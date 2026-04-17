Новый успех ВС РФ в Сумской области: армия России подошла к селу Ястребщина
Российские войска заняли новые позиции в сумском приграничье. После артподготовки и ударов дронами была подавлена активность противника в Долгом лесу. Это лесной массив, расположенный в 2-3 км от границы с Курской областью восточнее бывшего районного центра Глухов. После административно-территориальной реформы 2020 года Долгий лес, равно как и город Глухов, стали относиться к Шосткинскому району всё той же Сумской области.
После того как в обороне противника, основу которой составляли пограничные подразделения Украины (так называемые «прикордонники»), появилась брешь, ВС РФ заняли большую часть Долгого леса, а в условиях появления весенней листвы это неплохое подспорье для оборудования собственных позиций, которое можно использовать как плацдарм для продвижения глубже от границы.
Взятие значительной части упомянутого лесного массива позволяет выйти с юга к селу Ястребщина, что юго-западнее бывшего автомобильного пункта пропуска Украины Бачевск.
Противник признаёт продвижение российской армии в Сумской области и пытается изысканием резервов решить проблему в своих оборонительных порядках. В целом прорывов фронта на многие километры не допускает, однако и полностью лишить наши войска возможности продвигаться пока не может.
