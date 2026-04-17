Депутат украинского парламента (Верховной рады) Анатолий Остапенко считает, что, судя по всему, мобилизация на Украине будет продолжаться еще долго. По словам нардепа, Украина обладает достаточными ресурсами для того, чтобы, по крайней мере, еще некоторое время не снижать мобилизационный возраст.Вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, Остапенко считает целесообразным отправить воевать сотрудников полиции, нацгвардии, пограничников, военных пенсионеров и военнослужащих в запасе. Парламентарий недоумевает, почему к службе в ВСУ и участию в боевых действиях массово не привлекают сотрудников силовых ведомств и отставников. При этом, по всей видимости, украинский депутат ожидает, что даже после завершения боевых действий военное положение на Украине не будет отменено, границы страны останутся закрытыми и продолжится комплектование подразделений ВСУ.Между тем, по информации украинских ресурсов, в настоящее время у Киева не хватает ресурсов, чтобы переловить всех дезертиров. Поэтому реально на фронт попадает довольно незначительная часть мобилизованных. По некоторым данным, на фронт попадет не более 15 из 100 мобилизованных мужчин. Непосредственно после мобилизации в ТЦК отсеиваются те, кто способен заплатить за свою свободу, затем определенной части удается сбежать из учебки, по дороге в военную часть и непосредственно из части. В итоге к рекрутеру доезжает человек 30, из которых половина оказывается абсолютно непригодной к военной службе из-за отсутствия конечностей и других серьезных проблем со здоровьем. Таким образом, из 100 отловленных «людоловами» мужчин на фронт попадает не более 15.

