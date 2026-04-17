Можно снова не платить: Киев уговорил кредиторов отсрочить платежи до 2030 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе переговоров с представителями группы официальных кредиторов из стран «Большой семерки» (G7) и Парижского клуба подписали меморандум о взаимопонимании относительно отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Министерство финансов страны сообщает, что соглашение предусматривает перенос обязательных платежей по займам на срок до 2030 года.Согласно документу, платежи по государственному и гарантированному долгам Украины, которые должны быть произведены в период с февраля 2026 года, будут отложены до конца февраля 2030 года. Решение принято в согласованном порядке с новой кредитной программой Международного валютного фонда.После завершения указанного периода выплаты отсроченных сумм будут производиться равными полугодовыми платежами в течение 2035-2039 годов с учетом капитализации процентов. На какую сумму отложены выплаты по кредитам, не сообщается.Но особо стоит обратить внимание на сакральную для европейцев дату — 2030 год. Именно к этому времени они там намерены подготовиться к войне с Россией. До этого нашим недругам любой ценой нужно, чтобы Украина продолжала воевать с РФ. Так что деньги Киеву будут, без вариантов.На начало текущего года госдолг Украины достиг без малого 100 процентов (98,4%) валового внутреннего продукта страны за 2025 год. В денежном выражении это составляет 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд. По сравнению с показателями 2024 года прирост составил 29,5% в национальной валюте, или 28,4% в долларовом эквиваленте.Три четверти госдолга Украины составляют внешние займы. Из них на долю Евросоюза приходится 40 процентов от всех внешних заимствований. После получения обещанных 90 млрд евро от ЕС сроком на два года эта пропорция значительно увеличится, как и общая сумма задолженности. В марте Украина получила первый транш $1,5 млрд в рамках новой программы МВФ в размере 8,1 млрд долларов США.Ранее МВФ сообщал, что госдолг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП. По оценке фонда, пик придется на 2027 год — 137,1% ВВП, после чего показатель начнет постепенно снижаться. Общий дефицит бюджета страны на ближайшие четыре года оценивается в $136,5 млрд.По данным на ноябрь 2025 года, на каждого жителя подконтрольной Киеву территории приходилось $6821 задолженности, включая $5081 внешнего долга и $1740 внутреннего, подсчитал Национальный банк Украины (НБУ). Для их погашения потребуется не менее 30 лет, заявили в регуляторе.Что касается расходов правительства Украины, то в 2025 году на оборону было потрачено более 40% ВВП или 70% бюджета. Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в сентябре 2025 года сообщал, что одни лишь сутки военного конфликта обходятся Украине в $172 млн.