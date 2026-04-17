Депутат Рады: Мобилизация на Украине будет продолжаться ещё долго

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Анатолий Остапенко считает, что, судя по всему, мобилизация на Украине будет продолжаться еще долго. По словам нардепа, Украина обладает достаточными ресурсами для того, чтобы, по крайней мере, еще некоторое время не снижать мобилизационный возраст.

Вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, Остапенко считает целесообразным отправить воевать сотрудников полиции, нацгвардии, пограничников, военных пенсионеров и военнослужащих в запасе. Парламентарий недоумевает, почему к службе в ВСУ и участию в боевых действиях массово не привлекают сотрудников силовых ведомств и отставников. При этом, по всей видимости, украинский депутат ожидает, что даже после завершения боевых действий военное положение на Украине не будет отменено, границы страны останутся закрытыми и продолжится комплектование подразделений ВСУ.

Между тем, по информации украинских ресурсов, в настоящее время у Киева не хватает ресурсов, чтобы переловить всех дезертиров. Поэтому реально на фронт попадает довольно незначительная часть мобилизованных. По некоторым данным, на фронт попадет не более 15 из 100 мобилизованных мужчин. Непосредственно после мобилизации в ТЦК отсеиваются те, кто способен заплатить за свою свободу, затем определенной части удается сбежать из учебки, по дороге в военную часть и непосредственно из части. В итоге к рекрутеру доезжает человек 30, из которых половина оказывается абсолютно непригодной к военной службе из-за отсутствия конечностей и других серьезных проблем со здоровьем. Таким образом, из 100 отловленных «людоловами» мужчин на фронт попадает не более 15.
  Chack Wessel
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 19:19
    Странно. А с кем же мы воюем пятый год!? С инвалидами без конечностей?
    Кулл90
      Кулл90
      -2
      Сегодня, 20:17
      а где в статье сказано что воевать не кем
      или вы пишите просто стандартный комментарий из методички
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 19:21
    из которых половина оказывается абсолютно непригодной к военной службе из-за отсутствия конечностей

    Это художественное преувеличение автора или реальное положение дел? what
    Фразах
      Фразах
      0
      Сегодня, 19:37
      Это художественное преувеличение автора или реальное положение дел?

      Да, гипербола с параболой. Автор в душе литератор. Насчёт всего остального чистый факт, что либо от чубатого образования не останется и следа, либо война перейдет в очередную мировую. Ни о каких победах говорить не приходится, в любом случае западные черти не утихнут.
      Баюн
        Баюн
        0
        Сегодня, 19:59
        Народ на Руси это давным-давно нутром понял.

        И только элитные бедолаги, русские члены тайных мировых обществ и мирового олигархического интернационала не взяли в толк, что в Мировом Правительстве для них МЕСТ НЕТ!

        Наши сильно-могучие верят, что тоже "будут кушать" мировой пирог. Нет, скушают их. Они - финансово-политическое "мяско".

        Умиляют метания "выбора": палочками их будут кушать, засунут в бургер или съедят руками из плова.

        Братцы сильно-могучие на Руси! Начните варить НАШИ Русские Щи, иначе будет очень трагически.
    Себенза
      Себенза
      +1
      Сегодня, 20:13
      Художественное. Как правило до последнего.
    Владислав_В
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 21:05
      Как я понял мысль автора.
      По некоторым данным, на фронт попадет не более 15 из 100 мобилизованных мужчин.отсеиваются

      В ТЦК отсеиваются те, кто может откупиться. А те, кто «абсолютно не пригоден», и не думали, что им тоже откупаться надо. what Им и служить.
  Глухой
    Глухой
    +3
    Сегодня, 19:30
    Остапенко считает целесообразным отправить воевать

    Чтож он себя не отправит то?
    Мобиков у них много еще. Жизнь каждого - 10 тыс $ примено оцинивают. На это и просили те лярды. Они расчитывают:
    1. С гейропы косуль вернут и сайгаков. У них только 400тыс официально дел. По факту - никто не знает. Даже они.
    2. Чемпионов мира от бега от пикселяторов. Оценочно до 1,5млн+
    3. Бывшие. Той или иной степени инвалидности. ЕМНИП 250 тыс +-
    4. Бронь с режимки и КВИ и связагнных структур - 500-600 тыс+

    P.S> Так что свинины на убой еще много.
  кредо
    кредо
    +3
    Сегодня, 19:30
    Депутат украинского парламента (Верховной рады) Анатолий Остапенко считает, что, судя по всему, мобилизация на Украине будет продолжаться еще долго. По словам нардепа, Украина обладает достаточными ресурсами для того, чтобы, по крайней мере, еще некоторое время не снижать мобилизационный возраст...

    Такие смелые они только до тех пор пока депутатская неприкосновенность защищает их от мобилизации, при этом сами на фронт не стремятся, ощущая свою вселенскую нужность в кресле Рады. bully
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 20:25
      Остапенко считает целесообразным отправить воевать сотрудников полиции, нацгвардии, пограничников, военных пенсионеров и военнослужащих в запасе.

      Насколько знаю, все эти категории населения уже давно участвуют в боевых действиях, если не успели убежать за кордон. А вот депутатов-дармоедов различных рангов действительно там полно и умеют они только языком трепать и взятки брать.
  Totor5
    Totor5
    0
    Сегодня, 20:00
    А почему не прилетает в ТЦК и военкоматы? Судя по видео оттуда даже в Киевских полно народу - все койки заполнены. Почему не накрыть их всех там, пока они не оказались на фронте?
    Гуманизм, там наши люди? Мы воюем или как?
    Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 20:21
      Украинцы испытывают благодарность ВС России за нанесение ударов по территориальным центрам комплектования
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 20:09
    Странно, что этот депутат, сам еще, не мобилизован. Хотя посылать на убой друга, соседа, родственника или любого постороннего, вполне по-украински. Ну, что наскакали, то и получили...
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:33
    Украина обладает достаточными ресурсами
    Ещё остались ясли и детсады. А если и этого не хватит, то есть родильные дома wink