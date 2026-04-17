Чему можно поучиться у Ирана в плане тактики: ретроспективный взгляд на события
Итак, между США и Ираном через посредничество Пакистана были достигнуты важные договорённости. Заключаются они в том, что, проще говоря, от Ирана пока отстали. Да, ключевое слово – пока. Однако для Исламской республики сегодня это очень важно.
Проводя своеобразный ретроспективный обзор произошедшего на Ближнем Востоке с 28 февраля, можно спокойно оценить ту военную тактику, которую Иран использовал, чтобы в головах израильских и американских чиновников и генералов превратить себя из объекта в субъекта. Как известно, изначально Иран в США и Израиле описывался как «жирная» цель, которая должна быть обезглавлена, лишена военного потенциала, обогащённого урана, экономики – то есть, фактически уничтожена как самостоятельное государство. Но сделать это с «кавалерийского наскока» не получилось.
Так что же такого противопоставил Иран тактике США и Израиля, что позволило ему говорить фактически на равных со своими экзистенциальными противниками?
Иран открыл «асимметричный» фронт. Тегеран никого не пытался победить, «разгромить на поле боя», понимая, что в классической войне, где у него нет превосходства в авиации, флоте или технологиях, у него нет никаких шансов. Вместо этого Иран использовал относительно дешёвые, массовые и трудноперехватываемые средства, чтобы нанести максимальный экономический и политический урон противнику, растянуть его силы и сделать продолжение конфликта неприемлемо дорогим. Иран выбрал наиболее значимые цели и методично выносил их, не реагируя на звонки от тех, кто «просил не бить вот сюда, туда и ещё вот туда».
Ключевые элементы тактики можно описать так: контроль Ормузского пролива как главный рычаг давления, сеть союзников по всему Ближнему Востоку (хуситы, иракская шиитская милиция, ливанская «Хизбалла»), беспилотники как ежедневный боевой актив, различные типы ракет, которые «заканчивались, заканчивались», да так и не закончились.
Сотни баллистических и крылатых ракет плюс тысячи дронов-камикадзе типа «Шахед» Иран использовал против любой (и это ключевое) страны, откуда в его адрес исходила угроза. Прибыли в Кувейт заправщики США – удар по Кувейту, летит бомбардировщик через воздушное пространство Иордании – удар по Иордании, действует база 5-го флота США в Бахрейне – удар по Бахрейну. Ровно то же самое в отношении Ирака, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Даже если заявления противника таковы, что 90% дронов и ракет Ирана перехвачены, то получается, что 10 процентов нанесли такой урон, который заставил этих противников очнуться от воздействия своей фабрики военно-политических грёз.
То есть, Иран угрожал и бил. Бил и угрожал. Потом снова бил. И все заявления шейхов, эмиров и прочих лидеров из ближневосточной округи, не говоря уже о словах Нетаньяху или медийном калейдоскопе Трампа, для Тегерана были вторичны.
Да, Иран в этой войне потерял многих из своих духовных, военных, политических лидеров. Он потерял и множество мирных своих граждан. Но, что важно, это не сказалось (по крайней мере, пока) на самой государственности Исламской Республики.
Тегеран ещё и мастерски воспользовался безумной риторикой того же Трампа о готовности «уничтожить целую цивилизацию», что настроило против президента США даже иранскую оппозицию.
Можно ли взять на вооружение те или иные методы Ирана из здесь озвученных? А почему, собственно, нет? Учиться на чужом опыте - ещё никому не помешало, тем более что обучение это способно позволить сохранить многие и многие жизни.
Но нельзя забывать и о том, что планы противников Ирана никуда не исчезли, не растворились в апрельском воздухе. И они вполне могут отмыть потрёпанные лица, сделать глубокий вдох - и вернуться. А об этом уже нельзя забывать самому Ирану, и тем более - впадать в эйфорию. Ведь всё-таки противостоит он не кому-нибудь, а двум ядерным державам, от властей которых в наше время можно ожидать чего угодно.
