Чему можно поучиться у Ирана в плане тактики: ретроспективный взгляд на события

Итак, между США и Ираном через посредничество Пакистана были достигнуты важные договорённости. Заключаются они в том, что, проще говоря, от Ирана пока отстали. Да, ключевое слово – пока. Однако для Исламской республики сегодня это очень важно.

Проводя своеобразный ретроспективный обзор произошедшего на Ближнем Востоке с 28 февраля, можно спокойно оценить ту военную тактику, которую Иран использовал, чтобы в головах израильских и американских чиновников и генералов превратить себя из объекта в субъекта. Как известно, изначально Иран в США и Израиле описывался как «жирная» цель, которая должна быть обезглавлена, лишена военного потенциала, обогащённого урана, экономики – то есть, фактически уничтожена как самостоятельное государство. Но сделать это с «кавалерийского наскока» не получилось.



Так что же такого противопоставил Иран тактике США и Израиля, что позволило ему говорить фактически на равных со своими экзистенциальными противниками?

Иран открыл «асимметричный» фронт. Тегеран никого не пытался победить, «разгромить на поле боя», понимая, что в классической войне, где у него нет превосходства в авиации, флоте или технологиях, у него нет никаких шансов. Вместо этого Иран использовал относительно дешёвые, массовые и трудноперехватываемые средства, чтобы нанести максимальный экономический и политический урон противнику, растянуть его силы и сделать продолжение конфликта неприемлемо дорогим. Иран выбрал наиболее значимые цели и методично выносил их, не реагируя на звонки от тех, кто «просил не бить вот сюда, туда и ещё вот туда».

Ключевые элементы тактики можно описать так: контроль Ормузского пролива как главный рычаг давления, сеть союзников по всему Ближнему Востоку (хуситы, иракская шиитская милиция, ливанская «Хизбалла»), беспилотники как ежедневный боевой актив, различные типы ракет, которые «заканчивались, заканчивались», да так и не закончились.

Сотни баллистических и крылатых ракет плюс тысячи дронов-камикадзе типа «Шахед» Иран использовал против любой (и это ключевое) страны, откуда в его адрес исходила угроза. Прибыли в Кувейт заправщики США – удар по Кувейту, летит бомбардировщик через воздушное пространство Иордании – удар по Иордании, действует база 5-го флота США в Бахрейне – удар по Бахрейну. Ровно то же самое в отношении Ирака, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Даже если заявления противника таковы, что 90% дронов и ракет Ирана перехвачены, то получается, что 10 процентов нанесли такой урон, который заставил этих противников очнуться от воздействия своей фабрики военно-политических грёз.

То есть, Иран угрожал и бил. Бил и угрожал. Потом снова бил. И все заявления шейхов, эмиров и прочих лидеров из ближневосточной округи, не говоря уже о словах Нетаньяху или медийном калейдоскопе Трампа, для Тегерана были вторичны.

Да, Иран в этой войне потерял многих из своих духовных, военных, политических лидеров. Он потерял и множество мирных своих граждан. Но, что важно, это не сказалось (по крайней мере, пока) на самой государственности Исламской Республики.

Тегеран ещё и мастерски воспользовался безумной риторикой того же Трампа о готовности «уничтожить целую цивилизацию», что настроило против президента США даже иранскую оппозицию.

Можно ли взять на вооружение те или иные методы Ирана из здесь озвученных? А почему, собственно, нет? Учиться на чужом опыте - ещё никому не помешало, тем более что обучение это способно позволить сохранить многие и многие жизни.

Но нельзя забывать и о том, что планы противников Ирана никуда не исчезли, не растворились в апрельском воздухе. И они вполне могут отмыть потрёпанные лица, сделать глубокий вдох - и вернуться. А об этом уже нельзя забывать самому Ирану, и тем более - впадать в эйфорию. Ведь всё-таки противостоит он не кому-нибудь, а двум ядерным державам, от властей которых в наше время можно ожидать чего угодно.
  1. Глухой Звание
    Глухой
    +3
    Вчера, 21:24
    Иран готовил годами. Зарылся в землю. Децентризовался. Даже принес в жертву Хаменеи и семью.
    Дал по щям good
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +11
      Вчера, 21:29
      Цитата: Глухой
      Даже принес в жертву Хаменеи и семью:

      Предлагаете нам тоже принести в жертву, ээээ Хаменеи?
      1. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Вчера, 21:42
        А когда после НГ вы ВВП слышали?
        Это отдельная история. Неделя назад. Так что цветем пахнем нормально good
        Скажет снова мочить в сортире Владимир бывшему на пенсии. Пойду, и меня не пугает этот вариант. Снова тряхну. Врать не стану. Сцыкотно. Но так в каждом бою бывает со всеми. Адреналин. И всё такое. Кто был - поймет. Бывших не бывает. Все мы там. На войне. Просыпаемся в поту. Слезами. Кого нет больше. soldier Но заменить это нечем. Абсолютно. Ничто. Ни мор...н ни водка.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Вчера, 23:21
          Цитата: Глухой
          А когда после НГ вы ВВП слышали?

          Я вот вчера, ругался на правительство по причине падения ВВП на 1.8% по результатам 2х месяцев.
          1. guest Звание
            guest
            +2
            Сегодня, 00:38
            Цитата: topol717
            ругался на правительство

            А кто это правительство назначил?
      2. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        +2
        Вчера, 23:18
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Цитата: Глухой
        Даже принес в жертву Хаменеи и семью:

        Предлагаете нам тоже принести в жертву, ээээ Хаменеи?

        [quote][/quote]
        откуда такие светлые мысли берутся ??? Я думал принести в жертву Зеленского, Буданова оказывается могут быть другие варианты
        над моим кругозором мне надо ещё поработать
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Вчера, 23:51
          Цитата: Иван Кузьмич
          над моим кругозором мне надо ещё поработать
          Если внимательно посмотреть, то даже Шойгу чему то научился. Например обозначил заводы на территории ЕС, которые будут поражены в случае продолжения атак по РФ. Надеюсь хватит 1го предупреждения. И орешник не полетит в ЕС.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 00:24
            Шойгу научился, звучит как Емеля слез с печи!)))
          2. guest Звание
            guest
            -2
            Сегодня, 00:40
            Цитата: topol717
            Например обозначил заводы на территории ЕС

            Ну теперь, когда это уже от него не зависит, он обозначил. sad
          3. Эд Мак Звание
            Эд Мак
            0
            Сегодня, 02:20
            Ну сказал Шойгу и что поменялось? Дроны летают дальше.
            А противник скажет "спасибо что предупредили, мы перенесем производства и построим детские садики там где надо".
      3. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 00:19
        Предлагаете нам тоже принести в жертву, ээээ Хаменеи?

        Наш "Хаменеи" будет против.
      4. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 00:23
        Это очень интересная и популярная сегодня мысль!
      5. Комментарий был удален.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Вчера, 21:34
      Нам до Ирана- далеко. Вы верно подметили,что Иран готовился,годами. Заметьте,и страна готовилась,и власть,и армия. А у нас после Крыма, думали,что снова пройдёт, на авось.... Вот хАхлы- готовились,основательно. Конечно,за чужой счёт,но готовились. Одни укрепрайны в Донбассе,10 лет строили. Лучше бы дроны для армии начали выпускать,а не мост в Крыму строить. У нас исторически, все через .... и на авось. Про 300 млрд наших денег,я уже и не говорю. О них пора бы уже и забыть...
      1. Глухой Звание
        Глухой
        +4
        Вчера, 21:49
        Все генералы готовятся к старой войне. Увы и ах. Внизапно. но в 14 годумы не были готовы и даже в 22. Я ротный уровень. С меня спрос не ракетами ворочить и ударами был. Моя задача пацанов срочников было вернуть. В свое время. Сейчас - обучать. Передавать опыт. НА пенсии. Но приглашают. Езжу. Хотя копейки платят.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +6
          Вчера, 21:56
          В 14 году, ротой десантников, можно было разогнать весь этот бесноватый, майдан с его нациками и обдолбленными студентами и бабками. Вы сам майдан то -видели?.. Я этот майдан видел летом 2006 года, в отпуске. Пятачок, для выгула собак, больше по размерам в наших дворах. Откуда там столько идиотов взялась в репортажах СМИ?..)))
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +1
            Вчера, 22:23
            Цитата: Андрей Николаевич
            В 14 году, ротой десантников, можно было разогнать весь этот бесноватый, майдан с его нациками и обдолбленными студентами и бабками.

            Можно. Но Вы уверены, что ВСУ тогда остались бы в стороне?
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              +7
              Вчера, 22:27
              ВСУ образца 2014 года- остались бы в стороне. Я-уверен. ВСУ образца 2015-2022-не остались бы в стороне, точно. У них началось "АТО", пошли гробы и ВСУ начали получать, боевой опыт.
              1. topol717 Звание
                topol717
                +3
                Вчера, 23:28
                Зачем это все писать? История не знает наклонений. Это задним умом все умны. А принимая любое решение есть куча нюансов, о которых половина на этом форуме даже не слышала. Ну так для примера вложения РФ в гос.облигации США были на пике. А еще когда вводили антисанкции, то боялись что страна голодная останется ибо своей сельхоз продукции почти ничего не было. Вспомните санкции против польских яблок.
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  +3
                  Сегодня, 00:07
                  И самое главное. Только после 2014г наша страна начала налаживать инфраструктуру отправки нефти и газа в Азию. До этого почти все шло в Европу. Просто бюджет остался бы без денег, заводы без работы, магазины без товаров, народ еды. именно так. Вся логистика и торговые связи с Азией, отечественная промышленность, вывод денег с Запада, сельское хозяйство и прочее начало складываться только после 2014г
                  1. Игорь М.
                    Игорь М.
                    -2
                    Сегодня, 05:07
                    Сергей Кондратьев, именно. И банковская система Мир только в 2015 г. появилась. Ну и так-то, именно за 8 лет Россия полностью перевооружила свою армию.
                  2. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    -1
                    Сегодня, 06:32
                    Ну,конечно-конечно! Заботы только о бюджете и народном благосостоянии, которому за этот период подняли пенсионный возраст на 5 лет. И, наверняка, приехавший в 2014 году "Бугалтер" не намекал Путину, что банковские счета и особняки на Западе дерипасок и шуваловых и абрамовичнй могут быть конфискованы, а внук того же Золотова- главы Росгвардии- исчезнуть в Англии, не закончив вуз.
                2. Essex62 Звание
                  Essex62
                  -1
                  Сегодня, 00:14
                  Какое отношение имеет признание бандеровского переворота на своей окраине к польским яблокам? Нахрена нам такие буржуйские нюансы ,если бездействие привело к разрушениям и гибели граждан вот уже 11 лет? Башни обязаны были этого не допустить,ни смотря не на что.
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    +2
                    Сегодня, 01:31
                    Цитата: Essex62
                    Башни обязаны были этого не допустить,ни смотря не на что

                    Уверены, что в 2014 году вам бы понравилось это самое «несмотря ни на что»?
                  2. Игорь М.
                    Игорь М.
                    -4
                    Сегодня, 05:05
                    Essex62, каждый выбирает свою судьбу сам. Хотели кружевные труселя и кофе в Венской опере, получите и распишитесь.
                    Россия не бездействует, она принципиально не вмешивается в дела других стран. Все народы должны решать свои проблемы сами.
                    Крым и ЛДНР поддержали только потому, что они сами восстали и отделились.
                3. Михаил-Иванов Звание
                  Михаил-Иванов
                  -3
                  Сегодня, 00:28
                  Это надо писать для того, чтобы следующий верховный не пошел по пути духа Анкориджа!
                  В 2014 мои друзья были в Мариуполе, но силы были неравны. А их могли бы поддержать, но бабки и страх башен решили иначе!
                  В итоге пятый год якобы воюем...
                  А по факту гробим славян с двух сторон!
                  1. guest Звание
                    guest
                    +1
                    Сегодня, 00:30
                    Цитата: Михаил-Иванов
                    А по факту гробим славян с двух сторон!

                    Ну с той стороны славянами себя не считают.
                  2. Игорь М.
                    Игорь М.
                    -3
                    Сегодня, 05:01
                    Михаил-Иванов, не бабки и страх, а те санкции, которые нам объявили, когда отпускники на Мариуполь рыпнулсь. Тогда бы Россия их бы не вынесла. Именно поэтому пришлось к ним 8 лет готовиться.
                    Не мы гробим. Никто не заставляет ВСУ-шников брать в руки автомат и идти на нас в атаку. Сидели бы дома, никто бы их не тронул.
                    Вон, 10 млн. сбежали же за рубеж. Могли бы и 20 млн. сбежать.
              2. Игорь М.
                Игорь М.
                -1
                Сегодня, 05:10
                Андрей Николаевич, зато не остались бы в стороне западаные страны со своими санкциями. Да и военные стран Нато уже тогда помогали ВСУ, западные ЧВК на Донбассе воевали, а нам еще нечем было их отгонять. России потребовалось 8 лет, чтобы подготовиться.
              3. Dart2027 Звание
                Dart2027
                0
                Сегодня, 06:41
                Цитата: Андрей Николаевич
                ВСУ образца 2014 года- остались бы в стороне. Я-уверен. ВСУ образца 2015-2022-не остались бы в стороне, точно. У них началось "АТО"

                Началось АТО на которое они без разговоров пошли - не наводит на размышления? Плюс к этому возможность провокаций, когда стрелять стали бы "неизвестные снайперы".
            2. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 00:33
              Цитата: Dart2027
              Но Вы уверены, что ВСУ тогда остались бы в стороне?

              Тогда они особо воевать не хотели, а особенно против противника как Россия.
              1. Dart2027 Звание
                Dart2027
                0
                Сегодня, 06:42
                Цитата: guest
                Тогда они особо воевать не хотели

                Кто-нибудь бы согласился, хотя бы из-за денег. Ну а потом процесс бы пошел.
          2. Глухой Звание
            Глухой
            +3
            Вчера, 22:26
            Цитата: Андрей Николаевич
            ротой десантников, можно было разогнать весь этот бесноватый,

            Грачев говорил, что можно было разогнать. Угу. Что бабками западными оплачивалось. Все помним первый танковый. И потом штурм. Псковскую. soldier У меня до сих пор сердце кровью. Могу отдать честь только Рохлину. soldier Много пацанов сохранил. Свой. В доску.
          3. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +2
            Вчера, 23:06
            Цитата: Андрей Николаевич
            В 14 году, ротой десантников, можно было разогнать весь этот бесноватый, майдан

            Что-то такое про роту десантников я уже слышал... Не напомните?
            1. tatarin1972 Звание
              tatarin1972
              +3
              Вчера, 23:31
              Вы слышали про Парашютно-десантный полк. Слова генерала армии П.С. Грачёва.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                +1
                Сегодня, 01:13
                Цитата: tatarin1972
                Вы слышали про Парашютно-десантный полк

                Хотелось бы услышать это от комментатора, которому я вопрос задал.
            2. Борис Сергеев Звание
              Борис Сергеев
              0
              Сегодня, 06:41
              Е. Холмогоров:

              "Партия мира“, то есть на самом деле, конечно, „Партия Поражения“ во всех своих планах и риторике не учитывает главной вещи (ну или на нее и рассчитывает).

              Поражение (а перемирие с Украиной никакой пропагандой нельзя будет превратить из поражения в победу) подорвет две идеологические скрепы, на которых держится легитимность российской власти.

              1. Мы — наследники Великой Победы над нацизмом.

              2. У нас великая армия, и если что — мы всем покажем.

              Сейчас вся система РФ держится на том, что любые аксиомы оспариваются кроме этих. И 9 Мая — праздник этих аксиом, этих скреп, причем вместе обеих.

              Отползание с Украины с жалким договором вроде обсуждаемого в Стамбуле и с территориальными приобретениями в виде границ ЛДНР, которые в 2014 можно было восстановить с помощью двух полков, будет означать:

              1. Мы объявили войну своему символическому врагу — нацизму — и оказались недостойны дедов.

              2. Наша армия не может, это армия третьего мира, причем не лучшая.

              Спраздновать в украинском стиле „Перемогу“ за два месяца, с кровью и скрежетом заняв Донбасс — не получится. Потому что Россия — не Украина. Здесь в перемоги не верят.
          4. Игорь М.
            Игорь М.
            -1
            Сегодня, 05:13
            Андрей Николаевич, а чего ж не разогнали? Что, у Януковиxа не было роты верных людей? Почему шахтеры с Донбасса не подошли? Прчему крымский Беркут слинял в Крым и стал канаву поперек перешейка копать, а не разогнал Майдан?
            Почему украинцы струсили, а разгребать должна Россия?
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 23:01
          Цитата: Глухой
          Все генералы готовятся к старой войне.

          наши генералы вообще ни к какой войне не готовились кажется, а адмиралы будто бы из фильма ДМБ...
        3. Эд Мак Звание
          Эд Мак
          +1
          Сегодня, 02:26
          Генералы может и готовятся к старой войне, а вот инженеры должны готовить новое. А страна должна их поддерживать. И в итоге успехи в робототехнике оказались обманом, Чубайс, как началось, спокойно наворовался и уехал.
      2. Totor5 Звание
        Totor5
        +3
        Вчера, 22:15
        А кто сказал что укрепы нужно штурмовать в лоб, а не обходить напреимен через Киев?
        1. Иван Кузьмич Звание
          Иван Кузьмич
          +2
          Вчера, 23:28
          через Киев пробовали надо было через Львов на Одессу отрезая сразу всю бывшую советскую западную границу
          Но в Кремле были другие планы:
          забрать ДНР ЛНР решить наземный сервитут для прохода в Крым по земле без ограничений и все никаких Херсонов и Запорожьев в планах вообще не было но ещё запрет для Киева на вступление в НАТО снятие санкций
          по истечении времени становится все понятно как дважды два
          Я наблюдаю с декабря 2013 года за его действиями , желаниями и хотелками
          В двух словах люди не меняются
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Вчера, 23:55
            Цитата: Иван Кузьмич
            Я наблюдаю с декабря 2013 года за его действиями , желаниями и хотелками
            Вы слишком мало наблюдаете. Я вот с 93 года, и люди меняются, некоторые принципы у людей не меняются. И да, если вы чего то не видите это не значит что этого нет.
          2. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +1
            Сегодня, 01:52
            Не помню,в каком году Жириновский говорил украинцам что мы будем жить в одном государстве?
            Цитата: Иван Кузьмич
            Но в Кремле были другие планы:
            забрать ДНР ЛНР решить наземный сервитут для прохода в Крым по земле без ограничений и все никаких Херсонов и Запорожьев в планах вообще не было но ещё запрет для Киева на вступление в НАТО снятие санкций
            по истечении времени становится все понятно как дважды два
          3. Игорь М.
            Игорь М.
            -1
            Сегодня, 04:57
            Иван Кузьмич, так-то и ЛДНР не хотели забирать - вспомните Минские смоглашения. Нам вполне хватало Крымского моста. А уж повода идти через Львов на Одессу и вовсе не было.
      3. Игорь М.
        Игорь М.
        0
        Сегодня, 04:07
        Андрей Николаевич, так-то и мы готовились. И экономику поднимали с сельским хозяйством.
        И программу ипортозамещения проводили с новой системой платежей. Поэтому глобальные санкции нас в расплох не застали.
        И ядерную триаду свою полностью обновили. И Ту-95, и Ту-160 модернизировали, и даже вновь начали производство Ту-160. И ракеты Сармат с блоками Аванград. И серия атомных подводных лодок Борей с ракетами Булава. И Посейдон появился. И Орешник, и Буревестник.
        И ракеты Кинажал, и их носители. И ракеты Циркон, и их носители, в т.ч. серия ударных атомных подводных лодок Ясень. И носители Калибров во множестве заплавали.
        И Су-57 в серию пошли вместе с Су-34 и Су-35. И вретолеты Ка-52 и Ми-28. И Панцирей массовую серию изготовили. И С-500, и С-350. И многие БПЛА были созданы в период 2014-2021 гг. И т.д., и т.п.
        В 2022 г. СВО начала уже совсем другая Россия, не та, которая была в 2014 г.
    3. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +2
      Вчера, 21:57
      Я бы не был так категоричен. Слишком , лично у меня, мало информации. Но пока "дал по щам" рано говорить. Все идет в процессе. Тем более, есть у меня на уровне ощущения, что сам Иран даже сюда не пришел был, без тех кто "не поставляет разведданные и оружие" , а так же осуществляет дипломатическую работу.
      1. Глухой Звание
        Глухой
        -1
        Вчера, 22:29
        Да зажмем пальчики. После вьетнама - реально дали пенделей гигемогу. good
        Цитата: Скобаристан
        Я бы не был так категоричен. Слишком , лично у меня, мало информации. Но пока "дал по щам" рано говорить.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Вчера, 23:43
      hi И всё-таки я верю, друзья, как пел В. Трошин- Кремль проснётся от летаргического спокойствия и ГШ с МО внесут одухотворение в воинские души активными действиями к Победе ВС РФ в СВО- КТО.
    5. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 00:55
      Er opferte sogar Khamenei und seine Familie.

      Что ж, семья, конечно же, не входила в план! Хаменеи «пожертвовал» собой. Ему было уже за 80, и он был неизлечимо болен. Рано или поздно он бы умер от рака. Поэтому это был «блестящий ход».

      Ещё одной ошибкой, допущенной израильтянами и американцами, стало убийство примерно 160 иранских детей!
      А кто убил детей на Донбассе?
    6. andrewkor Звание
      andrewkor
      -1
      Сегодня, 04:23
      Иранцы видят как идет Странная Военная Операция и сделали соответствующие выводы.А ведь урон нанесённый Ирану несоизмерим с потерями России,по крайней мере ВВП жив и здоров.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Вчера, 21:24
    Иран выбрал наиболее значимые цели и методично выносил их, не реагируя на звонки от тех, кто «просил не бить вот сюда, туда и ещё вот туда».


    Вот это самое главное отличие СВО на Украине от СВО в Иране ... точнее на всем Ближнем Востоке ...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +8
      Вчера, 21:31
      Цитата: Андрей Малащенков
      Иран выбрал наиболее значимые цели и методично выносил их, не реагируя на звонки от тех, кто «просил не бить вот сюда, туда и ещё вот туда».


      Вот это самое главное отличие СВО на Украине от СВО в Иране ... точнее на всем Ближнем Востоке ...

      И чего для США ценного находиться в Финляндии/Лимитрофах/ Польше?
      Даже если мы уничтожим их полностью в ноль- на росте цен заправок США это не скажется никак. Ну сдохнут и сдохнут - для США это не критично
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +2
        Вчера, 21:36
        И чего для США ценного находиться в Финляндии/Лимитрофах/ Польше?


        А причем здесь СШП ??? или Финляндия ??? вы хоть в Курсе с кем воюет Россия на Украине ??? и кто с той стороны обеспечивает ВСУ всем начиная от туалетной бумаги и кончая современными ПВО и самолетами и даже зарплату всем платит - Вы где были последние 4 года ???
        1. srelock Звание
          srelock
          0
          Вчера, 21:44
          Цитата: Андрей Малащенков
          А причем здесь СШП ??? или Финляндия ??? вы хоть в Курсе с кем воюет Россия на Украине ???
          С западной коалицией из нескольких десятков, включая Финляндию, стран во главе с США. Причём, Россия делает это успешно и почти в одиночку.
          Ирану до нас как до Луны.
          1. Иван Кузьмич Звание
            Иван Кузьмич
            +4
            Вчера, 23:38
            Цитата: srelock
            Цитата: Андрей Малащенков
            А причем здесь СШП ??? или Финляндия ??? вы хоть в Курсе с кем воюет Россия на Украине ???
            С западной коалицией из нескольких десятков, включая Финляндию, стран во главе с США. Причём, Россия делает это успешно и почти в одиночку.
            Ирану до нас как до Луны.

            может это нам до Ирана как до Луны?
            м насчёт успешности я бы не был столь оптимистичен
            вот киев за 12 лет с момента госперевопота не допустил ни одной стратегической ошибки. да и действовал тактически правильно
            а мы смеялись над ними ха-ха-ха-ха 8волна мобилизации а Росси на войну не пришла ха-ха-ха
            вот эти волны мобилизации смогли остановить русскую армию, когда она пришла на войну
            Киев взял на вооружение идеологию национализма и нацизма ( не подумайте что я одобряю нацизм и фашизм) Но именно идеология направленная на уничтожение русского языка , русской православной церкви на уничтожение инакомыслящих дала свои результаты и Киевский режим удержался у власти
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 23:03
        Чтобы нам не достались, это ж классика - потенциальным конкурентам спуску никакого не давать, даже когда они хилые и слабые. От великой Британии откололись колонии из бомжей, ни кола, ни двора, ни ресурсов, а через полторы сотни лет пошли британцы у них денег занимать
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Вчера, 23:58
        Цитата: свой1970
        Даже если мы уничтожим их полностью в ноль- на росте цен заправок США это не скажется никак.
        Вот тут вы ошибаетесь, цена на заправках пойдут вниз так как покупателей станет меньше. ))) А вообще трибалтов в НАТО брали не для того что бы их защищать, а с их территории вести разведку и нападать. Ну и что бы было чем торговаться с РФ если РФ начнет побеждать.
  3. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +3
    Вчера, 21:26
    Согласен. Те же украинские самолеты базируются в соседних странах. Украинские дроны летят через через Прибалтику и Финляндию. Морские дроны атакуют наши суда из Ливии. Это примерные цели по которым можно ударить или сбивать воздушные цели. Или самим использовать третьи страны и атаковать корабли связанные с Украиной. Иран показал, что Запад слаб и ответить не может.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Вчера, 23:12
      Цитата: Сергей Кондратьев
      Запад слаб и ответить не может

      С каких пор Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар стали Западом? А собственно, по Западу иранских ударов не было.
      1. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        0
        Сегодня, 00:01
        Я так понимаю, что США и Израиль вы из Запада вычеркнули? А то как Иран бил по европейским военным вообще не в курсе?
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 01:24
          Цитата: Сергей Кондратьев
          что США и Израиль вы из Запада вычеркнули?

          Ну, Израиль – это точно не Запад, а Ближний Восток. При этом и он, и США являются непосредственными участниками конфликта и то, что Иран наносил по ним удары – это абсолютно естественно.
          Но речь-то идёт о тех, кто прямо не участвует, а помогает. И вот тут прилетало только по восточным помощникам американцев.

          Цитата: Сергей Кондратьев
          как Иран бил по европейским военным вообще не в курсе

          В курсе. Но бил Иран по европейцам точно так же, как по американцам – запустил несколько ракет по базам. Всё.
          То есть, собственно Запад, если и пострадал, то исключительно от нефтяных цен – ни одной иранской ракеты по Британии или Франции не прилетело. Собственно, мы вна Украине накрошили европейцев куда больше, чем Иран на Востоке.
    2. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 01:40
      Alternativ könnten wir Drittstaaten einsetzen, um Schiffe mit Verbindungen zur Ukraine anzugreifen.

      В качестве альтернативы можно было бы ещё лучше вооружить хуситов и пиратов в Сомали. Это стало бы полной катастрофой для экономики ЕС!

      Запрет на проход западных судов через Ормузский пролив, запрет на проход западных судов через Красное море и запрет на проход западных торговых судов вокруг мыса Доброй Надежды. И экономика коррумпированного ЕС оказалась бы в руинах.

      В пятницу страны Балтии по ошибке подтвердили, что одобряют пролеты украинских беспилотников над своей территорией с целью нанесения ударов по целям в России.

      ЕС и Литва неоднократно угрожали блокадой Калининграда.

      Чем быстрее рухнет коррумпированная экономика ЕС, тем быстрее закончится война Байдена на Украине! И воинственные «политики» ЕС исчезнут со сцены в мгновение ока. Экономике ЕС потребуются годы, чтобы восстановиться без дешевой энергии! Например, только в Германии уже 10 000–15 000 промышленных рабочих теряют работу. Цены на бензин и дизельное топливо будут расти, что приведет к разорению все большего числа автобусных компаний, экспедиторов и фермеров.

      Страховые компании повышают страховые взносы. Происходят сокращения социальных выплат.

      А что насчёт Венгрии? Новый венгерский премьер-министр будет умолять Путина о снижении цен на газ и нефть. И если Путин откажет, новый лидер сможет сказать своему народу: «Смотрите, злые русские больше не поставляют нам дешёвую энергию». Если цены в Венгрии вырастут, виновата будет Россия.

      Почему Россия должна сейчас поставлять Венгрии газ и нефть? С одной стороны, венгерский гражданин официально объявляет Россию плохой страной, а с другой — хочет получать от России дешёвую энергию!

      Новый венгерский лидер так же глуп, как и большинство других европейских «политиков». Было бы лучше, если бы ему вообще запретили въезд в Россию. Он играет в нечестную игру, как и американцы, эти европейские клоуны.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Вчера, 21:32
    Не было никаких импровизаций. Была целенаправленная упорная подготовка, на протяжении многих лет. Такая работа всегда дает требуемый результат.
  5. al3x Звание
    al3x
    +5
    Вчера, 22:04
    "Иранские яйца" не зажаты крепкой хваткой "партнеров" вот и весь секрет Полишинеля. У них так же арестованы активы, так же куча санкций. Но, есть одно большое НО. Они врагов называют врагами, а не смотрят им в рот, в надежде рыготу их сглотнуть. И поэтому с ними начали считаться и искать диалога именно их враги уже через полтора месяца.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Вчера, 22:12
      PS. При этом у Ирана даже ЯО нет. По крайней мере официально и в том количестве и качестве, которое есть у РФ. И никто их ОМП бомбить не начал, да и НАТО в целом сиги курило в стороне, кинув хозяина.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -1
        Сегодня, 00:27
        Возможно скоро начнут. И кинули не главного в НАТО,а ненавистного нарцисса.Что-бы ему свои в штатах башку скрутили. И ведь скрутят ,если отползёт и военной победы не будет.
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -2
    Вчера, 22:07
    Кремлинам незачем учиться. Они знают, что успеют свалить в Новую Зеландию, когда начнётся БП.
  7. север 2 Звание
    север 2
    -1
    Вчера, 22:14
    ну зачем учится у для России чужого Ирана , когда следовало бы поучится у своего , русского, Ивана Грозного .
    Тогда ,правда не эта окраина , а сам Великий Новгород , где жил тоже братский нард , изъявил желание сепаратизма и готов был стать , как и сегодняшняя окраина , тараном против России , ложась под Запад .Ну и что , разве Иван Грозный скулил , что там живёт братья русским ? Действовал он очень даже грозно , не верил в договорённости , никаких двусмысленностей и братский народ излечил мигом , да так, что он там до сих пор здоров и не об каком сепаратизме и не помышляет .
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 23:04
      Было бы неплохо если б у нас хотя бы на своих ошибках начали учиться...
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      0
      Сегодня, 00:11
      Т.е. чеченские войны вам не известны? А что там СВО Грозного, которая называется Ливонская война? Ничего, что он её немножко проиграл?
    3. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 00:34
      Феодальные союзы национальных предпочтений не признавали. Каких только "сборных" не махалось на матушке Руси. И не счесть русских городов русскими сожжённых и вырезанных.Что касается окраины всё верно,только не то что там "братский народ" сдерживает башни. Другие совсем причины. Да и нет ни какого братского ,один мы народ-русский.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 22:15
    Поучиться есть чему - сказал - сделал, в следующий раз, от одного грозного намека, будут под плинтус залезать. Вот и весь секрет.
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    +6
    Вчера, 22:19
    То как каждая собака пинает Ядерную державу, смотреть одновременно и смешно и грешно.
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 22:24
    Цитата: свой1970

    И чего для США ценного находиться в Финляндии/Лимитрофах/ Польше?
    Дело здесь не совсем в США, они то при дележке себя не обидят. А указанные Вами территории, англами с европейцами УЖЕ используются (БПЛА) как плацдарм для нападения на Россию. Поляки конкретно затарились корейскими танчиками, финны закупились Ф-35, видимо под ЯО. Как-то так.
  11. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Вчера, 22:28
    По тактике Ирана нам надо разнести в хлам все заводы и базы вероятного противника в Европе. Я за! И все бы закончилось в одну неделю. И окраина и спонсоры. А США на фоне иранских дел думаю за европейцев и впрягаться бы не стали. Ситуация просто говорит....воспользуйся
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Вчера, 22:30
      Низяя, туда до сих пор идет экспорт всего, чего только можно. Пусть где-то меньше, но идёт. Вот только говорить про это не принято. То другое. А если прилетит, то вдруг закупать перестанут быстрее, чем официально хотят перестать. Перефразирую известное выражение - война до последнего бизнес контракта. Кто-то денежки считает, а кто-то.....
    2. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 00:52
      . все заводы и базы вероятного противника в Европе


      Заводов и баз много. Надо энергии лишать. Электростанции, подстанции и.т.п.. Нет электричества, нет ничего.
  12. Million Звание
    Million
    +2
    Вчера, 22:32
    Можно ли взять на вооружение те или иные методы Ирана из здесь озвученных? А почему, собственно, нет?

    Можно,а зачем?(с)
    У наших властей,похоже,цели другие.
    1. guest Звание
      guest
      -3
      Сегодня, 00:17
      Цитата: Million
      У наших властей,похоже,цели другие.

      А наши ли они тогда?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 03:09
        Они нами командуют, то есть наши. Как начальник. Но у них есть свои начальники, которые им с барского плеча трехлитровую банку с духом Анкориджа выдали. Им они служат, а не своим холопам
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        -1
        Сегодня, 06:03
        Наши. Наши пастухи. Надеюсь, знаете, для чего пастух овечек пасёт?
  13. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Вчера, 23:11
    Передача обогащенного урана за границу не является вариантом для Ирана и полностью отвергается, — МИД Ирана:
    Ничто из того, что сказали американцы (относительно урана), неприемлемо.

    Обогащенный уран Ирана не будет передан никуда ни при каких обстоятельствах.

    Точно так же, как земля Ирана считается для нас священной, этот вопрос тоже священен для нас.
    Andriuha077
    +1
    Вчера, 23:18
    Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар стали Западом
  15. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 00:06
    Очень хорошо. Концовка откровенно слабая, но в целом очень хорошо. Респект!
  16. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 00:46
    Doch wir dürfen nicht vergessen, dass die Pläne von Irans Gegnern nicht verschwunden sind, sich nicht in Luft aufgelöst haben. Sie könnten sich durchaus erholen, tief durchatmen und zurückkehren. Auch Iran selbst sollte dies nicht vergessen und sich erst recht nicht in Euphorie ergehen.

    Правильный!
    Потому что американцы выпустили все свои бомбы BGM-109 Tomahawk. Американцы выпустили по Ирану примерно от 800 до 900 бомб BGM-109 Tomahawk!
    На их кораблях больше нет ракет BGM-109 Tomahawk.
    Однако у американцев есть ещё один корабль, «Джордж Буш», на борту которого размещены дополнительные ракеты «Томагавк» БГМ-109. И когда «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток, бомбардировки Ирана возобновятся в полном объеме.
    Так же, как переговоры Трампа и Путина на Аляске были уловкой США, это «прекращение огня» тоже является уловкой!
    Однако Иран может с гордостью продемонстрировать миру, особенно странам Глобального Юга, что он не является агрессором, а лишь защищается. В конце концов, израильско-американское нападение на суверенное государство, Иран, также является нарушением международного права.

    А что насчёт коррумпированного ЕС? Они до сих пор спорят о том, нарушило ли израильско-американское нападение на Иран международное право. А во время российско-украинского конфликта безумный ЕС уже на следующий день кричал, что это «нападение» нарушило международное право.

    Что мы видим? Типичные двойные стандарты глупых европейских "политиков".
  17. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 01:42
    Цитата: Глухой
    Чему можно поучиться у Ирана в плане тактики

    Нечему учиться у Ирана ни в плане тактике, ни, тем более, стратегии, потому как условия абсолютно разные.
    К слову говоря, если уж проводить аналогии, то положение и действия Ирана больше соответствуют Украине. А на нас похожа как раз Америка. Естественно, за исключением того, что Ирану не помогают, а против Америки не вводят санкции.
  18. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Сегодня, 01:54
    Русь - прокси-сила Господа Бога. Как бы сатанисты не пыжились - шишок им под носок выйдет.
  19. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 03:02
    Можно ли взять на вооружение те или иные методы Ирана из здесь озвученных? А почему, собственно, нет? Учиться на чужом опыте - ещё никому не помешало, тем более что обучение это способно позволить сохранить многие и многие жизни.
    Учиться на чужом опыте? Нет, нет, нет- это не наш метод.
  20. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +1
    Сегодня, 04:26
    Почему Россия не Иран?
    1 - политические лидеры. В России это поле зачищено от конкурентов, в Иране утрата одного лидера "включает" не менее сильного другого.
    2 - отношение других стран. Россия начала СВО доступно и массово не показав всему остальному миру необходимость этого шага. Акт агрессии США и Израиля против Ирана был виден и очевиден для всего мира. Народы многих стран не поддерживали свои правительства в участии против Ирана, а даже наоборот.
    3 - положение народа. В России нет оппозиции, интересы народа не представлены, народ в состоянии давления и удержания со стороны власти. В Иране существует оппозиция и когда возникла угроза стране, смогла укрепить страну объединившись с действующей властью.
    Уже по этим 3 пунктам идея следовать за Ираном выглядит опасной для России. А ещё есть элита, олигархи, сама структура власти и их внутренние отношения. То что по доброму заметил еще в 2009 Бжезинский но до сих пор не поняли у нас.
    Может не надо как Иран?
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 05:16
    Цитата: topol717
    Надеюсь хватит 1го предупреждения
    Да уже кто только не предупреждал с 2026 года! И Захарова и Медведев. А уж депутатов.........
  22. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 05:47
    Наша элита необучаема на опыте Ирана.