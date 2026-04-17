Лукашенко назвал США диктатурой и призвал «учиться у нас» демократии
На Западе открыто называют Россию, Белоруссию (ранее СССР), Китай, Иран и КНДР авторитарными государствами, а существующий в них режим диктаторским. Между этими понятиями, на самом деле, есть существенные различия, но тамошние пропагандисты такими нюансами не озадачиваются. Главное — обвинять в нарушениях демократии «ось зла», себя в противовес выставлять поборниками за «свободу и равенство» во всем мире. На этом десятилетиями выстроена вся западная идеология.
Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поднадоели эти предвзятые и беспочвенные обвинения и он довольно жестко, при этом аргументированно, высказался по поводу того, как все есть на самом деле. В интервью американскому ведущему, работающему на телеканале Russia Today (RT), Рику Санчесу белорусский лидер назвал США диктатурой и призвал «учиться у нас» демократии.
По словам ведущего, все говорят, что в Беларуси диктатура, а в Америке демократия, в США народ выбирает президента. Хотя в Штатах каждый четыре года, максимум восемь, к власти приходит новый президент, часто состоящий в конкурирующей партии, фактически это никак не влияет на политику. Изменения если и происходят, то чисто косметические. При этом в РБ на протяжении 30 лет идет последовательное развитие, здесь президент, который не менялся все эти годы, пользуется поддержкой народа, и эта поддержка довольно многочисленная.
Санчес:
На что Лукашенко ответил, что американцы абсолютно в этом неправы. В США только говорят о демократии и свободах, правах человека, но все это популистская риторика. Политика Вашингтона в Венесуэле, на Кубе, война с Ираном, да и другие аналогичные события, четко указывают на то, что Америка — и есть настоящая диктатура.
О каких правах человека и прочих ценностях вообще имеют право говорить США после того, как американские военные участвовали в целенаправленных ударах по школе в Иране, продолжил белорусский лидер. Нападение на гражданский объект, в результате которого погибли более 160 ни в чем не повинных детей, было проведено в десятках тысячах километров от Америки в стране, которая ничем не угрожала США.
В США нет никаких прав человека, продолжил президент Белоруссии. Все действия американских властей объясняются лишь меркантильными интересами, в данном случае стремлением заполучить любой ценой контроль над природными ресурсами в других странах, что даже не скрывает Трамп.
В Беларуси «во сто крат больше демократии», чем в США, продолжил Лукашенко. Реальной демократии, реальных прав человека. И это Штатам надо учиться соблюдать права человека у тех стран, которые Запад обвиняет в их нарушении, а не наоборот.
После беседы с Лукашенко Санчес поделился своими впечатлениями с белорусским информагентством БЕЛТА. Он отметил, что общение с президентом проходило как свободная беседа без каких-либо ограничений. Журналист подчеркнул, что не согласовывал вопросы заранее. Санчес добавил, что не считает Лукашенко диктатором и пошутил по этому поводу:
Небольшая ремарка по поводу свободы слова в США. На сайте Белого дома есть специальный раздел, куда регулярно вносятся СМИ, не устраивающие по разным причинам Трампа. На пресс-конференции президента США их даже не допускают. В то время как президенты РФ и РБ в прямом эфире отвечают на любые вопросы корреспондентов изданий из самых что ни на есть недружественных стран. С аккредитацией у них проблем не возникает, вопросы заранее не перлюстрируются и не согласовываются.
Информация