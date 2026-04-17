«Хватит»: Трамп заявил, что запрещает Израилю бомбить Ливан
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается отдельно сотрудничать с Ливаном, чтобы надлежащим образом урегулировать ситуацию с «Хизбаллой», и на этом фоне запретил Израилю наносить удары по этой стране. При этом американский президент рассчитывает, что США получат от Ирана все запасы обогащенного урана и, по меньшей мере, до этих пор намерен продолжить блокаду иранских портов.
Кроме того, Трамп рассказал, что продемонстрировавшие свою бесполезность европейские союзники США по альянсу после разблокировки Ормузского пролива запоздало предложили ему свою помощь, на что он посоветовал им «держаться подальше», если только «бумажные тигры» не хотят заправить нефтью свои танкеры.
В своей соцсети американский президент написал:
Ранее в Тегеране заявили, что, несмотря на то, что на период действия перемирия на ливано-израильской границе Ормуз полностью открыт для торговых судов, военным кораблям любых стран по-прежнему запрещено пересекать пролив. Таким образом, очевидно, что этим шагом Иран поставил американцев в весьма непростое положение. Поскольку Трамп уже заявил, что не снимет американскую блокаду пролива до заключения окончательной «сделки» с Ираном, Тегеран сможет в случае нарушения израильско-ливанского перемирия в любой момент со своей стороны снова заблокировать судоходство в регионе. Между тем, по данным Marine Traffic, суда не спешат пересекать разблокированный Ираном пролив. На это влияет недоверие к обеим сторонам конфликта, а также тот факт, что где-то в водах пролива могут оставаться плавучие мины.
