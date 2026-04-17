Зеленский: события в Венесуэле должны удержать власти Белоруссии от ошибок
На белорусской территории в направлении границы Украины якобы строятся дороги и оборудуются позиции для артиллерии. Помимо этого, в Белоруссии якобы возросла активность Вооруженных сил РФ.
Такое заявление сделал в своем канале глава киевского режима Владимир Зеленский, ссылаясь якобы на данные разведки.
Он написал:
По словам Зеленского, он по специальным каналам предостерег белорусское руководство от опрометчивых шагов, заявив о готовности ВСУ к обороне в случае атак с территории Белоруссии. Он предложил Минску задуматься о возможных последствиях. По словам нелегитимного президента Украины, недавние события в Венесуэле должны удержать власти Белоруссии от ошибок.
Угрозы Зеленского в адрес Минска содержались в его посте в ТГ, посвященном докладу, который сделал ему главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинская армия якобы успешно обороняет свои позиции, не позволяя российским штурмовикам продвигаться вперед. Сырский утверждает, что армии РФ будто бы не удается перехватить инициативу у ВСУ.
Украинский главнокомандующий также обратил внимание на перегруппировки российских войск в зоне боевых действий.
Зеленский далеко не впервые высказывается о Белоруссии. О попытках России втянуть Минск в вооруженный конфликт он, к примеру, фантазировал в феврале, общаясь с журналистами одного из информагентств Украины.
