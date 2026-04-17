Можно снова не платить: Киев уговорил кредиторов отсрочить платежи до 2030 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе переговоров с представителями группы официальных кредиторов из стран «Большой семерки» (G7) и Парижского клуба подписали меморандум о взаимопонимании относительно отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Министерство финансов страны сообщает, что соглашение предусматривает перенос обязательных платежей по займам на срок до 2030 года.

Согласно документу, платежи по государственному и гарантированному долгам Украины, которые должны быть произведены в период с февраля 2026 года, будут отложены до конца февраля 2030 года. Решение принято в согласованном порядке с новой кредитной программой Международного валютного фонда.



После завершения указанного периода выплаты отсроченных сумм будут производиться равными полугодовыми платежами в течение 2035-2039 годов с учетом капитализации процентов. На какую сумму отложены выплаты по кредитам, не сообщается.

Но особо стоит обратить внимание на сакральную для европейцев дату — 2030 год. Именно к этому времени они там намерены подготовиться к войне с Россией. До этого нашим недругам любой ценой нужно, чтобы Украина продолжала воевать с РФ. Так что деньги Киеву будут, без вариантов.

На начало текущего года госдолг Украины достиг без малого 100 процентов (98,4%) валового внутреннего продукта страны за 2025 год. В денежном выражении это составляет 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд. По сравнению с показателями 2024 года прирост составил 29,5% в национальной валюте, или 28,4% в долларовом эквиваленте.



Три четверти госдолга Украины составляют внешние займы. Из них на долю Евросоюза приходится 40 процентов от всех внешних заимствований. После получения обещанных 90 млрд евро от ЕС сроком на два года эта пропорция значительно увеличится, как и общая сумма задолженности. В марте Украина получила первый транш $1,5 млрд в рамках новой программы МВФ в размере 8,1 млрд долларов США.

Ранее МВФ сообщал, что госдолг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП. По оценке фонда, пик придется на 2027 год — 137,1% ВВП, после чего показатель начнет постепенно снижаться. Общий дефицит бюджета страны на ближайшие четыре года оценивается в $136,5 млрд.

По данным на ноябрь 2025 года, на каждого жителя подконтрольной Киеву территории приходилось $6821 задолженности, включая $5081 внешнего долга и $1740 внутреннего, подсчитал Национальный банк Украины (НБУ). Для их погашения потребуется не менее 30 лет, заявили в регуляторе.

Что касается расходов правительства Украины, то в 2025 году на оборону было потрачено более 40% ВВП или 70% бюджета. Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в сентябре 2025 года сообщал, что одни лишь сутки военного конфликта обходятся Украине в $172 млн.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 20:15
    Содержанка вошла во вкус wassat
    1. Nemo70 Звание
      Nemo70
      -1
      Сегодня, 20:25
      Если бы всем ,а то сионистам в Киеве с жии дами ..Пенсирнеры там вообще на грани 7000 оруб получают и то не всегда ..
      Зеля вошел во вкус и кто за ним стоит !!! Идет поток долларов и кровища льется ..Самое выгодное вложение проценты огромные !! Там уже 1500 % И ес ,кричит давай еще Зеленский !! Состония буквально за сутки делаются огромные на крови ....Мы то ладно Русские ,знаем за что и потом ,кто предатель всех повесим ..Фицо правлилно сксазл Русские на колени встают,если только шнурки на берцах военных по туже затянуть и Вперед !! soldier
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:35
        Эти деньги украина не выплатит никогда ! Пока им можно выгребать бабки с Европы и особо не заморачиваться, ведь ничем не рискуют.
  2. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 20:17
    Похоже заголовок статьи не отражает реальность состоявшегося консенсуса сторон.
    Скорей всего это не Киев уговорил кредиторов, а кредиторы поставили условие о том, что отсрочка платежа по процентов зависит от продолжения войны на Украине силами самих украинцев, на что Киев с радостью и согласился.
    Украинцев принесли на заклание вот и всё решение вопроса. angry
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 20:28
      Зря вы так думаете. внешний долг это точно не проблема Украины, это проблема кредиторов. И у них было всего 2 варинта, либо согласится на отсрочку и хоть что то получить потом, либо Украина объявляет дефолт и они ничего не получают. Сейчас Долг 200 ярдов под 6% годовых (а даже США занимают под 4%) будет 13 ярдов только процентов ежегодно. И это все будет капать и капать. А вот после завершения СВО клуб попросит Украину уже рассчитаться землей и другими ресурсами.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 20:38
        На заседание меня не приглашали, поэтому высказываю свою точку зрения, при этом, насколько я могу судить, кредиторы уже давно получают с Украины проценты только в другом виде и на этой войне они не в убытке. hi
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:17
    Вот не жилось им, спокойно. Мало того, что гибнут за наркомана и за ЕС, так еще и все в долгах. Дорого им обошлись танцы на майданах..
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 20:31
      Еще не вечер, сейчас они рисуют графики что ВВП у них растет, только как оно может расти без людей и электроэнергии никто не знает, ну или делают вид что не знают про махинации и приписки. Завтра неожиданно выяснится что ВВП не рос а падал и долг не 130% от ВВП, а 310% или даже 3100%.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:17
    Здесь только один вопрос,когда впишется Европа по полной с открытием второго фронта до выборов в парламент США или после .США как обычно ,мы постоим в сторонке и примкнём к тем кто побеждает .Ну что готовы к войне с Европой со всей дури !!!
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +1
      Сегодня, 20:37
      Андрей. Иран с тем, что отрезал колонии. Только ускорил. Империи живут только за счет экспансии. Дf и век любой валюты исторически уходит (+-100 лет по истории). И року и рту династиям нужна война. А трамп это так. Пес, которому на сраку лет дали полаять. Чтоб сдох спойкойно.
      P.S> hi
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:29
    Отдавать придется внукам!
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:33
    До 2030 года не будет ни правительства, ни клоунов салорейха, а может и самой Украины. Но в любом случае кому то придётся платить, МВФ выдерет своё даже из мёртвых.
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 20:34
    Так что?? Говорят в 2035 отдадут кредиты?!! Держите карман шире. МВФ думает, что умней чем Газпром, который миллиарды терял из-за Украины или наше правительство, которое потеряло миллиарды на кредите "проффессора Януковича"
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 20:35
    Перенос возврата кредитов на потом, не решает проблемы - на что бандерлянд будет жить сейчас.
  9. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 20:37
    Мда.. Ни у них ни у нас экономике лучше не становится от ведения войны. К сожалению Украина еще далеко не банкрот. Долговая нагрузка 120% ВВП, это не предел. У многих стран она еще больше.У Японии вообще 234,9%
  10. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 20:37
    Ну у Японии госдолг 230% ВВП и ничего,живут как-то.
  11. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 20:42
    Они и не собирались платить.и не собираются.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:43
    Цитата: esl462
    Ну у Японии госдолг 230% ВВП и ничего,живут как-то.

    И самое интересное японцы поставили нефть в Южную Корею .У китайцев говорят стратрезерв на год ,а у японцев ?
  13. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 20:52
    ЕС дал понять украинцам , что им не придётся возвращать получаемые деньги. Даже называет это репарационными кредитами. Т.е. деньги ЕС вернут из репараций которые будет выплачивать РФ. Так заявлено ЕС. В реальности возьмут деньги оставленные им , словно специально ,на эту войну нашими властями. По факту, ЕС и Киев сошлись негласно во мнении , что это плата европейцев украинцам как наёмникам ведущим войну с Россией.