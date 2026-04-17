Новый успех ВС РФ в Сумской области: армия России подошла к селу Ястребщина

Российские войска заняли новые позиции в сумском приграничье. После артподготовки и ударов дронами была подавлена активность противника в Долгом лесу. Это лесной массив, расположенный в 2-3 км от границы с Курской областью восточнее бывшего районного центра Глухов. После административно-территориальной реформы 2020 года Долгий лес, равно как и город Глухов, стали относиться к Шосткинскому району всё той же Сумской области.

После того как в обороне противника, основу которой составляли пограничные подразделения Украины (так называемые «прикордонники»), появилась брешь, ВС РФ заняли большую часть Долгого леса, а в условиях появления весенней листвы это неплохое подспорье для оборудования собственных позиций, которое можно использовать как плацдарм для продвижения глубже от границы.





Взятие значительной части упомянутого лесного массива позволяет выйти с юга к селу Ястребщина, что юго-западнее бывшего автомобильного пункта пропуска Украины Бачевск.

Противник признаёт продвижение российской армии в Сумской области и пытается изысканием резервов решить проблему в своих оборонительных порядках. В целом прорывов фронта на многие километры не допускает, однако и полностью лишить наши войска возможности продвигаться пока не может.
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 21:05
    Это лесной массив, расположенный в 2-3 км от границы с Курской областью


    А для буферной зоны нужно - 200 - 300 км.
    И вообще не за горами 2030г. все на западе готовятся именно в этом году начать войну с Россией - фиг его знает как они думают воевать с ядерной державой - но идиотов там хватает ... впрочем как и 5 колонны у нас ..
    Глухой
    Сегодня, 21:06
    Где обещанные резервы пучков укропа? По сути, там наши вышли на оперативный простор, насколько я знаю. Только дроны. Сопротивление - взводный уровень. Точечное.