«Хватит»: Трамп заявил, что запрещает Израилю бомбить Ливан

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается отдельно сотрудничать с Ливаном, чтобы надлежащим образом урегулировать ситуацию с «Хизбаллой», и на этом фоне запретил Израилю наносить удары по этой стране. При этом американский президент рассчитывает, что США получат от Ирана все запасы обогащенного урана и, по меньшей мере, до этих пор намерен продолжить блокаду иранских портов.Кроме того, Трамп рассказал, что продемонстрировавшие свою бесполезность европейские союзники США по альянсу после разблокировки Ормузского пролива запоздало предложили ему свою помощь, на что он посоветовал им «держаться подальше», если только «бумажные тигры» не хотят заправить нефтью свои танкеры.В своей соцсети американский президент написал:Ранее в Тегеране заявили, что, несмотря на то, что на период действия перемирия на ливано-израильской границе Ормуз полностью открыт для торговых судов, военным кораблям любых стран по-прежнему запрещено пересекать пролив. Таким образом, очевидно, что этим шагом Иран поставил американцев в весьма непростое положение. Поскольку Трамп уже заявил, что не снимет американскую блокаду пролива до заключения окончательной «сделки» с Ираном, Тегеран сможет в случае нарушения израильско-ливанского перемирия в любой момент со своей стороны снова заблокировать судоходство в регионе. Между тем, по данным Marine Traffic, суда не спешат пересекать разблокированный Ираном пролив. На это влияет недоверие к обеим сторонам конфликта, а также тот факт, что где-то в водах пролива могут оставаться плавучие мины.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»