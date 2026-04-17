СМИ Ирана: сформулированы правила пересечения Ормузского пролива

Иранскими властями сформулированы правила пересечения Ормузского пролива. Теперь появилась ясность по поводу того, можно ли судам через него проходить.Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB, ссылаясь на высокопоставленного военного.Известно, что военным кораблям под любыми флагами через пролив проходить не разрешается, как и раньше. Это можно теперь делать только гражданским судам. Они могут двигаться через Ормуз исключительно по тем маршрутам, которые предписаны для них соответствующими иранскими ведомствами.СМИ Ирана особо отмечает, что для свободного прохода каждое коммерческое судно должно получить отдельное разрешение от Военно-морских сил КСИР.Собеседник журналистов заявил:Незадолго до этого сегодня глава иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что Тегеран приветствует установление ливано-израильского перемирия. По его словам, пока оно будет действовать, Иран откроет Ормузский пролив для любых гражданских судов. Свою благодарность по поводу данного решения высказал глава Белого дома Дональд Трамп. Он даже заявил, что теперь Ормуз достоин названия «пролива Ирана».А на прошлой неделе иранские власти предупредили о строгом запрете на проход по данному маршруту любых военных кораблей.