работает. По аналогии с матрицей видеокамеры, но вместо светочувствительных элементов стоят чувствительные направленные микрофоны.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 18:44
      Основа давно известна. А дальше - дело техники.
      1. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Сегодня, 18:54
        Еще и ИИ типа. Пиксельные шейдеры это тогда тоже ИИ. Как и DLSS, FSR.Любая программа - не умнее своего создателя wassat Раньше с Нано приставками ко всему бегали как с писаной торбой. Сейчас - ой типа это ИИ.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 20:41
          Цитата: Глухой
          Сейчас - ой типа это ИИ.

          Да вот же всех пугают ИИ. А ведь ИИ - это Имитатор Интеллекта и некоторые люди автоматические системы которые работают на реле и всяких датчиках с таймерами уже считают, что это ИИ.
      2. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Сегодня, 18:59
        А дальше - дело техники.
        А дальше - дело техники.

        Кстати, не только техники. В блокадном Ленинграде лучшие команды операторов звукоуловителей состояли из инвалидов по зрению. Слепые часто имеют очень тонкий слух.
        Опытный расчет звукоулавливающей установки мог определить тип самолетов, их количество, очень точно направление и достаточно точно высоту.
        1. Глухой Звание
          Глухой
          0
          Сегодня, 20:59
          Обладатель инвалидности по зрению после контузии. -8. Линзами уж как 25 лет не мучаюсь. Даже отвоевал немного имея инвалидность. Слух отличный. Я думаю знаете упражнение "щелчек" и "конь". Во времена засилия банок - я могу на слух определить и дальность и азимут выстрела.
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 17:59
    Если он ещё и по земным целям так же успешно работает - на человека, машину или зверя - то круг её использования становится значительно шире. fellow

    Если он ещё и по земным целям так же успешно работает - на человека, машину или зверя - то круг её использования становится значительно шире. fellow
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Сегодня, 19:20
      На человека и машину - вряд-ли т.к. их звуковой профиль очень существенно отличается от профиля звука "секущих лезвий" БЛА. Это очень напоминает профиль звука в воде (когда происходит погружение или всплытие подводного плавца) недалеко от проходящего судна (бота, глиссера, лодки моторной) - хорошо слышен такой характерный звук переходящий в рубящий свист как от шинковки (хотя по диапазону, конечно же, это не тот звук). Звуковой профиль БЛА представлен как раз большей частью примесью пограничного диапазона НЧ с переходом в СЧ (150-400Гц), + "картинка" срыва верхней границы СЧ диапазона с уходом в нижнюю часть диапазона ВЧ (свист/резкость рубящего ножа: 800Гц - 3,5кГц - верхние СЧ и нижние ВЧ) + небольшой писк на 4кГц (ВЧ). У человека друга "картинка" - энергия голосового диапазона частот лежит в узкой полосе 300-3400Гц, а шагов - (короткий ударный шум с быстрым затуханием) в спектре 50-500Гц. Автомобили же создают "картинку" низкого НЧ-диапазона 30-150Гц (гул работы двигателя) + широкополосный шум от шин с пиком в 500-1200Гц. Очевидно, что это устройство настроено на очень специфичный диапазон частот (звуковую картинку), который должен отфильтровывать все остальные для четкой идентификации (отсутствия ложных срабатываний). Дрон создает непрерывный, модулированный свистяще-жужжащий фон в то время как человек или машина порождают импульсные или более гладкие по тембру звуки. В общем конкретно эта модель (больше чем уверен) точно настроена на свою "звуковую картинку", но в целом техническая реализация может предусматривать работу с несколькими диапазонами идентификаций (правда с чувствительностью датчика НЧ и инфразвука будут определенные сложности настройки и фильтрации/идентификации в части "паразитных помех").
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 19:25
        На человека и машину - вряд-ли т.к. их звуковой профиль очень существенно отличается от профиля звука "секущих лезвий" БЛА...

        Жаль, если так как Вы описываете.
        С другой стороны, если всё так то и эффект от обнаружения БПЛА на указанном расстоянии становится несущественным, если БПЛА зависает над объектом на значительной высоте и осуществляет на объект сброс. Получается что система ограниченного действия и узкой специализации.
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +1
          Сегодня, 19:41
          Вы сделали абсолютно правильные выводы. Честно говоря для заявленных 200 метров.. такой себе диапазон идентификации, если учитывать скорость перемещения дронов. Взять достаточно обычные скоростные характеристики дрона - 120км/ч.. это 33 м/с, а значит эти 200 метров он в состоянии преодолеть приблизительно за 6 секунд. А если у дрона скорость выше? И вот смысл в такой штуковине.. Даже если их составить целое "поле". Может я чего-то не учитываю или не так воспринимаю, но в условиях ведения военных действий, мне кажется, вещь сомнительной "полезности"...
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 20:25
            Цитата: Кмет
            Взять достаточно обычные скоростные характеристики дрона - 120км/ч.. это 33 м/с, а значит эти 200 метров он в состоянии преодолеть приблизительно за 6 секунд. А если у дрона скорость выше? И вот смысл в такой штуковине..

            Смысл есть разместить её в нескольких километрах от охраняемого объекта, что бы подать сигнал " Тревога ! " с такого то направления.
            1. Кмет Звание
              Кмет
              0
              Сегодня, 20:37
              В теории - согласен, а как в практическом применении? Вот если объективно подойти к вопросу: сколько таких детекторов нужно установить, на какой площади, не станут ли их уничтожать те же дроны и кто будет все это "хозяйство" обслуживать (монтировать/демонтировать/доукомплектовывать)? Идея хороша до тех пор пока не начнется практическое применение. Одно дело - установить на стационарном объекте (как предлагается - на базах), а другое дело - боевое применение на ЛБС.. Вот тут и вопросы. Точнее сомнения в применяемости..
    2. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: кредо
      Если он ещё и по земным целям так же успешно работает - на человека, машину или зверя - то круг её использования становится значительно шире.

      Помнится ещё во времена второй Чеченской кампании по телевизору демонстрировали звукоулавливающую установку на позиции российских войск, расположенной на периметре административной границы ЧР. Персонал утверждал, что человеческие шаги и разговор через неё слышно за сотни метров.
  4. SAG Звание
    SAG
    +5
    Сегодня, 18:04
    может обнаруживать дроны на расстоянии до 200 метров.

    Это даёт целых 4 секунды, что бы укрыться, для слабослышащих людей 👏
    Надеюсь колонка хотя бы с Алисой?
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 18:04
    А мотоциклы запретить? Конституция позволяет?
  6. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +6
    Сегодня, 18:10
    Система содержит 64 высокочувствительных MEMS-микрофона, расположенных в виде фазированной антенной решетки на дисковой платформе диаметром 61 см.

    В её основе лежат технологии, которые Дэвид Холл (основатель Velodyne Lidar) ранее применял в лидарах, но адаптированные под звук.
    Алгоритмы на борту выполняют «формирование луча» (beamforming) — это позволяет системе программно «направлять» внимание микрофонов в конкретную точку пространства, отсекая шумы с других сторон.

    Сеть из нескольких UDL-64 создает «акустический купол». Триангуляция позволяет точно определить не только направление, но и высоту объекта.

    Поскольку новые модели дронов появляются постоянно, ПО системы обновляется «по воздуху», добавляя новые сигнатуры в базу ИИ.

    Интеграция UDL-64 с оптическими камерами превращает систему из простого детектора в полноценный комплекс управления целями. Акустический массив выступает в роли «глаз и ушей», которые наводят камеру на объект для визуального подтверждения.
    В стационарных конфигурациях несколько модулей UDL-64 могут работать с одной мощной камерой.
    Малозаметные диски UDL-64 устанавливаются по периметру забора или на крыше. Как только система «слышит» дрон, она автоматически разворачивает скрытую камеру.

    Hall Lidar также продвигает технологию Cam-Lidar, которая объединяет лидар и камеру на частоте 60 кадров в секунду для высокоточного 3D-трекинга скоростных целей.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 18:41
      А как среагирует эта система, если в первой волне пойдут дроны без глушителей вперемешку с ударными?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +3
        Сегодня, 19:06
        Цитата: alexboguslavski
        А как среагирует эта система, если в первой волне пойдут дроны без глушителей вперемешку с ударными?

        И с колонками транслирующими "Марш Союза" из Ред Арлет.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:05
    В США создали систему обнаружения БПЛА, преобразующую звук в трёхмерную картину

    Это фигня.
    Было замечено, да ещё и со Второй Мировой войны отмечено, что животные, собаки и кошки, попавшие под авиаудар, или как у нас нонче под удар БПЛА, сильно загодя слышат их приближение, никакой электронике не дотянуться до такого результата.
    Осталось дрессировку организовать.
    Кошек конечно жаль, да и сложно будет их дрессировать, Куклачёв вряд ли возьмётся. А вот с собачками тема. У нам кинологов хватает, как и клубов собаководства.
    Вот и нужно организовать дрессировку собак для раннего предупреждения об угрозе атаки БПЛА. what
  8. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 19:31
    За пассивными системами будущее. Сейчас она слышит на 200 метров, а потом её научат различать характерные звуки среди шума и на бОльшие расстояния. К цифровому зрению добавится и цифровой слух.