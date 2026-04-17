«Хватит»: Трамп заявил, что запрещает Израилю бомбить Ливан

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается отдельно сотрудничать с Ливаном, чтобы надлежащим образом урегулировать ситуацию с «Хизбаллой», и на этом фоне запретил Израилю наносить удары по этой стране. При этом американский президент рассчитывает, что США получат от Ирана все запасы обогащенного урана и, по меньшей мере, до этих пор намерен продолжить блокаду иранских портов.

Кроме того, Трамп рассказал, что продемонстрировавшие свою бесполезность европейские союзники США по альянсу после разблокировки Ормузского пролива запоздало предложили ему свою помощь, на что он посоветовал им «держаться подальше», если только «бумажные тигры» не хотят заправить нефтью свои танкеры.



В своей соцсети американский президент написал:
США запрещают Израилю это делать (бомбить Ливан). Хватит! Спасибо!

Ранее в Тегеране заявили, что, несмотря на то, что на период действия перемирия на ливано-израильской границе Ормуз полностью открыт для торговых судов, военным кораблям любых стран по-прежнему запрещено пересекать пролив. Таким образом, очевидно, что этим шагом Иран поставил американцев в весьма непростое положение. Поскольку Трамп уже заявил, что не снимет американскую блокаду пролива до заключения окончательной «сделки» с Ираном, Тегеран сможет в случае нарушения израильско-ливанского перемирия в любой момент со своей стороны снова заблокировать судоходство в регионе. Между тем, по данным Marine Traffic, суда не спешат пересекать разблокированный Ираном пролив. На это влияет недоверие к обеим сторонам конфликта, а также тот факт, что где-то в водах пролива могут оставаться плавучие мины.
  1. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +2
    Сегодня, 18:29
    Стал утверждать, что с ним связаны и Земля, и Солнце. Зажмурив глаза, "регулирует солнечный свет", спрашивает: "Не потемнело ли"? Доволен весенним произрастанием в природе:"Все это от меня".
    © И.А. Зайцева-Пушкаш, "Шизофрения. Опыт юнгианского анализа".
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:30
    Увы, ВО у меня заблокировано, комментариев не будет. laughing

    Прямо как xoxлы в своей Раде трибуны блокируют
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 18:36
      У меня такой же, но сиамский блокиратор на клаву не лезет, но вот монитор регулярно пытается перекрыть, еще и со звуковым сопровождением.... laughing
    2. Глухой Звание
      Глухой
      +2
      Сегодня, 18:57
      Ну да. Ну да. Есть такое.
  3. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 18:30
    США получат от Ирана все запасы обогащенного урана
    Настолько наивные мечты у Трампа, что невольно думаешь, напёрсточник да и только. Иран на такое не пойдёт. даже под угрозой уничтожения.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 19:00
      Да они не за ураном охотятся. Полтонны урана или скока там они пишут. Серьезно? Они за нашими центрифугами там. Они не "шмогли".
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 18:31
    Каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, должно получить разрешение от КСИР, — IRIB

    — Проход военных судов через Ормузский пролив по-прежнему запрещён.

    — Иран временно открыл Ормузский пролив при условии прекращения огня в Ливане

    Иран будет взимать плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, — иранский депутат Набавиан.
    1. КолВизин Звание
      КолВизин
      +2
      Сегодня, 18:51
  5. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 18:31
    Вот сейчас еврейцы реально удивились what
    Собственно все остальные тоже.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Охотовед 2
      Вот сейчас еврейцы реально удивились
      Собственно все остальные тоже.

      Трамп заявил, что запрещает Израилю бомбить Ливан, не сообщает, какой орган евреи на этот запрет положат
  6. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 18:34
    "США получат от Ирана все запасы обогащенного урана" и... передадут их на хранение Израилю. Я так понимаю ход мысли Дона. Как своих ушей не увидит он эти пресловутые "запасы". Иран понимает, это будет конец. После передачи сих "запасов" "сладкая парочка" реально вбомбит Иран в каменный век.
  7. кредо Звание
    кредо
    +7
    Сегодня, 18:36
    Пытаюсь представить что в понедельник Владимир Владимирович с утречка заявлет - "Мы с сегодняшнего дня прекращаем продажи нефти и газа, а также других полезных ископаемых в страны финансирующие войну на Украине."
    Цены на всё перечисленное резко пошли ввысь на биржах по всему миру.

    В среду той же недели ВВ в утреннем новостном выпуске вдруг заявляет - "В четверг, после дождичка, мы вновь возобновляем продажу всех ресурсов по которым ранее, в понедельник, были наложены ограничения."
    Цены начали опускаться в предвкушении "сладкого".

    А в пятницу утром, на заседании правительства ВВ вдруг заявит - "Вы знаете, товарищи, вчера дождик не прошёл, как я предполагал, и значит повода для возобновления продажи сырья у нас нет. Всё остаётся как и прежде."
    Биржевые спекулянты в шоке, а наши закадычные "друзья" в трансе.

    П.С. Может всё-таки хоть разок применить на практике метод англосаксов для поддержания в тонусе забугорных "партнёров". yes
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 20:02
      Цитата: кредо

      Может всё-таки хоть разок применить на практике метод англосаксов

      Для этого надо быть владельцем сего игрового автомата. Они же не просто так эти заявления делают. Они получают доход с каждого движа на бирже, как владелец казино никогда не бывает в проигрыше. Мы тоже можем подёргать этот механизм, но выгоды от этого дёрганья для нас не будет.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 20:12
        ...Мы тоже можем подёргать этот механизм, но выгоды от этого дёрганья для нас не будет.

        Речь о тонусе "партнёров", а не о деньгах. Пусть помучаются.
        А что касается денег, то тут тоже не всё так однозначно. Писали, что когда наши суда стаяли загруженные нефтью и никто её не покупал, после начала агрессии против Ирана, она ушла с солидным наваром и никто из покупателей пальцы уже не загибал. Может попробовать для эксперимента. hi
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Сегодня, 21:05
          Цитата: кредо
          Пусть помучаются.

          Да не будут они мучаться ). Будут зарабатывать на этом , как на любых других колебаниях.
          Цитата: кредо
          А что касается денег, то тут тоже не всё так однозначно. Писали, что когда наши суда стаяли загруженные нефтью и никто её не покупал, после начала агрессии против Ирана, она ушла с солидным наваром и никто из покупателей пальцы уже не загибал. Может попробовать для эксперимента. hi

          Мне кажется, что кухня эта хорошо изучена этими поварами, и игра на их поле невозможна. Для этого свою краплёную колоду надо иметь )
          Все эти разговоры о реакции биржи на заявления - скорее прикрытие реальной игры. Почему-то на одни заявления биржа не реагирует. а на другие - взрывается бурной реакцией. Всё объясняют инсайдерской информацией, но тогда грош цена официальным заявлениям. Я не спец в этой области - могу и ошибаться, но если бы контригра была возможной , то наши буржуи давно бы этим пользовались, я думаю ... hi
  8. Nemo70 Звание
    Nemo70
    +1
    Сегодня, 18:44
    США запрещают Израилю это делать (бомбить Ливан). Хватит! Спасибо!

    Зря это Дони сказал ..Могут и второе ухо отстрелить ))) А то и вообще ..
    P.S. Наш ВВП обычно помалкивает на счет Израиля ..Но действует тихо и аккуратно ..
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:45
    Ормузский гамбит Трампа войдёт в аналы истории .Наблюдаем ,начинается самое интересное .Сегодня пятница - ждём вечернего или ночного Трампа в его соцсети .
  10. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 18:54
    По роже на фотографии видно, что сам запутался в собственном вранье...
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:00
    Трамп показал всему миру, что США не всемогущи — Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу

    Другие заявление белорусского президента:

    ✔ Дай бог, чтобы наступило время, когда Беларусь, КНДР, Иран, Россия, Китай и Бразилия не будут противостоять Западу, а будут стоять плечом к плечу.

    По своей мощи США — сверхдержава, но не сверхсила.

    ✔ Главный враг Америки — Китай.

    ✔ Если американцы не смогли справиться с Ираном — не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут.

    ✔ После войны в Иране США будут считаться с РФ и Китаем. В России США ничего не смогут сделать: ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран это показал.

    Светлое будущее наступит, когда США будут вынуждены считаться с интересами других стран.
    В смысле, когда по роже хорошо получит?
  12. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -2
    Сегодня, 19:05
    Сильно извиняюсь, но почему хвост сейчас приказывает собаке?
    США, последние лет 50, лишь придаток к Израилю...
  13. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 19:47
    запретил Израилю наносить удары

    Кем это рыжий поц себя возомнил - Израиловке он будет приказывать! belay
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:51
    Интересное у него весеннее обострение.
  15. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 19:58
    Маленькое уточнение.
    Бомбежки прекращаются на время ведения ливано-израильских переговоров, имеющих целью заключение мирного договора и разоружение Хезболлы. И ведь теперь есть шанс на успех переговоров, поскольку, в отличие от того, что было раньше, Ливан тоже заинтересован в разоружении Хезболлы.
    Насколько все изменилось! Прошлый презик Ливана, ставленник Хезболлы, заявлял, что Ливан будет последним в мире государством, которое заключит мир с Израилем, и только после удовлетворения чаяний палестинцев о создании своего государства. А теперь речь идет о мире, и отнюдь не о палестинцах.
    Ну а если переговоры не увенчаются успехом, и Хезболла продолжит то, что они называют "сопротивлением", то последствия ощутит вся Европа, поскольку Израиль не станет сидеть сложа руки и ограничиваться рисованием "красных линий".