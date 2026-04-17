Лукашенко назвал США диктатурой и призвал «учиться у нас» демократии

Лукашенко назвал США диктатурой и призвал «учиться у нас» демократии

На Западе открыто называют Россию, Белоруссию (ранее СССР), Китай, Иран и КНДР авторитарными государствами, а существующий в них режим диктаторским. Между этими понятиями, на самом деле, есть существенные различия, но тамошние пропагандисты такими нюансами не озадачиваются. Главное — обвинять в нарушениях демократии «ось зла», себя в противовес выставлять поборниками за «свободу и равенство» во всем мире. На этом десятилетиями выстроена вся западная идеология.

Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поднадоели эти предвзятые и беспочвенные обвинения и он довольно жестко, при этом аргументированно, высказался по поводу того, как все есть на самом деле. В интервью американскому ведущему, работающему на телеканале Russia Today (RT), Рику Санчесу белорусский лидер назвал США диктатурой и призвал «учиться у нас» демократии.



По словам ведущего, все говорят, что в Беларуси диктатура, а в Америке демократия, в США народ выбирает президента. Хотя в Штатах каждый четыре года, максимум восемь, к власти приходит новый президент, часто состоящий в конкурирующей партии, фактически это никак не влияет на политику. Изменения если и происходят, то чисто косметические. При этом в РБ на протяжении 30 лет идет последовательное развитие, здесь президент, который не менялся все эти годы, пользуется поддержкой народа, и эта поддержка довольно многочисленная.

Санчес:

Так может быть, мы (США) неправы?




На что Лукашенко ответил, что американцы абсолютно в этом неправы. В США только говорят о демократии и свободах, правах человека, но все это популистская риторика. Политика Вашингтона в Венесуэле, на Кубе, война с Ираном, да и другие аналогичные события, четко указывают на то, что Америка — и есть настоящая диктатура.

Никакие вы не демократы. Никакой демократии, прав человека (в США) нет.

О каких правах человека и прочих ценностях вообще имеют право говорить США после того, как американские военные участвовали в целенаправленных ударах по школе в Иране, продолжил белорусский лидер. Нападение на гражданский объект, в результате которого погибли более 160 ни в чем не повинных детей, было проведено в десятках тысячах километров от Америки в стране, которая ничем не угрожала США.

Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя. А сколько погибло благодаря тому, что вы поощряли бомбежки (со стороны) Израиля? О каких правах человека вы говорите?

В США нет никаких прав человека, продолжил президент Белоруссии. Все действия американских властей объясняются лишь меркантильными интересами, в данном случае стремлением заполучить любой ценой контроль над природными ресурсами в других странах, что даже не скрывает Трамп.

Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека. Это основа диктатуры. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека! Какие у него права? Он мёртвый.

В Беларуси «во сто крат больше демократии», чем в США, продолжил Лукашенко. Реальной демократии, реальных прав человека. И это Штатам надо учиться соблюдать права человека у тех стран, которые Запад обвиняет в их нарушении, а не наоборот.



После беседы с Лукашенко Санчес поделился своими впечатлениями с белорусским информагентством БЕЛТА. Он отметил, что общение с президентом проходило как свободная беседа без каких-либо ограничений. Журналист подчеркнул, что не согласовывал вопросы заранее. Санчес добавил, что не считает Лукашенко диктатором и пошутил по этому поводу:

Если Лукашенко диктатор, то я — королева Англии.

Небольшая ремарка по поводу свободы слова в США. На сайте Белого дома есть специальный раздел, куда регулярно вносятся СМИ, не устраивающие по разным причинам Трампа. На пресс-конференции президента США их даже не допускают. В то время как президенты РФ и РБ в прямом эфире отвечают на любые вопросы корреспондентов изданий из самых что ни на есть недружественных стран. С аккредитацией у них проблем не возникает, вопросы заранее не перлюстрируются и не согласовываются.

  1. poquello Звание
    poquello
    +2
    Сегодня, 19:14
    Батька жжот_________________________
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +2
      Сегодня, 19:23
      Адназначна! (с) Респект и уважуха Батьке! good .И она подкреплена орешниками и ядреным батоном. good Раз США израилю батон в свое время накрошили (все прекрасно понимают чей уран и плутой 88 БЧ стоят) - "дык" мы чем плохи. Ходят слухи. Что Орех там "специальный"
  2. Nemo70 Звание
    Nemo70
    +2
    Сегодня, 19:17
    Что то Батька на Доню обиделся ..А то прям чуть ли не друзья )))) Санкции снял Трамп и даже в США пригласил ..Англосаксам верить ,себя не уважать ! Они черти в мировой политике и кидают всех кровью заливая
    Пора бы уж понять всем странам и объединится !!! Иначе нас по одиночки раздавят и ограбт !
    И опять колониальная система и работорговля
    Германия вон опять хочет уже четвертый рейх создать и хооооохлы-бандеровцы им как вегда прислуживают и еврей во главе этого стада )))
  3. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 19:17
    Ещё кажется Марк Твен сказал, что если бы от результатов выборов, что-нибудь зависело, нас к ним, никогда не допустили бы. В США выборная система устроена так, что президент может быть только из партии за которыми стоят основные финансовые воротилы США. Выдвинуть свою кандидатуру может и независимый кандидат, если он миллиардер конечно. В США, власть не народа-власть доллара.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +1
      Сегодня, 19:52
      Дык это вообще не секрет. А кто против. Рузвельту ноги отрезали, Кеннеди того - хотел на луну слетать. Больше желающих противится ситеме не нашлось.Хотя борьба между кланами есть. Проблема в том. Что они обе терть власть начинают. И кашу эту ВВП заварил еще в 2007 году. А сша как любая империя - живет за счет колоний. А они начинают отваливаться. + н одного конфликта выйгранного. Схема в Иране не сработала. КСИР децентрализованная организация. Это как пытать расшифровать блокчейн.
      Хаменеи во факту стал агнецем. Он принес себя в жертву и даже семью. Потому, что занимался политикой умиротворения запада. И потерпел крах. ЫН, который давно все понял - смеется сейчас. Поэтому КСИР сейчас - реальная сила и они готовилась. И молодцы. Иншаалах1 soldier
  4. Глухой Звание
    Глухой
    +3
    Сегодня, 19:18
    Батька Мужик! Респект ему и еще долгих лет good Это не мадуро, которого свои сдали. За крайну стаць. Я ему верю wink Ну а чтоб не обидели. Мы им и Орехом паиграться дали и не только. Сейчас у нас только 6 союзников.Белоруссия, КНДР, Армия, Флот, ВКС и РВСН. soldier
  5. V Kor
    V Kor
    +3
    Сегодня, 19:21
    Може, и нам пора уже учиться у Батьки?
  6. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 19:22
    А Лукашенко выступил острее и смелее, чем наше руководство, которое постоянно оглядывается на Штаты и посылает туда "доверенных лиц" за носками с ликом "гегемона" )))))
  7. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 19:35
    Лукашенко назвал США диктатурой и призвал «учиться у нас» демократии
    А чего же он тогда попёрся в Совет мира, учрежденный Рыжим Гангстером?! winked
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 20:12
      Тот же вопрос и к нашим: чего же тогда заявляли о готовности участия в Совете мира и даже проплате участия, если разблокируют активы РФ? А итог одинаков: ни РФ, ни РБ средства не внесли и участия не принимали. Это нечто из разряда риторических вопросов и точно таких же заявлений на высшем уровне.
  8. baltiksi Звание
    baltiksi
    -3
    Сегодня, 20:00
    [b][/b]По Конституции РБ, труд -право, а не обязанность, но Лукашенко 30 лет борется с тунеядцами. Диктатор ли он, конечно ,потому что все в стране решат один человек .Этот диктатор ввел контрактную систему правовых ,трудовых отношений, по которым все права на стороне начальника, а все обязанности у работяги. Он более 30 лет у власти, при этом никакие перевыборы невозможны. С 2020 годов в стране идут политические репрессии, под лозунгом ,что изменник Родины ,это изменник Лукашенко. При этом уровень жизни один из самых низких в Европе А если люди не хотят работать за копейки ,ты тунеядец. Торговые сети в РБ принадлежат семье Лукашенко. Что либо доказать в прямом эфире на ТВ невозможно. Что еще надо для определения -ДИКТАТУРА? Но в обществе навязывается образ Батьки, типа отца всех белорусов. Если бы это было так, то молодежь не бежала бы за пределы РБ Да и вообще! Конечно, по сравнению с тем , что творит друг Лукашенко , Путин в России. то это ,так цветочки. Поэтому конечно Лукашенко- диктатор.! Но по сравнению с Путиным, Трампом и другими ,он- меньшее ЗЛО. И все это зло,обнулится ,когда всем этим властным придуркам придет конец .Только надежды на перемены заставляют нас ,людей жить дальше.
    1. Мячик Звание
      Мячик
      +3
      Сегодня, 20:15
      Цитата: baltiksi
      но Лукашенко 30 лет борется с тунеядцами

      Судя по твоему бреду - ты один из этих.
  9. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 20:13
    Батька прав на все 100%. Белоруссам сказочно повезло с президентом.
  10. helmi8 Звание
    helmi8
    +1
    Сегодня, 20:19
    в Америке демократия, в США народ выбирает президента. Хотя в Штатах каждый четыре года, максимум восемь, к власти приходит новый президент, часто состоящий в конкурирующей партии, фактически это никак не влияет на политику.

    Демократия в отношении системы всей государственной власти - не что иное, как просто декорация, за которой находятся те, кто управляет ходом происходящего. И каждый день простой человек наблюдает меняющихся каждые несколько лет марионеток вместо действительно народных избранников. Марионеток, не несущих никакой ответственности за свои решения, потому как это не их решения. ©
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:32
    Никакие вы не демократы. Никакой демократии, прав человека (в США) нет
    Рубанул Батька! Молодец!