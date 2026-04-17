СМИ Ирана: сформулированы правила пересечения Ормузского пролива


Иранскими властями сформулированы правила пересечения Ормузского пролива. Теперь появилась ясность по поводу того, можно ли судам через него проходить.



Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB, ссылаясь на высокопоставленного военного.

Известно, что военным кораблям под любыми флагами через пролив проходить не разрешается, как и раньше. Это можно теперь делать только гражданским судам. Они могут двигаться через Ормуз исключительно по тем маршрутам, которые предписаны для них соответствующими иранскими ведомствами.

СМИ Ирана особо отмечает, что для свободного прохода каждое коммерческое судно должно получить отдельное разрешение от Военно-морских сил КСИР.

Собеседник журналистов заявил:

Через Ормузский пролив могут передвигаться только невоенные суда по определенным маршрутам и с разрешения Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Незадолго до этого сегодня глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Тегеран приветствует установление ливано-израильского перемирия. По его словам, пока оно будет действовать, Иран откроет Ормузский пролив для любых гражданских судов. Свою благодарность по поводу данного решения высказал глава Белого дома Дональд Трамп. Он даже заявил, что теперь Ормуз достоин названия «пролива Ирана».

А на прошлой неделе иранские власти предупредили о строгом запрете на проход по данному маршруту любых военных кораблей.
  1. Андрей Храмов Звание
    Сегодня, 19:33
    В своё время, период Первой мировой войны, Черноморский флот под командованием Колчака заминировал вход в Чёрное море и сделал его "внутренним морем" Российской империи.
    1. Carlos Звание
      Сегодня, 19:45
      Вы верите фильму "Адмирал"?
      1. Андрей Храмов Звание
        Сегодня, 21:03
        Уважаемый Carlos
        (Попов Руслан)!

        Причём тут фильм "адмирал"?

        Вот что писал сам Колчак: "Эта операция непосредственно над босфорскими укреплениями была выполнена нашими минными судами непосредственно под моим руководством. Я выходил на корабле в это время сам, и Босфор мы заградили настолько прочно, что, в конце концов, установивши необходимый контроль из постоянного дежурства и наблюдения миноносца для того, чтобы эти мины не были уничтожены и вытралены, и для того, чтобы, в случае надобности, укрепить снова эти заграждения, мы, в конце концов, совершенно обеспечили своё море от появления неприятельских судов. (…) Весь транспорт на Чёрном море совершался так, как и в мирное время. Минные заграждения, дозорная служба, надлежащим образом организованная и надлежащим образом развитая, радиосвязь дали возможность обеспечить нам черноморский бассейн совершенно спокойным от всяких покушений со стороны неприятеля и обеспечить совершенно безопасный транспорт для кавказской армии"
  2. LeutnantTom Звание
    Сегодня, 19:34
    Жаль, иранцы могли бы оставить Ормузский пролив закрытым еще на месяц-два.
    Экономика коррумпированного ЕС находится в глубоком упадке. Еще один-два месяца, и ЕС столкнется с катастрофическими проблемами.
    Теперь склонный к войнам ЕС вновь сосредоточил свое внимание на коррумпированной Украине.
    1. Глухой Звание
      Сегодня, 19:38
      Боюсь огорчить. Но КСИР с нами БД никак не координирует. У них свои интересы. У нас свои. Просто "свой" поневоле брат (с) Брат 2 "Фашист". "Есть циркон, извини - не проверял" (с) wassat
  3. Добрый злыдень Звание
    Сегодня, 19:39
    За очень нехилую денежку! А так-то проход совершенно свободный!
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 19:54
    Да обнародуйте же наконец , Я Максимус Трамп повелеваю пролив называть Иранским и за проход проливом денежку мне Солнцеликому и КСИР .В Персидском заливе арабам взгруснулось . bully Трампу нужен полный контроль над ценообразование нефти .Иранский Ормуз должен по плану Трампа работать на карман США .Пока это мои предположения .
  5. Кмет Звание
    Сегодня, 19:58
    Ормуз достоин названия «пролива Ирана»

    А совсем недавно Трамп сожалел, что он не называется "Пролив Трампа".. Штормит старика..
    Что касается прохода гражданских судов через пролив по согласованию с Ираном "исключительно по тем маршрутам, которые предписаны для них соответствующими иранскими ведомствами" - тут звено дает слабинку.. Если случится "слив фарватеров" третьей стороне (что достаточно просто), то в скором времени у США появятся карты предполагаемых минных полей в Ормузе, а это уже определенные тактические данные в любом случае.
  6. Nemo70 Звание
    Сегодня, 20:12
    Наш залив ,наши правила !! Вот настоящее условия Ирана МОЛОДЦЫ !!! ..
    А мы в России все мямлим и красные линии объявляем и озобоченность ..Нас уж с территории Прибалтке атакуют и из финляндии ..Про Польшу вообще молчу, Англия та вообще диверсии проводит по всей России ...
    Как бы кого не обидеть партнеров и газ им нужно в срок поставить Тьфу блин ..И экономика России такая же вертлявая ,как шлюха ..Зашевелились ,но как бы не поздно
  7. Schneeberg Звание
    Сегодня, 20:35
    Цитата: Андрей Храмов
    Черноморский флот под командованием Колчака заминировал вход в Чёрное море и сделал его "внутренним морем" Российской империи
    Нам бы всю Балтику заминировать, чтобы там не плавало разное г...но
    1. Андрей Храмов Звание
      Сегодня, 21:07
      Уважаемый Schneeberg
      (Олег)!

      «Широкое развитие постановок мин заграждения, — писал в 1906 году Колчак, — связано всегда с отказом от маневрирования собственных сил в районе постановок, а потому применение мин заграждения, как средства подготовки позиций для боя, должно быть ограничено и производиться по строго обдуманному плану. « Эта работа Колчака была замечена будущим командующим морскими силами Балтийского моря адмиралом Николаем Оттовичем фон Эссеном и Государем Николаем Вторым. Фон Эссен занимался созданием минной морской дивизии на Балтике, которой в годы Первой мировой войны доведётся командовать капитану первого ранга Колчаку. По заранее обдуманному плану были выставлены минные заграждения на входах в Рижский и Финский заливы. Было учтено преимущество в морских силах неприятельской Германии, поэтому минные заграждения ставились на путях возможного вторжения германского флота. И эти минные постановки сыграли важнейшую роль в морской войне на Балтике в 1914-1918 годах. Попытка немецкого флота Открытого моря войти в Рижский залив обернулась потерей нескольких крейсеров, о Финском заливе немцы даже не думали, зная сколь умело выставлены на входе минные поля...".
  8. carpenter Звание
    Сегодня, 20:36
    А как же с оплатой за проход пролива ?